В Херсонской области школьникам на День космонавтики показали фильм про Гагарина

Учащиеся в Херсонской области просмотрели документальный фильм о первом космонавте Юрии Гагарине, его провело региональное отделение партии «Единая Россия».

Первый сеанс провели в школе №2 Геническа, спецпроект был снят в Оренбурге местным филиалом ВГТРК. В Оренбурге Юрий Гагарин учился в летном училище и познакомился со своей будущей женой Валентиной Горячевой.

«Мы все жители одной большой страны и когда мы говорим об истории Отечества, о нашей общей гордости, границ не существует. На Украине первым космонавтом называли того, кто в 80-х годах полетел на шатле вместе с американцами. Я лично видел заметку об этом в одном из украинских школьных учебников истории. Будем рассказывать и показывать правду», – сказал замглавы фракции «Единая Россия» и секретарь реготделения партии Игорь Кастюкевич.

Он указал, что особенностью этого документального фильма являются редкие архивные кадры, где идет речь об учебе Гагарина в Оренбургском летном училище.

В Оренбурге сохранилась квартира Гагарина, где он проживал с семьей и куда возвращался уже после совершенного полета в космос. В фильме собраны неизвестные факты из жизни космонавта, а также уникальные архивные фото и видео кадры. На показ пришли ученики 8-11 классов.

«Хочу поблагодарить оренбургских коллег за этот фильм. Благодаря показу дети узнали малоизвестные факты из биографии Юрия Алексеевича Гагарина. Дети смотрели очень заинтересованно и с большим восхищением – это было видно по лицам ребят. В нашей школе проведен конкурс рисунков, конкурс поделок ко Дню космонавтики, проведены часы общения класса», – отметила директор школы №2 Геническа Елена Федорова.