Названы самые смешные ошибки на «Тотальном диктанте»

Организаторы всемирной образовательной акции «Тотальный диктант» рассказали о забавных ошибках, которые были допущены участниками во время написания текста.

«Если говорить о каких-то смешных случаях, забавных словах, то у нас в некоторых работах поймал Васька Пепел не леща, а клеща», – цитирует RT члена экспертного совета «Тотального диктанта» Владимира Пахомова.

Также многие участники ошиблись в написании слов «обаяние» и «земля», а также сочетании «Василисин муж». Также некоторые написали, что события пьесы привели не к «трагической», а к «тропической» развязке.

Председатель экспертного совета «Тотального диктанта» Наталья Кошкарева отметила, что затруднения вызвали слова «также» и «так же», кто-то написал вместо «обшит корабельным дубом» «облит карамельным дубом», а «Моцарта и Сальери» написали, как «Моцарт и Савелий».

Всего в акции приняли участие более 236 тыс. человек из 80 стран мира. Количество участников с прошлого года увеличилось на 10 тыс. человек, передает ТАСС.

«В России в целом мы рады тому, что количество участников во многих городах выросло. Мы связываем рост в некоторых городах с тем, что накануне «Тотального диктанта» у нас состоялось грандиозное промо-мероприятие – автопробег «Тотального диктанта» из Владивостока в Таллин», – рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец.

По ее словам, лидерами по охвату участников акции являются Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. Возможностью написать диктант онлайн воспользовались 21,4 тыс. человек.

«Тотальный диктант» проводится каждый год в добровольной форме для всех желающих. Цель проекта – дать возможность каждому проверить свое знание языка и пробудить интерес к повышению грамотности. В 2019 году столицей «Тотального диктанта» стал Таллин. В этом году автором текста стал литературовед Павел Басинский.