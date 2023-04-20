Турчак обратил внимание на развитие Алтайского края под руководством Томенко

В Алтайском крае за пять лет работы губернатора Виктора Томенко заработали программы поддержки промышленных предприятий, сельского хозяйства, реконструкции школ и другие, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Краевые власти уделяют особое внимание развитию производства, отметил Турчак по итогам расширенного заседания партии Алтайском Заксобрании с губернатором Виктором Томенко, сообщается на сайте ЕР.

«Виктору Петровичу, команде губернатора, есть, что показать жителям Алтайского края за прошедшие пять лет. Вижу, как Барнаул преображается с точки зрения городской среды, благоустройства, жилищного строительства, социальной сферы. Реализуется народная программа «Единой России», которую мы с жителями формировали на выборах депутатов Госдумы в 2021 году. Большое количество задач и наказов, которые Виктор Петрович взял на себя», – сказал Турчак.

Он отметил, что фракция в Заксобрании и коллеги по партии в регионе поддерживают Томенко.

«С Виктором Петровичем мы прошли не одну избирательную кампанию. Два последних электоральных цикла, выборы депутатов Государственной Думы, прошлогодние выборы в органы местного самоуправления. Мы провели очень содержательную встречу с фракцией, с партийным активом, с представителями муниципальных властей. Все высказались в поддержку Виктора Петровича», – отметил Турчак.

Секретарь генсовета также подчеркнул, что в ходе избирательной кампании губернатору предстоит учесть ситуацию в регионе с учетом двух ковидных лет и проведения спецоперации.

«Фундаментом для избрания должна быть стабильность. В первую, очередь социально-политическая, экономическая. У меня нет никаких сомнений, что эту стабильность может обеспечить действующий губернатор», – заключил Турчак.