Массовые беспорядки начались на марше протеста в Лионе

В Лионе марш протеста против пенсионной реформы сопровождается серьезными беспорядками

Радикальные манифестанты во втором по значению городе Франции Лионе стали зачинщиками беспорядков во время проходящего марша протеста против пенсионной реформы, передает источник с места событий.

Как сообщил источник ТАСС, полиции пришлось применить слезоточивый газ, когда демонстранты начали громить витрины банков и магазинов на пути следования колонн. Вандалы атаковали полицейских, забрасывая их камнями, пустыми бутылками и петардами.

Беспорядками сопровождался и 10-й день действий в Нанте, протестующие разбили окна в резиденции административного трибунала и подожгли мусорные баки перед зданием медицинского факультета. Также сожжен автомобиль. Пожарным под охраной полицейских пришлось срочно вмешаться, чтобы предотвратить распространение огня.

Напомним, в Париже и других городах страны уже несколько дней проходят акции протеста из-за того, что власти Франции подняли пенсионный возраст без проведения голосования в парламенте. Во время очередной манифестации в Париже полиция задержала 26 человек. Протестующие кидали в полицию петарды и стеклянные бутылки, а правоохранители в ответ применили слезоточивый газ.