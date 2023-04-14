Экс-помощник Рейгана призвал США усмирить Киев

Экс-помощник Рейгана Бэндоу призвал США заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией

США следует пересмотреть планы поддержки Украины, чтобы не раздувать ее ожидания и заставить Киев сесть за стол переговоров, чтобы избежать третьей мировой войны, заявил экс-помощник бывшего президента США Рональда Рейгана, писатель Даг Бэндоу.

Бэндоу в своей статье для американского журнала American Conservative написал, что США следует дать понять, что Украине необходимо проявить готовность к переговорам, иначе Киев может оказаться без помощи Америки, и даже Европы, передает РИА «Новости».

Бывший помощник президента считает, что границы Украины и военный статус страны не должны волновать Вашингтон, как и планы Киева по возвращению территории Крыма любой ценой. Бендоу считает, что у Вашингтона нет причин обеспечивать такой курс Украины.

Он также допустил, что нейтральный статус Украины без Крыма является приемлемым результатом для США, добавляя, что американские политики должны отступить и рассматривать конфликт на Украине как внутриевропейский.

Кроме того, Бэндоу уверен, что несмотря на заявления американской администрации, США находятся в состоянии военного конфликта с Россией. «Администрация (президента США Джо) Байдена ведет крупномасштабную опосредованную войну к тому же против государства, обладающего ядерным оружием», – написал он в статье.

Бэндоу призывает американские власти не допустить, чтобы конфликт на Украине перерос в новую мировую войну.

«Ошибочное обращение союзников с Москвой после холодной войны подготовило почву для нынешнего конфликта, точно так же, как такое же близорукое отношение к Германии после Первой мировой войны способствовало повторному соперничеству. США не должны пытаться навязать Москве второй Версаль (серия мирных договоров, завершивших Первую мировую войну – прим.ВЗГЛЯД)», – отметил бывший помощник Рейгана.

По словам, экс-помощника Рейгана, окончание конфликта должно отражать географические реалии и удовлетворять интересы Москвы, для стабильного мира Украина не должна войти в НАТО, а Россия должна быть экономически, дипломатически и культурно реинтегрирована в международный правопорядок. Бэндоу считает, что США должны показать свою готовность заняться проблемами безопасности Москвы.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина в финансовом вопросе уже является несуществующей страной, конфликт прекратится после того, как США и Европа перестанут ее содержать.