В Испании разрешили менять пол в документах с 16 лет

Власти Испании приняли закон, позволяющий с 16-ти лет по собственному желанию менять пол в гражданском реестре и других документах, сообщил законодательный орган.

Закон вводить реальное и эффективное равенство транссексуалов и гарантии прав ЛГБТ, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Чтобы изменить пол с 16 лет не обязательно будет предоставлять медицинское или психологическое заключение, а также находиться в процессе гормональной терапии или подвергаться операциям по изменению внешности.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет смогут изменить свой пол в сопровождении родителей или законных представителей, а при изменении пола в возрасте от 12 до 14 лет необходимо разрешение суда. До 12 лет эта процедура будет запрещена.

Также лесбиянкам, бисексуалам и трансгендерам, способным иметь детей, будет гарантирован доступ к методам вспомогательной репродукции.