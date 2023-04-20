Политолог объяснил поддержку ЕР алтайского губернатора Томенко при выдвижении на новый срок

Политолог Баширов: Губернатор Виктор Томенко ответственно решает все насущные вопросы своего региона

«Высокая оценка работы Виктора Томенко показывает, что губернатор Алтайского края подходит к работе ответственно. Он не «досиживает срок», как принято говорить в народе, а в полной мере выполняет функции главы региона», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. В среду Турчак поддержал выдвижение Томенко на второй срок.

«Томенко не перекладывает на кого-либо ответственность, не говорит, что это не его компетенция, а решает все насущные вопросы в регионе. Именно поэтому его поддержали в «Единой России», – сказал политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

«Встреча Андрея Турчака с Виктором Томенко показала главное – связка между «Единой Россией» и региональными руководителями работает. Важно, что секретарь Генсовета партии поднял вопрос постковидного восстановления туриндустрии – одного из приоритетных направлений регионального внутреннего рынка в целом, и Алтая в частности», – подчеркнул он.



«Среди прочего, Турчак призвал алтайского губернатора учитывать реалии в крае на фоне проведения СВО. Нашим военным и жителям новых регионов помогают не только региональные и федеральные власти, но и простые граждане. Этот «кейс» в ЕР находят очень актуальным. И если Томенко будет переизбран, то не исключаю, что он займется этим вопросом достаточно плотно», – прогнозирует политолог



В среду секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак по итогам заседания фракции в Алтайском заксобрании поддержал выдвижение губернатора Виктора Томенко на второй срок. По его словам, чиновник может обеспечить социально-политическую и экономическую стабильность региона. «Я вижу, как Барнаул преображается с точки зрения городской среды, благоустройства, жилищного строительства, социальной сферы. Реализуется народная программа «Единой России», которую мы вместе с жителями формировали на выборах депутатов Госдумы в 2021 году», – сказал Турчак.

Он также отметил, что за пять лет в регионе начали работать программы поддержки промышленных предприятий, сельского хозяйства, социальной догазификации, ремонта и реконструкции школ. Сенатор также подчеркнул, что в ходе избирательной кампании губернатору предстоит учесть ситуацию в регионе с учетом двух ковидных лет и проведения спецоперации. «Фундаментом для избрания должна быть стабильность. В первую очередь социально-политическая, экономическая. У меня нет никаких сомнений, что эту стабильность может обеспечить действующий губернатор», – заключил Турчак.

Ранее президент России Владимир Путин по видеосвязи провел рабочую встречу с Томенко, где затронул тему программ поддержки военнослужащих и их семей в регионах. Президент потребовал от главы Алтайского края также уделить этому вопросу особое внимание и подчеркнул, что задача помочь семьям мобилизованных должна быть первостепенной.