Пескова спросили о совещании Путина по беспилотникам

Песков заявил, что о совещании Путина по беспилотникам оповестят дополнительно

Кремль оповестит о возможном совещании у президента России Владимира Путина по вопросам развития беспилотников в стране, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Эта работа (по развитию беспилотников в России – прим. ВЗГЛЯД) ведется. Что касается возможных совещаний на этот счет, мы своевременно будем вас информировать», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Во вторник у главы государства запланировано совещание по экономике, в ходе которого обсудят ситуацию на валютном рынке, это будет «объемное мероприятие», приводит слова Пескова ТАСС.

На совещании обсудят прогнозы социально-экономического развития в 2023–2026 годах, развитие строительной отрасли и ситуацию с бюджетом.

В открытой части будет вступительное слово Путина, доклады заслушают в закрытом режиме. Совещание планируется около 16.00 мск. В нем примут участие премьер Михаил Мишустин, глава администрации Антон Вайно, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Марат Хуснуллин, помощник президента Максим Орешкин, глава Минфина Антон Силуанов, глава министерства экономического развития Максим Решетников, глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Также у президента планируется в первой половине вторника телефонный разговор с международным собеседником, после него о переговорах сообщат СМИ.

До этого несколько СМИ указывали, что у главы государства в марте планируется совещание по развитию беспилотной авиации.