Посольство России в Судане пообещало при первой возможности эвакуировать россиян

При первой возможности посольство России в Судане эвакуирует российских граждан, оказавшихся заблокированными из-за боевых действий в одной из церквей Хартума, сообщило диппредставительство.

Посольство сообщило, что находится в контакте с россиянами, которых боевые действия застали вне мест постоянного проживания, также в диппредставительстве знают о ситуации с нахождением гражданки России с ребенком в одной из церквей Хартума, передает РИА «Новости».

В сообщении посольства указывается, что перемещение по суданской столице на данный момент представляет большую опасность, чем нахождение в домах или иных защищенных помещениях. При этом в представительстве пообещали, что при первой возможности будет проведена эвакуация россиян в места их постоянного проживания или в здание посольства.

Ранее сообщалось, что пятнадцать человек, среди которых россиянка с ребенком, оказались заблокированы в здании Нубийской митрополии в суданском Хартуме без возможности выйти из-за обстрелов.

Боевые действия вспыхнули в субботу на фоне разногласий по поводу интеграции СБР в состав вооруженных сил. В результате боев армии и спецназа в Судане погибли 56 человек. Как заявил телеканалу «Аль-Арабия» официальный представитель ВС Судана, несколько дней потребуется суданской армии, чтобы полностью разгромить силы быстрого реагирования (спецназ) во всех штатах.

Напомним, ранее в воскресенье Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана выступили с утверждением, что их позиции в Порт-Судане на побережье Красного моря подверглись удару иностранных самолетов.