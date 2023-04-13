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В Госдепе пообещали Лаврову холодный прием на СБ ООН в Нью-Йорке
Посол РФ в США Антонов: В Госдепартаменте пообещали России холодный прием главы МИД РФ Лаврова на СБ ООН в Нью-Йорке
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В Госдепартаменте США предупредили российских дипломатов на очень высоком уровне, что министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова ждет холодный прием в Нью-Йорке на Совете Безопасности ООН, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Антонов заявил в эфире Первого канала, что в Госдепе на очень высоком уровне предупредили российскую сторону, что Сергея Викторовича Лаврова на СБ ООН в Нью-Йорке ждет очень холодный прием, не уточнив деталей, передает ТАСС.
При этом Антонов отметил, что Москва на протяжении многих лет не видит никакого дружелюбия с американской стороны. По его словам, для России сегодня главное – это добиться результата в выдаче американских виз делегации РФ для мероприятий по линии ООН, чтобы можно было продолжать работать.
В среду Кремль потребовал от США выполнять обязательства страны, принимающей штаб-квартиру ООН, по выдаче виз участникам заседаний Совета Безопасности всемирной организации, которые пройдут в Нью-Йорке в конце апреля.
NYT: Разведка США готовилась к удару ВСУ по Кремлю
NYT: Разведка США делала прогнозы на случай украинского удара по Кремлю
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Американская военная разведка рассматривала сценарий удара вооруженных сил Украины по Кремлю, сообщают американские СМИ со ссылкой на документы разведывательного управления Пентагона, которые из-за утечки в интернет стали достоянием общественности.
Помимо сценария с ударом по Кремлю, американская разведка рассматривала и другие варианты непредвиденного развития событий, в том числе гибель президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости» сообщение американской газеты The New York Times.
NYT отмечает, что подобное планирование является обычной практикой для разведывательных ведомств.
При этом разведка выделила несколько вариантов последствий: от эскалации до начала мирных переговоров. В разведке не привели оценок, какой из вариантов им казался наиболее вероятным.
Последствия гипотетического удара по Кремлю, по оценке американской разведки, остаются в значительной степени непредсказуемыми. Именно поэтому США отказываются поставлять Украине оружие, которое могло бы использоваться для такой атаки, считает NYT.
Предположительно документ был подготовлен в конце февраля 2023 года. Представители Пентагона не подтвердили, но и не опровергли его подлинность.
Телеканал NBC ранее в среду сообщил, что, согласно утечке из Пентагона, президент Украины Владимир Зеленский в конце февраля предлагал с помощью беспилотников нанести удары по местам дислокации российских сил в Ростовской области.
США не выдали Лаврову визу для участия в СБ ООН
Рябков: Лаврову и российской делегации не выданы визы США для участия в заседаниях СБ ООН
Министру иностранных дел Сергею Лаврову и российской делегации пока не выдали визы для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН, которые пройдут в Нью-Йорке в апреле, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.
Рябков сообщил ТАСС, что США не выдали пока ни одной визы.
Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Соединенные Штаты используют выдачу виз как «фильтр» для дипломатов стран, проводящих независимую политику.
При этом по соглашению о центральных учреждениях ООН США как страна пребывания штаб-квартиры ООН обязаны максимально оперативно выдавать визы любым лицам, направляющимся на мероприятия по линии всемирной организации.
WP узнала о неверии США в способность Киева лишить Россию сухопутного пути в Крым
Washington Post сообщила о сомнениях Вашингтона в способности Киева «перерезать сухопутный мост России в Крым»
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В Вашингтоне сомневаются, что планируемое Украиной контрнаступление сможет «перерезать сухопутный мост России в Крым», пишут СМИ со ссылкой на просочившиеся в Сеть «документы Пентагона».
Хотя публично власти США заявляют о жизнеспособности вооруженных сил Украины, ВСУ испытывают «проблемы с сосредоточением войск, боеприпасов и техники», передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
В результате ВСУ могут «значительно не оправдать» ожидания Киева от контрнаступления, сообщает издание. Такая оценка, вероятно, придаст смелости критикам, призывающим к переговорам.
Из документов следует, что ВСУ столкнулись с «недостатками формирования сил и обеспечения». Предполагается, что контрнаступление может обернуться лишь «незначительным территориальным приобретениям». По версии, изложенной в документе, Украина намерена взять под контроль территории на востоке и одновременно «перерезать сухопутный мост России в Крым». Однако российская оборона и «постоянные недостатки Украины в подготовке и поставках боеприпасов» грозят не только «затормозить прогресс», но и «усугубить потери» ВСУ, пишет WP.
Если судить по указанной маркировке документа, его, вероятно, готовили агентурная и радиотехническая разведка, не исключено, что с использованием секретных методов ЦРУ и АНБ, пояснило издание.
Официальные лица в США заявили, что Национальный совет по разведке также предсказывает скромные результаты – ряду лиц в Капитолии сообщили, что Киеву вряд ли удастся вернуть территории, сопоставимые с результатами осени.
После того как просочившийся документ был составлен, США провели с Украиной штабные учения, чтобы показать возможные сценарии. По словам американских чиновников, Киев начинает понимать ограничения того, чего может достичь в наступлении. В США усомнились в способности ВСУ «перерезать сухопутный мост России в Крым», но выразили надежду, что Украина сможет хотя бы создать угрозу свободному перемещению российских сил в этом районе.
Украинский чиновник высокого ранга заявил, что информация «отчасти верна». Он посетовал на задержку западной помощи. Другой чиновник назвал «очевидным», что «контрнаступление будет сосредоточено на юге: сначала Мелитополь, а затем Бердянск». По его словам, конкретное место «могут изменить за неделю до этого».
Напомним, в Сети продолжается обсуждение утечек документов Пентагона. Из них следует, что ВС Украины столкнулись с проблемой дефицита снарядов для советских систем ПВО, среди которых С-300 и «Бук». По данным источников, к 20-м числам мая ВСУ потратят весь запас имеющихся снарядов.
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В США объяснили, почему Киев отсрочил контрнаступление ВСУ
Washington Post: Намеченное на весну наступление Киева отложено из-за погоды и нехватки боеприпасов
Контрнаступление вооруженных сил Украины, намеченное на весну, решено отложить из-за погодных условий, а также нехватки боеприпасов и медленных поставок оборудования, сообщают американские СМИ.
Как напоминает Washington Post, весеннее наступление ВСУ позиционировалось как «решающая возможность для Украины вернуть себе территорию», однако операцию пришлось отложить, передает РИА «Новости».
Неблагоприятные погодные условия, медленные поставки оборудования и дефицит боеприпасов, как пишет WP, усилили опасения создания «тупиковой ситуации».
Кроме того, ситуацию осложнила утечка в Сеть секретных данных Пентагона, в которых среди прочего есть сведения о состоянии украинских войск и их возможностях.
По мнению издания, все это заставило украинских командующих изменить свои планы.
Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что ожидаемое украинское контрнаступление может начаться летом. Он заверил, что Украина не испытывает давления со стороны союзников в этом вопросе.
При этом американские власти в начале апреля заявляли, что ожидают контрнаступления ВСУ в ближайшие недели.
В «документах Пентагона» нашли информацию о планах Египта передать России ракеты
Washington Post заявила о планах Египта тайно передать России до 40 тыс. ракет
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В просочившихся в Сеть «документах Пентагона» сообщается, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси велел изготовить до 40 тыс. ракет, чтобы передать их России, пишут СМИ.
Речь идет о «документе американской разведки» от 17 февраля. Washington Post пишет, что ас-Сиси, если верить материалам, отдал соответствующий приказ «недавно». Также упоминаются планы о якобы поставках в Россию артиллерийских снарядов и пороха. Утверждается, что ас-Сиси велел военными чиновниками сохранять эти планы в секрете, чтобы не возникло «проблем с Западом».
Представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд сказал, что его страна придерживается принципа «невмешательства» в конфликт на Украине и призывает к прекращению боевых действий, а также политическому урегулированию, передает РИА «Новости».
Чиновник в США заявил, что Вашингтону «неизвестно об исполнении» плана по поставкам Египтом ракет России. Washington Post отмечает, что в документе ясно не указывается, почему Россия якобы захотела приобрести у Египта ракеты.
Как пишет Washington Post, ас-Сиси 1 февраля велел человеку, указанному как Салах-ад-Дин (предположительно министру по военному производству Египта Мохамеду Салах-ад-Дину), сообщить заводским работникам, что снаряды изготавливают для армии Египта. Тот ответил, что при необходимости сотрудники будут трудиться «посменно», так как «это меньшее, что Египет может сделать, чтобы отплатить России за неуточненную помощь, оказанную ранее».
Также в документе сообщается, что ас-Сиси рассматривает продажу «обычных вещей» Китаю, чтобы освободить место для «большего производства» ракет Sakr 45. В документе не говорится, как правительство США получило детали египетских переговоров.
Напомним, эксперты полагают, что «достоверность утечки невелика», а «публикации в СМИ и озабоченность Белого дома с Пентагоном» нужны «для отвода глаз».
Херш: США готовят черновик соглашения на случай окончания конфликта на Украине
Журналист Херш: В США начали готовить черновик соглашения для окончания конфликта на Украине
Американское военное руководство приступило к подготовке черновика соглашения об окончании украинского конфликта, который будет предложен России «в случае ее поражения», сообщил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
Херш сообщил на платформе Substack, что Объединенный комитет начальников штабов поставил соответствующую задачу еще два месяца назад, передает РИА «Новости».
На днях Херш также сообщил, что план о подрыве «Северных потоков» создали на Рождество 2021 года, его разработали, чтобы пригрозить Москве и не допустить начала спецоперации.
Дубников приговорен в США к уже отбытому сроку
Россиянин Дубников приговорен в США к уже отбытому сроку ограничения свободы
Гражданин России Денис Дубников, которого в США обвинили в сговоре с целью отмывания денег, приговорен американским судом к уже отбытому сроку ограничения свободы, свидетельствуют документы окружного суда Орегона.
Также Дубников должен выплатить штраф в 10 тыс. долларов, передает ТАСС.
Он пошел на сделку со следствием и признал вину по одному пункту обвинения, передает РИА «Новости».
Дубникову было предписано отмечаться у полиции, сдавать анализы на наркотики и предоставлять по запросу властей США образцы ДНК.
Напомним, в августе Нидерланды экстрадировали Дубникова в США. Его обвинили в отмывании денег в интересах киберпреступников. В США он был освобожден из-под стражи до вынесения приговора.
Польша получила истребители F-22 Raptor от США
Польша сообщила о получении истребителей F-22 Raptor от США
Польская сторона получила американские истребители F-22 Raptor, заявил вице-премьер и глава минобороны страны Мариуш Блащак.
Новейшие F-22 Raptor приземлились в Польше, заявил Блащак в своем Twitter, передает РИА «Новости».
По его словам, польские летчики теперь будут взаимодействовать «с одними из самых современных в мире самолетов», это нужно для поддержки восточного фланга НАТО.
В Польше расквартированы более 10 тысяч солдат НАТО, большинство из которых представляют американскую армию.
В августе прошлого года стало известно, что США решили увеличить количество своих истребителей F-22 Raptor в Польше до 12.
Ранее в апреле Польша сама передала украинским военным четыре истребителя МиГ-29.
В слитых документах Пентагона посчитаны потери украинской техники
RT: В слитых документах Пентагона посчитаны потери украинской техники
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В документах Пентагона, которые утекли в Сеть, говорится, что Украина с начала СВО якобы потеряла четверть парка боевых вертолетов, а также 60 истребителей и бомбардировщиков, сообщают СМИ.
Как сообщает RT в своем Telegram-канале, подлинность этих данных требует проверки. Издание опубликовало данные, согласно которым за последние полгода ВСУ израсходовали более 9,5 тыс. 227-мм реактивных снарядов типа GMLRS. Также по состоянию на 3 марта 155-мм артиллерийских снарядов осталось на два дня боев.
Кроме того, в слитых документах говорится, что украинские военно-воздушные силы потеряли 23% парка боевых вертолетов (32 из имевшихся 139).
Ранее экс-агент ФБР Колин Роули заявил, что администрация США могла согласовать часть или все недавние утечки секретных документов для дезинформации России.
До этого замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что утечка секретных документов в Соединенных Штатов может оказаться целенаправленным вбросом с целью введения России в заблуждение.
Сообщалось, что утечка секретных данных из Пентагона, указывающих на ведение США шпионской деятельности не только за конкурентами, но и за союзниками, сильно обеспокоила многих официальных лиц Вашингтона.
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Минченко: Бербок едет в Китай, чтобы снизить накал после вояжа Макрона
Политолог Минченко: Бербок едет в Китай, чтобы снизить накал после вояжа Макрона
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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок визитом в Пекин попытается уравновесить Макрона, чей запрос на самостоятельность в последнее время серьезно вырос. Но немецкому канцлеру Олафу Шольцу стоит волноваться, когда он «выпускает ее на вольный выпас», еще и на такой сложной площадке, как Китай. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Евгений Минченко, комментируя предстоящий визит Бербок в КНР.
«Визит главы МИД Германии Анналены Бербок в Китай – это попытка уравновесить ситуацию в Европе после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона, поскольку тот начал диссидентствовать, заявляя, что европейцы – союзники США, но не вассалы», – сказал Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
«У Бербок четкая глобалистская линия, в фарватере США. Именно поэтому ее выбрали для снижения градуса накала после запроса Франции на самостоятельность. Однако канцлеру ФРГ Олафу Шольцу стоит волноваться, если он решил «выпустить на вольный выпас» Бербок, еще и на такой сложно площадке, как Китай», – отметил он.
«В числе вопросов, которые Бербок будет обсуждать с китайскими партнерами, безусловно, значится украинский конфликт и призыв к Пекину давить на Россию. Вместе с тем есть еще и достаточно большая повестка экономического взаимодействия Германии и Китая. Кроме того, довольно остро стоит вопрос технологической войны между Пекином и Вашингтоном. Скорее всего, Берлину здесь нужно будет занимать какую-то позицию, и это то, о чем в первую очередь будут говорить китайцы», – полагает собеседник.
«Примечателен подход Китая к приему подобных визитов. Поднебесная выстраивает отношения в первую очередь с самостоятельными странами, а не с Европейским союзом. Именно этим была обусловлена разница в приеме Макрона и фон дер Ляйен. Бербок – не первое лицо Германии, так что особо церемониться с ней не станут, но сделают все строго в рамках протокола», – отметил политолог.
«У европейцев сейчас сезон «дипломатического наступления» на Китай. Под предлогом обсуждений экономического взаимодействия, представители Старого Света сводят переговоры в политическое русло. Безусловно, Бербок в первую очередь должна будет говорить о бизнесе. Немецкие предприниматели крайне заинтересованы в сохранении и расширении связей с Поднебесной», – добавил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Вместе с тем как представитель более выраженной идеологической линии она публично объявит о том, что убеждала китайских партнеров в необходимости воздействовать на Россию. Я полагаю, что Европа сейчас колеблется по поводу явного желания США добиться конфронтации с Китаем. И, с одной стороны, европейцы пытаются это смягчить, с другой – чрезвычайно опасаются раздражать американского партнера», – заключил собеседник.
Ранее стало известно, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок с 13 по 15 апреля будет находиться с первым официальным визитом в КНР. Об этом сообщает издание ТАСС. Представитель внешнеполитического ведомства Поднебесной Ван Вэньбин в ходе брифинга уточнил, что поездка совпадает по срокам с шестым китайско-германским стратегическим диалогом в области дипломатии и безопасности.
Подготовка к визиту в Пекин велась еще с конца февраля, пишет издание Handelsblatt. По информации газеты, главной темой предстоящих переговоров станет стратегия Германии в отношении КНР, которая в настоящий момент разрабатывается в немецком МИД.
Не менее важной задачей Бербок в Пекине станет прояснение позиции ЕС по тайваньскому вопросу, отмечает издание Politico. По словам официального представителя по внешней политике Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильса Шмида, цель визита министра в КНР – повторить заявленное изменение политического курса в отношении Китая, а также «сделать разъяснения после неудачной поездки Макрона».
Напомним, Бербок славится своей жесткой антикитайской риторикой. Так, в августе прошлого года глава германского МИД заявила, что в случае военной операции со стороны Пекина в отношении Тайваня, она бы обязательно поддержала Тайбэй. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин ответила немецкой коллеге, что подобные слова нарушают принцип «одного Китая» и рискуют подорвать отношения двух стран.
Глава дипведомства ФРГ также раскритиковала план КНР по урегулированию кризиса на Украине. «Тот, кто говорит о мире, не должен иметь в виду подчинение. Тот, кто уравнивает агрессора и жертву, не создает мира, а поощряет насилие», – цитирует Бербок ТАСС. По ее мнению, Пекин мог бы использовать свое влияние на Россию для того, чтобы изменить позицию Москвы в данном вопросе.
Бербок едет в Китай почти сразу после аналогичного визита президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидер Китая не продемонстрировал каких-либо признаков «изменения своей позиции» по ситуации на Украине, отмечает издание Politico.
После возвращения в Париж Макрон заявил, что ЕС необходимо избегать втягивания в конфликт между Вашингтоном и Пекином по поводу Тайваня. Его слова вызвали негативную реакцию в США, в частности, сенатор Марко Рубио пригрозил европейцам, сказав, что если ЕС выйдет из тайваньского конфликта, то США покинут украинский.
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Рябков выдвинул неожиданную версию об утечке данных в США
Рябков: Утечка данных в США может быть намеренным вбросом, чтобы ввести Россию в заблуждение
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Утечка секретных документов в Соединенных Штатов может оказаться целенаправленным вбросом с целью введения России в заблуждение, считает замглавы МИД Сергей Рябков.
Рябков отметил, что у России нет позиции по вопросу утечки данных в США. По его словам, «кому-то, наверное, интересно эти документы посмотреть, если это вообще документы». Замглавы российского внешнеполитического ведомства предположил, что эти данные могут оказаться фейком и целенаправленным вбросом, передает ТАСС.
Замглавы МИД допустил, что такие приемы возможны, поскольку США являются стороной конфликта и ведут гибридную войну против России. Утечка документов, считает он, могла произойти, чтобы ввести Россию в заблуждение.
«Ничего не утверждаю, просто допускаю, что разного рода сценарии, модели здесь вполне мыслимы», – добавил Рябков.
Ранее эксперты высказывали мнение, что «достоверность утечки невелика», а «публикации в СМИ и озабоченность Белого дома с Пентагоном» изображаются «для отвода глаз».
ФСБ сообщила об использовании Западом против России новых видов кибероружия
ФСБ: Запад при помощи Украины использует против России новые виды кибероружия
США и страны НАТО используют инфраструктуру Украины для массированных хакерских атак на Россию, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, украинская сетевая инфраструктура используется подразделениями наступательных киберопераций западных стран, позволяя им скрыто применять новые виды кибероружия, передает РИА «Новости».
При этом США пытаются скрыть причастность к кибератакам на Россию. Сэтой целью Штаты стремится представить «автором» кибератак исключительно Украину, в частности хакерскую группировку IT Army of Ukraine, которая совершила тысячи атак на российские информационные ресурсы.
При этом Пентагон напрямую участвует в кибератаках на Россию совместно с международными (Anonymous, Silence) и национальными (Ghost Clan – США, GNG – Грузия, RedHack – Турция, Squad 303 – Польша и другие) хакерскими группировками.
ФСБ отмечает, что у нее есть возможности установить и привлечь к ответственности конкретные организации и заказчиков хакерских атак.
По данным ведомства, с начала 2022 года было зафиксировано более 5 тыс. хакерских атак на критическую инфраструктуру России. Своевременные меры помогли предотвратить негативные последствия от подобных атак.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как о каких киберугрозах со стороны Украины идет речь и чем Россия ответит на очередной вызов Запада?
Экс-агент ФБР выдал возможную причину утечки документов США
Экс-агент ФБР Роули: США могли организовать утечку документов для запугивания России
Американская администрация могла согласовать часть или все недавние утечки секретных документов для дезинформации России, выразил мнение экс-агент ФБР Колин Роули.
По его словам, это может сделать один человек, а также это могло пройти после одобрения на высоком уровне, возможно президентом, передает РИА «Новости».
Роули добавил, что утечка организована с применением дезинформации, чтобы направить Россию по ложному следу.
Телеканал NBC ранее сообщил, что, согласно утечке из Пентагона, президент Украины Владимир Зеленский в конце февраля предлагал с помощью беспилотников нанести удары по местам дислокации российских сил в Ростовской области.
NYT: Польша выпрашивает у Южной Кореи снаряды для ВСУ
NYT: Премьер Польши Моравецкий призвал Байдена ускорить процесс соглашения о поставке снарядов для ВСУ Южной Кореей
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Только прямое вмешательство американского президента Джо Байдена поможет ускорить процесс соглашения с Южной Кореей о предоставлении Киеву артиллерийских снарядов для борьбы с Россией, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Отмечается, что в последнее время до общественности были донесены разведданные, из которых следует, что Польша могла сыграть существенную роль в поставке артиллерийских снарядов из Южной Кореи Киеву. При этом южнокорейские официальные лица до сих пор неохотно предоставляют боеприпасы из опасений, что это нарушает правила суверенитета их страны, передает The New York Times.
В частности, Моравецкий, будучи в Вашингтоне на встрече с официальными лицами США и Международным валютным фондом, заявил, что использование южнокорейских артиллерийских запасов может определить ход спецоперации.
Так, по мнению польского премьера, российские военные располагают большим количеством артиллерийских снарядов и ежемесячно производят гораздо больше выстрелов на поле боя, чем украинская армия. В этой связи Моравецкий призвал оказать на Южную Корею влияние, так как она располагает «огромными запасами артиллерийских снарядов и могла бы помочь».
В заключение издание отмечает, что такое соглашение будет возможно только при прямом участии Байдена, который, по задумке польского премьера, пообещает Южной Корее «поддержку перед лицом любого агрессивного ответа со стороны Китая или России».
Ранее главе Пентагона Ллойду Остину пришлось объясняться с Южной Кореей из-за сообщений о прослушке.
Напомним, в результате утечки документов Пентагона стало известно о прослушке США чиновников Южной Кореи – среди материалов есть «отчет о разведке сигналов», где описывается беспокойство южнокорейских чиновников по поводу действий Вашингтона в отношении военной помощи Украине.
Политолог: Поляки готовы стать главным форпостом НАТО против России
Политолог Лукьянов: Поляки готовы стать главным форпостом НАТО против России
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Заявления об отправке в Польшу американских военных вызваны планами США переустроить Европу. Вашингтон умышленно делает ставку именно на государства восточной части континента. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Федор Лукьянов. Ранее глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что США намерены направить в Польшу дополнительно несколько тысяч солдат.
«Сегодня мы наблюдаем острую фазу самой настоящей холодной войны, которая, судя по всему, не планирует ослабевать. Польша – это страна, которая и по своему психологическому настрою, и по географическому положению является примыкающей к зоне острого конфликта. По сути – это прифронтовая зона», – сказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Поляки готовы стать главным форпостом НАТО против России. Это связано с их пониманием собственной безопасности, а также желанием играть серьезную роль и быть значимыми. Кроме того, чем больше в Польше будет американских военных, баз и техники, тем, с их точки зрения, выше шансы, что США их не бросят в случае эскалации», – отметил он.
«Вместе с тем, оценивая заявления польского премьера Матеуша Моравецкого, необходимо учитывать, что обещания ему дала вице-президент США Камала Харрис – не самый видный стратегический игрок в американской администрации. Кроме того, ее слова пока не являются официальной позицией США», – добавил собеседник.
«Однако, я допускаю, что Штаты все же пойдут по сценарию, озвученному Моравецким. Большую роль в принятии такого решения сыграют последние события на европейском континенте. В частности, свою роль сыграют заявления президента Франции Эммануэля Макрона, о том, что Европа не видит необходимости во всем следовать американской стратегической линии», – полагает политолог.
«В отличие от стран Западной Европы, в Восточной, наоборот, видят полную необходимость следовать в фарватере США. Поэтому для американцев укрепление отношений с этими странами и расширение своего военного присутствия на их территории становится важно с точки зрения закрепления влияния на континенте», – отметил Лукьянов.
«Сегодня, по сути, речь идет о желании Шатов провести стратегическое переустройство Европы. В реализации этого плана очень многое будет зависеть от ситуации на Украине, однако сами по себе позиции Польши и США вряд ли как-то изменятся в зависимости от исхода украинского конфликта», – добавил он.
«Что касается России, наша основная задача сегодня – добиться успеха в кампании на Украине, а также осложнить для НАТО и США процесс стратегического переустройства Европы. Второе направление нашей деятельности может наметиться, в случае если ситуация с размещением американских военных в Польше получит свое продолжение», – заключил Лукьянов.
Ранее стало известно, что США намерены направить в Польшу дополнительно несколько тысяч солдат. Об этом сообщил глава польского правительства Матеуш Моравецкий со ссылкой на обещание вице-президента США Камалы Харрис. После встречи с Харрис премьер сказал, что они говорили о присутствии американских войск в Польше. По его словам, вице-президент заявила «об усилении постоянного присутствия» сил США. Моравецкий с радостью отметил, что Харрис сообщила не только о «дополнительных нескольких тысячах солдат, но и о строительстве базы и складов для американской техники и вооружения».
Премьер-министр Польши также подчеркнул, что страна создает условия для переброски сил США из других европейских стран. По его словам, это можно осуществить «быстро». Как указал премьер, в Европе находится свыше 100 тыс. «готовых к бою солдат» США, более 10 тыс. из них – в Польше. «Но главное сегодня – это техника».
Напомним, польская сторона получила американские истребители F-22 Raptor. Варшава также выступила с намерением закупить у США 486 систем HIMARS.
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