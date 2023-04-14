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Китай пообещал не продавать вооружения ни одной из сторон конфликта на Украине
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Китай не будет продавать оружие странам, вовлеченным в конфликт на Украине, и будет следить за экспортом товаров двойного назначения, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган на пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок, сообщило Associated Press.
Бербок добавила, что Китай как постоянный член СБ ООН несет особую ответственность в урегулировании украинского кризиса, передает «Интерфакс» .
Цинь Ган в свою очередь подтвердил, что Пекин хочет оказать содействие в поисках мирного пути решения конфликта. При этом, добавил он, признания интересов в сфере безопасности какой-либо конкретной стороны кризисы и конфликты неизбежны.
Кроме того, Бербок подняла тему Тайваня, назвав этот возможный конфликт глобальной катастрофой. По ее словам, ФРГ придерживается принципа одного Китая, согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. Она отметила, что Берлин обеспокоен ситуацией вокруг Тайваня.
В ответ Цинь Ган заявил, что тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, не терпящим вмешательства со стороны.
Ранее Цинь Ган заявил Бербок, что единственным путем решения конфликта на Украине являются мирные переговоры.
Хакеры установили личность пытающего пленных украинского «хирурга»
RT: Хакеры из группировки RaHDit установили личность пытающего российских военнопленных украинского «хирурга»
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Хакеры из группировки RaHDit установили личность пытающего российских военнопленных украинского «хирурга», сообщил телеканал RT.
Украинским «хирургом», который рассказывал, что вырезает органы у российских военных, оказался 37-летний Андрей Дмитришин из села Дзвиняч Ивано-Франковской области Украины. Активисты из хакерской группировки RaHDit установили, что Дмитришин был участником так называемой (киевскими властями) АТО и в 2014–2015 годах служил в нацгвардии Украины, сообщил телеканал RT в своем Telegram-канале.
По имеющимся у телеканала сведениям, Дмитришин использует разные имена: в «Одноклассниках» он Иван Клищ, а на видео, которое разошлось по Сети, представился Владимиром, а не Андреем. В ролике он хвастается, что без обезболивающих удалял у российских солдат органы с целью последующей продажи на черном рынке.
Накануне «Общероссийский народный фронт» обратился в СК с просьбой завести дело против назвавшегося «хирургом» мужчины, который признался на видео в античеловеческих действиях против российских военных. В тот же день председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информации о возможном совершении преступлений в отношении находящихся в плену российских военнослужащих.
Индия не пригласила Зеленского на саммит G20
МИД Индии: Украинских чиновников нет в списках приглашенных на саммит G20
Индия не меняла свою позицию относительно неучастия Украины в саммите лидеров G20, официальных лиц Киева нет в числе приглашенных, заявил официальный представитель индийского МИДа Ариндам Багчи.
Багчи напомнил, что ему нечего добавить к озвученной ранее позиции МИД Индии относительно отсутствия приглашения для украинских чиновников на G20.
Он также не стал комментировать возможность визита индийских лидеров на Украину, отметив, что обо всем будет объявлено, если поездка состоится, передает РИА «Новости».
Ранее Багчи сообщил, что Украины нет в числе приглашенных стран на саммит G20, который Индия проведет в Нью-Дели в сентябре.
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова приехала в Индию.
В слитых документах Пентагона посчитаны потери украинской техники
RT: В слитых документах Пентагона посчитаны потери украинской техники
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В документах Пентагона, которые утекли в Сеть, говорится, что Украина с начала СВО якобы потеряла четверть парка боевых вертолетов, а также 60 истребителей и бомбардировщиков, сообщают СМИ.
Как сообщает RT в своем Telegram-канале, подлинность этих данных требует проверки. Издание опубликовало данные, согласно которым за последние полгода ВСУ израсходовали более 9,5 тыс. 227-мм реактивных снарядов типа GMLRS. Также по состоянию на 3 марта 155-мм артиллерийских снарядов осталось на два дня боев.
Кроме того, в слитых документах говорится, что украинские военно-воздушные силы потеряли 23% парка боевых вертолетов (32 из имевшихся 139).
Ранее экс-агент ФБР Колин Роули заявил, что администрация США могла согласовать часть или все недавние утечки секретных документов для дезинформации России.
До этого замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что утечка секретных документов в Соединенных Штатов может оказаться целенаправленным вбросом с целью введения России в заблуждение.
Сообщалось, что утечка секретных данных из Пентагона, указывающих на ведение США шпионской деятельности не только за конкурентами, но и за союзниками, сильно обеспокоила многих официальных лиц Вашингтона.
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Российские военные заметили под Херсоном танки Leopard
Командир российского батальона рассказал о появлении под Херсоном танков Leopard
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Немецкие танки Leopard начали действовать на Херсонском направлении, зафиксировано применение немецких зенитно-ракетных комплексов, которыми, предположительно, управляли наемники из Германии, рассказал офицер добровольческого батальона «Сокол», командир одного из его подразделений с позывным «Бык».
Российский офицер сообщил, что на Херсонском направлении появились немецкие танки Leopard, со стороны которых неоднократно был зафиксирован обстрел блокпостов, передает РИА «Новости».
По словам офицера, один из танков Leopard уже утонул в болоте в результате действий российского диверсионного отряда. Россиянин рассказал, что диверсионный отряд захватил танк Leopard, но не смог протащить его в тыл, поэтому танк утопили в болоте. Кроме того, по его словам, российские бойцы зафиксировали применение с украинской стороны немецких зенитно-ракетных комплексов, предположительно, ими управляли наемники из Германии.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ВС РФ по указанию заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова созданы спецгруппы по борьбе с натовскими танками.
Рогов: Задержанные в Мелитополе диверсанты начали давать показания
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Задержанные в Мелитополе диверсанты охотно дают показания
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Задержанные в Мелитополе диверсанты охотно дают показания и добровольно рассказывают о местоположении тайников Службы безопасности Украины (СБУ) с оружием, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов рассказал в эфире телеканала «Соловьев Live», что сейчас идут следственные действия, задержанные говорят очень активно, охотно, никто их не бьет, не пытает, не мучает, не закапывает, они добровольно рассказывают о местоположении схронов Службы безопасности Украины, из которых брали оружие, передает ТАСС.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» отметил, что, по данным следствия, диверсанты не отрицают свою причастность к терактам в Запорожской области, в частности, признают свою вину в подрыве железнодорожного полотна, а также в подготовке серии покушений на местных работников администрации и железной дороги.
Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе задержали причастных к терактам участников украинской диверсионно-разведывательной группы.
США обсуждают передачу Украине замороженных резервов ЦБ России
Замгоссекретаря США Нуланд: Замороженные активы ЦБ России в иностранных банках могут направить на восстановление Украины
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Соединенные Штаты рассматривают возможность направления на восстановление Украины замороженных активов Центрального банка России на счетах в иностранных банках, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
В ходе выступления на организованном Торговой палатой США форуме американо-украинского партнерства Нуланд заявила, что при поддержке Конгресса США министерство юстиции получило новые полномочия по использованию изъятых у российских «олигархов» активов для оказания помощи и восстановления Украины, передает ТАСС.
Нуланд добавила, что обсуждается также возможность передачи активов Центрального банка России, часть которых США и их союзники заморозили на сумму 300 млрд долларов. Замглавы Госдепартамента США напомнила, что Всемирный банк оценил восстановление Украины как минимум в 411 млрд долларов.
Напомним, 7 апреля международные резервы России превысили 600 млрд долларов.
Китай указал Бербок единственный путь решения конфликта на Украине
МИД Китая назвал переговоры единственным путем решения конфликта на Украине
Единственным путем решения конфликта на Украине являются мирные переговоры, об этом министр иностранных дел КНР Цинь Ган сообщил главе МИД Германии Анналене Бербок на встрече в Берлине.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь уточнил, что главы внешнеполитических ведомств провели шестой китайско-германский стратегический диалог в области дипломатии и безопасности, передает ТАСС.
По поводу украинского кризиса китайская сторона указала, что единственный путь урегулирования украинского кризиса – это оказание содействия мирному процессу урегулирования и переговорам.
Ранее германский политолог Александр Рар объяснил газете ВЗГЛЯД, что Бербок во время визита в Китай потребует от Пекина сделать выбор между Москвой и Брюсселем. Китай не будет ссориться с Евросоюзом, но и не позволит учить себя геополитике.
Германия разрешила Польше передать советские истребители Украине
Spiegel: Берлин разрешил Варшаве передать Киеву советские истребители
Немецкое руководство дало разрешение польской стороне отправить киевскому режиму советские истребители МиГ-29, полученные Варшавой из запасов ГДР, утверждает Spiegel.
Отмечается, что пока самолеты киевским властям еще не передали, но решение правительство Германии уже приняло, пишет Spiegel, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что о разрешении на передачу боевых самолетов Украине будет объявлено сегодня.
Напомним, СМИ сообщали, что Варшава запросила у Берлина разрешение на поставки Киеву МиГ-29.
Между Киевом и Лондоном разгорелся скандал из-за виз для украинских музыкантов
Guardian: Между Киевом и Лондоном разгорелся скандал из-за виз для украинских музыкантов
Скандал между Киевом и Лондоном разгорелся из-за музыкантов украинского государственного оркестра, которым отказали в британских визах, пишет обозреватель Guardian Хелен Пидд.
Как указано в статье, артисты планировали совершить турне по Туманному Альбиону, их программу рекламировали на сайте британского правительства как «пример британо-украинских отношений», передает РИА «Новости».
По словам исполнительного директора Star Entertainment Яка Базиля, когда дело дошло до выдачи виз для концертов в Британии, им (британцам) было все равно.
«Лица, ответственные за недопуск артистов и представителей культуры в Великобританию, должны быть названы и привлечены к ответственности», – призвал он.
В заключение Базиль заметил, что группы, музыканты и оркестры больше не будут приезжать в Британию из-за риска не въехать в страну.
Тем временем Россия и КНР готовят упрощающее поездки туристических групп соглашение.
Стали известны полученные Пентагоном данные о слежке за Гутерришем
США недовольны Гутерришем из-за его готовности пойти навстречу России в зерновой сделке
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Утечка секретных документов США выявила слежку за генсеком ООН Антонио Гутерришем, который якобы был готов пойти навстречу интересам России ради сохранения зерновой сделки и выражал негодование по поводу призыва главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен производить больше оружия из-за Украины, сообщает Би-би-си.
Американские секретные документы, которые попали в Сеть, касаются слежки Вашингтоном за генсеком ООН. Согласно слитым в Сеть данным, Гутерриш так хотел сохранить зерновую сделку, что был готов пойти навстречу интересам России. Генсек ООН якобы прилагал усилия для возможности экспортировать попавшим под санкции российским компаниям и бизнесменам, передает РИА «Новости».
В США сочли, что действия генсека ООН «подрывали более масштабные усилия, направленные на то, чтобы привлечь Москву к ответственности за действия на Украине».
В одном из слитых документах за февраль сообщается, что Гутерриш в разговоре с его заместителем Аминой Мохаммед негодовал из-за призыва главы ЕК производить больше оружия и боеприпасов из-за конфликта на Украине. Также Мохаммед в этом разговоре при обсуждении африканского саммита заявила, что «не доверяет» президенту Кении.
Би-би-си сообщает, что США регулярно шпионят за ООН, но в данном случае слив информации может навредить Гутерришу.
Ранее сообщалось, что утечка секретных данных из Пентагона, указывающих на ведение США шпионской деятельности не только за конкурентами, но и за союзниками, сильно обеспокоила многих официальных лиц Вашингтона.
Эксперт: Тейшейра мог стать марионеткой в игре против администрации Байдена
Эксперт Артамонов: Спецслужбы США использовали Тейшейру, чтобы показать несостоятельность администрации Байдена
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Военнослужащего ВВС национальной гвардии США, 21-летнего Джека Тейшейру могли использовать в своей игре спецслужбы США, причем даже без его ведома, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Артамонов. Ранее Тейшейру задержали в США по обвинению в публикации секретных данных Пентагона.
«Джек Тейшейра, как американский военный, вполне мог иметь доступ к секретным документам. Стоит вспомнить подобный пример с Брэдли (после смены пола – Челси) Мэннигом – американским военным, опубликовавшим тысячи секретных документов о бесчинствах США в Ираке и Афганистане», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, доктор социальных наук Католического университета Франции.
«В системе информационной безопасности Штатов постоянно случаются какие-то проблемы, она не совершенна. Вполне возможно, что человек, имеющий доступ к секретным данным и руководствующийся определенными идеями по поводу ситуации на Украине, решил внести свою лепту в борьбу с присутствием США в этом конфликте», – отметил он.
«Вместе с тем, на мой взгляд, здесь возможна хитрая манипуляция. Сделать такой массив данных доступным для молодого военнослужащего спецслужбы Штатов могли намеренно. А затем использовать его в своей игре по доказательству несостоятельности действующей американской администрации. При этом молодой человек, скорее всего, был абсолютно убежден, что сам раздобыл эту информацию», – полагает эксперт.
Собеседник также обратил внимание на то, что в западных СМИ произошедшее активно сравнивают с утечкой, за которой стоял Эдвард Сноуден. «В данном случае проводить параллели некорректно. Сноуден был штатным агентом, подготовленным, с очень устойчивой психикой, в отличие от 21-летнего военнослужащего. Да и сам характер утечек, связанных с его именем, имеет несколько другие корни», – отметил он.
«Кроме того, тот факт, что засекреченные данные публиковались еще с февраля 2022 года, но вызвали такой серьезный резонанс только сейчас, также может свидетельствовать о намеренном и продуманном сценарии спецслужб», – заключил Артамонов.
Ранее в США назвали имя подозреваемого в сливе секретных данных Пентагона. Им стал 21-летний военнослужащий ВВС национальной гвардии Джек Тейшейра, лидер онлайн-группы, через которую, предположительно, информация и попала в сеть. Об этом сообщает издание The New York Times.
Газета подчеркивает, что доступ к засекреченным данным в ВС США распространяется не только на генералов военных служб, но и некоторых военных помощников, полковников, капитанов кораблей ВМФ, младших офицеров и даже рядовых, которые входят в подразделения разведки. «Число людей, имеющих подобный доступ, исчисляется тысячами, если не десятками тысяч», – ссылается газета на слова чиновников из Пентагона.
Виновник утечки размещал материалы в онлайн-группе на платформе Discord, пишет издание The New York Times. Беседа была создана в период пандемии и объединяла подростков, интересующихся оружием. Тейшейра стал ее неформальным лидером, который хотел показать друзьям «настоящую войну».
Участники группы сказали газете, что на ресурсе были размещены подробные военные карты Украины, а также конфиденциальные оценки российской техники. В состав беседы входило 20-30 человек, которые считали Тейшейру «легендой» и испытывали любопытство к тем данным, которыми он делился.
При этом сам летчик считал боевые действия в рамках СВО «удручающими», сообщает издание The Washington Post. Как рассказали его друзья, он считал, что Киев и Москва должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет. При этом газета уточняет, что секретные документы стали публиковаться Тейшейрой еще в феврале 2022 года, сразу после начала конфликта на Украине.
В четверг летчика арестовали федеральные власти, сообщает издание CBS news. В пятницу он предстанет перед судом по обвинению в соответствии с законом о шпионаже. Напомним, утечка секретных данных из Пентагона, указывающих на ведение США шпионской деятельности не только за конкурентами, но и за союзниками, сильно обеспокоила многих официальных лиц Вашингтона.
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Утечку данных Пентагона сочли началом потопления «украинского корабля»
TAC: Утечка данных Пентагона – это начало потопления «украинского корабля»
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Обнародование секретных документов Пентагона в Сети указывает на то, что украинский корабль начал тонуть, пишет для издания The American Conservative обозреватель Брэдли Девлин.
В статье журналист напомнил о выражении, которое приписывают Бенджамину Франклину, а именно – «большой корабль потонет от небольшой течи». Девлин призвал американскую администрацию серьезно отнестись к этому, передает телеканал 360.
«Украина не огромный корабль, а слив документов – не маленькая утечка. Все эти расходы на украинских военных продолжают расти, им уже выделили свыше 75 млрд долларов», – добавил журналист.
Резюмируя, Девлин отметил, что утечка документов может указывать на то, что американские власти когда-либо признают то, что победу Украины нельзя считать бесспорной.
Ранее СМИ сообщили, что в США арестовали военнослужащего ВВС национальной гвардии США Джека Тейшейру – лидера онлайн-группы, через которую секретные документы Пентагона, возможно, попали в Сеть.
Позднее стало известно об отношении подозреваемого в утечке данных Пентагона к конфликту на Украине. Тейшейра охарактеризовал конфликт на Украине как «удручающий».
Напомним, утечка секретных данных из Пентагона, указывающих на ведение США шпионской деятельности не только за конкурентами, но и за союзниками, сильно обеспокоила многих официальных лиц Вашингтона.
В Бундестаге назвали Германию соучастником Польши в разжигании войны
Сопредседатель АдГ: ФРГ становится соучастником Польши в разжигании войны из-за согласия на реэкспорт МиГ-29 Украине
Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла заявил, что правительство Германии, разрешив Варшаве передать Украине истребители советского производства из запасов бывшей ГДР, становится соучастником Польши в разжигании войны.
Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» выразил уверенность, что правительство ФРГ становится соучастником Польши в разжигании войны. Он задался вопросом, не последует ли вслед за поставками танков и истребителей отправка солдат, передает ТАСС.
Хрупалла подчеркнул, что «Альтернатива для Германии» – это партия мира, которая требует прекращения эскалации и установления мира путем переговоров. «Это не наша война!» – заявил немецкий политик.
Накануне Германия разрешила Польше передать советские истребители Украине.
В ДНР рассказали о чудовищных потерях Киева в Артемовске
Гагин: Киев не забирает тела погибших из Артемовска, ВСУ несут чудовищные потери
За все время битвы за Артемовск (украинское название – Бахмут) противник потерял чудовищное количество живой силы, Киев не забирает своих погибших, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире канала «Россия 1».
По словам Гагина, число погибших ВСУ в Артемовске может быть не точной из-за того, что Украина не забирает убитых, которые просто лежат на земле в городе. Советник врио главы ДНР заявил, что многие из погибших украинских военнослужащих считаются без вести пропавшими, передает РИА «Новости».
Ранее российские штурмовики обвинили Киев в удержании Артемовска «живыми щитами», отправляя новые подразделения в «бахмутскую мясорубку».
Стало известно об отношении подозреваемого в утечке данных Пентагона к конфликту на Украине
WP: Подозреваемый в утечке документов Пентагона находил украинский конфликт удручающим
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Подозреваемый в утечке документов Пентагона служащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра думает, что конфликт на Украине является «удручающим», сообщает газета The Washington Post.
По словам друга подозреваемого, Тейшейра начал публиковать секретные материалы на сервере в Discord в феврале, в начале конфликта на Украине, который он считал «удручающей» битвой между «странами, у которых должно быть больше общего, чем того, что их разделяет, передает RT со ссылкой на Washington Post.
Также газета отмечает, что подозреваемый публиковал документы, чтобы просвещать людей, которых он считал своими друзьями.
Ранее СМИ сообщили, что в США готовятся к задержанию военнослужащего ВВС национальной гвардии США Джека Тейшейры – лидера онлайн-группы, через которую секретные документы Пентагона, возможно, попали в Сеть.
Напомним, утечка секретных данных из Пентагона, указывающих на ведение США шпионской деятельности не только за конкурентами, но и за союзниками, сильно обеспокоила многих официальных лиц Вашингтона.