Китай объяснил принцип сотрудничества с Россией

МИД КНР: Сотрудничество Китая и России не направлено против третьих сторон

Сотрудничество России и Китая основано на принципах неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя визит министра обороны КНР Ли Шанфу в Россию.

По его словам, российско-китайское двустороннее сотрудничество всегда основывалось на принципах неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон. Ван Вэньбинь добавил, что страны развивают новый тип отношений между крупными державами, основанный на взаимном уважении, взаимовыгодном сотрудничестве и мирном сосуществовании, передает РИА «Новости».

Дипломат подчеркнул, что Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы воплощать в жизнь важный консенсус, достигнутый главами двух стран, и содействовать развитию отношений всеобъемлющего стратегического сотрудничества и партнерства в новую эпоху.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньби заявил, что военное сотрудничество между Россией и Китаем не направлено против какой-либо третьей страны и никому не угрожает.