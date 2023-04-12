В Госдуме заявили о формировании США баз данных о сопротивляемости людей к патогенным микроорганизмам

Соединенные Штаты формируют базы данных о сопротивляемости различных этнических групп к воздействию патогенных микроорганизмов и их реакции на медикаменты, сообщается в докладе парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине.

По данным экспертов, США формируют зависимость других стран от своих фармацевтических компаний и продвигают на иностранные рынки вакцины, разрабатываемые компаниями в сотрудничестве с Пентагоном, передает РИА «Новости».

В докладе отмечается, что США создавали «военнобиологический потенциал», представляющий реальную угрозу для граждан и природы из-за непосредственной близости биолабораторий к границам России.

Между тем в плане военно-биологического освоения мира задействованы связанные с Пентагоном и американскими спецслужбами структуры и компании.

«Американские военные биологи также имеют возможность беспрепятственно осуществлять забор крови граждан страны пребывания, как здоровых, так и инфицированных возбудителями инфекционных заболеваний, и направлять их по закрытым каналам в профильные научные центры на территории США для последующего углубленного анализа», – сказано в докладе думской комиссии.

Кроме того, эксперты указывают на проведение испытаний патогенных микроорганизмов в климатических условиях их потенциального применения. После этого проводится их корректировка в зависимости от выявленных иммунных особенностей населения отдельного региона.

По информации докладчиков, США намереваются создать технологию синтеза новых биоагентов из различных микроорганизмов с учетом имеющихся у них возможностей адаптироваться к различным внешним факторам.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия будет делать все, чтобы обратить внимание мировой общественности на незаконную работу распространенных по всему миру биолабораторий США.