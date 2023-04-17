Замглавы МИД обсудил с коллегой из КНР отношения стран с ЕС и деятельность НАТО

Замглавы МИД Грушко и замглавы МИД КНР Дэн Ли обсудили отношения стран с ЕС и деятельность НАТО

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко и замглавы МИД Китая Дэн Ли в Пекине обсудили отношения Москвы и Пекина с Евросоюзом и деятельность НАТО на фоне геополитической трансформации, сообщила пресс-служба российского ведомства.

«Состоялся обстоятельный и доверительный обмен мнениями о текущей обстановке в Европе, включая отношения двух стран с Европейским союзом, о деятельности и военном строительстве НАТО на фонe происходящей геополитической трансформации», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

Грушко и Дэн Ли обсудили также международную и региональную повестку дня, представляющие взаимный интерес.

Москва и Пекин подтвердили настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества как фактора региональной и международной стабильности в условиях глобальной турбулентности, попыток Запада оказывать политико-экономическое давление.

Встреча, подчеркнули в МИД, продемонстрировала стратегический и всеобъемлющий характер двусторонних отношений и необходимость диалога.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что сотрудничество Москвы и Пекина основано на принципах неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон.