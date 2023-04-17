Выдачу льготной ипотеки для ИТ-специалистов предложили упростить

Минцифры предложило отменить требования к зарплате ИТ-специалистов до 30 лет для льготной ипотеки

Правила получения льготной ипотеки ИТ-специалистами до 30 лет необходимо упростить, исключив требования к их минимальной зарплате, и увеличив общую сумму льготных кредитов более чем в два раза, сообщили в пресс-службе Минцифры.

Как уточнили в министерстве, предлагается более чем в два раза увеличить общую сумму льготных кредитов, на которую рассчитана программа льготной ипотеки – до 500 млрд рублей по сравнению с 240 млрд рублей ранее, передает ТАСС.



В марте член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов обратил внимание на то, что президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию говорил об экономике развития. Он отметил, что глава государства затрагивал расширение ИТ-сферы и поддержку высокотехнологичных компаний. По его словам, обсуждалась дополнительная поддержка ИТ-специалистов: расширение льготной ипотеки, другие преференции для компаний, которые не находятся в реестре Минцифры, но задействованы в стартапах.