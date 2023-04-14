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Китай указал Бербок единственный путь решения конфликта на Украине
МИД Китая назвал переговоры единственным путем решения конфликта на Украине
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Единственным путем решения конфликта на Украине являются мирные переговоры, об этом министр иностранных дел КНР Цинь Ган сообщил главе МИД Германии Анналене Бербок на встрече в Берлине.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь уточнил, что главы внешнеполитических ведомств провели шестой китайско-германский стратегический диалог в области дипломатии и безопасности, передает ТАСС.
По поводу украинского кризиса китайская сторона указала, что единственный путь урегулирования украинского кризиса – это оказание содействия мирному процессу урегулирования и переговорам.
Ранее германский политолог Александр Рар объяснил газете ВЗГЛЯД, что Бербок во время визита в Китай потребует от Пекина сделать выбор между Москвой и Брюсселем. Китай не будет ссориться с Евросоюзом, но и не позволит учить себя геополитике.
Хакеры установили личность пытающего пленных украинского «хирурга»
RT: Хакеры из группировки RaHDit установили личность пытающего российских военнопленных украинского «хирурга»
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Хакеры из группировки RaHDit установили личность пытающего российских военнопленных украинского «хирурга», сообщил телеканал RT.
Украинским «хирургом», который рассказывал, что вырезает органы у российских военных, оказался 37-летний Андрей Дмитришин из села Дзвиняч Ивано-Франковской области Украины. Активисты из хакерской группировки RaHDit установили, что Дмитришин был участником так называемой (киевскими властями) АТО и в 2014–2015 годах служил в нацгвардии Украины, сообщил телеканал RT в своем Telegram-канале.
По имеющимся у телеканала сведениям, Дмитришин использует разные имена: в «Одноклассниках» он Иван Клищ, а на видео, которое разошлось по Сети, представился Владимиром, а не Андреем. В ролике он хвастается, что без обезболивающих удалял у российских солдат органы с целью последующей продажи на черном рынке.
Накануне «Общероссийский народный фронт» обратился в СК с просьбой завести дело против назвавшегося «хирургом» мужчины, который признался на видео в античеловеческих действиях против российских военных. В тот же день председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информации о возможном совершении преступлений в отношении находящихся в плену российских военнослужащих.
Индия не пригласила Зеленского на саммит G20
МИД Индии: Украинских чиновников нет в списках приглашенных на саммит G20
Индия не меняла свою позицию относительно неучастия Украины в саммите лидеров G20, официальных лиц Киева нет в числе приглашенных, заявил официальный представитель индийского МИДа Ариндам Багчи.
Багчи напомнил, что ему нечего добавить к озвученной ранее позиции МИД Индии относительно отсутствия приглашения для украинских чиновников на G20.
Он также не стал комментировать возможность визита индийских лидеров на Украину, отметив, что обо всем будет объявлено, если поездка состоится, передает РИА «Новости».
Ранее Багчи сообщил, что Украины нет в числе приглашенных стран на саммит G20, который Индия проведет в Нью-Дели в сентябре.
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова приехала в Индию.
В слитых документах Пентагона посчитаны потери украинской техники
RT: В слитых документах Пентагона посчитаны потери украинской техники
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В документах Пентагона, которые утекли в Сеть, говорится, что Украина с начала СВО якобы потеряла четверть парка боевых вертолетов, а также 60 истребителей и бомбардировщиков, сообщают СМИ.
Как сообщает RT в своем Telegram-канале, подлинность этих данных требует проверки. Издание опубликовало данные, согласно которым за последние полгода ВСУ израсходовали более 9,5 тыс. 227-мм реактивных снарядов типа GMLRS. Также по состоянию на 3 марта 155-мм артиллерийских снарядов осталось на два дня боев.
Кроме того, в слитых документах говорится, что украинские военно-воздушные силы потеряли 23% парка боевых вертолетов (32 из имевшихся 139).
Ранее экс-агент ФБР Колин Роули заявил, что администрация США могла согласовать часть или все недавние утечки секретных документов для дезинформации России.
До этого замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что утечка секретных документов в Соединенных Штатов может оказаться целенаправленным вбросом с целью введения России в заблуждение.
Сообщалось, что утечка секретных данных из Пентагона, указывающих на ведение США шпионской деятельности не только за конкурентами, но и за союзниками, сильно обеспокоила многих официальных лиц Вашингтона.
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Немецкий эксперт: Бербок выдвинет Китаю ультиматум по России
Александр Рар: Пекин покажет Бербок достопримечательности, накормит и отправит домой
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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок потребует от Пекина сделать выбор между Москвой и Брюсселем. Китай не будет ссориться с ЕС, но и не позволит учить себя геополитике, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о старте трехдневного визита Бербок в КНР.
«Анналена Бербок едет в Китай под громкие фанфары немецких СМИ, которые требуют, чтобы глава МИД ФРГ исправила «ошибку» Эммануэля Макрона. Вместо призывов принять многополярный мир Бербок хочет в разговоре с китайцами жестко отстаивать западную политику ценностей», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Немецкий дипломат будет требовать от Пекина сделать выбор между Москвой и Брюсселем. Первый вариант обернется санкциями со стороны Евросоюза, а второй – выгодой от многосторонней торговли с ЕС. Бербок также будет угрожать Пекину «жесткой реакцией» ЕС в случае атаки Тайваня. В общем, ФРГ продолжает самоуверенно надеяться на «отрыв» Китая от России», – подчеркнул он.
«Бербок выражает позицию немецких элит и национальных СМИ. Но в итоге все может получиться совсем наоборот. Глава МИД ФРГ настолько уверена в своей правоте, что исключает возможность того, что китайцы встретят ее так же холодно, как председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен», – заметил собеседник.
«Впрочем, ссориться с Берлином Пекин не будет. Китай придерживается политики «тише едешь – дальше будешь». Власти Поднебесной встретят Бербок, покажут достопримечательности столицы, накормят и отправят в Германию с пожеланиями не учить Пекин геополитике и не пренебрегать хорошими экономическими отношениями между Китаем и ЕС. Ведь если они испортятся, то страдать от этого будет в первую очередь Европа, а не Китай», – заключил Рар.
Ранее стало известно, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок с 13 по 15 апреля будет находиться с первым официальным визитом в КНР. Об этом сообщает издание ТАСС. Представитель внешнеполитического ведомства Поднебесной Ван Вэньбин в ходе брифинга уточнил, что поездка совпадает по срокам с шестым китайско-германским стратегическим диалогом в области дипломатии и безопасности.
Подготовка к визиту в Пекин велась еще с конца февраля, пишет издание Handelsblatt. По информации газеты, главной темой предстоящих переговоров станет стратегия Германии в отношении КНР, которая в настоящий момент разрабатывается в немецком МИД.
Не менее важной задачей Бербок в Пекине станет прояснение позиции ЕС по тайваньскому вопросу, отмечает издание Politico. По словам официального представителя по внешней политике Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильса Шмида, цель визита министра в КНР – повторить заявленное изменение политического курса в отношении Китая, а также «сделать разъяснения после неудачной поездки Макрона».
Напомним, Бербок славится своей жесткой антикитайской риторикой. Так, в августе прошлого года глава германского МИД заявила, что в случае военной операции со стороны Пекина в отношении Тайваня она бы обязательно поддержала Тайбэй. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин ответила немецкой коллеге, что подобные слова нарушают принцип «одного Китая» и рискуют подорвать отношения двух стран.
Глава дипведомства ФРГ также раскритиковала план КНР по урегулированию кризиса на Украине. «Тот, кто говорит о мире, не должен иметь в виду подчинение. Тот, кто уравнивает агрессора и жертву, не создает мира, а поощряет насилие», – цитирует Бербок ТАСС. По ее мнению, Пекин мог бы использовать свое влияние на Россию для того, чтобы изменить позицию Москвы в данном вопросе.
Бербок едет в Китай почти сразу после аналогичного визита президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидер Китая не продемонстрировал каких-либо признаков «изменения своей позиции» по ситуации на Украине, отмечает издание Politico.
После возвращения в Париж Макрон заявил, что ЕС необходимо избегать втягивания в конфликт между Вашингтоном и Пекином по поводу Тайваня. Его слова вызвали негативную реакцию в США, в частности, сенатор Марко Рубио пригрозил европейцам, сказав, что если ЕС выйдет из тайваньского конфликта, то США покинут украинский.
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Российские военные заметили под Херсоном танки Leopard
Командир российского батальона рассказал о появлении под Херсоном танков Leopard
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Немецкие танки Leopard начали действовать на Херсонском направлении, зафиксировано применение немецких зенитно-ракетных комплексов, которыми, предположительно, управляли наемники из Германии, рассказал офицер добровольческого батальона «Сокол», командир одного из его подразделений с позывным «Бык».
Российский офицер сообщил, что на Херсонском направлении появились немецкие танки Leopard, со стороны которых неоднократно был зафиксирован обстрел блокпостов, передает РИА «Новости».
По словам офицера, один из танков Leopard уже утонул в болоте в результате действий российского диверсионного отряда. Россиянин рассказал, что диверсионный отряд захватил танк Leopard, но не смог протащить его в тыл, поэтому танк утопили в болоте. Кроме того, по его словам, российские бойцы зафиксировали применение с украинской стороны немецких зенитно-ракетных комплексов, предположительно, ими управляли наемники из Германии.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ВС РФ по указанию заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова созданы спецгруппы по борьбе с натовскими танками.
Рогов: Задержанные в Мелитополе диверсанты начали давать показания
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Задержанные в Мелитополе диверсанты охотно дают показания
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Задержанные в Мелитополе диверсанты охотно дают показания и добровольно рассказывают о местоположении тайников Службы безопасности Украины (СБУ) с оружием, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов рассказал в эфире телеканала «Соловьев Live», что сейчас идут следственные действия, задержанные говорят очень активно, охотно, никто их не бьет, не пытает, не мучает, не закапывает, они добровольно рассказывают о местоположении схронов Службы безопасности Украины, из которых брали оружие, передает ТАСС.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» отметил, что, по данным следствия, диверсанты не отрицают свою причастность к терактам в Запорожской области, в частности, признают свою вину в подрыве железнодорожного полотна, а также в подготовке серии покушений на местных работников администрации и железной дороги.
Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе задержали причастных к терактам участников украинской диверсионно-разведывательной группы.
Минобороны рассказало о ходе штурма центральных районов Артемовска
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На Донецком направлении российские штурмовые отряды продолжали действия высокой интенсивности по вытеснению противника из центральных кварталов Артемовска, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
ВДВ оказывают поддержку штурмовым отрядам «Вагнера» на флангах, блокируя переброску резервов ВСУ и возможности отступления из Артемовска подразделений противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ударами оперативно-тактической авиации и ракетных войск Южной группировки войск поражены скопления живой силы и техники ВСУ в районах Калиновки, Николаевки и Ступочки ДНР.
За последние сутки в интересах группировки войск в районе Артемовска самолетами ВКС России совершено 12 вылетов самолетов, ракетными войсками и артиллерией группировки выполнены 57 огневых задач, сообщил Конашенков.
Общие потери противника на Донецком направлении за минувшие сутки составили до 300 военнослужащих, машина пехоты, шесть бронемашин, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», отчитались в Минобороны.
Ударами авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ возле Синьковки, Тимковки и Двуречной Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР).
Потери противника составили более 35 военнослужащих, а также самоходная гаубица «Гвоздика».
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника недалеко от Червоной Дибровы ЛНР, Тернов и Григоровки Донецкой народной республики (ДНР). Ликвидированы порядка 80 военнослужащих, две бронемашины, а также гаубица Д-20. Под Невским ЛНР уничтожен склад с боеприпасами 66-й механизированной бригады ВСУ, перечислили в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ рядом с Угледаром ДНР, Полтавкой, Верхней Терсой и Омельником Запорожской области.
За прошедшие сутки на этих направлениях уничтожены до 20 военнослужащих, две бронемашины, а также гаубица «Мста-Б».
Под Гуляйполем Запорожской области уничтожен склад с боеприпасами 102-й бригады тер обороны.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника уничтожены до 35 военнослужащих, две бронемашины, самоходная гаубица «Гвоздика».
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России в течение суток нанесено поражение 97 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 124 районах.
Средствами ПВО за сутки перехвачены девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Также уничтожено шесть украинских беспилотников в районах пунктов Кременная, Червоная Диброва, Рубежное, Пшеничное ЛНР, Волноваха и Кирилловка ДНР, подытожили в оборонном ведомстве.
В Кремле пообещали проанализировать решение Гааги обязать Россию заплатить ущерб «Нафтогазу»
Москва проанализирует решение трибунала в Гааге обязать Россию возместить ущерб «Нафтогазу» 5 млрд долларов от потери активов в Крыму, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Разбирательство Песков назвал не новым, а вот решение – новым, которое нужно проанализировать. Он добавил, что российские специалисты займутся анализом постановления, а затем примут решение о том, что делать дальше, передает РИА «Новости».
До этого глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов сообщил о решении арбитражного суда в Гааге обязать Россию выплатить компании 5 млрд долларов за ущерб от потери активов в Крыму.
США обсуждают передачу Украине замороженных резервов ЦБ России
Замгоссекретаря США Нуланд: Замороженные активы ЦБ России в иностранных банках могут направить на восстановление Украины
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Соединенные Штаты рассматривают возможность направления на восстановление Украины замороженных активов Центрального банка России на счетах в иностранных банках, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
В ходе выступления на организованном Торговой палатой США форуме американо-украинского партнерства Нуланд заявила, что при поддержке Конгресса США министерство юстиции получило новые полномочия по использованию изъятых у российских «олигархов» активов для оказания помощи и восстановления Украины, передает ТАСС.
Нуланд добавила, что обсуждается также возможность передачи активов Центрального банка России, часть которых США и их союзники заморозили на сумму 300 млрд долларов. Замглавы Госдепартамента США напомнила, что Всемирный банк оценил восстановление Украины как минимум в 411 млрд долларов.
Напомним, 7 апреля международные резервы России превысили 600 млрд долларов.
Германия разрешила Польше передать советские истребители Украине
Spiegel: Берлин разрешил Варшаве передать Киеву советские истребители
Немецкое руководство дало разрешение польской стороне отправить киевскому режиму советские истребители МиГ-29, полученные Варшавой из запасов ГДР, утверждает Spiegel.
Отмечается, что пока самолеты киевским властям еще не передали, но решение правительство Германии уже приняло, пишет Spiegel, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что о разрешении на передачу боевых самолетов Украине будет объявлено сегодня.
Напомним, СМИ сообщали, что Варшава запросила у Берлина разрешение на поставки Киеву МиГ-29.
Стали известны полученные Пентагоном данные о слежке за Гутерришем
США недовольны Гутерришем из-за его готовности пойти навстречу России в зерновой сделке
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Утечка секретных документов США выявила слежку за генсеком ООН Антонио Гутерришем, который якобы был готов пойти навстречу интересам России ради сохранения зерновой сделки и выражал негодование по поводу призыва главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен производить больше оружия из-за Украины, сообщает Би-би-си.
Американские секретные документы, которые попали в Сеть, касаются слежки Вашингтоном за генсеком ООН. Согласно слитым в Сеть данным, Гутерриш так хотел сохранить зерновую сделку, что был готов пойти навстречу интересам России. Генсек ООН якобы прилагал усилия для возможности экспортировать попавшим под санкции российским компаниям и бизнесменам, передает РИА «Новости».
В США сочли, что действия генсека ООН «подрывали более масштабные усилия, направленные на то, чтобы привлечь Москву к ответственности за действия на Украине».
В одном из слитых документах за февраль сообщается, что Гутерриш в разговоре с его заместителем Аминой Мохаммед негодовал из-за призыва главы ЕК производить больше оружия и боеприпасов из-за конфликта на Украине. Также Мохаммед в этом разговоре при обсуждении африканского саммита заявила, что «не доверяет» президенту Кении.
Би-би-си сообщает, что США регулярно шпионят за ООН, но в данном случае слив информации может навредить Гутерришу.
Ранее сообщалось, что утечка секретных данных из Пентагона, указывающих на ведение США шпионской деятельности не только за конкурентами, но и за союзниками, сильно обеспокоила многих официальных лиц Вашингтона.
Между Киевом и Лондоном разгорелся скандал из-за виз для украинских музыкантов
Guardian: Между Киевом и Лондоном разгорелся скандал из-за виз для украинских музыкантов
Скандал между Киевом и Лондоном разгорелся из-за музыкантов украинского государственного оркестра, которым отказали в британских визах, пишет обозреватель Guardian Хелен Пидд.
Как указано в статье, артисты планировали совершить турне по Туманному Альбиону, их программу рекламировали на сайте британского правительства как «пример британо-украинских отношений», передает РИА «Новости».
По словам исполнительного директора Star Entertainment Яка Базиля, когда дело дошло до выдачи виз для концертов в Британии, им (британцам) было все равно.
«Лица, ответственные за недопуск артистов и представителей культуры в Великобританию, должны быть названы и привлечены к ответственности», – призвал он.
В заключение Базиль заметил, что группы, музыканты и оркестры больше не будут приезжать в Британию из-за риска не въехать в страну.
Тем временем Россия и КНР готовят упрощающее поездки туристических групп соглашение.
Утечку данных Пентагона сочли началом потопления «украинского корабля»
TAC: Утечка данных Пентагона – это начало потопления «украинского корабля»
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Обнародование секретных документов Пентагона в Сети указывает на то, что украинский корабль начал тонуть, пишет для издания The American Conservative обозреватель Брэдли Девлин.
В статье журналист напомнил о выражении, которое приписывают Бенджамину Франклину, а именно – «большой корабль потонет от небольшой течи». Девлин призвал американскую администрацию серьезно отнестись к этому, передает телеканал 360.
«Украина не огромный корабль, а слив документов – не маленькая утечка. Все эти расходы на украинских военных продолжают расти, им уже выделили свыше 75 млрд долларов», – добавил журналист.
Резюмируя, Девлин отметил, что утечка документов может указывать на то, что американские власти когда-либо признают то, что победу Украины нельзя считать бесспорной.
Ранее СМИ сообщили, что в США арестовали военнослужащего ВВС национальной гвардии США Джека Тейшейру – лидера онлайн-группы, через которую секретные документы Пентагона, возможно, попали в Сеть.
Позднее стало известно об отношении подозреваемого в утечке данных Пентагона к конфликту на Украине. Тейшейра охарактеризовал конфликт на Украине как «удручающий».
Напомним, утечка секретных данных из Пентагона, указывающих на ведение США шпионской деятельности не только за конкурентами, но и за союзниками, сильно обеспокоила многих официальных лиц Вашингтона.
В Бундестаге назвали Германию соучастником Польши в разжигании войны
Сопредседатель АдГ: ФРГ становится соучастником Польши в разжигании войны из-за согласия на реэкспорт МиГ-29 Украине
Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла заявил, что правительство Германии, разрешив Варшаве передать Украине истребители советского производства из запасов бывшей ГДР, становится соучастником Польши в разжигании войны.
Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» выразил уверенность, что правительство ФРГ становится соучастником Польши в разжигании войны. Он задался вопросом, не последует ли вслед за поставками танков и истребителей отправка солдат, передает ТАСС.
Хрупалла подчеркнул, что «Альтернатива для Германии» – это партия мира, которая требует прекращения эскалации и установления мира путем переговоров. «Это не наша война!» – заявил немецкий политик.
Накануне Германия разрешила Польше передать советские истребители Украине.
Стало известно об отношении подозреваемого в утечке данных Пентагона к конфликту на Украине
WP: Подозреваемый в утечке документов Пентагона находил украинский конфликт удручающим
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Подозреваемый в утечке документов Пентагона служащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра думает, что конфликт на Украине является «удручающим», сообщает газета The Washington Post.
По словам друга подозреваемого, Тейшейра начал публиковать секретные материалы на сервере в Discord в феврале, в начале конфликта на Украине, который он считал «удручающей» битвой между «странами, у которых должно быть больше общего, чем того, что их разделяет, передает RT со ссылкой на Washington Post.
Также газета отмечает, что подозреваемый публиковал документы, чтобы просвещать людей, которых он считал своими друзьями.
Ранее СМИ сообщили, что в США готовятся к задержанию военнослужащего ВВС национальной гвардии США Джека Тейшейры – лидера онлайн-группы, через которую секретные документы Пентагона, возможно, попали в Сеть.
Напомним, утечка секретных данных из Пентагона, указывающих на ведение США шпионской деятельности не только за конкурентами, но и за союзниками, сильно обеспокоила многих официальных лиц Вашингтона.