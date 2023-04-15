Напавших на полицейских бандитов уничтожили в Ингушетии

В Ингушетии бойцы спецназа МВД и Росгвардии ликвидировали четверых боевиков, напавших на полицейских

В Ингушетии ликвидированы четверо бандитов, которые в марте напали на полицейских, также бойцы спецназа МВД и Росгвардии задержали пособников террористов, заявили в правительстве республики.

В сообщении на сайте главы правительства Ингушетии отмечается, что боевиков ликвидировали во время перестрелки, еще двоих бандитов удалось задержать и заключить под стражу.

Отмечается, что на основе их показаний, были обнаружены схроны с оружием, а также задержаны девять пособников террористов, среди которых жители Чечни и Ингушетии.

Ранее в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе во время контртеррористической операции силовики обнаружили группу боевиков. Они открыли огонь по сотрудникам полиции во время попытки задержать их и позже скрылись.

Напомним, 27 марта неизвестные обстреляли пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. Два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения.

Один из разыскиваемых в пятницу сдался правоохранителям. Управление ФСБ России по Ингушетии 3 апреля ввело режим КТО на территории Малгобекского района республики.