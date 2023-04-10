Названо оказавшееся самым трудным слово в «Тотальном диктанте»

Самыми трудными в «Тотальном диктанте» стали слова «сызмальства» и «кардинально»

Филологи, проверяющие сданные тексты «Тотального диктанта» в Новосибирске, обнаружили девять разных ошибок, допущенных участниками акции в слове «сызмальства».

Как рассказала руководитель проверочного пункта в Новосибирском государственном техническом университете Галина Мандрикова, пальма первенства среди наиболее частых ошибок в этом году за словом «кардинально», которое люди упорно пишут «координально», и словом «сызмальства», передает РИА «Новости».

Руководитель новосибирской городской экспертной комиссии «Тотального диктанта» Марина Шпильман подтвердила, что слово «сызмальства» по количеству допущенных ошибок стало словом дня, при этом кто-то писал «с измальства», «с ызмальства», был даже вариант «с ъ измальства».

Эксперт отметила, что также много пишущих допустили ошибки в слове «извне», «понапрасну» и «паровоз» (писали «паравоз» и «поравоз»), «философский», которое писали через «в» – «филосовский».

Мандрикова добавила, что экспертов повеселили варианты написания названий различных животных и птиц. Так, участники акции рябчика часто называли «ряпчек», а барсука писали как «борсук» или «барсюк».

Ранее были названы самые смешные ошибки на «Тотальном диктанте».