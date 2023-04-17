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17 апреля, понедельник | Последнее обновление — 12:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Западные СМИ назвали дату планируемого украинского контрнаступления
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Рычагов влияния на ситуацию, даже в краткосрочной перспективе, у США остается все меньше. «Предательство» некогда главного ближневосточного союзника – Саудовской Аравии – пожалуй, самая большая проблема для Вашингтона.
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Долгие годы Москва придерживалась нейтралитета в конфликте израильтян и палестинцев. Возможно, пришло время все-таки выбрать одну из сторон? Ту, которая выбрала сторону России в важнейшем для Москвы процессе со времен Великой Отечественной.
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Кроме плана о мирных переговорах, у некоторых стран ЕС есть и другие замыслы. Как только ВСУ потерпят ряд серьезных поражений от русской армии, Польша, Венгрия, Румыния, заявляя о защите представителей своих этносов и украинцев, введут войска в приграничные регионы.
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В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Западные СМИ назвали дату планируемого украинского контрнаступления
Newsweek: Украина запланировала контрнаступление на 30 апреля
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Киев готовится к контрнаступлению 30 апреля, сообщил американский журнал Newsweek со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы.
Запад направляет поставки и поддержку на Украину в преддверии наступления, передает РИА «Новости».
В статье говорится, что США и союзники «смотрят в будущее» и заняты подготовкой Киева к контрнаступлению.
Также, по данным издания, американская разведка «тщательно следит за боевыми действиями вокруг Бахмута (Артемовск)».
США составляют карты расположения российских войск вплоть до отдельных траншей, также разведка отслеживает каждый электронный сигнал, от отдельных мобильных телефонов до радаров, пишет Newsweek.
Отмечается, что для Киева потеря Артемовска станет «психологическим ударом», но сам город не является «жизненно важным» для конфликта в целом.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время».
В Британии рассказали, как Запад ударил Украину в самый тяжелый момент
Express: Страны Евросоюза отказались от Украины в тяжелейшей ситуации
Решение Польши и Венгрии о запрете импорта зерна и других продуктов питания с Украины принято в тяжелейшей для Киева ситуации, пишут британские СМИ.
Украинские фермеры оказались в сложном положении, пишет газета Express.
Издание поясняет, что Варшава и Будапешт решились на такой шаг из-за больших убытков, которые несли польская и венгерская сельскохозяйственные отрасли.
При этом земледельцы в соседних европейских государствах пожаловались, что украинское зерно стало попадать в их страны в еще больших объемах, в результате создается избыток предложения на рынке, рушатся цены, а местные предприниматели теряют прибыль, передает РИА «Новости».
В воскресенье Еврокомиссия заявила, что введенные Венгрией и Польшей запреты на поставки украинского зерна являются неприемлемыми. Тем не менее последовать примеру Варшавы и Будапешта собралась Болгария.
Военный эксперт: Для российских войск Авдеевка важнее Артемовска
Аналитик Онуфриенко: Взятие Авдеевки позволит российским войскам серьезно продвинуться на запад
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Противник использует все виды бронетехники, чтобы не позволить нашим войскам продвинуться дальше на Авдеевском направлении. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее военкоры сообщили, что ВС РФ удалось отбить танковую атаку ВСУ в районе Авдеевки.
«На Авдеевском направлении у противника, что называется, настоящая «сборная солянка» из всех видов бронетехники. В ход идут британские бронетранспортеры Spartan, машины, поставленные США и Европой за последние четыре-пять месяцев, а также советская техника», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Дело в том, что для нас Авдеевка не просто стратегически важна, она, пожалуй, важнее Артемовска. После взятия последнего ВС РФ упрутся в новые мощные оборонительные укрепления – Часов Яр, Славянск и Краматорск. А за Авдеевкой ничего подобного нет», – обращает внимание собеседник.
«То есть освобождение населенного пункта снимет колоссальную нагрузку с Донецкого направления и позволит нам серьезно продвинуться дальше на запад. Противник это прекрасно понимает. Именно поэтому постоянно предпринимаются попытки контратаки», – рассуждает эксперт.
«На деле же пока у ВСУ лишь получается вести позиционные бои, полномасштабную атаку организовать они не в силах. Мы также видим противостояние в километре от населенного пункта Северное, фиксируются столкновения на западных окраинах Первомайского и в районе Невельского», – рассказывает аналитик.
«ВСУ постоянно подтягивают дополнительные силы и технику. Однако из-за активной работы нашей авиации и «Солнцепеков» потери у противника достаточно серьезные. Полагаю, что подобные попытки прорыва мы будем наблюдать вплоть до майских праздников, когда украинские военные, как ожидается, попытаются перейти в контрнаступление», – заключил Онуфриенко.
Ранее военкоры сообщили, что вооруженные силы Украины бросили бронетехнику на прорыв в районе Водяного и Авдеевки в ДНР, российские войска уничтожили и повредили несколько танков и БМП.
За последние дни украинскими войсками было «предприняло несколько попыток контрнаступления», пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщения военкоров в соцсетях. Как пишет «Московский комсомолец», «на прорыв пошли несколько бронегрупп» ВСУ. Российские разведчики с помощью беспилотника увидели движение противника и навели на него артиллерию и минометы.
«В ходе огневого поражения только сегодня были уничтожены и повреждены несколько танков и БМП, разбито несколько взводов пехоты», – говорится в сообщении военкоров.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что продолжается окружение Авдеевки. Донецкий депутат Владислав Бердичевский сообщал, что взять Авдеевку будет непросто, так как там располагаются многоуровневые связанные между собой сетью разветвленных ходов подвалы.
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Киев бросил в бой за Артемовск «бронемутантов» из Т-64 с пулеметом
«Русская Весна»: ВСУ используют в боях за Артемовск «бронемутантов» на базе танка Т-64 без башни, но с пулеметом
Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют в боях за Артемовск (Бахмут) «бронемутантов» на базе танка Т-64 без башни, но с пулеметом и динамической защитой «Контакт-1», сообщает сетевое издание «Русская Весна».
Как сообщает «Русская Весна», Киев бросает в бой за Артемовск (Бахмут) «бронемутантов» – необычную бронемашину на базе танка Т-64 без башни, но с крупнокалиберным пулеметом и динамической защитой «Контакт-1».
Некоторые пользователи предположили, что странное творение украинского сумрачного гения – это тяжелая боевая машина пехоты БМПВ-64, но, как отмечает издание, машины отличаются по форме корпуса. Другие сочли, что изделие представляет из себя необычную бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ).
Накануне в Минобороны сообщили, что российские штурмовые отряды на Донецком направлении за минувшие сутки освободили в Артемовске два квартала.
Российские силы освободили два квартала в Артемовске
МО: Российские штурмовые отряды освободили два квартала в Артемовске
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Российские штурмовые отряды на Донецком направлении за минувшие сутки освободили два квартала в Артемовске, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что отрядами «Вагнера» освобождены два квартала в северо-западной и юго-восточной части города Артемовска. Российские Воздушно-десантные войска, по словам официального представителя военного ведомства, сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
По данным МО РФ, потери ВСУ за минувшие сутки на Донецком направлении составили до 145 военнослужащих. Также украинская сторона потеряла два танка, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, два автомобиля, одну гаубицу «Мста-Б» и две гаубицы Д-20, а также РСЗО «Ураган».
На Краснолиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва (ЛНР) и Григоровка (ДНР), сообщил Конашенков.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях, как сообщает Минобороны, российские Вооруженные силы уничтожили более 45 украинских военных. Поражение нанесено в районе населенных пунктов Угледар и Новоселка (ДНР). Также ВСУ потеряли два автомобиля и гаубицу Д-30.
Кроме того, в районе населенного пункта Камышеваха Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, сообщил генерал.
Также, по словам Конашенкова, в районе Новодонецкого (ДНР) была пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы противника.
Российские ПВО за сутки перехватили десять снарядов РСЗО HIMARS и «Смерч», а также три противорадиолокационные ракеты HARM. Сбиты четыре украинских дрона.
Южная группировка войск, сообщил Конашенков, поразила подразделения 77-й аэромобильной бригады, которая пыталась контратаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Малоильиновка (ДНР).
На Херсонском направлении, по данным военного ведомства, уничтожили свыше трех десятков украинских военнослужащих, а также самоходную гаубицу «Гвоздика» и три автомобиля.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 127 районах.
В районах населенных пунктов Ямполовка (ДНР) и Зализничное (Запорожская область) поражены командные пункты 125-й и 102-й бригад территориальной обороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 407 самолетов, 228 вертолетов, 3760 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8689 танков и других боевых бронированных машин, 1086 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4600 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9542 единицы специальной военной автомобильной техники, заключил Конашенков.
Ранее в воскресенье сообщалось, что российские силы ведут бои за основной железнодорожный узел Артемовска (украинское название – Бахмут) в западной части города.
Еще одна страна ЕС собралась запретить импорт украинского зерна
Министр Гечев: В Болгарии обсуждают идею по примеру Венгрии и Польши запретить импорт зерна с Украины
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Болгарские власти задумались над тем, чтобы последовать примеру Венгрии и Польши и запретить импорт украинского зерна, заявил министр сельского хозяйства технического правительства Болгарии Явор Гечев.
Гечев заявил о необходимости защитить болгарские интересы, в особенности, когда два государства уже отреагировали соответствующим образом. По его словам, если Болгария не введет ограничения, количество украинского зерна на территории республики возрастет, передает ТАСС со ссылкой на Болгарское национальное радио.
Болгарский министр потребовал уже в понедельник представить ему доклады о юридической составляющей запретов, которые ввели Венгрия с Польшей, и пообещал, что такая возможность будет обсуждаться с министерством экономики.
По его словам, во вторник будет собран весь необходимый для принятия решения объем информации, и тогда ситуация будет обсуждаться с президентом Болгарии Руменом Радевым.
Между тем Еврокомиссия заявила, что введенные Венгрией и Польшей запреты на поставки украинского зерна и другой агропродукции из этой страны являются неприемлемыми.
В Раде пожаловались на сложности в разрыве договора с Почаевской лаврой
Разорвать договор аренды Почаевской лавры с канонической Украинской православной церковью будет сложнее, чем с Киево-Печерской лаврой, заявил депутат Верховной рады Украины Евгения Кравчук.
В эфире всеукраинского телемарафона он рассказал, что договор подписывался в 2003 году и его срок истечет лишь через 50 лет. Разорвать его досрочно можно лишь в случае проверки, как этим имуществом пользуются. Кравчук добавил, что этим вопросом займется комиссия, которая занималась Киево-Печерской лаврой, передает РИА «Новости».
Ранее депутаты Хмельницкого горсовета лишили Украинскую православную церковь права пользоваться земельным участком на территории захваченного собора УПЦ.
Газета ВЗГЛЯД писала, кто и зачем заставляет президента Украины Владимира Зеленского делать то, что ему явно невыгодно – обострять религиозный конфликт.
CNN: Дружба с Путиным привела к дипломатическому прорыву Си Цзиньпина в мире
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Столицу Китая за последний месяц посетила целая череда мировых лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона и главу бразильского государства Лула да Силву. Лидер КНР Си Цзиньпин перешел к «внешнеполитическому наступлению», особенную роль в котором играют его тесные отношения с президентом России Владимиром Путиным, сообщают американские СМИ.
За минувший месяц председатель КНР Си Цзиньпин принял у себя лидеров Испании, Сингапура, Малайзии, Франции и Евросоюза. Многие страны начинают «поглядывать в сторону Пекина» на фоне замедления мировой экономики и конфликта на Украине, пишет сайт американского телеканала CNN.
Так, в пятницу список зарубежных официальных лиц, посетивших Поднебесную, пополнил президент Бразилии Лула да Силва, который, по версии американского телеканала, среди прочего хотел бы «добиться подвижек по вопросу российской спецоперации», передает RT содержание публикации.
CNN напоминает, что Китай не выступил с осуждением российской спецоперации. Несмотря на это, иностранные лидеры приезжают к Си Цзиньпину. Для китайского лидера, говорится в статье, это стало возможностью представить свое видение нового порядка, свободного от американских правил, а также рассказать о том, как Китай воспринимает угрозы.
Телеканал отмечает, что дипломатическая деятельность китайского руководства была сокращена в последние три года из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, а также «упорного соперничества с США». Теперь, по мнению автора публикации, Си «ощущает острую необходимость перейти к действиям».
Доцент факультета международных отношений Наньянского технологического университета Сингапура Ли Минцзян считает, что китайское руководство переходит к строительству стратегических планов. Одна из целей – ослабление альянсов Америки, потому Китай предпринимает активные усилия по стабилизации и укреплению отношений с европейскими странами, а также по наращиванию сотрудничества с развивающимися странами, объяснил эксперт.
Си Цзиньпин использовал возвращение мировых лидеров в Пекин, вопреки их озабоченности сближением России и Китая, чтобы «аккуратно вставить в свои беседы с ними завуалированные выпады в адрес Вашингтона – и намекнуть на свои собственные взгляды на то, как можно было бы переформатировать миропорядок, пишет CNN.
По мнению американского телеканала, Пекин обеспокоился «сплочением» США и Европы на фоне российской спецоперации на Украине, и теперь своим ключевым направлением сделал «акцентирование экономических связей с европейцами» и «эксплуатирование разногласий между странами по обе стороны Атлантики».
Конфликт на Украине стал одной из ведущих тем визитов иностранных лидеров в Китай. Отдельные лидеры государств, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, видят в Си Цзиньпине потенциального союзника, «который, будучи близким другом Владимира Путина, может подтолкнуть того к заключению мира».
Хотя в ходе визита Макрона Китай и Франция пришли к согласию по нескольким моментам, касающимся конфликта – в том числе они заявили о недопустимости ударов по АЭС и необходимости защитить детей и женщин, – французскому лидеру в конечном счете так и не удалось убедить Си зафиксировать на бумаге что-либо, что он до этого еще не заявлял, признает CNN.
«Россия – единственная крупная держава, которая имеет во многом одинаковые с Китаем взгляды на то, как должны выглядеть мир и система международных отношений и как следовало бы решать различные политические вопросы. Россия для Китая незаменима», – уверен Ли Минцзян.
В свою очередь доцент Национального университета Сингапура Чун Цзя Ян заявил, что представления западных лидеров о возможности Си влиять на Путина дали китайскому лидеру «рычаг влияния, который позволит ему привлекать много внимания и, возможно, даже получать поддержку, которой ему без этого заручиться не удалось бы».
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече в Самарканде с главой МИД Китая Цинь Ганом заявил, что отношения Москвы и Пекина демонстрируют устойчивость, а в современной обстановке высокая частота двусторонних встреч оправдана, так как важно сверять часы.
Телеведущий Корчевников напомнил пророчество старцев о потопе в Киеве
Телеведущий Корчевников напомнил пророчество старцев о затоплении Киева при захвате Киево-Печерской лавры раскольниками
Телеведущий Борис Корчевников напомнил пророчество старцев о затоплении Киева в случае захвата Киево-Печерской лавры раскольниками и призвал киевлян бежать, у кого есть такая возможность, пока не поздно.
Корчевников напомнил в своем Telegram-канале пост ведущего телеканала «Спас» и «Радио России» Андрея Афанасьева о пророчестве старцев, в котором говорится, что Киев утонет после того, как в Лавре будут служить раскольники. В связи с этим Корчевников призвал киевлян, у которых есть такая возможность: «Бегите! Бегите, пока не поздно».
Напомним, пасхальное богослужение в Киево-Печерской лавре возглавил предстоятель канонической Украинской православной церкви Онуфрий.
Медведев пожелал россиянам мира после «полного разгрома врага»
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пожелал россиянам «долгожданного мира» и «полного разгрома врага».
Медведев в своем Telegram-канале написал, что в Светлое Христово Воскресение и Пасхальную седмицу принято желать мира.
Он сказал, что тоже желает нашей стране и всем нашим людям долгожданного мира, и подчеркнул, что мир наступит «после достижения целей специальной военной операции и полного разгрома врага».
Ранее в воскресенье президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России с праздником Пасхи.
Украинский министр сравнил потери ВСУ с числом жертв землетрясения в Турции
Украинский министр Резников: Потери ВСУ меньше числа погибших при землетрясении в Турции
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Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью западным СМИ высказался о потерях вооруженных сил страны, сравнив их с числом жертв землетрясения в Турции, где погибли свыше 50 тыс. человек.
Резников в интервью испанской газете La Razon признал, что у ВСУ, «конечно, есть жертвы». При этом точную цифру он назвать отказался, заверив, что «общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции», пишет «Коммерсант».
Власти Украины не публикуют данные о численности погибших солдат ВСУ, заявляя, что эта информация будет раскрыта после окончания конфликта. При этом посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко называл это число «ужасным».
Президент Украины Владимир Зеленский обещал опубликовать эти данные в «подходящий момент». В ноябре 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о 100 тыс. погибших в конфликте украинских военных, однако позже из публикации убрали эту оценку. В ЕК пояснили, что фон дер Ляйен якобы говорила об общем числе погибших и раненых солдат.
Эксперт: Страны ЕС будут бойкотировать зерно с Украины
Политолог Ткаченко: ЕС не готов включать Украину в Единую сельскохозяйственную политику
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Единая сельскохозяйственная политика ЕС – тонкий механизм, который выстраивался долгие годы. Появление на рынке украинского зерна плохо скажется на экономике стран Евросоюза. На это государства идти не готовы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Венгрия и Польша приостановили импорт украинского зерна до 30 июня.
«Одна из самых жестких позиций Евросоюза заключается в Единой сельскохозяйственной политике. Это соглашение, среди прочего, предусматривает помощь отдельным фермерам и поддержку определенного уровня цен, в том числе на зерно», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Появление дополнительного объема зерна и его производных подрывает стабильность цен. ЕС это не устраивает – Украине можно оказывать помощь, делать подачки, но включать ее в Единую сельскохозяйственную политику никто не готов. Евросоюз аккуратно, на протяжении почти 30 лет, выстраивал баланс и не позволит его разрушить», – обращает внимание собеседник.
«Не исключаю, что в ближайшем времени Украина сможет сохранить поставки только в Италию и Францию. Остальные государства ЕС будут бойкотировать зерно, чтобы не навредить собственной экономике. Это хорошо иллюстрирует отношение Евросоюза к вопросу о вступлении Украины в объединение», – заключил Ткаченко.
Ранее министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь сообщил, что в стране до 30 июня вводится запрет на импорт зерна с Украины. Он объяснил такое решение тем, что ЕС не предпринял никаких шагов для урегулирования ситуации с демпинговыми поставками украинской сельхозпродукции. В результате Венгрии пришлось ввести запрет на «импорт зерна и масличных культур с Украины, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов».
Аналогичное решение приняла и Польша, оно коснулось даже транзита, который был разрешен. Вслед за этим в министерстве аграрной политики и продовольствия Украины заявили, что подобные шаги нарушают договоренности Киева и Варшавы. Как напомнили на Украине, с Польшей был достигнут ряд договоренностей, включая соглашение о том, что пшеница, кукуруза, семена подсолнечника и рапса до июля пойдут через Польшу только транзитом. Киев подчеркнул, что «односторонние кардинальные действия не ускорят положительного решения ситуации», и призвал избегать каких-либо «недоразумений».
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала ситуацию. «Так сказать, иуды к Пасхе подавились зерном», – написала она в своем Telegram-канале.
Отметим, что министр аграрной политики Украины Николай Сольский уже сообщил о намерении договориться с Варшавой. Как передает украинское издание «Клименко. Тайм», Сольский заявил, что польским фермерам сложно, но сложнее всего украинским фермерам, и поэтому Киев надеется на конструктив в переговорах в понедельник. По его словам, проблемы по транзиту и экспорту в Польшу продолжаются с января, а для их урегулирования было проведено много переговоров.
Ранее свое недовольство поставками украинского зерна выразила и Румыния. Местные фермеры угрожают с 7 июня начать общенациональную забастовку, если власти не запретят поставки сырья в страну. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в причинах кризиса.
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Евродепутат заявил о военном преступлении ВСУ в пасхальную ночь
Евродепутат де Граф: Украинский обстрел собора в Донецке во время Пасхи – военное преступление
Вооруженные силы Украины во время празднования православной Пасхи обстреляли собор в Донецке, сообщил представитель голландской партии «Форум за демократию» (FVD), евродепутат Марсель де Граф, назвав произошедшее военным преступлением.
На своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) евродепутат написал, что преднамеренный обстрел гражданских целей – военное преступление, и призвал западные страны прекратить поддержку преступного киевского режима, передает РИА «Новости».
Напомним, в пасхальную ночь ВСУ выпустили ракеты по населенным пунктам республики. Как сообщил врио главы республики Денис Пушилин, удар пришелся на район Свято-Преображенского кафедрального собора. В результате погиб один человек, пострадали еще шесть жителей.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала обстрелявших Донецк в пасхальную ночь «безбожными сволочами» и заявила, что Россия отомстит за это.
В Британии объяснили, почему наступление ВСУ ждет разгромное поражение
FT: Без поддержки с воздуха контрнаступление ВСУ обернется разгромным поражением
Не имея поддержки с воздуха, передовые части вооруженных сил Украины, отправленные в наступление на российские позиции, погибнут, считают британские военные эксперты.
Во время наступления на российские позиции украинскую армию ждут многочисленные препятствия, в том числе хорошо укрепленные позиции, заминированные поля и противотанковые рвы, пишет британская газета Financial Times.
ВСУ «остро нуждаются» в авиации, пишет FT, отмечая, что без нее любая подобная операция, вероятнее всего, обернется разгромным поражением, передает РИА «Новости».
Как отметил экс-командир британского бронетанкового батальона Бен Барри, классический сценарий сухопутного наступления представляет собой прорыв в тыл противника в одном или нескольких районах и нанесение концентрированного удара по центру тяжести вражеских сил. Успешных примеров такой операции силами, не имеющими превосходства в воздухе, крайне мало, признает эксперт.
Со своей стороны бывший офицер королевской инженерной службы Ник Ганнел, имеющий обширный опыт проведения операций по взятию укреплений, также выразил скепсис по поводу удара, который планируют ВСУ. Он считает, что российские ВКС просто раздавят передовые механизированные части украинской армии, не прикрытые авиацией.
Ранее военный аналитик Борис Джерелиевский заявил, что украинское командование во время контрнаступления готовит три наступательные волны.
Британцы пожаловались на украинских беженцев из-за мошенничества
Британцы требуют тщательнее проверять данные украинских беженцев после того, как местные жители стали жертвами мошенничества и воровства, пишет Daily Mail.
В статье утверждается, что украинские беженцы со дня прибытия в Британию могут бесплатно проживать в домах и получать финансовую помощь, но многие из них врут о своем финансовом положении, передает РИА «Новости».
Британцы, принимающие беженцев, жалуются, что вынуждены самостоятельно оплачивать проживание украинцев, поскольку те тратят полученные от государства выплаты на уколы ботокса или предметы роскоши.
Решением этой проблемы, как указало издание, будет ужесточение проверки данных беженцев, чтобы можно было точно определить, кто заслуживает убежища и финансовой помощи.
Ранее британский Красный Крест заявлял, что по программе «Дом для Украины» в страну приехали 115 тыс. украинских беженцев, часть из них столкнулась с рабской эксплуатацией.
ЕК раскритиковала Венгрию и Польшу за бойкот украинского зерна
Введенные Венгрией и Польшей запреты на поставки украинского зерна и другой агропродукции из этой страны являются неприемлемыми, заявили в пресс-службе Еврокомиссии.
В ЕК подчеркнули, что европейская торговая политика входит в исключительную компетенцию всего сообщества, а любые односторонние действия будут неприемлемыми, передает ТАСС.
С 16 апреля Польша и Венгрия ввели временный запрет на импорт аграрной продукции с Украины. Действие ограничительных мер продлится до 30 июня.
Политолог Станислав Ткаченко в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, почему страны ЕС бойкотируют зерно с Украины.
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