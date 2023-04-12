Сапега согласилась на экстрадицию в Россию

Дипмиссия в Минске: Российский консул получил согласие Сапеги на экстрадицию в Россию

Российский консул посетил находящуюся в месте заключения на территории Белоруссии гражданку России Софью Сапегу и получил ее согласие на экстрадицию в РФ, сообщил пресс-секретарь посольства в Минске Алексей Маскалев.

По его словам, российский консул 10 апреля посетил Софью Сапегу и получил от нее согласие на экстрадицию в Россию для возможного отбывания дальнейшего наказания уже на территории Российской Федерации, передает РИА «Новости».

В мае 2021 года борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании.

Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

Напомним, 27 июня прошлого года Сапега написала прошение на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко с просьбой о помиловании. В январе отчим Сапеги сообщил, что она получила отказ в помиловании.