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17 апреля, понедельник | Последнее обновление — 11:59 | vz.ru
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Россиянка с ребенком оказались заблокированы в здании Нубийской митрополии в Судане
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Пятнадцать человек, среди которых россиянка с ребенком, оказались заблокированы в здании Нубийской митрополии в суданском Хартуме без возможности выйти из-за обстрелов, сообщил греческому телеканалу ЭРТ-1епископ Александрийской православной церкви митрополит Нубийский и всего Судана Савва.
По его словам, в здании митрополии находятся 15 человек всех возрастов: православные греки, суданцы, эфиопы и одна россиянка с ребенком, у них есть все необходимые запасы, чтобы пережить несколько дней, однако вода и электричество отключены, передает ТАСС.
Как отметил Савва, на улице слышны выстрелы, люди не могут выйти или подойти к окнам.
Боевые действия вспыхнули в субботу на фоне разногласий по поводу интеграции СБР в состав вооруженных сил. В результате боев армии и спецназа в Судане погибли 56 человек. Как заявил телеканалу «Аль-Арабия» официальный представитель ВС Судана, несколько дней потребуется суданской армии, чтобы полностью разгромить силы быстрого реагирования (спецназ) во всех штатах.
Напомним, ранее в воскресенье Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана выступили с утверждением, что их позиции в Порт-Судане на побережье Красного моря подверглись удару иностранных самолетов.
Американский посол в Судане спрятался в укрытии
Посол США в Судане Годфри сообщил, что находится в укрытии
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Американский посол в Судане Джон Годфри сообщил, что на фоне вооруженных столкновений в Хартуме он вместе с другими сотрудниками диппредставительства проследовал в укрытие.
Годфри написал в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), что вместе с командой посольства находится в укрытии, «как это делают суданцы в Хартуме и других местах».
Дипломат предостерег, что эскалация напряженности «до прямых боевых действий» крайне опасна. Он также призвал высших военных руководителей прекратить боевые действия, передает РИА «Новости».
В российском посольстве ранее сообщили, что обстановка в Судане неспокойная. Там заверили, что российские дипломаты находятся в безопасности. Россиян, находящихся в Судане, призвали оставаться дома и сохранять спокойствие.
Ранее в субботу силы быстрого реагирования (СБР) Судана заявили о взятии под контроль Дворца Республики (президентского дворца) и аэропорта Хартума, однако позднее армия Судана опровергла эти сообщения.
Армия Судана отказалась идти на переговоры с СБР
Al-Arabiya: Армия Судана отвергла переговоры с СБР до прекращения огня
Командование суданской армии отказалась вести какие-либо переговоры или договоренности с силами быстрого реагирования до прекращения созданных и творимых ими «беззаконий», сообщает телеканал Al-Arabiya.
Телеканал со ссылкой на генштаб армии заявил, что никаких договоренностей с силами быстрого реагирования не будет, они должны прекратить беззакония, передает РИА «Новости».
В настоящий момент бои между военными силами СБР перекинулись и на несколько суданских регионов.
Ранее сообщалось, что в результате столкновений в аэропорту суданской столицы Хартума и в городе Эль-Обейд погибли три человека, пострадали девять жителей страны.
В МИД России призвали стороны конфликта в Судане к прекращению огня.
До этого в субботу силы быстрого реагирования (СБР) Судана заявили о взятии под контроль Дворца Республики (президентского дворца) и аэропорта Хартума, однако позднее армия Судана опровергла эти сообщения.
Армия Судана сообщила, что ее истребители наносят удары по лагерям Тайба и Соба, которые принадлежат СБР. Между тем, американский посол в Судане Джон Годфри сообщил, что спрятался в укрытии.
Российские дипломаты сообщили, что находятся в безопасности.
Напомним, в субботу Силы быстрого реагирования Судана сообщили, что были застигнуты врасплох крупной группировкой вооруженных сил, вошедшей в штаб сил в военном лагере Соба в Хартуме.
В Судане продолжается конфликт между армией и Силами быстрого реагирования
Главком вооруженных сил Судана приказал расформировать Сил быстрого реагирования
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Глава переходного Суверенного совета Судана, главком вооруженных сил страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании Сил быстрого реагирования. Командующий СБР Мухаммед Хамдан Дагло (Хамидти) заявил, что не пойдет на переговоры с армией, пока та не отступит.
Об указе расформировать СБР сообщила Служба общей безопасности Судана, передает РИА «Новости».
Хамидти заявил, что не будет «никакого диалога до отступления суданской армии». Он поблагодарил тех, кто пытается урегулировать конфликт, но заявил, что СБР намерены «сражаться и не отступят с позиций». При этом Хамидти заверил в приверженности «рамочному соглашению» между военными и гражданскими в Судане. Он сообщил, что СБР взяли под контроль аэропорт административного центра штата Западный Дарфур, передает ТАСС со ссылкой на каналы Al Arabiya и Sky News Arabia.
Напомним, в суданской столице Хартум произошли боестолкновения между Силами быстрого реагирования и регулярной армией, бои перекинулись и на другие регионы страны. Армия Судана отказалась идти на переговоры с СБР.
В 2019 году армия и СБР участвовали в военном перевороте. Через два года произошел еще один госпереворот. Страной управляет Суверенный совет. Его возглавляет Бурхан, Дагло – его заместитель.
В апреле перенесли подписание соглашения между советом и гражданскими организациями о переходной гражданской власти. Причиной переноса стала необходимость согласовать интеграцию СБР в состав вооруженных сил. Между армией и СБР остаются разногласия по поводу будущей структуры.
Силы быстрого реагирования Судана взяли под контроль президентский дворец
СБР Судана заявили о взятии под контроль президентского дворца и аэропорта Хартума
Силы быстрого реагирования (СБР) Судана заявили о взятии под контроль Дворца Республики (президентского дворца) и аэропорта Хартума.
Дворец Республики – рабочая резиденция глав Судана, считается главным символом власти в стране, передает РИА «Новости».
Ранее Силы быстрого реагирования (СБР) Судана сообщили, что взяли под контроль международный аэропорт Хартума, который приостановил прием рейсов, а также воздушную базу в Мерове.
Силы быстрого реагирования обвинили регулярную армию страны в нападении на свою базу в Хартуме с «использованием всех видов оружия».
В российском посольстве сообщили, что обстановка в столице Судана Хартум, где происходят столкновения между силами армии и спецназа, неспокойная, однако дипломаты России находятся в безопасности.
Посол России в Судане Андрей Черновол сообщил ТАСС, что боевые столкновения между силами быстрого реагирования и армией Судана продолжаются. В Хартуме, по его словам, «бабахает». Дипломат выразил надежду, что противостояние выйдет из вооруженной фазы уже в ближайшее время и начнутся переговоры.
В результате боев армии и спецназа в Судане погибли 56 человек
Комитет врачей Судана сообщил о 56 погибших и почти 600 пострадавших в результате боев армии и спецназа
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В результате вооруженного конфликта между армией Судана и подразделениями Сил быстрого реагирования как минимум 56 человек погибли, 595 пострадали, сообщил комитет врачей Судана.
В Хартуме жертвами конфликта стали 25 человек, 302 человека пострадали. Речь идет как о мирных жителях, так и о бойцах армии и спецназа, передает ТАСС.
Совета Безопасности ООН выступил с заявлением, в котором призвал к прекращению боевых действий. СБ ООН заявил, что стороны должны «восстановить спокойствие и вернуться к диалогу». Совбез также указал на важность доступа гуманитарной помощи в регион. Члены СБ подтвердили приверженность единству, суверенитету и территориальной целостности Судана.
Напомним, боевые действия вспыхнули в субботу на фоне разногласий по поводу интеграции СБР в состав вооруженных сил. Вооруженные силы Судана заявили, что все штабы СБР в Омдурмане, городе-спутнике Хартума, находятся под их контролем. СБР сообщает о захвате военных частей в регионе Дарфур.
В результате столкновений в Судане погибли три человека
Во время столкновений в Судане погибли трое жителей страны
В результате столкновений в аэропорту суданской столицы Хартума и в городе Эль-Обейд погибли три человека, пострадали девять жителей страны, сообщил профсоюз врачей Судана.
Отмечается, что двое граждан страны погибли в аэропорту, один человек погиб в перестрелке в городе Эль-Обейд в провинции Северный Кордофан, также получили ранения пять суданцев, передает РИА «Новости».
В городе Омдурман был ранен офицер, еще три человека пострадали на юге Хартуме и в Восточном Ниле.
Ранее в МИД России призвали стороны конфликта в Судане к прекращению огня.
До этого в субботу силы быстрого реагирования (СБР) Судана заявили о взятии под контроль Дворца Республики (президентского дворца) и аэропорта Хартума, однако позднее армия Судана опровергла эти сообщения.
Армия Судана сообщила, что ее истребители наносят удары по лагерям Тайба и Соба, которые принадлежат СБР. Между тем, американский посол в Судане Джон Годфри сообщил, что спрятался в укрытии.
Российские дипломаты сообщили, что находятся в безопасности.
Напомним, в субботу Силы быстрого реагирования Судана сообщили, что были застигнуты врасплох крупной группировкой вооруженных сил, вошедшей в штаб сил в военном лагере Соба в Хартуме. «Они (армия – прим. ВЗГЛЯД) осадили находившиеся там силы, а затем атаковали их всеми видами тяжелого и легкого вооружения», – сказано в заявлении.
Командующий спецназом Судана сбежал после дезертирства охраны
Армия Судана: Командующий спецназом сбежал из убежища после дезертирства его охранников
Командующий суданскими силами быстрого реагирования (спецназ) Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти) сбежал из своего убежища после того, как охранявшие его солдаты дезертировали, сообщила армия республики.
По сообщению военного ведомства, Хамидти сбежал из убежища после бегства его охраны, подробности бегства Дагало военные не привели, передает ТАСС.
Боевые действия вспыхнули в субботу на фоне разногласий по поводу интеграции СБР в состав вооруженных сил. В результате боев армии и спецназа в Судане погибли 56 человек. Как заявил в комментарии телеканалу «Аль-Арабия» официальный представитель ВС Судана, несколько дней потребуется суданской армии, чтобы полностью разгромить силы быстрого реагирования (спецназ) во всех штатах.
Газета ВЗГЛЯД писала, что столкновения в Судане имеют отношение к интересам России.
Армия Судана заявила о захвате штабов СБР, спецназ – о захвате генштаба армии
Al-Jazeera сообщила о захвате вооруженными силами Судана штабов СБР в Омдурмане, спецназ – о захвате генштаба армии
Вооруженные силы Судана утверждают, что все штабы Сил быстрого реагирования в Омдурмане, городе-спутнике Хартума, находятся под их контролем. СБР заявили о захвате генштаба ВС.
Представитель вооруженных сил Судана заявил, что штабы СБР взяты под контроль «со всей их техникой», а спецназ покинул позиции, бросив вооружение, передает РИА «Новости» со ссылкой на Al-Jazeera.
Как сообщают очевидцы, авиация армии Судана нанесла удары по лагерю СБР в окрестностях Омдурмана. Также лагерь был обстрелян артиллерией, передает ТАСС.
Тем временем СБР заявили, что взяли под контроль «ряд стратегических объектов в столице и за ее пределами». В частности, утверждается, что под их контролем находятся генеральный штаб вооруженных сил и несколько военных частей в регионе Дарфур. Армия Судана опровергла утверждения о захвате здания генштаба.
Напомним, и армия, и спецназ отказались вести переговоры. Бои между ними начались в субботу на фоне разногласий по поводу интеграции СБР в состав вооруженных сил.
Телевидение Судана прекратило вещание
Al Jazeera: Телевидение Судана прекратило вещание после сообщений о стрельбе в его штаб-квартире
Появились сообщения о стрельбе в штаб-квартире национального телевидения Судана в Хартуме, после этого вещание ТВ было приостановлено.
В здании, в котором располагается суданское телевидение, происходят столкновения армейских подразделений и сил быстрого реагирования, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.
Ранее в субботу силы быстрого реагирования (СБР) Судана заявили о взятии под контроль Дворца Республики (президентского дворца) и аэропорта Хартума, однако позднее армия Судана опровергла эти сообщения.
Армия Судана сообщила, что ее истребители наносят удары по лагерям Тайба и Соба, которые принадлежат СБР.Между тем американский посол в Судане Джон Годфри сообщил, что спрятался в укрытии.
Российские дипломаты сообщили, что находятся в безопасности.
Аэропорт Хартума прекратил принимать рейсы из-за столкновений в городе
Alsudaninews: Аэропорт Хартума прекратил принимать рейсы из-за столкновений в городе
Международный аэропорт Хартума отменил все рейсы и больше не принимает самолеты на фоне столкновений Сил быстрого реагирования Судана и регулярной армии страны.
Сообщение воздушной гавани передает портал alsudaninews.com.
Звуки боя раздаются у военного лагеря Сил быстрого реагирования (СБР) в суданской столице Хартуме, передает РИА «Новости».
Позднее Силы быстрого реагирования (СБР) Судана сообщили, что взяли под контроль международный аэропорт Хартума, а также воздушную базу в Мерове.
Напомним, в субботу Силы быстрого реагирования Судана сообщили, что были застигнуты врасплох крупной группировкой вооруженных сил, вошедшей в штаб сил в военном лагере Соба в Хартуме. «Они (армия – прим. ВЗГЛЯД) осадили находившиеся там силы, а затем атаковали их всеми видами тяжелого и легкого вооружения», – сказано в заявлении.
Как сообщил представитель армии Судана, силы быстрого реагирования «пытались захватить штаб генерального командования суданской армии», который находится в Хартуме, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.
СБР обратилась к международным посредникам и влиятельным политикам.
В ночь на четверг армия Судана выступила с заявлением о том, что дислокация Сил быстрого реагирования в Хартуме и ряде городов «незаконна и прошла без согласования и координации с вооруженными силами». По информации СМИ, причиной заявления, стало внезапно начавшееся дислоцирование отрядов СБР у аэропорта города Мерове на севере страны.
Армия Судана опровергла заявления СБР о захвате президентского дворца
Армия Судана заявила, что президентский дворец и другие стратегические объекты находятся под их контролем, а заявления Сил быстрого реагирования (СБР) являются ложными.
В заявлении говорится, что военные Судана противостоят попыткам Сил быстрого реагирования взять под контроль стратегические объекты, в том числе Республиканский дворец, Генеральное командование и штаб-квартиру Суверенного совета, передает РИА «Новости».
Как указала армия, истребители ВС Судана проводят операцию по прекращению безответственных действий мятежных СБР.
Как указала армия Судана, ее истребители наносят удары по лагерям Тайба и Соба, которые принадлежат СБР. Также, отмечается, что суданские ВВС преследуют бегущих членов СБР, пытающихся укрыться среди гражданских лиц.
Представитель суданской армии добавил, что уничтожено более 80 транспортных средств, принадлежавших СБР в Мерове. По его словам, после проведенной операции подавляющее большинство членов отрядов спецназа «бежали в жилые районы города Мерове», пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.
Ранее СБР Судана заявили о взятии под контроль Дворца Республики (президентского дворца) и аэропорта Хартума.
В российском посольстве сообщили, что обстановка в столице Судана Хартум, где происходят столкновения между силами армии и спецназа, неспокойная, но дипломаты России находятся в безопасности.
Суданские ВС согласились открыть гуманитарные коридоры
Вооруженные силы Судана сообщили, что готовы открыть гуманитарные коридоры в воскресенье вечером на три часа.
В заявлении говорится, что ВС согласны с предложением ООН открыть безопасные пути для гуманитарных случаев, они будут открыты с четырех часов дня (17.00 мск) на три часа, передает РИА «Новости».
Боевые действия вспыхнули в субботу на фоне разногласий по поводу интеграции СБР в состав вооруженных сил. В результате боев армии и спецназа в Судане погибли 56 человек. Как заявил в комментарии телеканалу «Аль-Арабия» официальный представитель ВС Судана, несколько дней потребуется суданской армии, чтобы полностью разгромить силы быстрого реагирования (спецназ) во всех штатах.
Жертвами боев в Судане стали 25 человек
Reuters сообщило о 25 погибших и более 180 пострадавших в результате боев между армией и спецназом в Судане
В результате вооруженных столкновений между армией Судана и Силами быстрого реагирования 25 человек погибли, 183 получили ранения, сообщил комитет врачей Судана.
В сообщении сказано, что «невозможно определить, являются ли все из них гражданскими», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Суданская армия объявила, что ситуация в стране «очень стабильная», военные работают над «восстановлением безопасности и спокойствия», передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.
Al Jazeera сообщает, что в Хартуме слышны отдельные выстрелы, продолжаются бои на северных окраинах.
В 2019 году армия и СБР участвовали в военном перевороте. В апреле было отложено подписание соглашения между советом и гражданскими организациями о переходной гражданской власти. Одной из причин стали разногласия между армией и спецназом по вопросу интеграции СБР в состав вооруженных сил. В субботу произошли боестолкновения между СБР и армией.
В Судане погибли трое сотрудников ООН
В боестолкновениях в Судане погибли трое сотрудников ВПП ООН
В ходе боестолкновений между подразделениями суданской армии и силами быстрого реагирования (спецназ) в Судане погибли трое сотрудников Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, сообщили в организации.
По словам специального представителя генерального секретаря ООН по Судану и главы Миссии ООН по поддержке переходного периода в Судане Фолькера Пертеса, сотрудники ВПП ООН были убиты в городе Кабкабия в штате Северный Дарфур во время исполнения своих служебных обязанностей, передает ТАСС.
Пертес заявил, что «крайне потрясен» сообщением о попадании снарядов в объекты ООН и других гуманитарных организаций. Кроме того, он обратил внимание на сведения о разграблении помещений ООН в Дарфуре.
Эти акты насилия, подчеркнул спецпосланник генсека ООН, препятствуют оказанию жизненно важной помощи и должны быть прекращены.
Пертес призвал стороны конфликта выполнять обязательства и обеспечивать безопасность персонала ООН.
После этого ВПП ООН объявила, что временно прекращает работу в Судане.
Ситуация в Судане накалилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим спецназом Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти) – его заместителем в Суверенном совете. Столкновения начались утром 15 апреля возле военной базы в городе Мерове и в столице страны – Хартуме. Погибли десятки человек, сотни ранены. По данным российского МИДа, россияне в Судане не пострадали.
МИД: Россияне не пострадали во время столкновений в Судане
Посол: Россияне, предварительно, не пострадали во время столкновений в Судане
Россияне, по предварительным данным, не пострадали во время боевых столкновений в Судане, заявил посол России в Судане Андрей Черновол.
По его словам, с россиянами в Судане ничего плохого не случилось, все живы и здоровы, информации о пострадавших нет, передает ТАСС.
Черновол добавил также, что армия Судана не хочет идти на переговоры со спецназом и объявила их повстанцами, предложив при этом всем желающим перейти на сторону армии.
Дипломат отметил также, что боевые действия в районах, где проживают сотрудники посольства, пошли на спад, интенсивность боестолкновений резко снизилась.
Боевые действия вспыхнули в субботу на фоне разногласий по поводу интеграции СБР в состав вооруженных сил. В результате боев армии и спецназа в Судане погибли 56 человек. Как заявил в комментарии телеканалу «Аль-Арабия» официальный представитель ВС Судана, несколько дней потребуется суданской армии, чтобы полностью разгромить силы быстрого реагирования (спецназ) во всех штатах.
Напомним, ранее в воскресенье Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана выступили с утверждением, что их позиции в Порт-Судане на побережье Красного моря подверглись удару иностранных самолетов.
Газета ВЗГЛЯД писала, что столкновения в Судане имеют отношение к интересам России.
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