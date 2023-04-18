Роснефть потребовала компенсации от Германии за свой НПЗ

Роснефть требует от Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ компенсации за убытки, понесенные в результате внешнего управления Федерального сетевого агентства нефтеперерабатывающим заводом в городе Шведт на востоке Германии, сообщил берлинский адвокат компании Бертран Мальмендье.

Он отметил, что Роснефть подала заявление в Минэкономики ФРГ с требованием возместить убытки после первых шести месяцев внешнего управления НПЗ в Шведте в Германии, передает ТАСС.

В то же время он подтвердил, что «Роснефть» подала иск против продления внешнего управления Федерального сетевого агентства нефтеперерабатывающим заводом в Шведте.

Завод в Шведте снабжает нефтепродуктами большую часть восточной части Германии, включая аэропорт Берлина. В ноябре 2021 года сообщалось, что Роснефть выкупает долю Shell в НПЗ PCK в Германии в размере 37,5%, однако о закрытии этой сделки не сообщалось. Еще одним акционером НПЗ является итальянская Eni с долей 8,33%, которая начала ее продажу. Завод связан с трубопроводной системой «Дружба», по которой ранее поставлялась российская нефть в ФРГ.

Газета ВЗГЛЯД писала, как власти Германии фактически отняли актив Роснефти.