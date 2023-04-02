МВД Франции обвинило в беспорядках радикалов из Италии, Германии и Греции

МВД: В беспорядках во Франции участвуют погромщики из Греции, Италии и Германии

Погромщики из Германии, Греции и Италии принимают участие в беспорядках, которые происходят во Франции в ходе манифестаций против пенсионной реформы, заявил министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен.

Как сказал Дарманен, отвечая на вопрос об участии в беспорядках «профессиональных погромщиков, у людей, которые приезжают из Греции, Италии и Германии, есть сформировавшаяся идеология, чтобы разрушить государственные институты и демократию Франции, передает ТАСС.

По его словам, со ссылкой на данные разведки, во Франции «находятся 2,2 тыс. ультралевых радикальных элементов» и «это крайне жестокая и опасная сила».

Ранее радикальные манифестанты во втором по значению городе Франции Лионе стали зачинщиками беспорядков во время проходящего марша протеста против пенсионной реформы.

Напомним, в Париже и других городах страны уже несколько дней проходят акции протеста из-за того, что власти Франции подняли пенсионный возраст без проведения голосования в парламенте.