Маск выступил за пожизненное заключение для меняющих пол несовершеннолетним

Владелец Twitter, американский предприниматель Илон Маск выступил за пожизненное заключение родителей и врачей, которые проводят несовершеннолетним детям операции по смене пола.

Во Флориде ранее вступил в силу запрет на прохождение несовершеннолетними процедур по смене пола.

Как сообщил Маск, любой родитель или врач, который стерилизует ребенка до того, как тот станет взрослым, должен отправиться в тюрьму на всю жизнь, передает РИА «Новости».

Речь идет о реальной практике в США и ряда стран Запада по перемене пола родителями своих детей. Операции по смене пола включают ряд процедур, некоторые из которых могут привести к пожизненной стерильности.

Ранее власти Испании приняли закон, позволяющий с 16 лет по собственному желанию менять пол в гражданском реестре и других документах.