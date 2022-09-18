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В России объяснили, как США используют выдачу виз для участников ГА ООН
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Соединенные Штаты используют выдачу виз как «фильтр» для дипломатов стран, проводящих независимую политику, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
«Вашингтон неприкрыто использует выдачу виз как «фильтр» для недопуска на ооновскую площадку не только россиян, но представителей целой группы государств, чья «вина» заключается лишь в стремлении проводить суверенную и независимую политику», – сказал Полянский в интервью РИА «Новости».
Дипломат напомнил, что одной неделей высокого уровня (20-26 сентября) нынешняя 77-я сессия Генассамблеи не ограничивается. «По линии ООН весь предстоящий год будут проводиться и многие другие мероприятия. В рамках предыдущей, 76-й, сессии ГА ООН практически ни одна из подобных встреч не обходилась без искусственных сложностей, создаваемых американскими властями», – рассказал Полянский.
По его словам, многим делегатам либо отказывали в визах, либо давали их с таким опозданием, что участие в мероприятии утрачивало всяческий смысл.
«Были и вопиющие случаи, когда из-за неприемлемых действий США без виз оставалась делегация в полном составе. Последний пример такого рода – срыв участия делегации во главе с министром внутренних дел Российской Федерации Владимиром Колокольцевым в третьем саммите руководителей органов полиции государств-членов ООН», – указал Полянский.
Он также напомнил, что по Соглашению о центральных учреждениях ООН максимально оперативная выдача виз любым лицам, направляющимся на мероприятия по линии всемирной организации, – это прямая обязанность США как страны пребывания штаб-квартиры.
«В этом документе специально подчеркивается, что выполняться данное обязательство должно вне зависимости от состояния двусторонних отношений между Соединенными Штатами и государством, запрашивающим визу. Таким образом, действия американских властей в отношении российских делегатов – грубое и очевидное нарушение положений Соглашения, носящее при этом длящийся, системный и демонстративных характер», – подчеркнул Полянский.
Дипломат заявил, что от такой политики США страдают делегаты из Москвы, дипломаты постпредства в Нью-Йорке и даже сотрудники Секретариата ООН из числа российских граждан.
Он выразил надежду, что вся российская делегация, направляющаяся на сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорк, получит визы США. «Хотя сам факт выдачи виз буквально накануне визита – ситуация беспрецедентная, существенно осложняющая решение организационных и логистических вопросов», – добавил он.
Неделя высокого уровня сессии ГА ООН пройдет 20-26 сентября в Нью-Йорке. Только 13 сентября глава МИД России Сергей Лавров и ряд сопровождающих лиц получили американские визы для участия в Генассамблее ООН. При этом препятствия для участия Лаврова в ГА ООН все еще сохраняются. Большая же часть делегации России американские визы пока не получила.
В американской разведке допустили изменение Путиным целей спецоперации
Президент России Владимир Путин может изменить цели проводимой на Украине специальной операции, заявил директор разведывательного управления минобороны США генерал-лейтенант Скотт Берриер.
«Сейчас мы подошли к моменту, когда, я думаю, Путину придется пересмотреть цели своей операции», – сказал Берриер, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Associated Presss.
По его мнению, речь идет о «текущем положении» и об ограниченных ресурсах.
Глава управления признал, что разведка США не знает, какое решение примет Путин, но предполагает, что российский лидер будет учитывать то, как долго продлится конфликт.
В пятницу президент России заявил, что план специальной военной операции на Украине корректировке не подлежит.
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Минфин США раскрыл величину принадлежащего России госдолга Штатов
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Объем принадлежащих России государственных долговых обязательств Соединенных Штатов в июле практически не изменился по сравнению с июнем, увеличившись на 2 млн долларов, до 2,007 млрд долларов, следует из документов Минфина США.
В феврале объем принадлежащих России государственных долговых обязательств Соединенных Штатов оценивался в 3,753 млрд долларов, в марте и апреле – в 2,003 млрд долларов, а в мае – в 2,004 млрд долларов, передает ТАСС.
В июле на долгосрочные американские долговые облигации в российских вложениях пришлось 5 млн долларов (на 1 млн долларов больше, чем в июне), на краткосрочные – 2,002 млрд долларов (на 1 млн долларов больше, чем в июне).
Крупнейшим держателем государственных долговых обязательств Соединенных Штатов осталась Япония (приблизительно 1,23 трлн долларов). Второе место с 970 млрд долларов занял Китай. На третьем – Великобритания с 634,6 млрд долларов.
Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года: в апреле их уровень снизился с 96 млрд до 48,7 млрд долларов, в мае – до 14,9 млрд долларов.
Напомним, в августе секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил коллег из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) о возможности дефолта Соединенных Штатов по погашению государственных долговых обязательств. Он подчеркнул, что в этом случае активы любого государства в долларах США и евро будут украдены.
Песков ответил на слова Байдена о «применении» ядерного оружия
Вопрос использования ядерного оружия прописан в ядерной доктрине России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможности использования такого вооружения.
«Читайте доктрину. Там все написано», – сказал Песков РИА «Новости».
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россию ожидают международные последствия, если она применит тактическое ядерное или химическое оружие на Украине.
До этого в США описали возможный сценарий гипотетической ядерной войны между Россией и НАТО, предсказав разрушение 30 наиболее крупных населенных пунктов и экономических центров с каждой сторон конфликта. В начале сентября в МИДе напомнили условие применения ядерного оружия Россией. Днем ранее в США допустили возможность ядерного конфликта с Россией из-за ранения военнослужащих НАТО на территории Украины.
В Пентагоне предсказали очень тяжелые бои на Украине
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Соединенные Штаты ожидают, что на Украине в ближайшее время будут продолжаться очень тяжелые бои, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
«Я не буду заниматься предположениями и говорить о каких-то сроках завершения этого конфликта», – приводит слова бригадного генерала ВВС США ТАСС.
«Мы видели, что украинцы добились некоторых успехов, и мы продолжим фокусироваться на поддержке их в этой борьбе», – заявил представитель Пентагона. «Но мы ожидаем, что это и дальше будут очень тяжелые бои», – добавил бригадный генерал ВВС США.
«И единственное, что может сделать его [конфликт] более коротким, – это ситуация, при которой российская сторона решит принять правильное решение и вывести с Украины свои силы, которые ее оккупируют», – выступил с утверждением пресс-секретарь Пентагона.
Накануне президент России Владимир Путин заявил о том, что Москва, проводя специальную военную операцию на Украине, не спешит, но выполняет основную задачу, которая остается неизменной. Он также подчеркнул, что специальная военная операция на Украине проводится, чтобы помешать Западу создать антироссийский анклав против России.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что глубокую озабоченность вызывает «открытая бравада администрации [США], включая генералитет, тем, что, мол, некие удачи на украинских фронтах были достигнуты благодаря непосредственному участию Пентагона в разработке контрнаступления».
Путин и президент Ирана посмеялись над США и ЕС
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Президент России Владимир Путин с иронией отозвался о политике, проводимой странами Запада. На встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, которая прошла в четверг на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, российский лидер раскритиковал США и Евросоюз за непоследовательность.
Раиси в ходе беседы с российским лидером отметил, что Иран никогда не покидает и не покинет переговорный стол, однако США, по его словам, являются недоговороспособными и «нарушают все обязательства». «И, конечно, все убедились в том, что Евросоюз тоже находится в пассивной ситуации – они тоже неспособны выполнять свои обещания», – подчеркнул президент Ирана.
«Хозяева своего слова. Хотят – дают, хотят – забирают», – сказал Путин, обращаясь к своему визави, после того как Раиси произнес целую отповедь западным странам, передает ТАСС.
После перевода этого каламбура на фарси президенты вместе посмеялись и продолжили переговоры.
Путин ранее заявил, что Россия очень рада скорому присоединению Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
США потребовали от России немедленно принять предложение по обмену заключенными
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США настаивают на своем предложении по обмену заключенными с Россией и считают, что Москва должна сделать это сегодня же, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она добавила, что американские власти продолжат добавиться соглашения с РФ, а также подтвердила взаимодействие президентской администрации с бывшим американским дипломатом Биллом Ричардсоном, участвующим в переговорах по обмену осужденными, передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что отставной американский министр и дипломат Билл Ричардсон, который, по утверждению СМИ, посетил Москву и провел здесь ряд встреч, не был ни на каких переговорах в Кремле.
10 августа отставной американский министр и дипломат Билл Ричардсон сообщил, что США и Россия смогут заключить сделку по обмену заключенными по формуле «два на два».
Напомним, Россия и США обсуждают возможность очередного обмена заключенных. Вашингтон в результате обмена хочет получить двух своих граждан – Бритни Грайнер, получившую девять лет колонии за провоз наркотиков через Россию, а также Пола Уилана, приговоренного еще в 2020 году к 16 годам за шпионаж.
В обмен Россия, если верить утечкам в западных СМИ, требует освободить Виктора Бута. В качестве второго россиянина, которого могут освободить, называют Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство чеченского террориста Зелимхана Хангошвили. По другой версии, американская сторона попытается использовать захваченного в Греции Александра Винника, которого Соединенные Штаты обвиняют в киберпреступлении.
СМИ сообщали, что Ричардсон намерен поехать в Россию, чтобы попытаться договориться об освобождении Грайнер. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался комментировать эту информацию.
Кадыров отреагировал на введение санкций США против своих детей
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение Минфина США о введении санкций в отношении членов своей семьи и призвал власти Соединенных Штатов ввести рестрикции в отношении всех 14 своих детей, младшим из которых по пять лет.
«В Штатах прекрасно знают, что у меня нет ни имущества, ни счетов на Западе, но они упорно вносят меня в санкционные списки, а в этот раз и вовсе зачем-то включили и членов моей семьи. В их числе и дочь, которая только-только достигла совершеннолетия. Зачем тянуть резину? Давайте включайте, американцы, всех моих детей, их 14, самым младшим, близнецам Хасану и Хусейну, по пять лет, их тоже внесите в свои списки. Вы же не гнушались лошадьми и конюхом, когда вводили против них санкции из-за связи со мной», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
«Объяснить упертое желание Минфина США блокировать у меня то, чего нет и в помине, можно только отсутствием морали и логики в руководстве Штатов. Или желанием насолить всем, кто противостоит западной идеологии и планам», – отметил Кадыров.
«С подачи Штатов в Чеченскую Республику когда-то хлынули террористы из более чем 50 стран мира. Но стратегия развала российского суверенитета через терроризм на Северном Кавказе провалилась. Мы уничтожили этих шайтанов. А от американского плана по развалу не оставили и мышиного писка», – подчеркнул глава республики.
«Теперь с небольшими правками сценарий повторяется на Украине, и американцы наступают на те же грабли. Милости просим: в пух и прах разнесем внедренную нацистскую идеологию и переплавим западное оружие в прочные чугунные памятники братским народам», – заявил Кадыров.
«А чтобы сегодня Госдепу спалось как на иголках, расскажу две хорошие новости. Первая: мы создали еще одно подразделение ОМОН «Ахмат-1» с двумя тысячами обученных, идейных и вооруженных до зубов бойцов, которые согреют нациков и натовских наемников свинцовым дождем. Вторая: новое подразделение – это еще не предел. Желающих поставить у себя во дворе трофейный Хаймерс хоть отбавляй», – подчеркнул глава республики.
Накануне США ввели новые санкции против России, в том числе против главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи, а также против детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
Россия обвинила США в попытке обосновать кражу авуаров Венесуэлы
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Соединенные Штаты предпринимают попытки юридически обосновать хищение авуаров законного правительства Венесуэлы, говорится в комментарии российского посольства в Вашингтоне в связи с выступлением помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Брайана Николса на слушаниях в Сенате США.
«Обратили внимание, что в ходе слушаний в Сенате 15 сентября зам.госсекретаря по Западному полушарию Б.Николс пытался очернить сотрудничество России с Венесуэлой. При этом много говорил о якобы конструктивной роли США по содействию в выходе из «венесуэльского кризиса» путем диалога. Очевидно, что своими антироссийскими выпадами чиновник пытается замаскировать неприглядную правду об американской политике в отношении Боливарианской Республики», – отмечается в Telegram-канале пресс-службы диппредставительства России в США.
«Одновременно, продолжая признавать самозванца (лидера венесуэльской оппозиции) Хуана Гуайдо главой государства, американцы не только бесцеремонно вмешиваются во внутренние дела суверенной страны, но и пытаются юридически обосновать «заморозку» (а по сути – кражу) авуаров законного правительства Боливарианской Республики», – выразили возмущение российские дипломаты.
Как подчеркнули в посольстве, «секторальные санкции, введенные Вашингтоном, оказывают деструктивное влияние на социально-экономическое развитие страны», что было признано Главным контрольным управлением (GAO, контрольно-ревизионный орган Конгресса США).
«В общем, на венесуэльском направлении США комбинируют методы экономического удушения и цветных революций. Россия, как и прежде, развивает отношения с Каракасом на взаимовыгодной основе с опорой на проверенные временем узы дружбы. Готовы и дальше содействовать мирному преодолению межвенесуэльских разногласий при соблюдении суверенитета Венесуэлы и ее конституции», – заключили в диппредставительстве.
Напомним, в начале августа Каракас обвинил Британию в желании присвоить золото Венесуэлы. В июле 2021 года в МИД России напомнили, что Британия до сих пор незаконно удерживает миллиардные активы Венесуэлы и Ливии.
Пелоси пожелала России страданий
Россия должна страдать от санкций, введенных западными странами, заявила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.
«Для этого (прекращения огня на Украине – прим. ВЗГЛЯД) необходима значительная военная поддержка (Украины), гуманитарная и экономическая помощь, а также санкции, санкции, санкции, которые заставят Россию страдать», – цитирует Пелоси РИА «Новости».
Она указала, что Россию также нужно лишать замороженных активов и направлять их на восстановление Украины, поскольку для этого «потребуется много денег».
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что план спецоперации на Украине корректировке не подлежит.
Байден ответил на вопрос об ответе на ядерный удар России по Украине
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В случае применения химического или тактического ядерного оружия на Украине России грозят международные последствия, заявил президент США Джо Байден.
В ходе интервью телекомпании CBS Байдену задали вопрос о том, каковы будут последствия якобы возможного применения Россией химического или тактического ядерного оружия на Украине, какова будет реакция США. «Вы думаете, что я бы сказал вам, если бы точно знал, как это будет. Конечно, я не скажу вам. Это будет иметь последствия. Они станут в мире большими изгоями, чем когда-либо. И в зависимости от масштабов того, что они сделают, будет зависеть, какой будет [наш] ответ», – приводит ответ главы Белого дома ТАСС.
Главу администрации США также спросили о том, что бы Байден сказал президенту России Владимиру Путину, «если бы он рассматривал возможность применения химического или тактического ядерного оружия» на Украине. «Не надо. Вы измените облик войны, как ничто со времен Второй мировой войны», – сказал в ответ Байден.
Накануне в США описали возможный сценарий гипотетической ядерной войны между Россией и НАТО, предсказав разрушение 30 наиболее крупных населенных пунктов и экономических центров с каждой сторон конфликта. Напомним, 2 сентября в МИДе напомнили условие применения ядерного оружия Россией. Днем ранее в США допустили возможность ядерного конфликта с Россией из-за ранения военнослужащих НАТО на территории Украины.
В конце августа заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорил, что Россия проводит специальную военную операцию на Украине, чтобы не допустить третьей мировой войны. Он также перечислил четыре основания применения Россией ядерного оружия, отметив, что одним из них являются действия, грозящие существованию страны, которых пока не наблюдается.
США отказались поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS
Вашингтон на данный момент не намерен отправлять Киеву управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS, сообщают американские СМИ.
Соединенные Штаты не хотят отдавать Украине эти ракеты, поскольку радиус их действия составляет около 300 километров, это даст возможность нанести удар по территории России, что приведет к эскалации, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, передает ТАСС.
К текущему моменту максимальный радиус действия американского оружия, поставляемого Киеву, не превышает 78 километров.
До этого The Wall Street Journal сообщил о планах Украины запросить у Конгресса США поставки 29 видов вооружений для «наступательной кампании в 2023 году». Среди «пожеланий» Украины фигурируют ракетные системы ATACMS, чья дальнобойность достигает 300 километров.
В МИД России предупредили, что возможные поставки США на Украину ракет большой дальности сделают Вашингтон непосредственной стороной конфликта.
Зеленский предложил США показать пример Берлину и передать Киеву танки
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Для поставки Берлином танков на Украину США могли бы повлиять на Германию своим примером, заявил украинский президент Владимир Зеленский, добавив, что ждет от Вашингтона ответа по передаче соответствующей боевой техники.
Зеленский сказал, что на решение Германии «влияет и открытие поставок танков США и других государств». По его мнению, «они бы серьезно могли бы повлиять на решение немцев». Как считает украинский президент, поставки танков с американской стороны подтолкнут Германию к такому же решению, передает РЕН ТВ со ссылкой на УНИАН.
Напомним, лидер социал-демократов Германии Ларс Клингбейл в ходе выступления в Ольденбурге сообщил, что Германия совместно с союзниками приняла решение не поставлять Украине основные боевые танки западного образца.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал загадкой отсутствие в поставках Киеву со стороны Берлина танков. Зеленский считает, что немецкая сторона не желает поставлять украинской вооружения из-за внутренних барьеров, связанных с нацистским прошлым страны.
В Белом доме нашли замену объявлению России страной-спонсором терроризма
Внесение России в американский список стран-спонсоров терроризма может осложнить возможные переговоры для президента Украины Владимира Зеленского, поэтому Вашингтон нашел «альтернативы лучше».
Об этом заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.
«Президент очень четко дал понять, что, как мы считаем, есть альтернативы лучше для того, чтобы призвать Россию к ответу и наращивать издержки и иные последствия за ее действия на Украине», – отметил он.
По словам Кирби, включение России в список стран-спонсоров терроризма поставит под угрозу продовольственную безопасность, сделку по зерну, в рамках которой вывозят зерно с территории Украины.
«И это, как мы считаем, могло бы ограничить гибкость Зеленского за столом переговоров, когда и если дойдет до этого», – добавил Кирби.
Напомним, ранее американские сенаторы Ричард Блюменталь (демократ) и Линдси Грэм (республиканец) представили законопроект, который предполагает внесение России в список «стран-спонсоров терроризма» без согласия Госдепа.
Глава американского государства Джо Байден сообщил, что не поддерживает предложение объявить Россию «страной-спонсором терроризма».
США выразили обеспокоенность «по поводу стабильности и безопасности» в Арктике
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Пока Арктика остается мирной, но растет беспокойство «по поводу стабильности и безопасности» в регионе, заявил директор управления по вопросам Арктики и глобальной устойчивости Пентагона Грег Поллок.
Поллок назвал Китай «растущей угрозой для Пентагона», о чем «четко говорится в стратегии национальной обороны» США. Вашингтон «очень внимательно следит за действиями и намерениями России и Китая в Арктике», американская сторона обеспокоена растущим сотрудничеством этих стран в регионе, который богат полезными ископаемыми, сказал он. Кроме того, Пентагон следят и за тем, что Китай «использует научные исследования в Арктике как маскировку для осуществления деятельности, которая может иметь иное применение», приводит его слова ТАСС.
Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Даг Джонс заявил, что «Россия наращивает там свое присутствие, Китай ищет пути влияния в этом регионе». По словам Джонса, НАТО намерено «уделять еще больше внимания» Арктике, когда «Финляндия и Швеция присоединятся к альянсу и в нем будут представлены семь из восьми арктических стран». Как подчеркнул Джонс, НАТО уже «увеличило свое присутствие в Арктике», так как регулярно проводит там военные учения. «Это свидетельствует о том, что НАТО здесь играет все более важную роль», – сказал он.
В Госдепе сообщили, что ведется работа «над обновлением национальной стратегии по Арктике», ее могут представить в ближайшее время. Документ будет учитывать происходящие изменения климата, а также «растущую геополитическую конкуренцию с Россией и Китаем», сказал Джонс, отметив, что Москва и Пекин проявляют большую активность в Арктическом регионе.
Пока «остается в силе» прежняя стратегия США по Арктике 2013 года, пояснил он. Джонс сказал, что США видят Арктику «как место низкой напряженности, где государства действуют ответственно», где нужно «обеспечить экономическое развитие и инвестиции устойчивым и прозрачным образом», учитывая интересы коренных жителей и окружающей среды.
Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва негативно воспринимает заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости наращивать присутствие альянса в Арктическом регионе, так как Арктика – зона российской экономической и хозяйственной деятельности. Он отметил, что Кремль воспринимает такие заявления как выражение намерений противостоять российским интересам в Арктике, Россия будет обеспечивать свои интересы в надежном, необходимом уровне.
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ООН и Турция обсуждают экспорт российского аммиака через Украину
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Обсуждается возможность экспорта российского аммиака по трубопроводу, проходящему через Украину, Турция и ООН прилагают все усилия, чтобы минимизировать последствия войны в этой стране, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в интервью агентству Anadolu.
«Черноморская зерновая инициатива была реализована благодаря посредничеству ООН и Турции. Мы с президентом Эрдоганом лично пытаемся сохранить соглашение. В то же время мы сейчас обсуждаем возможность российского экспорта аммиачной селитры по трубопроводу, проходящему через Украину, по тем же каналам», – цитирует РИА «Новости» генсека ООН.
Он добавил, что Турция и ООН прилагают все усилия, чтобы минимизировать последствия войны на Украине. «Например, сегодня (в среду – прим. ВЗГЛЯД) я разговаривал с президентом России Путиным. Президент Эрдоган встретится с ним в Самарканде. Я считаю, что наши послания будут очень похожими на встречах и с Украиной, и с Россией, потому что и Турция, и ООН работают на благо мира», – сказал Гутерреш.
Ранее состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в ходе которого обсуждались ситуация вокруг Запорожской АЭС, экспорт российских удобрений и организация миссии по установке фактов обстрела украинскими силовиками СИЗО в Еленовке (ДНР).
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