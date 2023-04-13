Завершились все полуфиналы конкурсов «Лидеры возрождения»

Состоялась церемония закрытия заключительного полуфинала конкурсов «Лидеры возрождения»

В Ростове-на-Дону прошла церемония закрытия объединенного полуфинала кадровых конкурсов «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика» и «Лидеры возрождения. Луганская Народная Республика», который стал заключительным мероприятием полуфинального этапа.

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко напомнил, что участники полуфинала стали лучшими из нескольких десятков тысяч участников: «У нас в конкурсах «Лидеры возрождения» принимают участие более 30 тыс. человек из всех четырех новых регионов Российской Федерации. И каждый из вас уже победил, преодолев себя и найдя время и решимость принять участие в кадровом конкурсе, сумев дойти до полуфинала».

Он отдельно поблагодарил военнослужащих, участвующих в конкурсе: «Сегодня в зале много ребят, которые для участия в полуфинале приехали с передовой. Спасибо за ваш героизм, за ваше мужество! Сегодня вы защищаете на поле боя не только Донбасс, вы защищаете всю Россию, историческое право нашего народа. Мы отстаиваем свое право быть русскими, чтить свою историю и своих героев. И мы обязательно победим».

Полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов отметил, что кадровая работа в вернувшихся в Россию регионах идет полным ходом.

«В этой работе органы власти опираются прежде всего на местные кадры. Это прямое поручение президента России – об этом он говорил в своем послании Федеральному собранию. Именно те, кто родился и вырос в Донбассе и Новороссии, сражался за них, должны стать главной опорой в возрождении этих регионов», – сказал он.

Несмотря на то, что конкурс еще не завершен и впереди заключительный финальный этап, в ДНР уже идет активная работа с полуфиналистами и финалистами, сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

«С начала очного этапа мы активно работаем с участниками, и уже есть результаты этой работы. Как вы знаете, после первых двух полуфиналов еще в марте состоялись первые восемь назначений участников на различные должности в Донецкой Народной Республике. В этом месяце еще девять участников конкурса получили назначения, на данный момент в общей сложности 17 финалистов и полуфиналистов конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика» приступили к работе в новых должностях. И это только начало кадровой работы», – рассказал он.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник, обращаясь к полуфиналистам, поздравил их с завершением очередного этапа конкурсного отбора и напомнил о большой работе, которая предстоит: «В своем послании Федеральному собранию Владимир Владимирович Путин четко обозначил масштабную программу восстановления и развития, которая уже реализуется в вернувшихся в Россию регионах. Мы это с вами чувствуем, видим своими глазами. И дальше эти темпы будут только расти. Впереди у нас много сложной работы. Перед нами стоят масштабные задачи по возрождению предприятий, восстановлению и строительству дорог, школ, больниц. И решать их предстоит нам с вами – тем, кто сидит сегодня в этом зале».

Губернатор Ростовской области Игорь Гуськов пожелал полуфиналистам успехов и напомнил, что Ростовская область наращивает сотрудничество со всеми возвращенными в состав России регионами.

«Уверен, что эта работа ускорит процессы интеграции новых регионов в российскую экономику. Но инициатива исходит не только от органов власти – все ростовчане неравнодушны к тому, что происходит у наших соседей. Вы знаете, какая большая работа проводится по отправке гуманитарной помощи, по приему переселенцев из новых российских регионов именно у нас, на территории Ростовской области. На этом направлении трудятся сотни волонтеров, тысячи обычных жителей региона вносят свой существенный вклад в эту работу», – отметил он.

Напомним, в январе прошли два полуфинала кадрового конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика». Третий, заключительный, полуфинал объединен с полуфиналом конкурса «Лидеры возрождения. Луганская Народная Республика» и проходит сейчас. Все участники из числа военнослужащих, которые получили приглашение в полуфинал, но не смогли приехать на этот полуфинал, пройдут оценочные испытания в ином формате.