В России объяснили, как США используют выдачу виз для участников ГА ООН

Соединенные Штаты используют выдачу виз как «фильтр» для дипломатов стран, проводящих независимую политику, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Вашингтон неприкрыто использует выдачу виз как «фильтр» для недопуска на ооновскую площадку не только россиян, но представителей целой группы государств, чья «вина» заключается лишь в стремлении проводить суверенную и независимую политику», – сказал Полянский в интервью РИА «Новости».

Дипломат напомнил, что одной неделей высокого уровня (20-26 сентября) нынешняя 77-я сессия Генассамблеи не ограничивается. «По линии ООН весь предстоящий год будут проводиться и многие другие мероприятия. В рамках предыдущей, 76-й, сессии ГА ООН практически ни одна из подобных встреч не обходилась без искусственных сложностей, создаваемых американскими властями», – рассказал Полянский.

По его словам, многим делегатам либо отказывали в визах, либо давали их с таким опозданием, что участие в мероприятии утрачивало всяческий смысл.

«Были и вопиющие случаи, когда из-за неприемлемых действий США без виз оставалась делегация в полном составе. Последний пример такого рода – срыв участия делегации во главе с министром внутренних дел Российской Федерации Владимиром Колокольцевым в третьем саммите руководителей органов полиции государств-членов ООН», – указал Полянский.

Он также напомнил, что по Соглашению о центральных учреждениях ООН максимально оперативная выдача виз любым лицам, направляющимся на мероприятия по линии всемирной организации, – это прямая обязанность США как страны пребывания штаб-квартиры.

«В этом документе специально подчеркивается, что выполняться данное обязательство должно вне зависимости от состояния двусторонних отношений между Соединенными Штатами и государством, запрашивающим визу. Таким образом, действия американских властей в отношении российских делегатов – грубое и очевидное нарушение положений Соглашения, носящее при этом длящийся, системный и демонстративных характер», – подчеркнул Полянский.

Дипломат заявил, что от такой политики США страдают делегаты из Москвы, дипломаты постпредства в Нью-Йорке и даже сотрудники Секретариата ООН из числа российских граждан.

Он выразил надежду, что вся российская делегация, направляющаяся на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорк, получит визы США. «Хотя сам факт выдачи виз буквально накануне визита – ситуация беспрецедентная, существенно осложняющая решение организационных и логистических вопросов», – добавил он.

Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет 20-26 сентября в Нью-Йорке. Только 13 сентября глава МИД России Сергей Лавров и ряд сопровождающих лиц получили американские визы для участия в Генассамблее ООН. При этом препятствия для участия Лаврова в ГА ООН все еще сохраняются. Большая же часть делегации России американские визы пока не получила.