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Газпром пообещал изучить возможность поставок газа Венгрии сверх контракта
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Газпром изучит возможность поставок сверхконтрактных объемов газа в Венгрию, сообщили в холдинге.
Также в сообщении отмечается, что Газпром изучит возможность применения отсрочки платежа по этим поставкам, передает ТАСС.
Напомним, Венгрия продлила соглашение с Газпромом о дополнительных поставках газа и договорилась о льготном режиме оплаты основных объемов топлива, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров с вице-премьером России Александром Новаком.
Украинским военным в Артемовске не объяснили, в какую сторону отступать
Боец российских штурмовых формирований рассказал об отсутствии подготовки у перебрасываемых Украиной в Артемовск военных
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Украинские военные, которых перебрасывают в Артемовск, не получают должной подготовки и даже не знают, в какую сторону отступать, сообщили в российских штурмовых формированиях.
Боец «Группы Вагнера» рассказал, что новых украинских бойцов перебрасывают на позиции по ночам. Украинские военные не получают необходимой подготовки, они даже не знают, куда при необходимости нужно отступать. В результате, как заявил «вагнеровец», солдаты вооруженных сил Украины «вылезают в разные стороны» – судя по количеству пленных, у ВСУ дела идут плохо.
Он считает, что ВСУ пытаются прикрыть отход основных сил, «придерживая передние фланги». «Скорее всего, подразделения, которые в городе остались, они просто выходят. Планомерно или нет, непонятно», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин посетил Артемовск. Он сообщил, что три четверти территории Артемовска контролируется российскими силами.
Глава ВТБ призвал к «перезапуску приватизации»
Глава ВТБ Костин заявил о необходимости перезапустить приватизацию в России
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Для финансирования приоритетных проектов Россия могла бы перезапустить приватизацию и пойти на увеличение госдолга, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
Костин заявил, что у России сейчас есть три приоритетных проекта: оперативное строительство новых логистических коридоров и транспортной инфраструктуры на Восток и Юг; перезапуск отраслей промышленности с внедрением инновационных решений и импортозамещение высоких технологий; укрепление обороноспособности и интеграция новых регионов, пишет РБК.
Для финансирования этих проектов он предлагает «перезапуск приватизации». Также Костин выступает за «более смелое использование на цели развития финансовых резервов и государственного долга» и призывает перераспределять бюджетные средства «в пользу трех вышеперечисленных приоритетов».
По его словам, приватизация «на прозрачных и рыночных условиях» не раз доказывала свою эффективность. Костин заявил, что «деньги в стране есть» и что у бизнеса имеется «значительный инвестиционный потенциал».
Другими источниками финансирования, по его мнению, могли бы стать повышение уровня госдолга и ликвидные средства Фонда национального благосостояния, передает РИА «Новости».
Осенью 2021 году Алексей Кудрин, занимавший на тот момент пост главы Счетной палаты, заявил, что многие страны, включая Россию, усилили присутствие государства в экономике из-за кризиса 2008–2009 годов, но после кризиса необходимо снижать госучастие, в России нужна приватизация.
В феврале 2021 года президент России Владимир Путин заявлял, что приватизацию следует проводить «в условиях определенной конъюнктуры, чтобы за копейки не раздавать то, что стоит миллионы, а может быть, и миллиарды». Путин назвал неприемлемой модель приватизации 1990-х годов. По его словам, приватизацию нельзя считать самоцелью.
В зоне СВО уничтожен командир роты нацбатальона «Карпатская сечь»
Военкор Котенок: В зоне СВО уничтожен командир роты нацбатальона «Карпатская сечь» Артур Асадов
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В ходе проведения специальной военной операции на Украине уничтожен командир роты националистического батальона «Карпатская сечь» Артур Асадов, сообщил российский военный корреспондент Юрий Котенок.
Котенок в своем Telegram-канале сообщил, что Асадов, уничтоженный русскими бойцами в зоне СВО, «светился в бандеровских медиа в ходе осенней кампании ВСУ».
Рота Асадова была прикреплена к 49-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, сообщает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Readovka.
Асадов, по данным издания, в составе своего подразделения участвовал в захвате города Изюм Харьковской области в сентябре прошлого года. Отмечается, что он известен «как любитель проводить жестокие пытки над русскими военнопленными».
«Ярый националист» Артур Асадов, продолжает издание, «любил раздавать интервью, в которых хвастался, что не слушает своего отца». По данным СМИ, Асадов-старший проживает в ДНР, поддерживает республику в военном конфликте и просил сына не воевать за бандеровцев.
По данным Минобороны, потери ВСУ за сутки составили более 610 военнослужащих и наемников.
Любимову попросили рассмотреть возможность отмены выступлений Козловского в России
Депутат Гусев попросил Любимову рассмотреть возможность отмены выступлений Козловского в РФ
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К министру культуры Ольге Любимовой обратился первый замруководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев, он попросил ее рассмотреть возможность отмены на территории России выступлений актера Данилы Козловского.
Гусев напомнил, что актер выступил с осуждением СВО и уехал из России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции обращение парламентария.
Он попросил Любимову рассмотреть возможность отмены выступлений Козловского и других «подобных ему деятелей культуры на всех площадках России». Причиной он указал их отношение «к нашей стране, своему народу и нашей армии».
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин подал на имя генпрокурора России Игоря Краснова обращение с просьбой проверить актера Данилу Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил России.
Напомним, брат и пресс-секретарь артиста Егор Козловский сообщил, что в Москве и Санкт-Петербурге состоятся запланированные на апрель и май спектакли с участием Данилы Козловского.
Бельгия получила 625 млн евро доходов от замороженных российских активов
Soir: Бельгия получила 625 млн евро от налогообложения доходов с замороженных 250 млрд евро России
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Бельгия получила дополнительно 625 млн евро в результате налогообложения доходов от замороженных активов России на 250 млрд евро, размещенных на площадке Euroclear, сообщила газета Soir.
Газета пишет, что правительство Бельгии обнародовало значительный объем непредвиденных доходов – 625 млн евро, полученных от налогообложения замороженных финансовых активов России на сумму 250,6 млрд евро, размещенных через международный депозитарий Euroclear. Уточняется, что эти деньги были вложены в инвестиции Euroclear, в результате чего депозитарий получил сверхприбыль 821 млн евро, которая была обложена налогом по повышенной ставке, передает ТАСС.
Предполагается, что в 2023 году страна также получит доход от этих активов, однако он будет меньшим, чем в 2022 году.
Ранее глава бельгийского казначейства Александер де Гест сообщил в интервью «Суар», что в числе замороженных в Бельгии российских средств 191,9 млрд евро приходятся на транзакции и 58,7 млрд евро на активы, преимущественно в виде ценных бумаг.
Напомним, по данным на 2019 год, объем прямых иностранных инвестиций России в ЕС оценивался в 136 млрд евро, ЕС смог найти и заморозить около 21 млрд евро.
Российский танк выдержал прямое попадание во время штурма Марьинки
Российский танк Т-72Б3 выдержал прямое попадание во время штурма Марьинки
Блогеры опубликовали впечатляющие кадры того, как российский танк Т-72Б3 в ходе штурма Марьинки выдержал прямое попадание в лоб.
Появившееся видео было снято от первого лица членом экипажа, отмечает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Башня танка загорелась после мощного удара снаряда, тем не менее он смог остаться на ходу. Блогеры сообщают, что в итоге он благополучно вернулся на базу, выполнив боевую задачу.
Танк Т-72Б3 – это модернизированная версия Т-72Б. Модификацию начали производить в 2011 году на «Уралвагонзаводе». По части параметров модель была доведена до уровня Т-90А.
Чат-бот ChatGPT составил мирный договор по Украине
Чат-бот ChatGPT составил мирный договор по Украине и написал послания Путину и Зеленскому
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Чат-бот ChatGPT по запросу немецкого издания Berliner Zeitung написал проект мирного договора между Москвой и Киевом, а также предложил послания президенту России Владимиру Путину и главе Украины Владимиру Зеленскому.
ChatGPT было поручено составить письма от лица федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца Путину и Зеленскому с призывом к миру.
В письме к российскому президенту говорится, что Германия «признает законные интересы России в сфере безопасности». «Хотели бы предложить перспективу того, что готовность к прекращению огня и мирным переговорам сможет открыть дверь для улучшения сотрудничества между Россией и Европой», – отмечается в послании ChatGPT. Чат-бот полагает, что «это пойдет на пользу экономическим и политическим связям между странами и поможет решить общие проблемы безопасности», передает РИА «Новости».
В сформулированном искусственным интеллектом проекте мирного договора содержатся следующие пункты: прекращение огня, отвод войск на изначальные позиции, введение демилитаризованной зоны вдоль линии конфликта под надзором миротворческих сил, предоставление автономии Донецку и Луганску в составе Украины, а также защита законных прав русскоязычного населения в этих регионах.
В проекте договора также указывается необходимость приведения в норму отношений между конфликтующими странами, на обе стороны возлагается ответственность по восстановлению пострадавших районов, ChatGPT предусмотрел призыв к ООН, ОБСЕ и ЕС следить за выполнением договора.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как искусственный интеллект Запада угрожает России.
Стало известно о подготовке ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области
Врио херсонского губернатора Сальдо: Попытки ВСУ форсировать Днепр обречены на провал
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Украинские военные ведут подготовку к форсированию Днепра в Херсонской области, но их попытки обречены на провал, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
По его словам, на правом берегу Днепра подразделения ВСУ маневрируют, меняют и создают ложные позиции. Также ведется переброс живой силы и техники, собираются плавсредства, передает РИА «Новости».
Кроме того, Сальдо отметил, что для успешного форсирования Днепра у военных Украины недостаточно средств.
«В первую очередь это касается техники, вооружения, боеприпасов и средств обеспечения. Людей-то они нагнали достаточно», – добавил он.
По словам врио губернатора, в ближайшее время на Днепре или в Лимане возможны провокации, однако они обречены на провал.
Ранее сообщалось, что российские артиллеристы нанесли ночью удар по месту размещения подразделения украинских войск, находящегося под Херсоном.
До этого российская артиллерия уничтожила две гаубицы ВСУ в Херсонской области.
Названы условия сделки Зеленского с Польшей для противостояния России
NPD: Зеленский пообещал Варшаве Западную Украину в обмен на помощь против России
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Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Варшаву пошел на сделку с польским коллегой Анджеем Дудой, которая при провале украинского контрнаступления гарантирует передачу в состав польского государства западноукраинских земель, сообщили СМИ.
Автор портала Niezalezny Dziennik Polityczny Марек Галась отметил, что в условия сделки с Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой входит возвращение Польше западноукраинских земель. По его словам, сделка была заключена в обмен на предоставление «последнего шанса для украинской власти», передает Ura.ru.
Как указал Галась, к такому шагу Зеленского подтолкнули продолжающиеся неудачи украинской армии на фронте, усиление давления со стороны США и расстройство глав иностранных государств безрезультатными вложениями в поддержку украинской власти. Помимо западноукраинских земель, Зеленский также дал согласие на продажу главных украинских предприятий польским предпринимателям, уточнил автор.
Ранее в Совфеде заявили, что контрнаступление украинской армии, которое готовит президент Владимир Зеленский, обречено на провал, так как силы ВСУ истощены.
В апреле Зеленский на встрече с лидером Польши Анджеем Дудой заявил, что между двумя странами скоро не будет никаких границ.
Херш: Диверсию на «Северных потоках» США придумали в Рождество 2021 года
Американский журналист Херш: США угрозой «Северным потокам» хотели шантажировать Россию
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План о подрыве «Северных потоков» создали еще в 2021 году, его разработали, чтобы пригрозить Москве и не допустить начала спецоперации, заявил американский журналист Сеймур Херш.
Идея о подрыве появилась незадолго до Нового года – в декабре 2021 года, «в районе Рождества», заявил Херш в интервью Tichys Einblick, передает ТАСС.
Нужно было найти «что-то необычное», что президент США мог бы использовать «как приманку или угрозу», чтобы убедить президента России Владимира Путина не начинать СВО, добавил он.
По его мнению, США действуют по принципу «ты с нами или против нас», потому и была разработана диверсия.
Напомним, Херш в своем материале о «Северных потоках» заявлял, что взрывчатку на газопроводах установили водолазы США во время учений НАТО.
Также журналист указывал, что публикации в западных СМИ о терактах на газопроводах являются попыткой ЦРУ сосредоточить внимание на любых подозреваемых в подрывах, кроме президента США Джо Байдена.
Генпрокурора попросили завести против Ахеджаковой дело о дискредитации ВС России
Генпрокурора Краснова попросили завести против Ахеджаковой дело за дискредитацию ВС России
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Народную артистку России Лию Ахеджакову нужно признать иноагентом и завести против нее три уголовных дела, такое обращение к генпрокурору Игорю Краснову направил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
Бородин попросил Краснова проверить Ахеджакову по статьям «Государственная измена», а также «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ» и «Возбуждение ненависти либо вражды», передает ТАСС.
Глава организации попросил надзорное ведомство изучить возможность признания актрисы иноагентом и лишить наград и почетных званий после ее слов о российской политике по демилитаризации и денацификации Украины.
Бородин напомнил, что Ахеджакова регулярно дает интервью украинским СМИ, в ходе которых желает Украине победы. В соцсетях она заявляла, что поддержала ВСУ финансово, и призывала других делать то же самое.
Напомним, Ахеджакова уволилась из столичного театра «Современник» по собственному желанию.
WP узнала о неверии США в способность Киева лишить Россию сухопутного пути в Крым
Washington Post сообщила о сомнениях Вашингтона в способности Киева «перерезать сухопутный мост России в Крым»
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В Вашингтоне сомневаются, что планируемое Украиной контрнаступление сможет «перерезать сухопутный мост России в Крым», пишут СМИ со ссылкой на просочившиеся в Сеть «документы Пентагона».
Хотя публично власти США заявляют о жизнеспособности вооруженных сил Украины, ВСУ испытывают «проблемы с сосредоточением войск, боеприпасов и техники», передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
В результате ВСУ могут «значительно не оправдать» ожидания Киева от контрнаступления, сообщает издание. Такая оценка, вероятно, придаст смелости критикам, призывающим к переговорам.
Из документов следует, что ВСУ столкнулись с «недостатками формирования сил и обеспечения». Предполагается, что контрнаступление может обернуться лишь «незначительным территориальным приобретениям». По версии, изложенной в документе, Украина намерена взять под контроль территории на востоке и одновременно «перерезать сухопутный мост России в Крым». Однако российская оборона и «постоянные недостатки Украины в подготовке и поставках боеприпасов» грозят не только «затормозить прогресс», но и «усугубить потери» ВСУ, пишет WP.
Если судить по указанной маркировке документа, его, вероятно, готовили агентурная и радиотехническая разведка, не исключено, что с использованием секретных методов ЦРУ и АНБ, пояснило издание.
Официальные лица в США заявили, что Национальный совет по разведке также предсказывает скромные результаты – ряду лиц в Капитолии сообщили, что Киеву вряд ли удастся вернуть территории, сопоставимые с результатами осени.
После того как просочившийся документ был составлен, США провели с Украиной штабные учения, чтобы показать возможные сценарии. По словам американских чиновников, Киев начинает понимать ограничения того, чего может достичь в наступлении. В США усомнились в способности ВСУ «перерезать сухопутный мост России в Крым», но выразили надежду, что Украина сможет хотя бы создать угрозу свободному перемещению российских сил в этом районе.
Украинский чиновник высокого ранга заявил, что информация «отчасти верна». Он посетовал на задержку западной помощи. Другой чиновник назвал «очевидным», что «контрнаступление будет сосредоточено на юге: сначала Мелитополь, а затем Бердянск». По его словам, конкретное место «могут изменить за неделю до этого».
Напомним, в Сети продолжается обсуждение утечек документов Пентагона. Из них следует, что ВС Украины столкнулись с проблемой дефицита снарядов для советских систем ПВО, среди которых С-300 и «Бук». По данным источников, к 20-м числам мая ВСУ потратят весь запас имеющихся снарядов.
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Агент разведки Украины признался в передаче данных для ударов ВСУ по России
Задержанный в Запорожской области агент украинской разведки признался в передаче данных для ударов ВСУ по России
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Агент Главного управления разведки Минобороны Украины, которого задержали в Запорожской области России, подтвердил, что понимал, для чего его завербовала украинская сторона.
На соответствующий вопрос о передаче данных Украине он ответил: «Да, для нанесения ударов». Ему было велено передавать информацию не только о дислокации российских военных, но и о гражданских объектах, в том числе СМИ и банках, передает ТАСС.
Как сообщил 22-летний задержанный, он передал «координаты местной военной комендатуры», а позднее «товарищ предложил» ему «съездить в Херсонскую область». За время поездки задержанный, по его собственным словам, «выявил 13 блокпостов» российских военных.
В правоохранительных органах отметили, что украинские спецслужбы вербуют «асоциальных, маргинальных личностей» или же используют «угрозы и шантаж». Так, в прошлом задержанный агент ГУР был условно осужден за побои и угрозы убийством. Его объявили в федеральный розыск за нарушение правил условного наказания. Уже в розыске он вошел в «террористическую организацию», став «пособником ее куратора – ГУР Украины».
Напомним, правоохранительные органы задержали агента Главного управления разведки Минобороны Украины в Запорожской области. Мужчина является гражданином России, ему грозит до 20 лет тюрьмы.
В Латвии вскрыли схему поставки российского топлива на Украину
TV3: Российское топливо везут через Ригу на Украину по поддельным документам
Российское топливо уже несколько месяцев поступает на Украину через Латвию по поддельным документам, сообщили латвийские СМИ.
По данным программы Neka personiga («Ничего личного») на канале TV3, в начале года в рижский порт из Санкт-Петербурга зашли три танкера, в том числе суда NS Point и NS Pride «Совкомфлота». Общая стоимость груза превышала 100 млн евро. Грузы доставлялись на склады компании PARS Terminals, пишет РБК.
В январе и феврале возле складов, по данным латвийского телеканала, заметили несколько десятков бензовозов с Украины. В начале апреля на территории терминала и рядом с ней также стояли в ожидании грузовики с украинскими номерами.
TV3 напоминает, что до 5 февраля, дня вступления в силу эмбарго на российские нефтепродукты, ввоз топлива из России не считался нарушением санкций ЕС. Об этом же заявил латвийский МИД, напомнив, что российское топливо, ввезенное до указанной даты, можно продавать. При этом уже более года на Украину нельзя ввозить российское топливо.
В PARS Terminals заявили, что топливо поступило из Казахстана, груз имеет все необходимые сертификаты. Об этом же сообщили в компании Orlen Lietuva, от чьего имени выдан сертификат. После обращения в таможенное управление выяснилось, что аналогичные документы были использованы ранее, в январе, а бумаги поддельные.
Авторы Neka personiga сообщали о таких перевозках еще в феврале, однако власти Латвии не стали заводить уголовных дел. Прокуратура направила материалы дела на новое рассмотрение.
В январе стало известно, что Болгария тайно снабжала ВСУ дизельным топливом производства (НПЗ) «Лукойл нефтохим Бургас» после начала спецоперации России.
В Госдуме объяснили новое правило получения повестки в военкомат
Депутат Картаполов: Повестка в военкомат будет считаться полученной с момента размещения в личном кабинете на Госуслугах
В соответствии с законопроектом, предполагающим создание Единого реестра военнообязанных, повестка в военкомат будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного на портале Госуслуг, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Об этом Картаполов сообщил в эфире канала «Россия 24».
Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит во вторник.
Картаполов также сообщил, что новой волны мобилизации в России не планируется.