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Цена биткоина превысила 30 тыс. долларов
Coindesk сообщил о росте стоимости биткоина выше 30 тыс. долларов
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В ходе торгов стоимость биткоина впервые с июня поднялась выше 30 тыс. долларов, свидетельствуют данные Coindesk.
Биткоин прибавил 7,15% и вырос в цене до 30,347 тыс. долларов, передает ТАСС.
В марте сообщалось, что рост стоимости золота и биткоина может свидетельствовать о подготовке к новой глобальной рецессии.
Российская авиация и «Солнцепеки» нанесли удар по украинским позициям
Авиация ВКС России и системы ТОС-1А «Солнцепек» нанесли удар по позициям ВСУ в ДНР
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Российская штурмовая авиация и системы ТОС-1А «Солнцепек» нанесли поражение живой силе украинских войск на Краснолиманском направлении, противник понес потери, заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
По его словам, штурмовая авиация, используя неуправляемые ракеты, нанесла удары по огневым средствам и живой силе украинских националистов. Тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А «Солнцепек» нанесено огневое поражение термобарическими снарядами, противник понес потери в личном составе и технике, передает РИА «Новости».
Савчук рассказал также, что оперативно-тактическая авиация нанесла удары с применением фугасных авиационных бомб по пунктам временной дислокации и складу боеприпасов противника.
На червоно-дибровском участке удалось обнаружить перемещение личного состава и техники 58-й мотопехотной бригады и штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады украинских войск, а также 15-го полка нацгвардии Украины.
Расчетами ствольной и реактивной артиллерии группировки войск «Центр» нанесено огневое поражение, противник понес потери в живой силе и технике.
Ранее начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Александр Гордеев сообщил, что снайперской парой подразделения спецназа на Южно-Донецком направлении уничтожена разведгруппа украинских националистов.
Маск публично ответил хейтерам Медведева в посте о «ненужной Украине»
Бизнесмен из США Илон Маск публично ответил хейтерам зампреда Совбеза Дмитрия Медведева в посте о «ненужной Украине»
Американский предприниматель Илон Маск высказался по вопросу нападок пользователей Twitter (запрещен в России) под постом зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о «никому не нужной Украине».
Отмечается, что Маск предложил людям самостоятельно принимать решения. «Пусть люди принимают решения сами за себя», – цитирует Маска Ura.ru.
После этого пользователи соцсети начали обвинять самого бизнесмена в том, что он «не выполняет антироссийские санкции» и позволяет политикам пользоваться платформой.
В ответ на это Маск отметил, что российский лидер Владимир Путин не является его «лучшим другом».
Ранее Медведев заявил, что Украина как государство исчезнет по той причине, что эта страна не нужна ни Европе, ни Соединенным Штатам, ни Африке и Латинской Америке, ни Азии, ни России и даже собственным гражданам.
Американский эсминец незаконно вошел в акваторию Китая
НОАК: Американский эсминец незаконно вошел в акваторию КНР в Южно-Китайском море
Американский ракетный эсминец Milius незаконно вошел в территориальные воды КНР возле рифа Мэйцзи (Мисчиф) в Южно-Китайском море, заявил представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли.
По его словам, 10 апреля ракетный эсминец Milius незаконно вторгся в воды, прилегающие к рифу Мэйцзи у китайских островов Наньша, не получив одобрения правительства Китая на транзит, передает ТАСС. Тянь Цзюньли добавил, что Южная зона боевого командования организовала военно-морские и воздушные силы для наблюдения за американским эсминцем.
Он отметил также, что Китай обладает неоспоримым суверенитетом над островами Южно-Китайского моря и прилегающими водами, и войска Южной зоны боевого командования всегда находятся в состоянии повышенной боевой готовности.
Ранее глава Минобороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что американский авианосец USS Nimitz находится примерно в 400 морских милях (740,8 км) к востоку от Тайваня, в одном районе с китайским авианосцем «Шаньдун», который впервые покинул Южно-Китайское море.
Пушилин объяснил задержку в освобождении Марьинки
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в районе Авдеевки
Российские силы серьезно продвигаются на Авдеевском направлении, заявил в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин. Он также объяснил задержку в освобождении Марьинки.
По его словам, в районе Авдеевки российские подразделения серьезно продвигаются, но достаточно большой ценой, передает ТАСС.
Пушилин рассказал также, что затянувшееся освобождение Марьинки объясняется тем количеством резервов, которые продолжают отправляться со стороны украинского режима для того, чтобы не дать полностью освободить данный населенный пункт.
Ранее украинские военные на Авдеевском направлении нарушили правила и обычаи ведения войны, в ходе боевых действий они решили переодеться в гражданскую одежду, спрятавшись от беспилотников.
Глава Минобороны Украины едва не попал в плен в Гостомеле
Глава Минобороны Украины рассказал, как чуть не попал в плен в Гостомеле
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в прошлом году чуть не попал в плен в Гостомеле под Киевом, сообщает издание «Украинская правда».
Резников рассказал, что в прошлом году должен был ехать в защищенный командный пункт (ЗКП) Минобороны Украины в Гостомеле. Именно туда произошла массированная высадка российского десанта, сообщает РИА «Новости».
Министр отметил, что если бы он и его команда приехали туда на несколько дней раньше, то оказались бы в плену. Избежать этого удалось благодаря тому, что был нарушен «протокол безопасности», и военные «просто распылились по разным зданиям Минобороны», и их не получилось быстро собрать для поездки.
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Георгий Шпак рассказал газете ВЗГЛЯД о героизме десантников во время проведения спецоперации на Украине, в том числе и во время броска на аэродром Гостомель.
Пушилин прибыл в Артемовск
Врио главы ДНР Денис Пушилин прибыл в Артемовск
Врио главы ДНР Денис Пушилин приехал в Артемовск и рассказал о работе российских бойцов по освобождению города.
В своем Telegram-канале он опубликовал видеосообщение, где рассказал, что бойцами ЧВК «Вагнер» идет зачистка города Артемовска.
«Наши подразделения продолжают освобождать русские земли», – подчеркнул он.
Также Пушилин добавил, что Киев не жалеет ни город, ни своих военных, отправляя их в «мясорубку». После этого пообещал опубликовать более подробное видео.
Ранее командующий восточной группировкой ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация в Артемовске сложная, но контролируемая, бои носят ожесточенный характер.
CNN: Киев пересмотрел военные планы после утечки секретных документов
CNN: Киев пересмотрел некоторые военные планы после утечки секретных документов о состоянии Вооруженных сил Украины
Американский телеканал CNN выступил с утверждением, что Киев якобы пересмотрел некоторые военные планы после утечки секретных документов о состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Неназванный источник американского телеканала, якобы близкий к Владимиру Зеленскому, выступил с утверждением, что Киев уже изменил некоторые свои военные планы из-за утечки информации. При этом телеканал никак не уточняет, в чем именно заключаются изменения военных планов и какого они масштаба, передает РИА «Новости».
Накануне основатель «Группы Вагнера» Евгений Пригожин поделился данными, что Украина подготовила для контрнаступления около 200 тыс. человек. При этом в США предупредили об опасности перехода ВСУ в контрнаступление из-за утечки информации из Пентагона.
Любимову попросили рассмотреть возможность отмены выступлений Козловского в России
Депутат Гусев попросил Любимову рассмотреть возможность отмены выступлений Козловского в РФ
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К министру культуры Ольге Любимовой обратился первый замруководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев, он попросил ее рассмотреть возможность отмены на территории России выступлений актера Данилы Козловского.
Гусев напомнил, что актер выступил с осуждением СВО и уехал из России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции обращение парламентария.
Он попросил Любимову рассмотреть возможность отмены выступлений Козловского и других «подобных ему деятелей культуры на всех площадках России». Причиной он указал их отношение «к нашей стране, своему народу и нашей армии».
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин подал на имя генпрокурора России Игоря Краснова обращение с просьбой проверить актера Данилу Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил России.
Напомним, брат и пресс-секретарь артиста Егор Козловский сообщил, что в Москве и Санкт-Петербурге состоятся запланированные на апрель и май спектакли с участием Данилы Козловского.
Бельгия получила 625 млн евро доходов от замороженных российских активов
Soir: Бельгия получила 625 млн евро от налогообложения доходов с замороженных 250 млрд евро России
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Бельгия получила дополнительно 625 млн евро в результате налогообложения доходов от замороженных активов России на 250 млрд евро, размещенных на площадке Euroclear, сообщила газета Soir.
Газета пишет, что правительство Бельгии обнародовало значительный объем непредвиденных доходов – 625 млн евро, полученных от налогообложения замороженных финансовых активов России на сумму 250,6 млрд евро, размещенных через международный депозитарий Euroclear. Уточняется, что эти деньги были вложены в инвестиции Euroclear, в результате чего депозитарий получил сверхприбыль 821 млн евро, которая была обложена налогом по повышенной ставке, передает ТАСС.
Предполагается, что в 2023 году страна также получит доход от этих активов, однако он будет меньшим, чем в 2022 году.
Ранее глава бельгийского казначейства Александер де Гест сообщил в интервью «Суар», что в числе замороженных в Бельгии российских средств 191,9 млрд евро приходятся на транзакции и 58,7 млрд евро на активы, преимущественно в виде ценных бумаг.
Напомним, по данным на 2019 год, объем прямых иностранных инвестиций России в ЕС оценивался в 136 млрд евро, ЕС смог найти и заморозить около 21 млрд евро.
Петиция к Зеленскому о демобилизации набрала необходимое число подписей
Авторы петиции к Зеленскому призвали демобилизовать отслуживших 18 месяцев солдат ВСУ
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Одна из электронных петиций на сайте президента Украины с предложением разрешить демобилизацию тем, кто отслужил уже 18 месяцев, набрала необходимые 25 тыс. подписей.
Авторы обращения пишут, что украинские военные находятся на фронте больше года, и назрела необходимость урегулировать сроки службы. Также отмечается, что закон о праве увольнения из армии для тех, кто отслужил полтора года и не хочет служить дальше, уже зарегистрирован в парламенте, передает РБК.
В обращении отмечается, что в украинскую армию после начала СВО пошли служить добровольцы и те, кто не уклонялся от повесток. Они теперь не могут положиться на государство, так как не имеют юридически прописанных прав и сроков службы.
На сайте Зеленского зарегистрированы еще несколько петиций с требованием демобилизации, но они не набрали нужное количество голосов для рассмотрения.
Ранее Fox News предсказал крупнейшую с начала СВО мобилизацию на Украине, якобы необходимую для контрнаступления.
Напомним, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Давид Арахамия заявил, что на Украине могут усилить мобилизацию.
Трамп: США без боеприпасов скатываются к третьей мировой войне
Трамп предупредил, что США скатываются к третьей мировой войне без боеприпасов, но с Байденом
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При сохранении существующего положения вещей США скоро скатятся в третью мировую войну, но «без боеприпасов», единственный способ решить все проблемы, в том числе с Китаем, это избавиться от Джо Байдена, заявил экс-президент США Дональд Трамп.
Трамп написал в соцсетях, что путь, по которому следуют США, приведет страну к третьей мировой войне и без боеприпасов. По его словам, Вашингтон и союзники признают постепенное истощение арсеналов из-за Украины, передает РИА «Новости».
Экс-президент США заявил, что оптимальным и единственным способом решить проблему с Китаем и другие вопросы является избавление от Байдена.
В среду Трамп уже заявлял, что по вине действующей администрации США во главе с Джо Байденом мир вплотную приблизился к ядерной третьей мировой войне. Напомним также, в феврале заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев допускал, что президент США Джо Байден может начать третью мировую войну «по рассеянности».
Лукашенко: Белоруссии нужны гарантии России о защите как собственной территории
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Минску необходимы гарантии защиты со стороны Москвы как собственной территории в случае внешней агрессии, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
По его словам, такая просьба была озвучена на переговорах. При этом российский лидер Владимир Путин поддержал предложения Лукашенко по всем направлениям и заверил, что России и Белоруссии нужно проревизировать все договоры и соглашения, передает БелТА.
Кроме того, Лукашенко рассказал, что в данный момент уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, республика начала задействовать группировку Союзного государства.
Сам же глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что одной из ключевых тем встречи стала боевая подготовка и слаживание подразделений совместной группировки.
Он также рассказал, что стороны могут обсудить вопросы «расширения рамок» совместной группировки войск.
«Действительно, здесь достаточно большая группировка. И мы, конечно, рассмотрим все вопросы ее дальнейшего пребывания, подготовки и, наверное, расширения рамок, которые вы обсуждали с президентом Владимиром Путиным», – подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что в Минске белорусский лидер с министром обороны России Сергеем Шойгу начали обсуждение вопроса обеспечения безопасности в Союзном государстве.
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Сенатор: Китай жестко отреагирует на проамериканские заявления Украины по Тайваню
Сенатор Долгов: Шутки с Китаем по поводу Тайваня – плохая затея Киева
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Заявления украинских властей всех уровней делаются лишь по американской инструкции. И в Пекине это понимают. Но вопрос Тайваня принципиален для КНР, поэтому игнорировать подобные заявления Поднебесная не станет, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в Раде назвали претензии Китая на Тайвань «заблуждением» коммунистов.
«У Украины напрочь отсутствует собственная позиция по любому международному вопросу. В Киеве у власти находится группа людей, которая реализует установки Белого дома. Вся риторика Рады и администрации Зеленского обусловлена исключительно теми инструкциями, которые были выданы Вашингтоном», – сказал зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
«Команда Зеленского долго пыталась добиться хотя бы телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином. Но ничего не вышло. И основная причина в том, что председатель Китая прекрасно понимает – говорить с президентом Украины не о чем», – замечает собеседник.
«Очевидно, что Мережко абсолютно дремуч в вопросах истории. В противном случае он не стал бы говорить глупости о том, что Китай не имеет прав на Тайвань. Вместе с тем я не исключаю, что эти слова могут быть своего рода зондированием почвы. Если на Банковой хотят обострить отношения еще и с Китаем, то они двигаются в правильном направлении», – иронично замечает сенатор.
«КНР – мощное и суверенное государство, наш стратегический партнер. И я могу прогнозировать, что если бы подобное заявление прозвучало на более высоком уровне в Киеве, позиция Поднебесной была бы крайне жесткой. Шутки с Китаем по поводу Тайваня – плохая затея. Это должны понимать и в Вашингтоне, и в Киеве», – заключил Долгов.
Ранее глава комитета по международным делам Верховной рады Украины Александр Мережко заявил, что компартия Китая «продолжает кричать», что Тайвань принадлежит КНР, пишет РИА «Новости». При этом он подчеркнул, что это якобы коммунистическое заблуждение, основанное на отрицании и глубоко дискредитированной и почившей политической программе. По версии Мережко, «неопровержимая истина» заключается в том, что Китай не имеет законных претензий на Тайвань.
Во второй половине марта в офисе Зеленского заявили, что испытывают трудности в организации телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с председателем КНР Си Цзиньпином. Китаист Алексей Маслов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД тогда объяснил причины возникших проблем. Газета ВЗГЛЯД также подробно разбирала, как США используют Украину в качестве оружия против Китая.
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CNN: Утечка данных Пентагона выявила шпионаж США за ключевыми союзниками и Зеленским
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Утечка секретных данных из Пентагона, указывающих на ведение Соединенными Штатами шпионской деятельности не только за конкурентами, но и за союзниками, сильно обеспокоила многих официальных лиц Вашингтона, сообщает телеканал CNN.
По данным телеканала, американские чиновники боятся, что сложившаяся ситуация может поставить под угрозу источники и подорвать важные международные отношения, передает РИА «Новости».
«Просочившиеся в Сеть высокосекретные документы Пентагона показали, как Штаты шпионят за союзниками и врагами… чиновники опасаются, что разоблачения могут поставить под угрозу конфиденциальные источники и важные международные отношения», – добавили в сюжете канала.
Более того, часть секретных документов указывает на огромный масштаб прослушивания со стороны Штатов своих ключевых союзников – Южную Корею, Израиль и Украину.
Кроме того, по данным телеканала, один из просочившихся из Пентагона документов раскрывает данные о шпионаже за Зеленским со стороны Соединенных Штатов. При этом близкие к Зеленскому источники заверили, что глава Украины этой информации не удивился, даже охарактеризовал ее как «ожидаемую».
Согласно информации CNN, в ходе шпионажа выяснилось, что Зеленский «предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области» в конце февраля с помощью беспилотников.
Именно этим, как уверяет телеканал, объясняются публичные заявления Штатов о нежелании предоставлять Киеву оружие дальнего радиуса действия, так как США не поддерживают стремления Киева наносить удары по российской территории.
Ранее американский телеканал CNN выступил с утверждением, что Киев якобы пересмотрел некоторые военные планы после утечки секретных документов о состоянии ВСУ. До этого в США предупредили об опасности перехода ВСУ в контрнаступление из-за утечки информации из Пентагона.
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Российские войска за сутки уничтожили более 530 украинских военных
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Российские военные на Донецком направлении уничтожили более 290 украинских военнослужащих, всего за сутки ВСУ потеряли более 530 военных, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
ВС России на Купянском направлении нанесли поражение ВСУ у населенных пунктов Розовка Луганской народной республики, Синьковка, Тимковка, Крахмальное и Першотравневое Харьковской области, здесь противник потерял более 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-20. Также сообщается, что возле Старицы Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Терны, Торское, Серебрянка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики, уничтожено более 120 военных ВСУ, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20. Также в Новолюбовке Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.
В Минобороны сообщили, что на Донецком направлении за сутки уничтожено более 290 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и Д-20, а также склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Краматорска.
В то же время на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Червоная Криница, Омельник и Преображенка Запорожской области. Здесь противник потерял 50 военнослужащих, боевую бронированную машину, два пикапа, а также самоходную артиллерийскую установка «Гвоздика».
Сообщается, что на Херсонском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пятнадцать автомобилей, одна артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
Всего ВС России в течение суток нанесли поражение 102 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 134 районах. В районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Новоберислав Херсонской области поражены пункты управления 125-й, а также 126-й бригад территориальной обороны, а ПВО перехватила два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Также уничтожены 11 беспилотников в районах населенных пунктов Наугольное, Червонопоповка Луганской народной республики, Токаревка Харьковской области, Веселое, Пески, Благовещенка и Опытное ДНР.
Ранее летчики ЗВО поразили мост, по которому украинская ДРГ выдвигалась в Брянскую область.