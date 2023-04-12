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12 апреля, среда | Последнее обновление — 11:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: США не выдали Лаврову визу для участия в СБ ООН
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Мы, разумеется, все за мир. Здесь, в Донбассе, это императивное «за мир» становится еще весомее. Далеко отступают абстрактные теоретические положения, логика большой игры. Но каким может быть этот мир? На нескольких улицах в районе частных домов, говорит Виталик, не осталось ни одного парня или мужика, который бы не был ранен с 2014-го.
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Есть поверье, что на Страстной неделе нечистая сила, предчувствуя неизбежное поражение ада, устраивает пакости и пытается пробудить всё низменное, что есть в людях. Будем в полной готовности.
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В наши дни сам тезис, что между мужчинами и женщинами существует неустранимая разница, женщины имеют свои интересы (и свои нужды и уязвимости), связанные с их физиологией, выглядит проявлением здорового консерватизма.
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Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
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В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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США не выдали Лаврову визу для участия в СБ ООН
Рябков: Лаврову и российской делегации не выданы визы США для участия в заседаниях СБ ООН
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Министру иностранных дел Сергею Лаврову и российской делегации пока не выдали визы для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН, которые пройдут в Нью-Йорке в апреле, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.
Рябков сообщил ТАСС, что США не выдали пока ни одной визы.
Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Соединенные Штаты используют выдачу виз как «фильтр» для дипломатов стран, проводящих независимую политику.
При этом по соглашению о центральных учреждениях ООН США как страна пребывания штаб-квартиры ООН обязаны максимально оперативно выдавать визы любым лицам, направляющимся на мероприятия по линии всемирной организации.
В США допустили вступление НАТО в войну на Украине из-за инцидента
WP: Инцидент над Черным морем между ВКС России и ВВС Британии мог напрямую вовлечь США и НАТО в войну на Украине
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Американское издание The Washington Post утверждает, что российский истребитель якобы почти сбил британский самолет-разведчик RC-135 Rivet Joint над Черным морем осенью 2022 года, что могло напрямую вовлечь США и их союзников по НАТО в войну на Украине.
Как утверждает издание со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона, российский истребитель почти сбил британский самолет наблюдения в 2022 году. По версии издания, инцидент был более значительным, чем первоначально раскрывалось, и мог напрямую вовлечь США и НАТО в войну на Украине, передает РИА «Новости».
Издание напоминает, что в октябре 2022 года министр обороны Британии Бен Уоллес в ходе выступления в Палате общин сообщал о перехвате британского самолета-разведчика RC-135 над Черным морем, утверждая при этом, что инцидент произошел в международном воздушном пространстве, однако не заявлял, что самолет был «близким к сбитию».
Напомним, 20 октябре 2022 года министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что 29 сентября российский истребитель Су-27 якобы выпустил ракету около британского самолета-разведчика RC-135W Rivet Joint, выполнявшего над Черным морем патрулирование.
Маск публично ответил хейтерам Медведева в посте о «ненужной Украине»
Бизнесмен из США Илон Маск публично ответил хейтерам зампреда Совбеза Дмитрия Медведева в посте о «ненужной Украине»
Американский предприниматель Илон Маск высказался по вопросу нападок пользователей Twitter (запрещен в России) под постом зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о «никому не нужной Украине».
Отмечается, что Маск предложил людям самостоятельно принимать решения. «Пусть люди принимают решения сами за себя», – цитирует Маска Ura.ru.
После этого пользователи соцсети начали обвинять самого бизнесмена в том, что он «не выполняет антироссийские санкции» и позволяет политикам пользоваться платформой.
В ответ на это Маск отметил, что российский лидер Владимир Путин не является его «лучшим другом».
Ранее Медведев заявил, что Украина как государство исчезнет по той причине, что эта страна не нужна ни Европе, ни Соединенным Штатам, ни Африке и Латинской Америке, ни Азии, ни России и даже собственным гражданам.
Трамп: США без боеприпасов скатываются к третьей мировой войне
Трамп предупредил, что США скатываются к третьей мировой войне без боеприпасов, но с Байденом
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При сохранении существующего положения вещей США скоро скатятся в третью мировую войну, но «без боеприпасов», единственный способ решить все проблемы, в том числе с Китаем, это избавиться от Джо Байдена, заявил экс-президент США Дональд Трамп.
Трамп написал в соцсетях, что путь, по которому следуют США, приведет страну к третьей мировой войне и без боеприпасов. По его словам, Вашингтон и союзники признают постепенное истощение арсеналов из-за Украины, передает РИА «Новости».
Экс-президент США заявил, что оптимальным и единственным способом решить проблему с Китаем и другие вопросы является избавление от Байдена.
В среду Трамп уже заявлял, что по вине действующей администрации США во главе с Джо Байденом мир вплотную приблизился к ядерной третьей мировой войне. Напомним также, в феврале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев допускал, что президент США Джо Байден может начать третью мировую войну «по рассеянности».
Херш: Диверсию на «Северных потоках» США придумали в Рождество 2021 года
Американский журналист Херш: США угрозой «Северным потокам» хотели шантажировать Россию
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План о подрыве «Северных потоков» создали еще в 2021 году, его разработали, чтобы пригрозить Москве и не допустить начала спецоперации, заявил американский журналист Сеймур Херш.
Идея о подрыве появилась незадолго до Нового года – в декабре 2021 года, «в районе Рождества», заявил Херш в интервью Tichys Einblick, передает ТАСС.
Нужно было найти «что-то необычное», что президент США мог бы использовать «как приманку или угрозу», чтобы убедить президента России Владимира Путина не начинать СВО, добавил он.
По его мнению, США действуют по принципу «ты с нами или против нас», потому и была разработана диверсия.
Напомним, Херш в своем материале о «Северных потоках» заявлял, что взрывчатку на газопроводах установили водолазы США во время учений НАТО.
Также журналист указывал, что публикации в западных СМИ о терактах на газопроводах являются попыткой ЦРУ сосредоточить внимание на любых подозреваемых в подрывах, кроме президента США Джо Байдена.
WP узнала о неверии США в способность Киева лишить Россию сухопутного пути в Крым
Washington Post сообщила о сомнениях Вашингтона в способности Киева «перерезать сухопутный мост России в Крым»
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В Вашингтоне сомневаются, что планируемое Украиной контрнаступление сможет «перерезать сухопутный мост России в Крым», пишут СМИ со ссылкой на просочившиеся в Сеть «документы Пентагона».
Хотя публично власти США заявляют о жизнеспособности вооруженных сил Украины, ВСУ испытывают «проблемы с сосредоточением войск, боеприпасов и техники», передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
В результате ВСУ могут «значительно не оправдать» ожидания Киева от контрнаступления, сообщает издание. Такая оценка, вероятно, придаст смелости критикам, призывающим к переговорам.
Из документов следует, что ВСУ столкнулись с «недостатками формирования сил и обеспечения». Предполагается, что контрнаступление может обернуться лишь «незначительным территориальным приобретениям». По версии, изложенной в документе, Украина намерена взять под контроль территории на востоке и одновременно «перерезать сухопутный мост России в Крым». Однако российская оборона и «постоянные недостатки Украины в подготовке и поставках боеприпасов» грозят не только «затормозить прогресс», но и «усугубить потери» ВСУ, пишет WP.
Если судить по указанной маркировке документа, его, вероятно, готовили агентурная и радиотехническая разведка, не исключено, что с использованием секретных методов ЦРУ и АНБ, пояснило издание.
Официальные лица в США заявили, что Национальный совет по разведке также предсказывает скромные результаты – ряду лиц в Капитолии сообщили, что Киеву вряд ли удастся вернуть территории, сопоставимые с результатами осени.
После того как просочившийся документ был составлен, США провели с Украиной штабные учения, чтобы показать возможные сценарии. По словам американских чиновников, Киев начинает понимать ограничения того, чего может достичь в наступлении. В США усомнились в способности ВСУ «перерезать сухопутный мост России в Крым», но выразили надежду, что Украина сможет хотя бы создать угрозу свободному перемещению российских сил в этом районе.
Украинский чиновник высокого ранга заявил, что информация «отчасти верна». Он посетовал на задержку западной помощи. Другой чиновник назвал «очевидным», что «контрнаступление будет сосредоточено на юге: сначала Мелитополь, а затем Бердянск». По его словам, конкретное место «могут изменить за неделю до этого».
Напомним, в Сети продолжается обсуждение утечек документов Пентагона. Из них следует, что ВС Украины столкнулись с проблемой дефицита снарядов для советских систем ПВО, среди которых С-300 и «Бук». По данным источников, к 20-м числам мая ВСУ потратят весь запас имеющихся снарядов.
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В «документах Пентагона» нашли информацию о планах Египта передать России ракеты
Washington Post заявила о планах Египта тайно передать России до 40 тыс. ракет
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В просочившихся в Сеть «документах Пентагона» сообщается, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси велел изготовить до 40 тыс. ракет, чтобы передать их России, пишут СМИ.
Речь идет о «документе американской разведки» от 17 февраля. Washington Post пишет, что ас-Сиси, если верить материалам, отдал соответствующий приказ «недавно». Также упоминаются планы о якобы поставках в Россию артиллерийских снарядов и пороха. Утверждается, что ас-Сиси велел военными чиновниками сохранять эти планы в секрете, чтобы не возникло «проблем с Западом».
Представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд сказал, что его страна придерживается принципа «невмешательства» в конфликт на Украине и призывает к прекращению боевых действий, а также политическому урегулированию, передает РИА «Новости».
Чиновник в США заявил, что Вашингтону «неизвестно об исполнении» плана по поставкам Египтом ракет России. Washington Post отмечает, что в документе ясно не указывается, почему Россия якобы захотела приобрести у Египта ракеты.
Как пишет Washington Post, ас-Сиси 1 февраля велел человеку, указанному как Салах-ад-Дин (предположительно министру по военному производству Египта Мохамеду Салах-ад-Дину), сообщить заводским работникам, что снаряды изготавливают для армии Египта. Тот ответил, что при необходимости сотрудники будут трудиться «посменно», так как «это меньшее, что Египет может сделать, чтобы отплатить России за неуточненную помощь, оказанную ранее».
Также в документе сообщается, что ас-Сиси рассматривает продажу «обычных вещей» Китаю, чтобы освободить место для «большего производства» ракет Sakr 45. В документе не говорится, как правительство США получило детали египетских переговоров.
Напомним, эксперты полагают, что «достоверность утечки невелика», а «публикации в СМИ и озабоченность Белого дома с Пентагоном» нужны «для отвода глаз».
CNN: Утечка данных Пентагона выявила шпионаж США за ключевыми союзниками и Зеленским
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Утечка секретных данных из Пентагона, указывающих на ведение Соединенными Штатами шпионской деятельности не только за конкурентами, но и за союзниками, сильно обеспокоила многих официальных лиц Вашингтона, сообщает телеканал CNN.
По данным телеканала, американские чиновники боятся, что сложившаяся ситуация может поставить под угрозу источники и подорвать важные международные отношения, передает РИА «Новости».
«Просочившиеся в Сеть высокосекретные документы Пентагона показали, как Штаты шпионят за союзниками и врагами… чиновники опасаются, что разоблачения могут поставить под угрозу конфиденциальные источники и важные международные отношения», – добавили в сюжете канала.
Более того, часть секретных документов указывает на огромный масштаб прослушивания со стороны Штатов своих ключевых союзников – Южную Корею, Израиль и Украину.
Кроме того, по данным телеканала, один из просочившихся из Пентагона документов раскрывает данные о шпионаже за Зеленским со стороны Соединенных Штатов. При этом близкие к Зеленскому источники заверили, что глава Украины этой информации не удивился, даже охарактеризовал ее как «ожидаемую».
Согласно информации CNN, в ходе шпионажа выяснилось, что Зеленский «предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области» в конце февраля с помощью беспилотников.
Именно этим, как уверяет телеканал, объясняются публичные заявления Штатов о нежелании предоставлять Киеву оружие дальнего радиуса действия, так как США не поддерживают стремления Киева наносить удары по российской территории.
Ранее американский телеканал CNN выступил с утверждением, что Киев якобы пересмотрел некоторые военные планы после утечки секретных документов о состоянии ВСУ. До этого в США предупредили об опасности перехода ВСУ в контрнаступление из-за утечки информации из Пентагона.
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Польша получила истребители F-22 Raptor от США
Польша сообщила о получении истребителей F-22 Raptor от США
Польская сторона получила американские истребители F-22 Raptor, заявил вице-премьер и глава минобороны страны Мариуш Блащак.
Новейшие F-22 Raptor приземлились в Польше, заявил Блащак в своем Twitter, передает РИА «Новости».
По его словам, польские летчики теперь будут взаимодействовать «с одними из самых современных в мире самолетов», это нужно для поддержки восточного фланга НАТО.
В Польше расквартированы более 10 тысяч солдат НАТО, большинство из которых представляют американскую армию.
В августе прошлого года стало известно, что США решили увеличить количество своих истребителей F-22 Raptor в Польше до 12.
Ранее в апреле Польша сама передала украинским военным четыре истребителя МиГ-29.
Патриарх Кирилл назвал причину военного столкновения России с Западом
Патриарх Кирилл: К военному столкновению России с Западом привело полное отсутствие общих ценностей
К военному столкновению России с Западом привело полное отсутствие общих ценностей и отсутствие христианских ценностей на западе, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
После литургии в храме Христа Спасителя в праздник Входа Господня в Иерусалим патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал участникам трапезы, что ушла ложная дипломатия эпохи разрядки, во время которой ставилась задача взять нас голыми руками, без всякой войны, одурачить нас, втянуть в свой мир, привить нам свои ценности. При этом патриарх подчеркнул, что народ наш и руководство наше поняли, что эти ценности противоречат нашим, ведь Святая Русь, слава Богу, хранит христианские ценности, которые и были включены в систему национальных ценностей, передает РИА «Новости».
Патриарх выразил уверенность, что к военному противостоянию России с Западом привело понимание полного отсутствия общих ценностей. При этом он указал, что с самим противостоянием Россия не связывает ничего материального, и в этом – свидетельство правоты ее позиции, так как мы отстаиваем свою веру, свою нравственную систему ценностей, мы не хотим, чтобы были родители номер один и номер два, мы не хотим, чтобы было утрачено различие между полами, мы не хотим, чтобы разврат стал нормой жизни.
Напомним, в новой Концепции внешней политики России, утвержденной 31 марта указом президента РФ Владимира Путина, говорится, что большинство государств Европы проводят агрессивную политику в отношении России, направленную на создание угроз безопасности и суверенитету РФ, подрыв внутриполитической стабильности и размывание традиционных духовно-нравственных ценностей, получение односторонних экономических преимуществ, создание препятствий для сотрудничества России с союзниками и партнерами.
Дубников приговорен в США к уже отбытому сроку
Россиянин Дубников приговорен в США к уже отбытому сроку ограничения свободы
Гражданин России Денис Дубников, которого в США обвинили в сговоре с целью отмывания денег, приговорен американским судом к уже отбытому сроку ограничения свободы, свидетельствуют документы окружного суда Орегона.
Также Дубников должен выплатить штраф в 10 тыс. долларов, передает ТАСС.
Он пошел на сделку со следствием и признал вину по одному пункту обвинения, передает РИА «Новости».
Дубникову было предписано отмечаться у полиции, сдавать анализы на наркотики и предоставлять по запросу властей США образцы ДНК.
Напомним, в августе Нидерланды экстрадировали Дубникова в США. Его обвинили в отмывании денег в интересах киберпреступников. В США он был освобожден из-под стражи до вынесения приговора.
Трамп предупредил о риске начала третьей мировой войны
Экс-президент США Трамп предупредил о риске начала третьей мировой войны
Глава 45-й администрации Соединенных Штатов Дональд Трамп предупредил о риске начала третьей мировой войны.
Трамп предупредил о риске начала третьей мировой войны на своей странице в соцсети Twitter (заблокирована в России).
В среду Трамп уже заявлял, что по вине действующей администрации США во главе с Джо Байденом мир вплотную приблизился к ядерной третьей мировой войне. Напомним также, в феврале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев допускал, что президент США Джо Байден может начать третью мировую войну «по рассеянности».
В США испугались российского оружия апокалипсиса
Журнал Popular Mechanics назвал российские ядерные торпеды «Посейдон» оружием апокалипсиса
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Новейшие российские ядерные торпеды «Посейдон» являются оружием апокалипсиса, говорится в статье, опубликованной в американском журнале Popular Mechanics.
В материале отмечается, что каждая торпеда «Посейдон» имеет весомую мощь примерно в две мегатонны, а также оснащена ядерным реактором на жидком металле, что обеспечивает ей практически неисчерпаемую дальность поражения и высокую скорость движения, передает РИА «Новости».
Автор статьи считает, что Россия вскоре развернет такое оружие у берегов Тихого океана, тем самым, напрямую угрожая всем военно-морским базам США на Тихом океане, а также всем городам западного побережья Америки, как, например, Лос-Анджелес, Сан-Диего или Сан-Франциско. В материале высказывается предположение, что в случае срабатывания ядерной боеголовки торпеды «Посейдон» непосредственно в намеченной гавани или базе противника разрушения окажутся большими, чем при цунами, но все же намного меньшими, чем от ядерной боеголовки межконтинентальной ракеты.
Напомним, в январе стало известно, что первый боекомплект ядерных суперторпед «Посейдон» успешно изготовлен.
В Госдуме предложили разблокировать Twitter
Депутат Госдумы Горелкин предложил разблокировать Twitter на территории России
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Стоит продумать вероятность снятия блокировки с Twitter в ответ на возвращение соцсетью доступа к аккаунтам российских ведомств, заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
В своем Telegram-канале он написал, что многие ведомства пока не спешат возобновлять работу аккаунтов, однако сейчас самое время эту меру пересмотреть, учитывая политику нового руководства.
По мнению Горелкина, есть смысл возобновить диалог с соцсетью, учитывая ее нейтралитет.
«Для российских госведомств Twitter снова может стать удобной площадкой, чтобы объяснять западной аудитории позицию России», – заключил депутат.
Ранее заблокированная соцсеть вновь начала выдавать в поиске и в рекомендациях аккаунты Кремля, МИД России, Минобороны и других российских ведомств.
Напомним, Twitter в апреле 2022 года объявил, что прекратит предлагать пользователям сообщения аккаунтов, связанных с властями стран, которые якобы препятствуют доступу к «открытому интернету». В Twitter тогда заявили, что в первую очередь данная мера относится к России. До этого Twitter неоднократно массово блокировал «связанные с Россией» аккаунты.
Эксперт: Поддержка американской молодежью России – вотум недоверия Байдену
Эксперты объяснили, почему американская молодежь уверена в победе России на Украине
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Уверенность американской молодежи в победе России на Украине показывает недовольство участием Вашингтона в конфликте, сказали газете ВЗГЛЯД американисты Владимир Васильев и Малек Дудаков. Ранее сообщалось, что американцы в возрасте от 18 до 44 лет считают, что Россия одержит победу в спецоперации.
«Сам по себе опрос завуалированно показывает уровень поддержки России или Украины в американском обществе. Это своего рода вотум недоверия украинской политике Вашингтона. Молодежь всегда отличалась более антивоенной позицией, чем старшее поколение», – сказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
«Сегодня американцы, кому до 44 лет, понимают, что деньги и военная техника не берутся из ниоткуда. И поддержку Украины они воспринимают как прямой вычет из их благосостояния. Они чувствуют опасения из-за снижения уровня социальных гарантий в США. Молодые более уязвимы с точки зрения безработицы, инфляции, стагнации уровня реальной зарплаты», – пояснил эксперт
«Кроме того, молодые менее идеологизированы, чем старшее поколение. Они не понимают, почему США должны «защищать демократию» в чужой стране на другом континенте. И в целом недоумевают, по какой причине США кому-то что-то должны, если это – не граждане Америки. Молодежь не хочет, чтобы Байден и украинские власти вовлекали США в потенциальную третью мировую войну. Таким образом, в подобных опросах они высказывают недовольство нынешней политикой администрации Байдена», – подчеркнул собеседник.
«Здесь, кстати, проявляется активность членов Республиканской партии, которые прямо говорят: миллиарды вливаний в Украину – это изымание денег из вариантов решения американских насущных проблем. К тому же они указывают, что конфликт России и Украины – локальный, и США не должны в нем принимать столь серьезное участие. Эти тезисы, как мы видим из опроса, доходят до все большего числа адресатов в американском обществе», – отметил Васильев.
«Это изменение общественного мнения в США связано как с успехами России на фронте, так и с все более лучшим их освещением в СМИ. Например, в последнее время в американской прессе было очень много публикаций о том, как успешно Россия наступает в районе Артемовска, и какие колоссальные потери несут ВСУ», – добавил в свою очередь американист Малек Дудаков.
Ранее стало известно, что большинство американцев в возрасте от 18 до 44 лет считают, что Россия с большей вероятностью будет победителем в конфликте на Украине. Таковы результаты опроса агентства YouGov по заказу журнала The Economist, проведенного в начале апреля. При этом в категориях 45–64 и 65+ опрошенные уверены, что победит Украина.
Кроме того, американские конгрессмены внесли на рассмотрение резолюцию с требованием к администрации президента Джо Байдена прекратить оказывать финансовую и военную помощь Киеву. Проект был опубликован членом Палаты представителей, республиканцем Мэттом Гетц. Документ получил название «Об усталости от Украины». Резолюция также содержит призыв в отношении всех сторон конфликта к достижению мирного урегулирования. Документ поддержала и Либертарианская партия США.
В феврале агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщало: администрация Байдена уже довела до украинских властей понимание того, что ресурсы США для поддержки Киева не безграничны.
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В Госдуме назвали справедливой маркировку ВВС в Twitter за госфинансирование
Депутат Горелкин: ВВС получила маркировку абсолютно заслуженно
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Компания ВВС действительно получает средства из бюджета Великобритании, но при этом пытается говорить о своей независимости. Маркировка в Twitter ломает их концепцию, сказали газете ВЗГЛЯД депутаты Госдумы Антон Горелкин и Олег Матвейчев. Ранее стало известно, что ВВС потребовала от Twitter (соцсеть запрещена в России) снять маркировку о госфинансировании.
«В целом я противник деления СМИ на государственные и негосударственные, а также соответствующей маркировки. Но мы помним, что этот ярлык был введен прошлой администрацией соцсети, и, насколько я могу судить, это было сделано по прямой указке из Вашингтона для маркировки преимущественно российских и китайских аккаунтов», – сказал зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.
«Новый владелец компании Илон Маск не раз заявлял о своих либертарианских взглядах, поэтому я ожидал от него либо полной отмены этого ярлыка, либо расширения его применения, в том числе и в отношении западных СМИ. Последнее и произошло. Компания ВВС, конечно, возмущена. Ее руководство заявляет, что финансируются британской общественностью за счет лицензионного сбора. Но, я напомню, в марте МИД Британии заявлял, что в целях «поддержки англоязычного вещания и противодействия дезинформации» выделяет вещательной корпорации 20 миллионов фунтов стерлингов из бюджета», – акцентировал парламентарий.
«Как еще, если не госфинансированием это называть? Поэтому, на мой взгляд, введенная соцсетью маркировка совершенно справедлива», – говорит Горелкин. Кроме того, депутат в своем Telegram-канале призвал продумать вероятность снятия блокировки с Twitter в ответ на возвращение доступа к аккаунтам российских ведомств.
«Маркировка о госфинансировании разоблачает ВВС, свидетельствует о том, что корпорация подконтрольна властям и выдает только официальную позицию. Конечно, им это не нравится, поскольку в публичном пространстве они пытались позиционировать себя как независимое издание», – отметил депутат Госдумы Олег Матвейчев.
«Вместе с тем, конечно, тут ярко проявляется любимая Западом политика двойных стандартов. Ведь когда маркировали преимущественно наши и китайские СМИ, это считалось допустимым и даже нормальным. Никто из европейских или американских изданий тогда не заступался за нас, не пытался разбираться, есть ли там госфинансирование», – отметил он.
Рассуждая о том, пойдет ли владелец соцсети Илон Маск на снятие этой маркировки, Матвейчев отметил, что «он пока играется в независимость». «Насколько Маску дадут это делать дальше – большой вопрос. Я думаю, британцы будут давить на соцсети и ее владельца через американский истеблишмент», – считает депутат.
Ранее стало известно, что компания ВВС потребовала от Twitter снять метку о финансировании ее государством. Отмечается, что маркировка была применена к одному из аккаунтов британской вещательной корпорации в социальной сети. «ВВС независима и всегда была таковой. Нас финансирует британская общественность посредством лицензионного сбора», – отмечается в заявлении компании. Корпорация потребовала «решить этот вопрос как можно быстрее».
Метка содержит небольшой значок с трибуной. Как поясняется в справочном центре Twitter, это означает, что учетная запись принадлежит проправительственному СМИ. На данный аккаунт подписано 2,2 млн пользователей, он используется для продвижения теле- и радиопередач, подкастов и другого не новостного контента корпорации. Другие учетные записи ВВС, в том числе спортивный и новостной, не маркированы подобным образом.
Как пояснили в вещательной корпорации, источником ее финансирования является сбор за пользование каждым телевизором в Великобритании. Размер сбора за использование цветного телевизора составляет 159 фунтов стерлингов, или 200 долларов в год, черно-белого – 53,50 фунта стерлингов, или 67 долларов. Сбор взимается со всех домохозяйств, даже с тех, где нет телевизора, при условии, что люди смотрят прямые эфиры (необязательно по каналам ВВС) на компьютерах, планшетах или телефонах. Платить должны и слепые, однако со скидкой 50%. С людей старше 74 лет сбор не взимается.
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