Политолог объяснил поддержку ЕР алтайского губернатора Томенко при выдвижении на новый срок

|
20 апреля, четверг | Последнее обновление — 17:08 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Губернатор Красноярского края Усс сообщил о переходе на новую работу
Разделы
Прежние трезвомыслие и прагматизм финской внешней политики испарились. На их место пришло хорошо знакомое по опыту межвоенного периода 1918–1939 годов поведение банального лимитрофа.
Подробности...
Родителям ребенка, больного раком, все сочувствуют, родителей «трансгендерного» ребенка, которые не в восторге от перспективы «перехода», все – и власти, и медики, и медиа, и общественное мнение – клеймят как «трансфобов». Илон Маск решился их открыто поддержать – и в его словах звучит личное родительское горе.
Подробности...
Россия успела повторить многие ошибки европейского подхода к мигрантам. Впрочем, не все. Тем не менее повод задуматься есть.
Подробности...
Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
Подробности...
В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
Подробности...
Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Политолог объяснил поддержку ЕР алтайского губернатора Томенко при выдвижении на новый срок
Политолог Баширов: Губернатор Виктор Томенко ответственно решает все насущные вопросы своего региона
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в Дзен
«Высокая оценка работы Виктора Томенко показывает, что губернатор Алтайского края подходит к работе ответственно. Он не «досиживает срок», как принято говорить в народе, а в полной мере выполняет функции главы региона», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. В среду Турчак поддержал выдвижение Томенко на второй срок.
«Томенко не перекладывает на кого-либо ответственность, не говорит, что это не его компетенция, а решает все насущные вопросы в регионе. Именно поэтому его поддержали в «Единой России», – сказал политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.
«Встреча Андрея Турчака с Виктором Томенко показала главное – связка между «Единой Россией» и региональными руководителями работает. Важно, что секретарь Генсовета партии поднял вопрос постковидного восстановления туриндустрии – одного из приоритетных направлений регионального внутреннего рынка в целом, и Алтая в частности», – подчеркнул он.
«Среди прочего, Турчак призвал алтайского губернатора учитывать реалии в крае на фоне проведения СВО. Нашим военным и жителям новых регионов помогают не только региональные и федеральные власти, но и простые граждане. Этот «кейс» в ЕР находят очень актуальным. И если Томенко будет переизбран, то не исключаю, что он займется этим вопросом достаточно плотно», – прогнозирует политолог
В среду секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак по итогам заседания фракции в Алтайском заксобрании поддержал выдвижение губернатора Виктора Томенко на второй срок. По его словам, чиновник может обеспечить социально-политическую и экономическую стабильность региона. «Я вижу, как Барнаул преображается с точки зрения городской среды, благоустройства, жилищного строительства, социальной сферы. Реализуется народная программа «Единой России», которую мы вместе с жителями формировали на выборах депутатов Госдумы в 2021 году», – сказал Турчак.
Он также отметил, что за пять лет в регионе начали работать программы поддержки промышленных предприятий, сельского хозяйства, социальной догазификации, ремонта и реконструкции школ. Сенатор также подчеркнул, что в ходе избирательной кампании губернатору предстоит учесть ситуацию в регионе с учетом двух ковидных лет и проведения спецоперации. «Фундаментом для избрания должна быть стабильность. В первую очередь социально-политическая, экономическая. У меня нет никаких сомнений, что эту стабильность может обеспечить действующий губернатор», – заключил Турчак.
Ранее президент России Владимир Путин по видеосвязи провел рабочую встречу с Томенко, где затронул тему программ поддержки военнослужащих и их семей в регионах. Президент потребовал от главы Алтайского края также уделить этому вопросу особое внимание и подчеркнул, что задача помочь семьям мобилизованных должна быть первостепенной.
В ЕС заявили, что с новыми антироссийскими санкциями «покончено»
Чиновник ЕС признал, что с новыми антироссийскими санкциями «покончено»
В Евросоюзе закрепляется мнение, что с новыми антироссийскими санкциями «покончено», в них скоро будет «больше исключений, чем мер», сообщил неназванный европейский чиновник.
По его словам, в ЕС с введением санкций «закончили», так как в них скоро будет «больше исключений, чем мер», передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
По информации издания, многие европейские чиновники признают, что незатронутые санкциями сферы экономики России являются жизненно важными для самих стран ЕС.
Также в статье отмечается, что в ходе подготовки следующего пакета санкций рассматриваются только ограничения касательно расширения списка лиц и меры по ужесточению уже существующих санкций.
Тем временем стало известно, что специально созданная ЕС рабочая группа уже работает над поиском способов использования замороженных российских активов для восстановления Украины.
Российские военные прорвались к трассе Артемовск – Часов Яр
Военкоры: Российские военные прорвались к трассе Артемовск – Часов Яр
Российским штурмовикам удалось прорваться к трассе О-0506, которая соединяет Артемовск с укрепрайоном в населенном пункте Часов Яр, однако ВСУ пытаются помешать им закрепиться.
На данном участке фронта обстановка остается крайне сложной, российские военные ведут штурмовые действия с разных направлений, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Отмечается, что в четверг российским бойцам удалось прорваться через поселок Хромово к дороге О-0506 и занять прилегающую посадку.
Ранее в четверг стало известно об ожесточенных боях в западных кварталах Артемовска.
Российский морпех сбил из «Иглы» украинский Су-25 в районе Угледара
Глава пресс-центра группировки российских войск «Восток» Гордеев рассказал о сбитом «Иглой» Су-25 ВСУ в районе Угледара
|
|
В районе Угледара оператором ПЗРК «Игла» соединения морской пехоты Тихоокеанского флота сбит украинский самолет Су-25 вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Александр Гордеев.
Гордеев сообщил, что Су-25 пытался нанести удар по позициям группировки «Восток» на Южно-Донецком направлении, передает РИА «Новости».
Кроме того, воздушная разведка выявила украинскую разведгруппу, четверо бойцов ВСУ были уничтожены минометным огнем.
Российские военные с помощью РЛС артиллерийской разведки «Зоопарк» засекли под Угледаром украинский расчет миномета. Противник уничтожен огнем орудия «Мста-Б». У Новомихайловки российская артиллерия уничтожила бронеавтомобиль ВСУ и пять украинских боевиков.
На Запорожском направлении с помощью комплекса артиллерийской разведки «Пенициллин» вычислили украинскую гаубицу, которую затем уничтожил расчет гаубицы «Мста». Комплексом ПВО «Тор» сбит украинский беспилотник. Также артиллерия нанесла удар по украинскому складу боеприпасов у Каменского. В Степовом и Щербаках уничтожены бронеавтомобиль и пикап ВСУ, ликвидированы свыше 10 украинских военных.
Кроме того, Минобороны опубликовало в Telegram видео боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Град» ЗВО.
Напомним, Минобороны России сообщало, что российские Воздушно-космические силы за сутки уничтожили три самолета украинских воздушных сил.
Путин назвал цель своей поездки в зону СВО
|
|
Лично ездил в штабы в Херсонской области и ЛНР, чтобы не отрывать военных от дел надолго, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
«Там много вопросов, не буду к ним возвращаться. Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отвлекать надолго и на большие расстояния от дислокации тех подразделений, которыми они командуют. Обстановка требует того, чтобы они были на месте», – цитирует ТАСС Путина.
Напомним, президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Командующий генерал-полковник Олег Макаревич доложил ему о занятии группой обороны в соответствии с распоряжениями. Президент также заслушал доклады от командующего группировкой войск «Восток» Андрея Кузьменко и замкомандующего Объединенной группировкой войск Михаила Теплинского. В ЛНР с докладом президента встречал замкомандующего Объединенной группировкой войск генерал-полковник Александр Лапин.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему глава государства отправился в прифронтовые районы на фоне сообщений о готовящемся контрнаступлении ВСУ.
Причастный к трагедии 2014 года в Одессе боевик ликвидирован под Артемовском
Причастный к поджогу Дома профсоюзов в Одессе украинский боевик Станков ликвидирован под Артемовском
Под Артемовском уничтожен украинский боевик Александр Станков, который причастен к массовой гибели людей в результате поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году, сообщают украинские СМИ.
По данным украинских СМИ, Станков в составе третьей отдельной штурмовой бригады вооруженных сил Украины «получил несовместимое с жизнью ранение», передает РИА «Новости».
Как пишет «Московский комсомолец», третья штурмовая бригада – «это - переименованное подразделение» запрещенной в России террористической организации «Азов».
2 мая 2014 года в Одессе представители «антимайдана» после столкновений с участниками евромайдана и футбольными «ультрас» укрылись в Доме профсоюзов. Здание подожгли, жертвами трагедии стали 48 человек, большинство сгорели заживо. Многие из тех, кто пытался спастись, попали под обстрел. Украинское следствие фактически ничего не сделало для выяснения всех причин произошедшего.
Российские войска поразили штаб группировки ВСУ «Бахмут»
|
|
Возле Константиновки поражен объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут». А в районах Тернов и Тоненького поражены три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады теробороны, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Штурмовые отряды продолжили активные действия по уничтожению противника в западной части Артемовска. ВДВ, артиллерия Южной группировки войск оказывают поддержку штурмовым отрядам по овладению городом, пресекая попытки противника контратаковать на флангах, а также перебросить резервы, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За минувшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией для поддержки штурмовиков было совершено десять вылетов самолетов. Артиллерией Южной группировки выполнены 64 огневые задачи. В результате поражены подразделения ВСУ недалеко от Богдановки, Красного и Ступочки ДНР.
Потери противника за последние сутки на этом направлении составили около 470 военнослужащих и наемников, три танка, пять машины пехоты, шесть бронемашин, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубица «Мста-Б». А под Водяным ДНР уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ, отчитались в Минобороны.
Ударами штурмовой и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение подразделениям противника возле пунктов Крахмальное, Масютовка Харьковской области, Стельмаховка, Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР). Возле Синьковки, Тимковка Харьковской области и Розовки ЛНР пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
Потери противника за последние сутки на этом направлении составили порядка 50 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа.
Ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника рядом с Ямполем, Северском Малым и Серебрянкой Донецкой народной республики (ДНР). Ликвидированы свыше 60 военнослужащих, два танка, две машины пехоты, самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30, сообщил Конашенков.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ у Великой Новоселки, Угледара и Шевченко ДНР. В районах Павловки ДНР и Малиновки Запорожской области пресечены действия двух украинских ДРГ.
За минувшие сутки потери противника на этих направлениях составили до 30 военнослужащих, бронемашина, гаубица Д-30, перечислили в Минобороны.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены более 15 военнослужащих, два автомобиля, американская артсистема М777, а также две гаубицы «Мста-Б».
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России за последние сутки нанесено поражение 86 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах.
Средствами ПВО за сутки уничтожены три украинских беспилотника в районах Владимировки ДНР, Кременной и Куземовки ЛНР, подытожили в оборонном ведомстве.
Мирошник предсказал создание котла для ВСУ в Артемовске
Мирошник назвал выход российских сил к трассе на Часов Яр важным шагом к полной ликвидации сопротивления ВСУ в Артемовске
|
|
ВСУ контролируют менее 10% Артемовска. Перекрыв трассу на Часов Яр, мы лишим противника возможности проводить ротацию и подвозить дополнительные боеприпасы, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее военкоры сообщили, что штурмовикам РФ удалось прорваться к трассе, соединяющей Артемовск и Часов Яр.
«Закрепление ВС РФ на трассе О-0506 из Артемовска в Часов Яр решит главную задачу – разрыв логистических цепочек противника. Тогда ВСУ не смогут пополнять запасы боеприпасов и пропадет возможность для ротации личного состава. Фактически мы обречем противника на истощение сил», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Следующим этапом станет создание котла, из которого подразделения Украины не сумеют выбраться. Начинается процесс изматывания противника, а это крайне серьезный шаг к полной ликвидации сопротивления в Артемовске. По последним данным ВСУ уже контролируют менее 10% города. В основном они сконцентрированы на юго-западном направлении», – отмечает эксперт.
«Ситуация для Украины будет лишь усугубляться. Мы пытаемся беречь наших ребят – не кидаем их в самое пекло сражений, поэтому продвигаемся постепенно, не торопясь. Шаг за шагом ключевые опорные пункты ВСУ выбиваются», – резюмирует Мирошник.
Ранее, по сообщениям военкоров, российским штурмовикам удалось прорваться к трассе О-0506, которая соединяет Артемовск с укрепрайоном в населенном пункте Часов Яр. Уточняется, что наши бойцы вышли к дороге через поселок Хромово. Однако обстановка по-прежнему достаточно тяжелая, ВСУ всеми силами пытаются помешать закрепиться ВС РФ.
Кроме того, в западных районах города продолжаются ожесточенные бои. По словам врио главы ДНР Денис Пушилина, представители ЧВК «Вагнер» продвигаются вперед «и днем, и ночью».
Напомним, в среду силы ВДВ России блокировали Артемовск с северной и южной окраин, после чего штурмовые отряды сумели освободить три квартала населенного пункта. При этом поддержку бойцам оказывали оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия Южной группы войск.
Ранее украинский военный в интервью для издания Financial Times назвал происходящее в Артемовске адом. По его словам, из 21 солдата его взвода лишь трое сумели пережить день в городе без ранений. По данным газеты, ВСУ на данном направлении потеряли значительную часть опытных бойцов и израсходовали колоссальное количество оружия.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как новая тактика российских военных сказывается на процессе освобождения Артемовска.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
«Муз-ТВ» заблюрил выступившую против СВО Темникову
«Муз-ТВ» в документальной хронике заблюрил выступившую против СВО Темникову
Канал «Муз-ТВ» заблюрил певицу Елену Темникову в фильме к 20-летию «Фабрики звезд», сообщили СМИ.
Темникову, которая в феврале 2022 года высказалась против проведения Россией специальной военной операции на Украине, заблюрили в документальной хронике. Летом Темникова уехала из России в Португалию, пишет «Фонтанка».
Напомним, в Москве отменили концерт рэпера Jah Khalib. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова призвала к запрету его концертов из-за поддержки артистом вооруженных сил Украины.
Россия ответила на заявление Южной Кореи о возможных поставках оружия Киеву
Захарова после заявления Сеула о возможных поставках оружия Киеву назвала такой шаг враждебным по отношению к России
|
|
Если Южная Корея решит передать Украине оружие, Россия будет учитывать это, формируя позицию по ключевым для Сеула вопросам, связанным с ситуацией на Корейском полуострове, следует из слов официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Комментируя заявление президента Южной Кореи, Захарова указала, что Россия ведет «оборонительные военные действия против коллективного Запада», который использует «марионеточный режим» на Украине для «гибридной прокси-войны». В такой ситуации поставки Украине вооружений – «откровенно враждебный антироссийский акт».
Захарова, слова которой приводятся в Telegram МИД России, подчеркнула, что такой шаг навредит отношениям с Москвой, которая в дальнейшем учтет это, формируя позицию по вопросам, «затрагивающим коренные интересы безопасности соответствующих стран». В случае с Южной Кореей речь может идти о ситуации на Корейском полуострове.
В МИД России подчеркнули, что российские войска наносят высокоточные удары только по военным целям и не бомбят гражданские. «Что касается озабоченности жертвами среди гражданского населения, то, к сожалению, это та реальность, с которой столкнулись мирные жители Донбасса еще в 2014 году в результате нападения со стороны клики, захватившей власть в Киеве», – заявила Захарова.
Она указала, что удары украинских сил по мирным жителям Донбасса – одна из главных причин, по которой возник нынешний кризис. Захарова отметила, что нынешние союзники Украины не демонстрировали «сострадания к этим многочисленным жертвам».
Напомним, южнокорейский президент Юн Сок Ель сказал, что Республика Корея может согласиться на передачу Украине оружия, если «возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет мириться».
Стало известно об ожесточенных боях в западных кварталах Артемовска
Пушилин: В западных кварталах Артемовска идут ожесточенные бои
Ожесточенные бои продолжаются в западных кварталах Артемовска, сообщил врио главы ДНР Денис Пушили.
Он отметил, что бойцы «Вагнера» в данный момент двигаются вперед, «причем и днем, и ночью», передает РИА «Новости».
Накануне советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин раскрыл сценарий взятия Авдеевки.
Эксперт назвал «массовым психозом» версию Киева о падении спутника НАСА
Эксперт Анпилогов: Рассуждения о якобы падении спутника НАСА под Киевом похожи на отголоски массового психоза
|
|
Такие небольшие спутники, как RHESSI, когда сходят с орбиты, просто сгорают в верхних слоях атмосферы Земли. Очевидно, что долететь таким огромным «болидом» до Киева он просто не мог, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Алексей Анпилогов. Ранее НАСА опровергло сообщения о падении американского спутника под Киевом.
«Если посмотреть на кадры, опубликованные в Сети, мы видим, что обломок довольно большой. Чтобы добраться до земли в таком виде, объект изначально должен был быть размером с космический корабль или орбитальную станцию», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».
«Таких небольших спутников, как RHESSI, ежегодно падает несколько десятков. При этом большая часть из них полностью сгорает в верхних слоях атмосферы. Для стороннего наблюдателя эта картина выглядит практически как метеоритный дождь или, как принято говорить в народе, звездопад», – отметил он.
«Все рассуждения о якобы падении спутника НАСА под Киевом больше похожи на отголоски массового психоза, который накрывает украинское общество. С одной стороны, местные СМИ постоянно твердят, что система ПВО сбивает чуть ли не больше 100% летящих целей. А с другой – постоянные прилеты по объектам явно не вписываются в эту статистику, но на это предпочитают не обращать внимания», – иронично замечает собеседник.
«А если вдруг кто-то на Украине решится сказать, что любая система ПВО вполне способна что-то пропустить и не отработать 100% целей, то к нему могут прийти сотрудники СБУ и арестовать по подозрению в госизмене. В связи с этим и начинается своеобразный психоз с выдумыванием легенд об упавших спутниках, лишь бы не признавать провалы военных», – заключил Анпилогов.
Ранее НАСА опровергло сообщения о падении своего спутника RHESSI под Киевом и заявило, что объект все еще находится на орбите. Издание ТАСС отмечает, что по оценкам американского космического ведомства, вхождение аппарата массой около 300 кг в атмосферу Земли должно было произойти в 21:40 по времени Восточного побережья США (04:40 мск 20 апреля) с погрешностью в три часа.
Как указывается в заявлении на сайте НАСА, ожидается, что большая часть аппарата сгорит в атмосфере, но некоторые его фрагменты достигнут поверхности Земли. Вероятность того, что в результате схода аппарата с орбиты может кто-либо пострадать, специалисты НАСА оценивали как 1 к 2467.
Напомним, в среду в НАСА сообщили, что спутник RHESSI, запущенный 21 год назад, упадет на Землю в ночь на 20 апреля. Вечером 19 апреля в небе над Киевом была яркая вспышка. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что она вызвана падением спутника НАСА. При этом примерно в то же время сообщалось о взрывах в нескольких городах Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Историк: Украинские военные переняли у Третьего рейха идеологию и методы войны
Историк Суржик: Европе и всему остальному миру важно напоминать о преступлениях нацизма
|
|
Мир должен признать геноцидом действия нацистов против граждан СССР. Это важно для понимания, с чем борется Россия в ходе спецоперации на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД историк Дмитрий Суржик. 19 апреля в России отмечается День памяти о геноциде советского народа нацистами.
«Россия в ходе СВО борется с идейными наследниками именно тех нацистов, которым противостояли наши деды в ходе Великой Отечественной войны. В этом не может быть никаких сомнений. Подтверждения мы видим как в самих действиях ВСУ, так и в перенятой у СС символике украинских военных формирований – «Мертвая голова» и «Волчий крюк» и другие символы», – говорит Дмитрий Суржик, исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства.
«Это не может быть совпадением или частной инициативой в рядах украинских военных. Поддержка нацистской идеологии видна на самом верху. Даже предыдущий президент Петр Порошенко фотографировался с бойцами аэромобильных войск ВСУ, у одного из которых на одежде была нашивка с Totenkopf (тактическое соединение войск СС « Мертвая голова» - прим. ВЗГЛЯД). А сейчас таких случаев гораздо больше», – напомнил эксперт.
«К сожалению, украинские военные переняли у Третьего рейха не только нашивки, но идеологию и методы войны. На это указывают этнические чистки, которые они устроили в Донбассе. Также, к памяти об СС отсылают и истязания наших военнопленных со стороны ВСУ. Они простреливают колени, вырезают символы на телах наших военных, издеваются над ними. Поэтому денацификация – очень конкретная и предметная цель СВО», – заметил он.
«Гитлеровцы планировали оставить в живых не более 25% населения СССР – в зависимости от республик и областей. Остальных хотели или убить, или подвергнуть жестоким экспериментам», – пояснил историк. «Но у нынешнего поколения даже в России нет представления о тех событиях и о сущности нацизма. Поэтому признать деяния гитлеровцев и коллаборантов геноцидом советского народа – крайне важно», – подчеркнул эксперт.
«Не менее важно об этом напоминать Европе и всему остальному миру. У них сильно распространены мифы о «белом и пушистом» Вермахте, который на самом деле тоже участвовал в истязаниях советских граждан», – добавил аналитик.
Напомним, 19 апреля 1943 года был издан указ Президиума Верховного совета СССР «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников».
В этот день ежегодно по всей России проводится День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Мероприятия проходят в школах, вузах, учреждениях науки и культуры. В прошлом году в них приняли участие более 6,5 млн человек, сообщает проект «Без срока давности».
В нынешнем году добровольцы провели всероссийский урок памяти «Никто не забыт, ничто не забыто» и исторический квест «Последний трибунал». Например, в Тюменской области «Волонтеры Победы» рассказали десятиклассникам о концлагерях (Дахау – как самый первый лагерь, Освенцим – как самый известный «лагерь смерти» и Саласпилс – «фабрика крови»), про «эшелоны смерти», про то, что испытали люди, попавшие туда.
В марте Госдума единогласно приняла заявление о геноциде народов СССР Германией в 1941 – 1945 годах. В документе указывается, что в последние годы суды Санкт-Петербурга, Крыма и других центральных и южных российских регионов приняли решения, которые квалифицируют действия гитлеровцев и их пособников как геноцид советских национальных, этнических и расовых групп.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Госдума одобрила закон о полном списании кредитов погибшего или раненого участника СВО
Госдума одобрила во втором чтении закон рабочей группы по вопросам СВО о полном списании кредитов погибшего или получившего тяжелую инвалидность участника спецоперации с его родителей-созаемщиков.
Новая норма коснется также совершеннолетних детей-созаемщиков, говорится в сообщении на сайте «Единой России». До сих пор этой льготой могли воспользоваться только супруга, дети и иждивенцы.
Также Госдума одобрила в первом чтении законопроект «Единой России» о бесплатной юридической помощи участникам спецоперации и их семьям. Законопроекты отражены в первом докладе рабочей группы по вопросам СВО, направленном президенту.
Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента. Её возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.
Рабочая группа осуществляет постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО.
«Единая Россия» назвала кандидата на пост главы Хакасии
Сергей Сокол стал кандидатом от «Единой России» на выборах главы Хакасии
Кандидатом на выборах главы Хакасии от «Единой России» станет депутат Госдумы и секретарь реготделения партии Сергей Сокол, такое решение принял штаб общественной поддержки, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
Сокол прослужил полгода добровольцем в зоне специальной военной операции на передовой, он командовал расчетом аэроразведки БАРС «Каскад», сообщил Турчак в своем Telegram-канале.
Сокол был награжден орденом Мужества.
Турчак отметил, что это – достойный кандидат, и он прошел не через одну избирательную кампанию, имеет внушительный послужной список, работал в органах исполнительной власти, и в оборонной промышленности.
Секретарь генсовета «Единой России» выразил уверенность, что опыт Сокола будет востребован и оценен жителями Республики.
У этого кандидата есть большая команда и понимание, куда регион должен двигаться, что нужно делать, чтобы жители Хакасии «могли жить достойно и могли гордиться своим регионом».
По словам Турчака, в 2023 году для региона важный с точки зрения политики год – там пройдут выборы губернатора, депутатов Верховного совета и Совета депутатов Абакана.
На данный момент ЕР проводит предварительное голосование.
Отделения партии «Единой России» начали работу в Херсонской области
Кастюкевич: В Херсонской области откроются 14 местных отделений партии «Единая Россия»
В Херсонской области откроются 14 местных отделений партии «Единая Россия», в каждом районе, соответствующее решение принято на заседании президиума регионального политсовета.
Как отметил депутат Госдумы, секретарь Херсонского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич, несмотря на оперативную обстановку, работа по партийному строительству продолжается. Партия, по его словам, создает инфраструктуру в Херсонской области.
«Выезжаем в территории, видим запрос людей на создание партийных ячеек, как центров притяжения активных людей. Сейчас в регионе активно идет процедура предварительного голосования и создание местных отделений Партии в этом смысле – большой шаг навстречу жителям области. С этим шагом мы становимся ближе к избирателям», – рассказал Кастюкевич.
В ЕР отмечают, что главным преимуществом для жителей станет отсутствие необходимости ехать в региональное отделение по волнующему вопросу или с целью вступления в партию.
«Местные отделения – это ответ на запрос самих жителей области. Прием в партию в регионе идет постоянно, на сегодняшний более 4 тыс. жителей Херсонской области написали заявление на вступление в «Единую Россию». Количество участников предварительного голосования превысило 90 человек», – отметил Кастюкевич.
Следующим этапом, как рассказали в региональном отделении, станет формирование первичных отделений «Единой России» в каждом муниципалитете.
Ранее активисты отделения партии «Единая Россия» в Херсонской области вместе с неравнодушными жителями Чаплынского района навели порядок на могиле героя Советского Союза Николая Алешина и других участников Великой Отечественной войны.
|
|