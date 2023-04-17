Россиянка с ребенком оказались заблокированы в здании Нубийской митрополии в Судане

Пятнадцать человек, среди которых россиянка с ребенком, оказались заблокированы в здании Нубийской митрополии в суданском Хартуме без возможности выйти из-за обстрелов, сообщил греческому телеканалу ЭРТ-1епископ Александрийской православной церкви митрополит Нубийский и всего Судана Савва.

По его словам, в здании митрополии находятся 15 человек всех возрастов: православные греки, суданцы, эфиопы и одна россиянка с ребенком, у них есть все необходимые запасы, чтобы пережить несколько дней, однако вода и электричество отключены, передает ТАСС.

Как отметил Савва, на улице слышны выстрелы, люди не могут выйти или подойти к окнам.

Боевые действия вспыхнули в субботу на фоне разногласий по поводу интеграции СБР в состав вооруженных сил. В результате боев армии и спецназа в Судане погибли 56 человек. Как заявил телеканалу «Аль-Арабия» официальный представитель ВС Судана, несколько дней потребуется суданской армии, чтобы полностью разгромить силы быстрого реагирования (спецназ) во всех штатах.

Напомним, ранее в воскресенье Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана выступили с утверждением, что их позиции в Порт-Судане на побережье Красного моря подверглись удару иностранных самолетов.