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Немецкий эксперт: Бербок выдвинет Китаю ультиматум по России
Александр Рар: Пекин покажет Бербок достопримечательности, накормит и отправит домой
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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок потребует от Пекина сделать выбор между Москвой и Брюсселем. Китай не будет ссориться с ЕС, но и не позволит учить себя геополитике, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о старте трехдневного визита Бербок в КНР.
«Анналена Бербок едет в Китай под громкие фанфары немецких СМИ, которые требуют, чтобы глава МИД ФРГ исправила «ошибку» Эммануэля Макрона. Вместо призывов принять многополярный мир Бербок хочет в разговоре с китайцами жестко отстаивать западную политику ценностей», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Немецкий дипломат будет требовать от Пекина сделать выбор между Москвой и Брюсселем. Первый вариант обернется санкциями со стороны Евросоюза, а второй – выгодой от многосторонней торговли с ЕС. Бербок также будет угрожать Пекину «жесткой реакцией» ЕС в случае атаки Тайваня. В общем, ФРГ продолжает самоуверенно надеяться на «отрыв» Китая от России», – подчеркнул он.
«Бербок выражает позицию немецких элит и национальных СМИ. Но в итоге все может получиться совсем наоборот. Глава МИД ФРГ настолько уверена в своей правоте, что исключает возможность того, что китайцы встретят ее так же холодно, как председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен», – заметил собеседник.
«Впрочем, ссориться с Берлином Пекин не будет. Китай придерживается политики «тише едешь – дальше будешь». Власти Поднебесной встретят Бербок, покажут достопримечательности столицы, накормят и отправят в Германию с пожеланиями не учить Пекин геополитике и не пренебрегать хорошими экономическими отношениями между Китаем и ЕС. Ведь если они испортятся, то страдать от этого будет в первую очередь Европа, а не Китай», – заключил Рар.
Ранее стало известно, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок с 13 по 15 апреля будет находиться с первым официальным визитом в КНР. Об этом сообщает издание ТАСС. Представитель внешнеполитического ведомства Поднебесной Ван Вэньбин в ходе брифинга уточнил, что поездка совпадает по срокам с шестым китайско-германским стратегическим диалогом в области дипломатии и безопасности.
Подготовка к визиту в Пекин велась еще с конца февраля, пишет издание Handelsblatt. По информации газеты, главной темой предстоящих переговоров станет стратегия Германии в отношении КНР, которая в настоящий момент разрабатывается в немецком МИД.
Не менее важной задачей Бербок в Пекине станет прояснение позиции ЕС по тайваньскому вопросу, отмечает издание Politico. По словам официального представителя по внешней политике Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильса Шмида, цель визита министра в КНР – повторить заявленное изменение политического курса в отношении Китая, а также «сделать разъяснения после неудачной поездки Макрона».
Напомним, Бербок славится своей жесткой антикитайской риторикой. Так, в августе прошлого года глава германского МИД заявила, что в случае военной операции со стороны Пекина в отношении Тайваня она бы обязательно поддержала Тайбэй. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин ответила немецкой коллеге, что подобные слова нарушают принцип «одного Китая» и рискуют подорвать отношения двух стран.
Глава дипведомства ФРГ также раскритиковала план КНР по урегулированию кризиса на Украине. «Тот, кто говорит о мире, не должен иметь в виду подчинение. Тот, кто уравнивает агрессора и жертву, не создает мира, а поощряет насилие», – цитирует Бербок ТАСС. По ее мнению, Пекин мог бы использовать свое влияние на Россию для того, чтобы изменить позицию Москвы в данном вопросе.
Бербок едет в Китай почти сразу после аналогичного визита президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидер Китая не продемонстрировал каких-либо признаков «изменения своей позиции» по ситуации на Украине, отмечает издание Politico.
После возвращения в Париж Макрон заявил, что ЕС необходимо избегать втягивания в конфликт между Вашингтоном и Пекином по поводу Тайваня. Его слова вызвали негативную реакцию в США, в частности, сенатор Марко Рубио пригрозил европейцам, сказав, что если ЕС выйдет из тайваньского конфликта, то США покинут украинский.
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Немцы попросили помощи у России после новых требований Киева
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Немецкие пользователи Twitter (заблокирован в России) обратились за помощью к России после новых требований замглавы МИД Украины Андрея Мельника о поставках украинской армии больше военной техники.
«Что вам действительно нужно, так это чтобы вас поставили на место. Надеюсь, Россия скоро положит конец этому цирку», – написал один из комментаторов, передает РИА «Новости».
«Вам лучше готовиться, русские уже на пороге», – отметил другой пользователь.
«Мы не должны ничего вам поставлять! Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО для подобного. Вам следовало давно начать переговоры», – написал еще один читатель.
«Почему вы требуете постоянно от Германии? Это когда-нибудь прекратится? Дальше вы захотите немецких солдат?» – поинтересовался комментатор.
«После того как вы нас оскорбили, а не поблагодарили за помощь, вам следует отказать в любой поддержке», – заключил еще один пользователь.
Ранее украинский дипломат написал, что Киев ждет от правительства Германии решения об отправке истребителей, военных кораблей и подводных лодок. Кроме того, он потребовал увеличить поставки танков.
В январе замглавы МИД Украины, экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Германия передает Киеву мало танков Leopard 2, Берлин мог бы передать в десять раз больше машин, чем обещанные 14.
Бельгия получила 625 млн евро доходов от замороженных российских активов
Soir: Бельгия получила 625 млн евро от налогообложения доходов с замороженных 250 млрд евро России
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Бельгия получила дополнительно 625 млн евро в результате налогообложения доходов от замороженных активов России на 250 млрд евро, размещенных на площадке Euroclear, сообщила газета Soir.
Газета пишет, что правительство Бельгии обнародовало значительный объем непредвиденных доходов – 625 млн евро, полученных от налогообложения замороженных финансовых активов России на сумму 250,6 млрд евро, размещенных через международный депозитарий Euroclear. Уточняется, что эти деньги были вложены в инвестиции Euroclear, в результате чего депозитарий получил сверхприбыль 821 млн евро, которая была обложена налогом по повышенной ставке, передает ТАСС.
Предполагается, что в 2023 году страна также получит доход от этих активов, однако он будет меньшим, чем в 2022 году.
Ранее глава бельгийского казначейства Александер де Гест сообщил в интервью «Суар», что в числе замороженных в Бельгии российских средств 191,9 млрд евро приходятся на транзакции и 58,7 млрд евро на активы, преимущественно в виде ценных бумаг.
Напомним, по данным на 2019 год, объем прямых иностранных инвестиций России в ЕС оценивался в 136 млрд евро, ЕС смог найти и заморозить около 21 млрд евро.
Латвия подтвердила отправку военных на Украину
Латвия подтвердила отправку военных в зону СВО на Украине для охраны грузов
Латвия отправляла военных на Украину для выполнения вспомогательных действий, в частности, охраны латвийского посольства в Киеве, заявили в Минобороны республики.
Порталы Delfi (заблокирован в России) и LETA приводят заявления ведомства, где указано, что латвийские солдаты были направлены в зону СВО для выполнения вспомогательных функций – охраны посольства Латвии на Украине и охраны грузов. Подчеркивается, что военные Латвии не принимали участия в военных действиях, передает «Коммерсант».
Ранее сообщалось, что в секретных документах американской разведки, попавших в Сеть, содержится информация о силах специального назначения Великобритании, Латвии, Нидерландов, США и Франции, действующих на Украине.
Экономист сказал об ответных мерах на извлечение европейцами прибыли из замороженных российских активов
Экономист Любич: Москва может ответить зеркально на действия Бельгии в отношении замороженных российских активов
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Сегодня Россия может только зеркально отвечать на действия европейцев, используя аналогичные инструменты в отношении принадлежащих им ценных бумаг, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее Бельгия получила дополнительно 625 млн евро в результате налогообложения доходов от замороженных российских активов.
«По замороженным бумагам причитаются выплаты – купоны по облигациям и дивиденды по акциям. Сейчас, насколько я могу судить, эти деньги получают лица, удерживающие ценные бумаги российских собственников», – рассказал экономист Антон Любич.
«Кроме того, за удержание еще взимается комиссия «за хранение». В совокупности это и формирует доходную базу, с которой берут налоги. В основной массе их собирают Бельгия и Люксембург, где находятся ключевые европейские депозитарии Euroclear и Clearstream. Поскольку сейчас часть бумаг все же размораживают и передают законным собственникам, то в этом году база для соответствующих доходов сократится», – отметил он.
«К международному праву эта ситуация отношения не имеет, поскольку речь идет о взаимоотношениях частных лиц – депозитариев и владельцев ценных бумаг. При этом я напомню, что 46-я статья Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны прямо запрещает изъятие частной собственности даже у граждан государства-противника. Что уж говорить о ситуации, когда де-юре НАТО и Россия не пребывают в состоянии войны», – рассуждает эксперт.
«Россия, защищая интересы своих граждан, вряд ли может предпринять какие бы то ни было иные шаги, кроме зеркального ответа. То есть распространить используемые европейскими чиновниками по отношению к россиянам подходы на европейцев и принадлежащие им ценные бумаги российских эмитентов», – заключил Любич.
Ранее стало известно, что Бельгия получила дополнительно 625 млн евро в результате налогообложения доходов от замороженных активов России на 250 млрд евро. Уточняется, что эти деньги были вложены в инвестиции Euroclear, в результате чего депозитарий получил сверхприбыль 821 млн евро, которая была обложена налогом по повышенной ставке. Предполагается, что в 2023 году страна также получит доход от этих активов, однако он будет меньшим, чем в 2022 году.
Ранее глава бельгийского казначейства Александер де Гест сообщил в интервью газете Soir, что в числе замороженных в Бельгии российских средств 191,9 млрд евро приходятся на транзакции и 58,7 млрд евро на активы, преимущественно в виде ценных бумаг.
Напомним, о решении Еврокомиссии инвестировать замороженные российские активы и направить полученную прибыль на поддержку Украины стало известно в ноябре. В России инициативу главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен назвали «лихорадочной деятельностью Еврокомиссии», которая пытается изыскать пути легитимизации незаконных санкций, принятых в отношении нашей страны, и воровства активов, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, значит ли это, что Брюссель нашел юридическую лазейку для конфискации активов России, и как Москве отвечать на это воровство?
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Александр Рар: Макрон расколол Европу на два лагеря
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Европа раскололась на два лагеря. Одна ее часть поддерживает Эммануэля Макрона, а вторая обвиняет французского президента в переходе на сторону «поборников многополярного мира». Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал германский политолог Александр Рар. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС все больше одобряют стремление Макрона к автономии от США.
«Визит Макрона в Китай разделил европейские элиты на две части. В большинстве стран Европы его призывы перестать во всем следовать США восприняты с пониманием и даже неким согласием», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Между тем в восточноевропейских странах поднимается тихий мятеж против дальнейшего лидерства Парижа в Евросоюзе. И здесь стоит отметить позицию другого лидера Евросоюза – Германии. Канцлер ФРГ Олаф Шольц промолчал. На этом фоне представители политических элит и СМИ обрушились с ярой критикой на Макрона», – отметил он.
«Французского президента обвиняют в переходе на сторону «поборников многополярного мира» в тот момент, когда Европа, по их мнению, «вынуждена подставить США свое плечо в борьбе с авторитарными режимами в мире». Тут, разумеется, подразумевается прежде всего Россия и Китай», – утверждает собеседник.
«Кроме того, сторонники председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен возмущены тем, что китайцы радушно приняли Макрона, но пренебрежительно обошлись с «главой Европы». А ведь президент Франции и фон дер Ляйен летели в Пекин вместе с одной целью – уговаривать китайского лидера Си Цзиньпина ограничить поддержку России», – акцентировал политолог.
«Примечательно, что в этой ситуации немцы встали на сторону Восточной Европы, то есть против Франции. Частично это обусловлено традиционным преклонением перед США после Второй мировой войны. Кроме того, именно в США они видят защитника от «неоимперской России». Не исключено, что Европой в скором времени будут управлять не французы с немцами, а англосаксы в союзе с Германией и Польшей», – заключил Рар.
Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры некоторых стран ЕС поддерживают президента Франции Эммануэля Макрона в идее о необходимости большей независимости от США. Слова политика цитирует издание Politico. Он подчеркнул, что между двумя сторонами действительно имеются существенные связи, однако ЕС не намерен полностью копировать позицию Штатов.
Ранее Макрон заявил, что Европе необходимо уменьшить зависимость от США. Президент Франции сказал, что ЕС в целом стоит избегать втягивания в конфликт между Вашингтоном и Пекином по поводу Тайваня. При этом он отметил, что Старому Свету необходимо задуматься о собственных интересах, а не подстраиваться под повестку других частей мира.
Макрон также настаивает на праве ЕС прибегать к протекционистским механизмам в рамках ведения экономической политики. По его мнению, организации необходимо стать более независимой в финансовом плане. Глава Франции сделал отсылку к законам США, которые позволяют ограничить покупку национальных компаний иностранными инвесторами.
Заявления Макрона вызвали существенный резонанс в Вашингтоне. Так, сенатор Марко Рубио пригрозил европейцам, сказав, что если ЕС выйдет из тайваньского конфликта, то США покинут украинский. Политик подчеркнул, что события, происходящие в зоне СВО, «расходуют много денег американских налогоплательщиков». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько реальны угрозы американского «ястреба».
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Минченко: Бербок едет в Китай, чтобы снизить накал после вояжа Макрона
Политолог Минченко: Бербок едет в Китай, чтобы снизить накал после вояжа Макрона
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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок визитом в Пекин попытается уравновесить Макрона, чей запрос на самостоятельность в последнее время серьезно вырос. Но немецкому канцлеру Олафу Шольцу стоит волноваться, когда он «выпускает ее на вольный выпас», еще и на такой сложной площадке, как Китай. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Евгений Минченко, комментируя предстоящий визит Бербок в КНР.
«Визит главы МИД Германии Анналены Бербок в Китай – это попытка уравновесить ситуацию в Европе после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона, поскольку тот начал диссидентствовать, заявляя, что европейцы – союзники США, но не вассалы», – сказал Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
«У Бербок четкая глобалистская линия, в фарватере США. Именно поэтому ее выбрали для снижения градуса накала после запроса Франции на самостоятельность. Однако канцлеру ФРГ Олафу Шольцу стоит волноваться, если он решил «выпустить на вольный выпас» Бербок, еще и на такой сложно площадке, как Китай», – отметил он.
«В числе вопросов, которые Бербок будет обсуждать с китайскими партнерами, безусловно, значится украинский конфликт и призыв к Пекину давить на Россию. Вместе с тем есть еще и достаточно большая повестка экономического взаимодействия Германии и Китая. Кроме того, довольно остро стоит вопрос технологической войны между Пекином и Вашингтоном. Скорее всего, Берлину здесь нужно будет занимать какую-то позицию, и это то, о чем в первую очередь будут говорить китайцы», – полагает собеседник.
«Примечателен подход Китая к приему подобных визитов. Поднебесная выстраивает отношения в первую очередь с самостоятельными странами, а не с Европейским союзом. Именно этим была обусловлена разница в приеме Макрона и фон дер Ляйен. Бербок – не первое лицо Германии, так что особо церемониться с ней не станут, но сделают все строго в рамках протокола», – отметил политолог.
«У европейцев сейчас сезон «дипломатического наступления» на Китай. Под предлогом обсуждений экономического взаимодействия, представители Старого Света сводят переговоры в политическое русло. Безусловно, Бербок в первую очередь должна будет говорить о бизнесе. Немецкие предприниматели крайне заинтересованы в сохранении и расширении связей с Поднебесной», – добавил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Вместе с тем как представитель более выраженной идеологической линии она публично объявит о том, что убеждала китайских партнеров в необходимости воздействовать на Россию. Я полагаю, что Европа сейчас колеблется по поводу явного желания США добиться конфронтации с Китаем. И, с одной стороны, европейцы пытаются это смягчить, с другой – чрезвычайно опасаются раздражать американского партнера», – заключил собеседник.
Ранее стало известно, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок с 13 по 15 апреля будет находиться с первым официальным визитом в КНР. Об этом сообщает издание ТАСС. Представитель внешнеполитического ведомства Поднебесной Ван Вэньбин в ходе брифинга уточнил, что поездка совпадает по срокам с шестым китайско-германским стратегическим диалогом в области дипломатии и безопасности.
Подготовка к визиту в Пекин велась еще с конца февраля, пишет издание Handelsblatt. По информации газеты, главной темой предстоящих переговоров станет стратегия Германии в отношении КНР, которая в настоящий момент разрабатывается в немецком МИД.
Не менее важной задачей Бербок в Пекине станет прояснение позиции ЕС по тайваньскому вопросу, отмечает издание Politico. По словам официального представителя по внешней политике Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильса Шмида, цель визита министра в КНР – повторить заявленное изменение политического курса в отношении Китая, а также «сделать разъяснения после неудачной поездки Макрона».
Напомним, Бербок славится своей жесткой антикитайской риторикой. Так, в августе прошлого года глава германского МИД заявила, что в случае военной операции со стороны Пекина в отношении Тайваня, она бы обязательно поддержала Тайбэй. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин ответила немецкой коллеге, что подобные слова нарушают принцип «одного Китая» и рискуют подорвать отношения двух стран.
Глава дипведомства ФРГ также раскритиковала план КНР по урегулированию кризиса на Украине. «Тот, кто говорит о мире, не должен иметь в виду подчинение. Тот, кто уравнивает агрессора и жертву, не создает мира, а поощряет насилие», – цитирует Бербок ТАСС. По ее мнению, Пекин мог бы использовать свое влияние на Россию для того, чтобы изменить позицию Москвы в данном вопросе.
Бербок едет в Китай почти сразу после аналогичного визита президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидер Китая не продемонстрировал каких-либо признаков «изменения своей позиции» по ситуации на Украине, отмечает издание Politico.
После возвращения в Париж Макрон заявил, что ЕС необходимо избегать втягивания в конфликт между Вашингтоном и Пекином по поводу Тайваня. Его слова вызвали негативную реакцию в США, в частности, сенатор Марко Рубио пригрозил европейцам, сказав, что если ЕС выйдет из тайваньского конфликта, то США покинут украинский.
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Польша предложила провести «релокацию» украинского зерна
Министр сельского хозяйства Польши Телюс предложил распределять поток зерна с Украины по всем странам Евросоюза
Украине нужно помогать, но страны Евросоюза должны делать это вместе, следует распределять избытки поступающего с Украины зерна по всем государствам ЕС, заявил министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс.
Состоялось заседание антикризисного штаба на тему наплыва зерна с Украины. Польша намерена попросить поддержки у Чехии, Румынии, Болгарии и Словакии. Варшава хочет призвать ЕС к тому, чтобы значительно «пересмотреть проект постановления, касающийся пошлин, освобождения от пошлин» для Украины.
Телюс заявил, что зерно нужно «равномерно распределять» по ЕС, «каким-то образом» осуществлять его «релокацию», чтобы «тяжесть» наплыва зерна с Украины не сваливалась на «отдельные государства», передает РИА «Новости».
В четверг было объявлено, что Украина перестает экспортировать в Польшу кукурузу, пшеницу, подсолнечник и рапс. Украина согласилась прекратить импорт зерна в Польшу, оставив лишь транзит. Bloomberg считает, что Украина рискует потерять поддержку Европы из-за проблем с зерном. Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия призвали власти ЕС изучить возможность закупки Брюсселем скопившегося зерна. Венгрия решила ужесточить контроль за транзитом зерна.
Макрон заявил о праве ЕС на «экономическую независимость»
Макрон заявил о праве ЕС использовать протекционистские механизмы
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ЕС должен быть «способен выбирать своих партнеров и решать за себя, а не следовать правилам», он имеет право прибегать к протекционистским механизмам, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
На выступлении в институте Nexus в Гааге Макрон заявил, что ЕС должен быть в состоянии определить «доктрину экономической независимости и защиты себя и своей идентичности». Он заявил о необходимости перестать заключать «соглашения о свободной торговле», если те создают угрозу национальным интересам, передает РИА «Новости».
Макрон, говоря об экономическом и производственном суверенитете Европы, сделал отсылку к законам США, позволяющим ограничить покупку национальных компаний иностранными инвесторами.
По его словам, власти в ЕС «были открыты к этому в безусловной манере». Однако сейчас европейцы решили, что следует «фильтровать инвестиции в критических отраслях», например, в сферах кибербезопасности и инфраструктуры. Как заявил Макрон, у ЕС есть «право на протекционистские меры» во всех областях, в которых «безопасность ЕС подвергается риску».
Напомним, после визита в Китай Макрон заявил, что ЕС не следует подстраиваться под США в ситуации вокруг Тайваня, он призвал Европу «проснуться», подумать о европейских интересах.
Переводчик Путина рассказал об особой «химии» между главами России и Китая
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Общение президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина носит доверительный характер, между ними присутствует особая «химия», рассказал переводчик российского лидера на встрече с главой Китая, первый секретарь посольства России в КНР Григорий Жигарьков.
«Больше всего бросается в глаза тесный межличностный контакт между нашими лидерами. Их диалоги носят взаимоуважительный, доверительный характер», – сказал он РИА «Новости».
Жигарьков отметил, что дипломатия лидеров играет ключевую роль в российско-китайских отношениях. «За этим стоит какая-то личная химия», – подчеркнул он.
Путин, по его словам, не понаслышке знает о тонкостях работы с языком, ценит темп работы и знает цену времени.
Жигарьков добавил, что президент понимает, с какими трудностями сталкивается переводчик, поэтому работать с Путиным очень удобно, комфортно.
«Сам он говорит в среднем темпе, но, надо сказать, требует более высокого темпа от переводчика. Но и к этому довольно быстро привыкаешь, адаптируешься», – сказал он. При этом личных контактов с главой государства у него не бывает, хотя протокол не исключает этого.
Однако в ходе работы могут возникнуть трудности, признал Жигарьков. Путин довольно часто использует в речи непростые для перевода выражения: пословицы, цитаты и поговорки, которые не всегда понятны другой ментальности. То же самое можно сказать и про Си Цзиньпина.
При этом прошедший визит председателя КНР в Москву получился политически знаковым и насыщенным, он прошел по высшему разряду, отметил переводчик.
Во время визитов такого масштаба, как правило, работают не один и не два переводчика. «Это целая команда с каждой из сторон: кто-то работает в синхронной кабине, кто-то переводит на протокольных мероприятиях. В данном случае это был государственный обед, где происходят контакты не только на высшем уровне, но и среди членов делегаций. Кто-то переводит в кулуарах и на встречах в формате тет-а-тет. Мне как раз посчастливилось выступить в этом качестве», – пояснил Жигарьков.
Такой формат предполагает последовательный перевод. Беседа ведется в непринужденном ключе, что для перевода всегда проще, хотя и там есть определенные сложности.
Напомним, президент Путин встретился с Си Цзиньпином в ходе визита последнего в РФ 20–22 марта.
Норвегия объявила 15 сотрудников посольства России персонами нон грата
Норвежское правительство объявило персонами нон грата 15 сотрудников российского посольства, указано в заявлении МИД Норвегии.
По словам министра иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельт, послы объявлены персонами нон грата в связи с тем, что вели деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом, передает ТАСС.
МИД России в свою очередь заявил, что Москва незамедлительно ответит на действия Норвегии.
«Россия даст соответствующий ответ», – подчеркнули в дипведомстве.
Напомним, в конце марта в Германии заявили о намерении выслать более 30 российских дипломатов.
Еврокомиссия признала необходимость вернуть замороженные активы России
В Еврокомиссии признали необходимость вернуть России замороженные активы после завершения конфликта
Юристы Еврокомиссии (ЕК) считают, что замороженные в Евросоюзе активы ЦБ России придется вернуть после окончания конфликта на Украине, сообщила немецкая газета Die Welt со ссылкой на неопубликованный документ ЕК.
Европейские эксперты поясняют, что юридически активы ЦБ России нельзя просто так передать Украине. «Политическая воля есть, но правовые барьеры высоки», – пишет газета.
ЕК приходит к выводу, что замороженные активы трогать нельзя, а после окончания конфликта их надо будет вернуть России, передает ТАСС.
В связи с этим Еврокомиссия предлагает инвестировать российские замороженные активы в европейские гособлигации, а проценты использовать для выплат Украине. ЕК оценивает доходность по таким облигациям в 2,6% в год.
При этом европейская Юридическая служба не смогла решить, что делать, если ЕС при определенном развитии ситуации потеряет вложенные средства.
«При экстремальном сценарии» такие потери могут составить 4 млрд евро, хотя, по оценке ЕК, «риски очень низки», пишет газета. «Как поступить в таком случае, еще нужно прояснить», – пишет издание.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как Европа научилась зарабатывать на замороженных российских активах.
Товарооборот России и Китая за три месяца 2023 года вырос на 38,7%
Таможня КНР: Товарооборот России и Китая в январе – марте вырос в годовом исчислении на 38,7%, до 53,84 млрд долларов
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Товарооборот России и Китая в январе – марте вырос в годовом исчислении на 38,7%, достигнув 53,84 млрд долларов, сообщило Главное таможенное управление КНР.
Как следует из опубликованных данных, экспорт из Китая в РФ за первые три месяца 2023 года увеличился на 47,1% и составил около 24,07 млрд долларов, за это же время импорт российских товаров и услуг вырос на 32,6%, до 29,77 млрд долларов, передает ТАСС.
Таким образом, положительное сальдо России за январь – март достигло 5,69 млрд долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года примерно на 7%.
Только за март объем торговли между двумя странами составил 20,06 млрд долларов, увеличившись по сравнению с февралем примерно на 23%. Импорт из России вырос на 18%, до 11,02 млрд долларов.
Основная часть стоимости ввозимых из России в Китай товаров приходится на нефть, природный газ и уголь. Среди прочих ключевых статей импорта из России – медь и медная руда, древесина, топливо и морепродукты. Китай экспортирует в Россию широкий перечень продукции, значительная доля которой приходится на смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, детские игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры.
Напомним, в марте президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином заявлял, что товарооборот России и Китая в 2022 году достиг рекордных 185 млрд долларов, а в 2023 году он превысит 200 млрд долларов.
Режим ЧС объявлен в Италии из-за мигрантов
Совет министров Италии объявил режим чрезвычайной ситуации в стране из-за увеличения потока мигрантов
Из-за «исключительного увеличения потока мигрантов», которые прибывают в Италию по Средиземному морю, в стране объявляется режим чрезвычайной ситуации, сообщил Совет министров Италии.
В 2023 году резкое усиление миграционных потоков создало кризисные ситуации в некоторых центрах временного содержания нелегальных мигрантов. Так, на острове Лампедуза рассчитанный на 400 человек центр вынужден был принять 1,8 тыс. человек, передает ТАСС.
Режим ЧС вводится на всей национальной территории на полгода, из Фонда по национальным чрезвычайным ситуациям решено выделить 5 млн евро на самые срочные шаги по урегулированию ситуации.
RaiNews24 сообщил, что за три дня в страну прибыли около 3 тыс. мигрантов. В конце марта было зафиксировано прибытие свыше 6,5 тыс. мигрантов в течение пяти суток – в 2022 году такое число мигрантов прибыло за три месяца. В 2023 году миграционный поток усилился в четыре раза. По данным на 11 апреля, в Италию по морю приплыли свыше 31 тыс. мигрантов.
Осенью Франция заморозила планы по приему мигрантов из Италии по европейскому соглашению о перераспределении. Французские власти призвали также поступить и другие страны, после того, как судну неправительственной французской организации Ocean Viking , занимающейся спасением мигрантов в Средиземном море, не разрешили зайти в итальянский порт. Как заявила глава МИД Франции Катрин Колонна, если Италия, которая отказалась принимать судно с мигрантами, продолжит упорствовать, ее ждут последствия.
Трамп оценил умы Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына
Экс-президент США Трамп охарактеризовал Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына как умнейших людей
Российский лидер Владимир Путин, его китайский коллега Си Цзиньпин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын являются умнейшими людьми, выразил мнение на телеканале Fox News бывший американский президент Дональд Трамп.
По его словам, про Ким Чен Ына людят говорят разное, однако в действительности «он очень умен», это же касается Путина и Си Цзиньпина, последний, по мнению Трампа, является «блестящим человеком», передает Ura.ru.
Также Трамп подчеркнул, что все три лидера государств являются лучшими политиками на своих местах.
В заключение экс-президент Соединенных Штатов добавил, что американским коллегам до этого уровня далеко.
Ранее Трамп уже заявлял, что по вине действующей администрации США во главе с Джо Байденом мир вплотную приблизился к ядерной третьей мировой войне.
В Китае дали совет Зеленскому по урегулированию конфликта
Китайское издание SCMP: Зеленский обязан пойти на переговоры, пока у него еще есть право голоса
Президент Украины Владимир Зеленский обязан в ближайшее время пойти на мирное урегулирование российско-украинского конфликта, пока он еще хоть что-то решает, выразил мнение обозреватель китайского издания South China Morning Post Дэниел Ковани.
По его словам, в данный момент ради мира украинским лидерам стоит проглотить свою гордость до того момента, когда исчезнут последние рычаги давления. В ином случае может случиться так, что в Киеве ни у кого не будет права голоса при определении окончательного исхода конфликта, передает РИА «Новости».
Также публицист подчеркивает, что в украинской армии заканчиваются снаряды, и даже производственные мощности Запада не могут обеспечить необходимую степень военной помощи.
В итоге, как считает обозреватель, коллективный Запад будет просто не в состоянии выписать на желанный Зеленскому чек, несмотря на свои обещания.
Напомним, в Сети продолжается обсуждение утечек документов Пентагона. Из них следует, что ВС Украины столкнулись с проблемой дефицита снарядов для советских систем ПВО, среди которых С-300 и «Бук». По данным источников, к 20-м числам мая ВСУ потратят весь запас имеющихся снарядов.