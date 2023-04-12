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Кремль потребовал от США выполнять обязательства по выдаче виз участникам СБ ООН
Песков о невыдаче виз Лаврову для СБ ООН: США должны выполнять обязательства
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Американская сторона должна выполнять обязательства страны, принимающей штаб-квартиру ООН, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя данные о том, что главе МИД Сергею Лаврову до сих пор не выдали визу для участия в заседаниях СБ ООН.
Песков, отвечая на вопрос, как Кремль может отреагировать на невыдачу виз, ответил: «Негативно».
Представитель Кремля напомнил, что у американской стороны есть обязательства в качестве страны, которая принимает штаб-квартиру Организации Объединенных Наций. «И Америка должна выполнять эти обязательства», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков сообщил, что министру иностранных дел Сергею Лаврову и российской делегации пока не выдали визы для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН, которые пройдут в Нью-Йорке в апреле.
США не выдали Лаврову визу для участия в СБ ООН
Рябков: Лаврову и российской делегации не выданы визы США для участия в заседаниях СБ ООН
Министру иностранных дел Сергею Лаврову и российской делегации пока не выдали визы для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН, которые пройдут в Нью-Йорке в апреле, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.
Рябков сообщил ТАСС, что США не выдали пока ни одной визы.
Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Соединенные Штаты используют выдачу виз как «фильтр» для дипломатов стран, проводящих независимую политику.
При этом по соглашению о центральных учреждениях ООН США как страна пребывания штаб-квартиры ООН обязаны максимально оперативно выдавать визы любым лицам, направляющимся на мероприятия по линии всемирной организации.
Польша получила истребители F-22 Raptor от США
Польша сообщила о получении истребителей F-22 Raptor от США
Польская сторона получила американские истребители F-22 Raptor, заявил вице-премьер и глава минобороны страны Мариуш Блащак.
Новейшие F-22 Raptor приземлились в Польше, заявил Блащак в своем Twitter, передает РИА «Новости».
По его словам, польские летчики теперь будут взаимодействовать «с одними из самых современных в мире самолетов», это нужно для поддержки восточного фланга НАТО.
В Польше расквартированы более 10 тысяч солдат НАТО, большинство из которых представляют американскую армию.
В августе прошлого года стало известно, что США решили увеличить количество своих истребителей F-22 Raptor в Польше до 12.
Ранее в апреле Польша сама передала украинским военным четыре истребителя МиГ-29.
Дубников приговорен в США к уже отбытому сроку
Россиянин Дубников приговорен в США к уже отбытому сроку ограничения свободы
Гражданин России Денис Дубников, которого в США обвинили в сговоре с целью отмывания денег, приговорен американским судом к уже отбытому сроку ограничения свободы, свидетельствуют документы окружного суда Орегона.
Также Дубников должен выплатить штраф в 10 тыс. долларов, передает ТАСС.
Он пошел на сделку со следствием и признал вину по одному пункту обвинения, передает РИА «Новости».
Дубникову было предписано отмечаться у полиции, сдавать анализы на наркотики и предоставлять по запросу властей США образцы ДНК.
Напомним, в августе Нидерланды экстрадировали Дубникова в США. Его обвинили в отмывании денег в интересах киберпреступников. В США он был освобожден из-под стражи до вынесения приговора.
Рябков выдвинул неожиданную версию об утечке данных в США
Рябков: Утечка данных в США может быть намеренным вбросом, чтобы ввести Россию в заблуждение
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Утечка секретных документов в Соединенных Штатов может оказаться целенаправленным вбросом с целью введения России в заблуждение, считает замглавы МИД Сергей Рябков.
Рябков отметил, что у России нет позиции по вопросу утечки данных в США. По его словам, «кому-то, наверное, интересно эти документы посмотреть, если это вообще документы». Замглавы российского внешнеполитического ведомства предположил, что эти данные могут оказаться фейком и целенаправленным вбросом, передает ТАСС.
Замглавы МИД допустил, что такие приемы возможны, поскольку США являются стороной конфликта и ведут гибридную войну против России. Утечка документов, считает он, могла произойти, чтобы ввести Россию в заблуждение.
«Ничего не утверждаю, просто допускаю, что разного рода сценарии, модели здесь вполне мыслимы», – добавил Рябков.
Ранее эксперты высказывали мнение, что «достоверность утечки невелика», а «публикации в СМИ и озабоченность Белого дома с Пентагоном» изображаются «для отвода глаз».
В США выразили опасения из-за возможной отправки американских военных на Украину
Responsible Statecraft: Отправка американских военных на Украину может спровоцировать эскалацию
Соединенные Штаты идут на огромный риск, если решатся отправить американских военных на Украину, выразил мнение обозреватель Responsible Statecraft Анатоль Ливен.
По его словам, согласно информации из недавней утечки документов Пентагона, подготовку бойцов проводят не только на Западе, но и 71 американский военнослужащий, дислоцированный непосредственно на территории Украины, вместе с 97 бойцами спецназа НАТО, передает РИА «Новости».
Также публицист подчеркнул, что конгресс и общественность даже не проинформировали о том факте, что военные США и НАТО якобы находятся на территории Украины.
«Их присутствие, очевидно, создает риск, что они могут быть убиты или схвачены в плен», – резюмировал Ливен, отметив, что это может спровоцировать «опасный цикл эскалации» ситуации.
Ранее было названо число спецназовцев из стран НАТО на Украине.
Запад «свел к демагогии» заседание в СБ ООН под председательством России
Захарова обвинила страны Запада в срыве «профессионального разговора» в СБ ООН о межгосударственных военных поставках
Страны Запада свели заседание в СБ ООН под председательством России, посвященное вопросу межгосударственных военных поставок, к политической демагогии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошло первое центральное мероприятие под председательством России в СБ – открытые дебаты по рискам, вызываемым несоблюдением «обязательств по межгосударственным поставкам продукции военного и двойного назначения», сообщается на сайте МИДа.
Захарова отметила, что позицию Россию в данной области поддерживают многие страны: Белоруссия, Китай, Индия, Иран, Бразилия, а также еще ряд государств Азии, Африки и Латинской Америки.
В частности, говорили о необходимости соблюдать обязательства «по основным инструментам в сфере контроля за продукцией военного назначения». Эти инструменты должны в том числе препятствовать «перетоку» оружия в «теневой» сектор и поставкам оружия, которое будет использовано для военных преступлений. Также соответствующие соглашения должны помешать поставкам оружия, которые будут способствовать обострению вооруженных конфликтов.
Захарова заявила, что западная «тройка» постоянных членов СБ сорвала «предметный и вполне профессиональный разговор», решив сосредоточиться на «антироссийских выпадах», связанных с кризисом на Украине, который сам Запад и создал. Дебаты свелись к «безответственной политической демагогии», целью которой была дискредитация России и других стран, способных «противостоять неоколониальным амбициям «коллективного Запада».
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сетовала, что сейчас нет никаких реальных международно-правовых путей для лишения России постоянного членства в СБ ООН.
Инспекции судов по зерновой сделке в Стамбуле не состоялись
Совместный координационный центр в Стамбуле не смог провести инспекции судов по зерновой сделке
Во вторник совместный координационный центр в Стамбуле не проводил инспекции судов в рамках зерновой сделки, инспекции собираются возобновить в среду, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Дюжаррик пояснил, что центр не смог провести инспекции, так как сторонам понадобилось «больше времени» для «договоренностей по операционным приоритетам». Он призвал участников сделки обеспечить безопасное движение судов ради глобальной продовольственной безопасности, передает ТАСС.
Отправки в порты Украины ждут 50 судов. За время сделки «СКЦ провел безопасный экспорт более 27,5 млн тонн продовольствия», это повлияло на снижение цен, сказал представитель генсека. Дюжаррик отметил, что «глобальные гуманитарные выгоды» от сделки не сводятся только к «экспорту в конкретные страны с низким доходом».
Напомним, в марте Москва продлила действие зерновой сделки на 60 дней и потребовала в течение этих двух месяцев снять санкции со всех операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что сделка в отношении России вообще не выполняется.
Стало известно о желании Зеленского ударить дронами по Ростовской области
NBC: Зеленский предлагал ударить по российским силам в Ростовской области
Президент Украины Владимир Зеленский в конце февраля предлагал с помощью беспилотников нанести удары по местам дислокации российских сил в Ростовской области, пишут американские СМИ, ссылаясь на утечку секретных документов Пентагона.
По данным телеканала NBC, который ссылается на один из попавших в Сеть документов американской разведки, соответствующее предложение было озвучено Зеленским 28 февраля, передает РИА «Новости».
Также сообщается, что Зеленский жаловался на отсутствие у Украины ракет большой дальности.
Британские СМИ ранее сообщили, что в секретных документах американской разведки, попавших в Сеть, содержится информация о силах специального назначения Великобритании, Латвии, Нидерландов, США и Франции, действующих на Украине.
Политолог: Поляки готовы стать главным форпостом НАТО против России
Политолог Лукьянов: Поляки готовы стать главным форпостом НАТО против России
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Заявления об отправке в Польшу американских военных вызваны планами США переустроить Европу. Вашингтон умышленно делает ставку именно на государства восточной части континента. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Федор Лукьянов. Ранее глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что США намерены направить в Польшу дополнительно несколько тысяч солдат.
«Сегодня мы наблюдаем острую фазу самой настоящей холодной войны, которая, судя по всему, не планирует ослабевать. Польша – это страна, которая и по своему психологическому настрою, и по географическому положению является примыкающей к зоне острого конфликта. По сути – это прифронтовая зона», – сказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Поляки готовы стать главным форпостом НАТО против России. Это связано с их пониманием собственной безопасности, а также желанием играть серьезную роль и быть значимыми. Кроме того, чем больше в Польше будет американских военных, баз и техники, тем, с их точки зрения, выше шансы, что США их не бросят в случае эскалации», – отметил он.
«Вместе с тем, оценивая заявления польского премьера Матеуша Моравецкого, необходимо учитывать, что обещания ему дала вице-президент США Камала Харрис – не самый видный стратегический игрок в американской администрации. Кроме того, ее слова пока не являются официальной позицией США», – добавил собеседник.
«Однако, я допускаю, что Штаты все же пойдут по сценарию, озвученному Моравецким. Большую роль в принятии такого решения сыграют последние события на европейском континенте. В частности, свою роль сыграют заявления президента Франции Эммануэля Макрона, о том, что Европа не видит необходимости во всем следовать американской стратегической линии», – полагает политолог.
«В отличие от стран Западной Европы, в Восточной, наоборот, видят полную необходимость следовать в фарватере США. Поэтому для американцев укрепление отношений с этими странами и расширение своего военного присутствия на их территории становится важно с точки зрения закрепления влияния на континенте», – отметил Лукьянов.
«Сегодня, по сути, речь идет о желании Шатов провести стратегическое переустройство Европы. В реализации этого плана очень многое будет зависеть от ситуации на Украине, однако сами по себе позиции Польши и США вряд ли как-то изменятся в зависимости от исхода украинского конфликта», – добавил он.
«Что касается России, наша основная задача сегодня – добиться успеха в кампании на Украине, а также осложнить для НАТО и США процесс стратегического переустройства Европы. Второе направление нашей деятельности может наметиться, в случае если ситуация с размещением американских военных в Польше получит свое продолжение», – заключил Лукьянов.
Ранее стало известно, что США намерены направить в Польшу дополнительно несколько тысяч солдат. Об этом сообщил глава польского правительства Матеуш Моравецкий со ссылкой на обещание вице-президента США Камалы Харрис. После встречи с Харрис премьер сказал, что они говорили о присутствии американских войск в Польше. По его словам, вице-президент заявила «об усилении постоянного присутствия» сил США. Моравецкий с радостью отметил, что Харрис сообщила не только о «дополнительных нескольких тысячах солдат, но и о строительстве базы и складов для американской техники и вооружения».
Премьер-министр Польши также подчеркнул, что страна создает условия для переброски сил США из других европейских стран. По его словам, это можно осуществить «быстро». Как указал премьер, в Европе находится свыше 100 тыс. «готовых к бою солдат» США, более 10 тыс. из них – в Польше. «Но главное сегодня – это техника».
Напомним, польская сторона получила американские истребители F-22 Raptor. Варшава также выступила с намерением закупить у США 486 систем HIMARS.
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Трамп оценил умы Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына
Экс-президент США Трамп охарактеризовал Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына как умнейших людей
Российский лидер Владимир Путин, его китайский коллега Си Цзиньпин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын являются умнейшими людьми, выразил мнение на телеканале Fox News бывший американский президент Дональд Трамп.
По его словам, про Ким Чен Ына людят говорят разное, однако в действительности «он очень умен», это же касается Путина и Си Цзиньпина, последний, по мнению Трампа, является «блестящим человеком», передает Ura.ru.
Также Трамп подчеркнул, что все три лидера государств являются лучшими политиками на своих местах.
В заключение экс-президент Соединенных Штатов добавил, что американским коллегам до этого уровня далеко.
Ранее Трамп уже заявлял, что по вине действующей администрации США во главе с Джо Байденом мир вплотную приблизился к ядерной третьей мировой войне.
В РПЦ отреагировали на «незнание» США о гонениях на церковь на Украине
В РПЦ назвали «фантастически избирательным» незнание США о гонениях на церковь на Украине
Неведение представителей Госдепартамента Соединенных Штатов о захвате храмов на Украине просто «фантастически избирательно», выразил мнение глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
В своем Telegram-канале он отметил, что заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Пател проявил «фантастически избирательную неосведомленность» с учетом того, с какой скоростью и всеохватностью распространяется информация.
«Нужно сильно постараться, чтобы не быть в курсе происходящего. Но вот представителям Госдепа это каким-то волшебным образом удается, хоть мастер-класс у них бери», – заметил Легойда.
Также глава Синодального отдела с недоверием отнесся к заявлению, что американские чиновники не в курсе о ежедневных силовых захватах храмов, насилия по отношению к прихожанам и представителям духовенства, а также «попраний всех законов, обысков и обвинений клириков по абсолютно надуманным предлогам».
«То, что все идет к фактическому запрету Украинской православной церкви, нам, наверное, пригрезилось. Госдеп вкупе с международными организациями про это не в курсе», – сыронизировал Легойда.
Ранее представитель МИД Мария Захарова не сдержала своего «восхищения» выдержке представителя Госдепартамента США, отметив, что нужно уметь «месяцами сохранять свежесть удивления: «Захват лавры? Где? Гонения на УПЦ? Что вы говорите? Нарушение прав человека и религиозных свобод? Не слышали».
Накануне сообщалось, что сторонники раскольнической Православной церкви Украины пытались захватить два храма УПЦ в Переяславе и храм в Каменце-Подольском.
В Киеве оценили последствия утечки разведданных в США
Секретарь СНБО Украины Данилов: Утечка данных Пентагона не повлияет на военную стратегию Киева
Утечка секретных материалов Пентагона не повлияет на планы контрнаступления ВСУ, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Данилов в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что у Украины есть более одного варианта действий. По его словам, в нынешней ситуации «даже три варианта – это мало».
Секретарь СНБОУ добавил, что украинские власти примут окончательное решение о контрнаступлении «в самый последний момент», передает ТАСС.
Комментируя сообщение американского телеканала CNN о том, что Киеву пришлось изменить военные планы после утечки данных Пентагона, Данилов сказал, что не знает, с кем говорил CNN. По его словам, число тех, кто в курсе военных планов украинской стороны, «крайне ограничено». Он выразил сомнения в уровне осведомленности источника CNN.
Также Данилов заявил, что Киев находится в постоянном контакте со своими основными союзниками, к коим он причислил США, Британию, Германию и Польшу. При этом данные об определенных операциях «совершенно секретны», заверил он.
Ранее СМИ сообщали, что утечка в Сеть секретных документов США по Украине вызвала панику в руководстве Пентагона. При этом эксперты высказывали мнение, что «достоверность утечки невелика», а «публикации в СМИ и озабоченность Белого дома с Пентагоном» изображаются «для отвода глаз».
В России вскрыли планы США разработать универсальное генно-инженерное биооружие
Доклад: США разрабатывают универсальное генно-инженерное биооружие, способное поражать людей, животных и сельхозкультуры
Американские власти намереваются разработать универсальное генно-инженерное оружие, способное поражать людей, животных и сельскохозяйственные культуры, говорится в докладе российской парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.
Применение такого вида оружия предполагает нанесение противнику масштабного и непоправимого экономического ущерба, передает РИА «Новости» содержание доклада.
Применения такого оружия может привести к «чрезвычайным по своим последствиям эпидемиям», которые могут быть сопоставимы с «ядерной зимой», предостерегают авторы доклада.
В документе также сказано, что обладание США таким высокоэффективным биологическим оружием, по мнению американских военнослужащих, формирует реальные предпосылки для изменения характера современных вооруженных конфликтов.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны России исследует 240 патогенов опасных болезней, которые обнаружили в четырех лабораториях Украины.
Глава ЦРУ заявил, что Россия «удвоила усилия» в конфликте на Украине
CNN: Глава ЦРУ Бернс заявил, что Россия удвоила усилия в конфликте на Украине
Президент Владимир Путин «вместо того, чтобы отступить», удвоил усилия в конфликте на Украине, заявил глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс.
Бернс считает, что Россия «не готова вести серьезные переговоры» по Украине, сообщает RT со ссылкой на CNN.
Кроме того, глава ЦРУ отметил важность ожидаемого наступления украинских вооруженных сил. По его словам, «на карту поставлено очень многое».
В Кремле ранее неоднократно подчеркивали, что Запад, в том числе и США, настроены не допустить выхода Украины на мирные переговоры.
Кроме того, источник в Москве заявлял, что так называемое летнее контрнаступление ВСУ не имеет ни одного шанса на успех.
Песков: У России есть данные об участии граждан стран НАТО в боях на Украине
Россия знала и без утечек документов Пентагона об участии военные стран НАТО в боевых действиях на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что в Кремле, как и везде, не знают о степени достоверности этих документов, передает ТАСС.
Но даже если от них абстрагироваться, Москве было давно известно о том, что многие инструкторы стран НАТО, в том числе Британии, и бойцы принимают участие в боевых действиях на Украине.
Ранее британские СМИ сообщили, что в секретных документах американской разведки, попавших в Сеть, есть данные о силах специального назначения Великобритании, Латвии, Нидерландов, США и Франции, действующих на Украине.