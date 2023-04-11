Цена биткоина превысила 30 тыс. долларов

Российские войска за сутки уничтожили более 530 украинских военных

Российские военные на Донецком направлении уничтожили более 290 украинских военнослужащих, всего за сутки ВСУ потеряли более 530 военных, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВС России на Купянском направлении нанесли поражение ВСУ у населенных пунктов Розовка Луганской народной республики, Синьковка, Тимковка, Крахмальное и Першотравневое Харьковской области, здесь противник потерял более 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-20. Также сообщается, что возле Старицы Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

Кроме того, на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Терны, Торское, Серебрянка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики, уничтожено более 120 военных ВСУ, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20. Также в Новолюбовке Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.

В Минобороны сообщили, что на Донецком направлении за сутки уничтожено более 290 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и Д-20, а также склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Краматорска.

В то же время на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Червоная Криница, Омельник и Преображенка Запорожской области. Здесь противник потерял 50 военнослужащих, боевую бронированную машину, два пикапа, а также самоходную артиллерийскую установка «Гвоздика».

Сообщается, что на Херсонском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пятнадцать автомобилей, одна артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Всего ВС России в течение суток нанесли поражение 102 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 134 районах. В районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Новоберислав Херсонской области поражены пункты управления 125-й, а также 126-й бригад территориальной обороны, а ПВО перехватила два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Также уничтожены 11 беспилотников в районах населенных пунктов Наугольное, Червонопоповка Луганской народной республики, Токаревка Харьковской области, Веселое, Пески, Благовещенка и Опытное ДНР.

Ранее летчики ЗВО поразили мост, по которому украинская ДРГ выдвигалась в Брянскую область.