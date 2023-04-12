Немецкая лаборатория не подтвердила отравление Саакашвили тяжелыми металлами

Александр Рар: Макрон расколол Европу на два лагеря

Европа раскололась на два лагеря. Одна ее часть поддерживает Эммануэля Макрона, а вторая обвиняет французского президента в переходе на сторону «поборников многополярного мира». Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал германский политолог Александр Рар. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны ЕС все больше одобряют стремление Макрона к автономии от США.

«Визит Макрона в Китай разделил европейские элиты на две части. В большинстве стран Европы его призывы перестать во всем следовать США восприняты с пониманием и даже неким согласием», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Между тем в восточноевропейских странах поднимается тихий мятеж против дальнейшего лидерства Парижа в Евросоюзе. И здесь стоит отметить позицию другого лидера Евросоюза – Германии. Канцлер ФРГ Олаф Шольц промолчал. На этом фоне представители политических элит и СМИ обрушились с ярой критикой на Макрона», – отметил он.

«Французского президента обвиняют в переходе на сторону «поборников многополярного мира» в тот момент, когда Европа, по их мнению, «вынуждена подставить США свое плечо в борьбе с авторитарными режимами в мире». Тут, разумеется, подразумевается прежде всего Россия и Китай», – утверждает собеседник.

«Кроме того, сторонники председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен возмущены тем, что китайцы радушно приняли Макрона, но пренебрежительно обошлись с «главой Европы». А ведь президент Франции и фон дер Ляйен летели в Пекин вместе с одной целью – уговаривать китайского лидера Си Цзиньпина ограничить поддержку России», – акцентировал политолог.

«Примечательно, что в этой ситуации немцы встали на сторону Восточной Европы, то есть против Франции. Частично это обусловлено традиционным преклонением перед США после Второй мировой войны. Кроме того, именно в США они видят защитника от «неоимперской России». Не исключено, что Европой в скором времени будут управлять не французы с немцами, а англосаксы в союзе с Германией и Польшей», – заключил Рар.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что лидеры некоторых стран ЕС поддерживают президента Франции Эммануэля Макрона в идее о необходимости большей независимости от США. Слова политика цитирует издание Politico. Он подчеркнул, что между двумя сторонами действительно имеются существенные связи, однако ЕС не намерен полностью копировать позицию Штатов.

Ранее Макрон заявил, что Европе необходимо уменьшить зависимость от США. Президент Франции сказал, что ЕС в целом стоит избегать втягивания в конфликт между Вашингтоном и Пекином по поводу Тайваня. При этом он отметил, что Старому Свету необходимо задуматься о собственных интересах, а не подстраиваться под повестку других частей мира.

Макрон также настаивает на праве ЕС прибегать к протекционистским механизмам в рамках ведения экономической политики. По его мнению, организации необходимо стать более независимой в финансовом плане. Глава Франции сделал отсылку к законам США, которые позволяют ограничить покупку национальных компаний иностранными инвесторами.

Заявления Макрона вызвали существенный резонанс в Вашингтоне. Так, сенатор Марко Рубио пригрозил европейцам, сказав, что если ЕС выйдет из тайваньского конфликта, то США покинут украинский. Политик подчеркнул, что события, происходящие в зоне СВО, «расходуют много денег американских налогоплательщиков». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько реальны угрозы американского «ястреба».

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