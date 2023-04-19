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Пентагон назвал суммарный объем военной помощи Киеву с начала СВО
Пентагон оценил военную помощь Киеву с начала СВО в 35,4 млрд долларов
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Общий размер военной помощи Соединенных Штатов украинской стороне с начала российской спецоперации составил 35,4 млрд долларов, заявил Пентагон в среду.
С начала президентского срока Джозефа Байдена суммарный объем военной помощи США Украине составил 36,1 млрд долларов, с начала СВО – 35,4 млрд долларов, заявили в американском военном ведомстве, передает РИА «Новости».
В среду США объявили о новом пакете военной помощи киевскому режиму, в него войдут боеприпасы для артиллерии, снаряды для РСЗО HIMARS, управляемые ракеты для БМП Braldey, противотанковые мины, патроны для стрелкового оружия. Этот пакет оценивается в 325 млн долларов.
США потребовали от России «не трогать» их секретные ядерные технологии на ЗАЭС
CNN сообщил о требовании США к Росатому «не трогать» секретные американские ядерные технологии на Запорожской АЭС
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Минэнерго США в письме Росатому сообщило, что на Запорожской АЭС есть американские секретные ядерные технологии, экспорт которых находится под жестким контролем из-за возможной угрозы нацбезопасности США. США потребовали от Росатома «не трогать» эти технологии, сообщают СМИ.
Письмо датировано 17 марта 2023 года. Министерство энергетики США заявило Росатому, что на Запорожской АЭС в Энергодаре есть «ядерные технические данные американского происхождения, которые находятся под экспортным контролем правительства США», сообщает CNN.
Как поясняет издание, такой контроль предусмотрен, если существует возможность использования технологий таким образом, который создает угрозу интересам нацбезопасности США.
Американское министерство заявило, что российские граждане или организации не имеют права взаимодействовать с этими технологиями. В письме сказано, что неуполномоченным лицам, в число которых входят и россияне, нельзя «получать доступ, владеть, контролировать, экспортировать, хранить, конфисковывать, просматривать, реэкспортировать, отправлять, передавать, копировать» указанные технологии или технические данные, а также «манипулировать» ими или «уполномочивать других делать» это.
CNN не знает, ответил ли Росатом на письмо. Национальное управление ядерной безопасности министерства энергетики США подтвердило подлинность письма. Кроме того, CNN сообщает, что в документах министерства содержится указание на экспорт на Украину для использования на Запорожской АЭС американских технологий. Министерство энергетики в 2021 году сообщало, что США «помогли внедрить новые процедуры обслуживания и эксплуатации реактора, которые в конечном итоге должны укрепить энергетическую безопасность» Украины.
Напомним, МИД России сообщил, что договоренность по созданию зоны безопасности на ЗАЭС, которая подвергается обстрелам со стороны Украины, была близка, но Киев заблокировал ее. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в марте сказал, что возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС больше не рассматривается. МАГАТЭ разрабатывает концепцию по защите самой Запорожской АЭС, а не территории вокруг нее.
Эксперт назвал «секретные технологии» США на ЗАЭС «неумелыми заплатками»
Эксперт Анпилогов: Росатом обладает гораздо лучшими технологиями, чем «секреты» США на ЗАЭС
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Письмо Минэнерго США о якобы секретных технологиях на Запорожской АЭС – это всего лишь попытка нащупать юридические зацепки для дальнейших судебных тяжб с Росатомом, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области атомной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее США потребовали от Росатома «не трогать» их секретные технологии на ЗАЭС.
«На ЗАЭС имеются две основные американские разработки – это использование альтернативного ядерного топлива и сухое хранилище отработанного ядерного топлива. Однако у Росатома есть аналогичные проекты. Например, российская компания делает оригинальные тепловыделяющие сборки для реакторов. И исходя из опыта эксплуатации, наши технологии демонстрируют лучшие параметры по безопасности и надежности, нежели американские», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.
«Тепловыделяющие сборки Росатома лишены тех проблем, которые привнесли в конструкцию и эксплуатацию реактора технологии американской компании Westinghouse. Единственное отличие последних, которое выставлялось всегда как преимущество – это увеличенный срок эксплуатации. Он достигается за счет большего обогащения урана, что повышает их стоимость. Но выбор именно американского топлива, лишь бы не российского, всегда диктуется именно политическими причинами», – полагает он.
«Другая американская технология, внедренная на ЗАЭС компанией Holtec, была следствием применения сборок Westinghouse. Эта компания отказалась утилизировать отработанное ядерное топливо и поэтому на станции построили сухие наземные хранилища. После обкатки в Энергодаре эта технология была распространена на центральное хранилище отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения», – акцентирует эксперт.
«За основу этой технологии долговременного хранения была взята практика перевозки отработанного ядерного топлива в бетонных или железных контейнерах. Ее просто модифицировали для увеличения срока хранения. Однако вопрос безопасности в данном случае остается открытым», – добавил Анпилогов.
«Кроме того, Россия отработанное ядерное топливо не хранит, а перерабатывает. В связи с этим, как мне кажется, Росатому в принципе не интересны якобы секретные технологии США. Эти разработки, примененные на ЗАЭС, фактически представляют собой неумелые «заплатки на дизайнерском костюме», в данном случае русского «кутюрье», – рассуждает эксперт.
«Все прекрасно понимают, что ЗАЭС останется под российским контролем, вывезти энергоблоки и американские технологии невозможно, поэтому Штаты создают медийную шумиху. Возможно, в дальнейшем Вашингтон попытается найти юридические зацепки и выставить Росатому какие-то иски за якобы разглашение секретных технологий или утерянную выгоду. Тем более, что американские компании потеряли массу ключевых позиций на рынке атомного производства, проиграли ряд тендеров Росатому. Естественно, в большинстве случаев речь идет не о Европейском континенте, куда мы теперь вообще не допущены, а об Африке и Азии», – резюмировал Анпилогов.
Ранее стало известно, что Минэнерго США в письме Росатому сообщило о наличии на Запорожской АЭС американских секретных ядерных технологий, экспорт которых находится под жестким контролем из-за возможной угрозы нацбезопасности США. США потребовали от Росатома «не трогать» эти технологии, сообщает CNN.
Письмо датировано 17 марта 2023 года. Американское министерство заявило, что российские граждане или организации не имеют права взаимодействовать с этими технологиями. В письме сказано, что неуполномоченным лицам, в число которых входят и россияне, нельзя «получать доступ, владеть, контролировать, экспортировать, хранить, конфисковывать, просматривать, реэкспортировать, отправлять, передавать, копировать» указанные технологии или технические данные, а также «манипулировать» ими или «уполномочивать других делать» это.
CNN не знает, ответил ли Росатом на письмо. Национальное управление ядерной безопасности министерства энергетики США подтвердило подлинность письма. Кроме того, CNN сообщает, что в документах министерства содержится указание на экспорт на Украину для использования на Запорожской АЭС американских технологий. Министерство энергетики в 2021 году сообщало, что США «помогли внедрить новые процедуры обслуживания и эксплуатации реактора, которые в конечном итоге должны укрепить энергетическую безопасность» Украины.
Напомним, МИД России сообщил, что договоренность по созданию зоны безопасности на ЗАЭС, которая подвергается обстрелам со стороны Украины, была близка, но Киев заблокировал ее. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в марте сказал, что возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС больше не рассматривается. МАГАТЭ разрабатывает концепцию по защите самой Запорожской АЭС, а не территории вокруг нее.
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Украинский посол назвал главный успех российской спецоперации
Посол Украины Пристайко: Россия многого добилась в ходе спецоперации на Украине
Россия достигла значимых успехов в ходе спецоперации на Украине, главным из них является сухопутный коридор в Крым, заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко.
Пристайко в интервью Newsweek признал, что Россия «многого добилась».
Он отметил, что большие надежды, возлагаемые на планируемое украинское контрнаступление, являются «очень нездоровыми», поскольку если оно окажется «недостаточно успешным», от Киева потребуют сесть за стол переговоров с Москвой, пишет РБК.
Переговоры, по словам украинского дипломата, будут означать, что Киеву предложат «низко висящие плоды».
«Не надо быть гением, чтобы понять, что от нас будут требовать: хотя бы Крым», – предположил Пристайко.
Ранее Newsweek писал, что Киев готовится к контрнаступлению 30 апреля.
Захарова рассказала о жестком разговоре с послами Британии, Канады и США
Разговор с послами США, Британии и Канады, вызванными в МИД, прошел в жесткой тональности, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Захарова в эфире радио Sputnik сообщила, что послам «все объяснили, причем в жесткой тональности», не пытаясь смягчать формулировки или «спустить на тормозах».
Спикер МИД России подчеркнула, что если подобное поведение западных дипломатов продолжится, его будут фиксировать как несоответствующее заявленному статусу.
Накануне глав дипмиссий США, Британии и Канады вызвали в российский МИД из-за вмешательства во внутренние дела РФ. Им был заявлен протест в связи с высказываниями по поводу приговора Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом в России). Захарова подчеркивала, что Москва считает подобные заявления неприемлемыми.
Артемовск блокировали с севера и юга подразделения ВДВ
ВДВ России блокировали Артемовск с северной и южной окраин, российские штурмовые отряды освободили три квартала города, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Штурмовые отряды освободили три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях города, цитирует Конашенкова ТАСС.
Подразделения ВДВ блокировали город с севера и юга, оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия группы войск «Южная» оказывали поддержку штурмовым отрядам, заключил он.
Ранее источник сообщал, что ВСУ при отступлении из поселка Цветмет возле Артемовска взорвали четыре многоэтажки, в подвалах которых укрывались около 20 мирных жителей.
До этого сообщалось, что жители Артемовска отказывались эвакуироваться на подконтрольную Киеву сторону города и остались ждать российских военных.
Испанские СМИ рассказали о жизни российских пленных в лагере возле Львова
Mundo рассказала о жизни российских пленных в лагере в районе Львова
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Испанское издание Mundo рассказало о жизни российских пленных в лагере в районе Львова, журналисты показали, как пленные работают за один евро в день и «жадно поглощают еду, как будто не ели несколько дней».
По данным издания, в лагере есть два «социальных» класса. К первому относятся «этнические русские» из Санкт-Петербурга и Москвы, ко второму, большему, по данным издания, классу относятся те, кого в лагере называют «расходным материалом», передает РИА «Новости».
Так, по данным издания, речь идет о жителях Донбасса. Среди захваченных в плен также есть представители из российских республик «с более темной кожей и раскосыми глазами».
Охранники рассказали журналистам, что в лагере содержатся участники группы «Вагнер», но пообщаться с ними журналистам не разрешили.
Mundo также описывает столовую лагеря, стены которой увешаны колючей проволокой. По данным издания, в столовой пленные «жадно поглощают еду, сгорбившись над тарелкой, как будто не ели несколько дней».
Напомним, около половины российских военнослужащих, попавших в плен на Украине и опрошенных ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению, сообщил глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.
ВСУ при отступлении из Артемовска взорвали четыре дома с 20 жителями
Украинские военные два дня назад при отступлении из поселка Цветмет близ Артемовска взорвали четыре многоэтажных дома, в подвалах которых укрывались минимум 20 мирных жителей, сообщили в силовых структурах ДНР.
По данным ведомств, в подвалах девятиэтажных домах укрывались минимум 20 человек, в том числе трое детей, все погибли, передает ТАСС.
Свидетелями стали находящиеся рядом в частном секторе, которым помогли эвакуироваться российские военные.
Ранее стало известно, что жители Артемовска отказывались эвакуироваться на подконтрольную Киеву сторону города и остались ждать российских военных.
Напомним, в Артемовске большая часть домов была заминирована украинскими военными, они не успели подорвать их все при отходе.
В Запорожской области указали на признаки подготовки ВСУ форсировать Днепр
Рогов: ВСУ готовятся форсировать Днепр
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Противник стягивает силы и средства на правом берегу Днепра, а также проводит разведку боем. ВС России, видя это, готовятся отразить возможную атаку. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее ВСУ стянули войска для форсирования Днепра в Херсонской области.
«Как только стало понятно, что ВСУ стянули войска к правому берегу Днепра, наши ВКС тут же хорошо отработали по их расположениям. В частности, удары были нанесены по городу Бериславу, находящемуся напротив Каховки, и по Разумовке в Запорожской области», – рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«На правом берегу уже находятся более четырех десятков бронекатеров, которые страны НАТО передали Украине. Также ВСУ располагают самоходными понтонами. По сути, это катера, которые могут выстраиваться в мост. Кроме того, противник осуществляет неконтролируемый сброс воды с Днепрогэса. Очевидно, это попытка затопить наши минные поля», – добавил собеседник.
«Также наблюдается достаточно большое скопление подразделений противника в районе населенного пункта Соленое в Днепропетровской области, на максимальном отдалении от нашей ствольной артиллерии и РСЗО. Еще силы ВСУ расположены в районе населенного пункта Богатырь. В связи с этим предугадать направление атаки украинской стороны достаточно сложно, но под ударом могут оказаться как Угледар, так и Пологи», – отметил Рогов.
«Таким образом, у нас почти нет сомнений в том, что ВСУ собираются форсировать Днепр и двигаться на Запорожском направлении. Прошлой ночью они дважды пытались провести разведку боем. Причем одна из них была с артиллерийской подготовкой и бронетехникой. То есть противник активно изучает наше положение на фронте», – считает он.
«Россия, понимая это, не менее активно готовится отразить атаку. В частности, у нас усилена группировка ПВО на этих направлениях. Дивизионы, где на вооружении стоят комплексы С-300, С-350 и С-400, увеличены в два раза, а там, где «Панцирь С» – в пять раз. Кроме того, мы начали активно использовать управляемые планирующие бомбы для более точного наведения. Это позволяет ВС РФ наносить удары, не входя в зону ПВО противника», – заключил собеседник.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на правом берегу региона фиксируется скопление группировки украинских войск. Он подчеркнул, что ВСУ забирают на вооружение практически весь малотоннажный флот, суда, лодки, на которых жители ездили на дачи, передвигались по Днепру и его притокам.
По его мнению, весь транспорт может быть использован солдатами Украины для десанта, а также форсирования реки. До этого политик отмечал, что на правом берегу Днепра ведется переброска живой силы и техники. Однако тогда Сальдо подчеркивал, что для успешного проведения военной операции у ВСУ недостаточно средств.
По словам врио губернатора, в ближайшее время на Днепре или в лимане возможны провокации, однако они обречены на провал. Ранее сообщалось, что ВСУ стали отправлять через Днепр лодки с манекенами для выявления огневых позиций.
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ФСБ в Москве начала проверки утечек данных силовиков на Украину
В УВД по Центральному округу столицы проводятся массовые проверки из-за утечки данных правоохранителей по запросам граждан Украины, сообщил источник в правоохранительных органах.
Проверки ведут ФСБ и Главное управление собственной безопасности МВД, кроме Центрального округа проверка ведется в районных отделах органов внутренних дел, сказал собеседник ТАСС.
Их проводят из-за утечки данных российских силовиков украинским гражданам, добавил он.
Полицейские по запросам за денежное вознаграждение устанавливали личные данные силовиков и сообщали их заказчикам, среди заказчиков были и граждане Украины.
Верующие попытались оттеснить полицейских в Киево-Печерской лавре
Верующие предприняли попытки оттеснить и пристыдить полицейских в Киево-Печерской лавре
Верующие канонической Украинской православной церкви пытаются оттеснить представителей киевской полиции у закрытой галереи Ближних пещер Киево-Печерской лавры.
В Сети опубликован видеоряд, на кадрах которого видно, что вооруженные автоматами полицейские стоят у закрытого входа в галерею Ближних пещер, в то время как верующие требуют у них предоставить обосновывающее их действия решение суда, передает РИА «Новости».
Очевидцы рассказали, что верующие пели «Христос воскресе из мертвых», но после обострения ситуации начали оттеснять полицейских с криками «Ганьба!» («Позор!»).
«Шакалы! Стоит, вытянулся, отвернулся – ты говори уже в глаза!» – заявляет один из прихожан.
Сами полицейские на провокации не реагируют, остаются на месте.
Ранее к одному из корпусов Киево-Печерской лавры подошли полицейские с автоматами.
В среду комиссия Минкультуры Украины опечатала один из корпусов Киево-Печерской лавры. Напомним, в мае Собор УПЦ принял решение о разрыве отношений с РПЦ, но украинские власти все равно захотели выгнать священнослужителей и монахов Украинской православной церкви из лавры.
Зеленский «удивил» приехавшего на Украину Гутерреша
Представитель генсека ООН Дюжаррик заявил об «удивлении» Гутерреша участием в награждении украинских военных в Киеве
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Генсек ООН Антониу Гутерреш оказался удивлен тем, что без согласования с ним Киев устроил церемонию награждения украинских женщин-военнослужащих во время визита генерального секретаря на Украину, сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
Как сообщала Washington Post со ссылкой на появившиеся в Сети «секретные документы» США, Гутерреш оказался «очень взбешен» неожиданным участием в церемонии, передает РИА «Новости».
Он посещал Украину 8 марта и украинский президент Владимир Зеленский устроил мероприятие, которое предполагало вручение медалей военным, не предупредив Гутерреша. Позднее Украина опубликовала фотографии и видео, на которых Гутерреш оказался запечатлен в рамках церемонии.
Washington Post со ссылкой на документы утверждает, что в перехваченном разговорое Гутерреш заявил Дюжаррику о желании помочь Украине. Однако, по его словам, украинцы «делают все, чтобы нас ликвидировать».
Дюжаррик подтвердил, что Гутерреш «был удивлен» церемонией, но «категорически отрицает использование термина «ликвидация».
Напомним, в Киеве на встрече с украинским президентом Гутерреш призвал продлить зерновую сделку.
Выносивший Яценюка из Рады экс-депутат Украины ликвидирован в зоне СВО
Экс-депутат украинского парламента от «Блока Петра Порошенко» Барна ликвидирован в зоне СВО
В зоне специальной военной операции России на Украине ликвидирован экс-депутат украинского парламента от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна, известный попыткой вынести Арсения Яценюка из зала заседаний Верховной рады, сообщают украинские СМИ.
СМИ ссылаются на представителя пресс-центра украинских войск. Барна был ликвидирован в понедельник, за день до того, как ему исполнилось 56 лет. Сообщается, что его тело пока не вынесли с поля боя, но «все указывает на то, что он погиб», передает РИА «Новости».
Напомним, в 2015 году в Верховной раде Барна подошел к трибуне и подарил букет красных роз Яценюку, который тогда возглавлял правительство Украины. После этого Барна вынес премьера с цветами в руках из-за трибуны.
Украина объявила об отзыве посла из Белоруссии
МИД Украины сообщил о решении отозвать посла из Белоруссии после встречи Лукашенко с Пушилиным
В связи со встречей белорусского президента Александра Лукашенко с врио главы ДНР Денисом Пушилиным украинского посла в Белоруссии Игоря Кизима отзовут для консультаций, сообщил МИД Украины.
Встречу Лукашенко с Пушилиным Украина назвала «вопиющим недружественным актом», передает ТАСС.
Напомним, на встрече в Минске Лукашенко предложил помощь Донецку в восстановлении. Пушилин рассказал, что обсуждались военная обстановка, восстановление и строительство в ДНР, взаимовыгодное сотрудничество.
Украина столкнулась с рекордным половодьем
«Укргидроэнерго» сообщило о рекордном половодье, которое бывает на Украине раз в десять лет
Рекордное половодье на Украине грозит стране немалыми убытками, подобное явление происходит раз в десять лет, сообщают украинские СМИ со ссылкой на «Укргидроэнерго».
Украинские СМИ пишут, что «страну в буквальном смысле заливает». По данным «Укргидроэнерго», уровень воды почти на метр превышает прошлогодний. Ведомство напоминает, что «большая вода была также весной 2013 года», передает РИА «Новости».
СМИ указывают, что на борьбу с последствиями затоплений потребуется много средств – в прошлом после паводков ущерб оценивался в 50–150 млн гривен (110–330 млн рублей) на одну область. Хотя от воды пострадало небольшое число сельхозземли, но в «огородном сегменте» под угрозой может оказаться урожай ранних овощей и ягод в наиболее пострадавших регионах, что приведет к росту цен.
На Украине сезонное поднятие уровня воды наблюдается в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровненской, Черкасской, а также Черниговской областей.
Напомним, телеведущий Борис Корчевников указывал на пророчество старцев о затоплении Киева в случае захвата Киево-Печерской лавры раскольниками.
NYT признала провал попытки Запада оставить Россию без чипов
New York Times сообщила о «проскальзывании» в Россию электронных компонентов с Запада на миллионы долларов
Санкции Запада не смогли остановить импорт в Россию «запрещенных» электронных компонентов на миллионы долларов, пишут СМИ.
В марте США и ЕС передали друг другу данные о «запрещенных технологиях на миллионы долларов», которые «проскальзывают» в Россию, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Электронные компоненты, в том числе восемь особенно чувствительных категорий, идут в Россию через Армению, Казахстан и другие страны, особенно увеличились поставки чипов из Китая. Указанные компоненты используются в вооружениях для российской спецоперации на Украине.
Как пишет New York Times, запрет «стал вызовом», в котором Западу не удалось добиться «чистой победы». Запад направляет на Украину оружие, а Россия тем временем применяет американские и европейские технологии, пишет газета.
Напомним, генеральный директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух заявил, что в российской электронике намерены использовать микропроцессоры из дружественных стран, а также указал на необходимость запуска в России собственного производства микрочипов.