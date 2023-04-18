Госдума приняла закон «О гражданстве»

Госдума приняла базовый закон «О гражданстве» России

Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла проект базового закона «О гражданстве Российской Федерации», который в конце декабря 2021 года внес президент Владимир Путин.

Закон направлен на последовательную реализацию Концепции государственной миграционной политики страны на 2019–2025 годы. Документ ориентирован на предоставление российского гражданства лицам, приживающим в России и «способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества», передает ТАСС.

Согласно законопроекту, российское гражданство является единым и равным независимо от оснований его приобретения. Гражданин России не может быть лишен гражданства или права изменить его.

Проживание гражданина за пределами страны не прекращает гражданства. Также гражданин не может быть выслан за пределы России или выдан иностранному государству.

По упрощенной процедуре гражданство может получить человек, постоянно проживающий в России со дня принятия решения о выдаче вида на жительство и до дня подачи заявления о приеме в гражданство в течение пяти лет, владеющий русским языком, знающий историю России и основы законодательства. Также такой человек не должен представлять угрозу для правопорядка.

На получение гражданства без соблюдения указанных требований к проживанию, знанию истории и языка могут претендовать лица без гражданства и иностранные граждане, родившиеся или постоянно проживавшие на территории РСФСР и являвшимися гражданами СССР, лица, имеющие родственников по прямой восходящей линии, постоянно проживавших на территории, относившейся к Российской империи или СССР (в пределах государственной границы России).

Лица, у которых близкие родственники являются гражданами России и проживают в России, также имеют право на приобретение гражданства.

По упрощенной схеме гражданство могут получить ветераны Великой Отечественной войны — бывшие граждане СССР. Речь идет как об иностранных гражданах, так и о лицах без гражданства.

Прекращено гражданство может быть при добровольном изъявлении гражданина. Также гражданство прекращается в случае совершения человеком преступления, предоставления поддельных документов или ложных сведений, на основании которых принималось решение о приеме в гражданство. Прекратить гражданство возможно, если гражданин представляет угрозу национальной безопасности.

Также расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства России: нарушение территориальной целостности РФ (ст. 280.2 УК РФ), диверсия (ст. 281), содействие диверсионной деятельности (ст. 281.1 УК РФ), прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности (ст. 281.2 УК РФ), организация диверсионного сообщества и участие в нем (ст. 281.3 УК РФ), дезертирство (ст. 338 УК РФ), публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (ст. 354 УК РФ), создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ст. 239 УК РФ), уничтожение либо повреждение воинских захоронений (ст. 243.4 УК РФ), посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ). Также в перечень включены призывы к введению ограничительных мер в отношении РФ (ст. 284.2 УК РФ), реабилитация нацизма (ст. 354.1 УК РФ), публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ (ст. 280.3 УК РФ) и преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Закон вступит в силу по истечении 180 дней после официального опубликования.