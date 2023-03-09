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ЕС собрался изменить правила безвизового режима для третьих стран
Еврокомиссар Йоханссон сообщила о намерении ЕС пересмотреть правила приостановки действия безвизового режима
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Правила приостановки действия безвизового режима въезда в ЕС для граждан третьих стран хотят изменить в связи с частыми злоупотреблениями, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.
Йоханссон сообщила, что за 2022 год около 200 тыс. человек, которые использовали право на безвизовый въезд, захотели получить статус беженца – это 20% от общего числа подавших прошения на предоставление статуса беженца в 1 млн человек. Йоханссон назвала такую ситуацию «злоупотреблением системой» и выразила готовность пересмотреть «механизм приостановки безвизового режима», передает РИА «Новости».
Сейчас безвизовый въезд в страны ЕС доступен гражданам более чем 60 государств, включая Украину, Грузию и Молдавию. Без предварительного получения визы они могут находиться в странах ЕС до 90 дней.
Россия предупредила Запад об обязанности вернуть замороженные активы с процентами
Дипломат Логвинов: Западу рано или поздно придется вернуть России замороженные средства, да еще и с процентами
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Любая форма отъема Западом замороженных российских средств превращается в «воровскую схему», и рано или поздно эти деньги придется возвращать, причем с процентами, заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.
Любая «воровская схема», которую изобретет Европейский союз, противоречит общепринятым правовым нормам, передает РИА «Новости» слова Логвинова.
Он напомнил, что юридическая служба Совета ЕС фактически признала, что рано или поздно государственные активы России придется вернуть, добавив к этому проценты. Если же эти средства по каким-то причинам будут утеряны, ЕС будет обязан компенсировать России потери, сказал дипломат. По его словам, средства придется изыскивать из кармана европейских налогоплательщиков, которые об этом даже не догадываются.
В феврале Юридическая служба Евросоюза фактически подтвердила, что никому не известно местонахождение 86% «замороженных» активов Центрального банка России, общий размер которых она оценивает в 258 млрд долларов.
В Финляндии столкнулись с проблемами из-за закрытия границы с Россией
Yle: Жители Финляндии столкнулись с проблемами из-за закрытия границы с Россией
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Решение властей Финляндии закрыть границы с Россией лишило граждан Финляндии свободы передвижения, а также возможности заправиться дешевым бензином и сходить в парикмахерскую, пишет портал Yle.
Авторы публикации отмечают, что жизнь в приграничных с Россией регионов Финляндии затихла. Они сравнили ситуацию с событиями 1918 года, когда Финляндия, оборвала связи с Россией, обрела независимость. Тогда, по словам журналистов, многим финнам не понравилось решение властей, также страдают от закрытия границ и сейчас, передает ФАН.
Как пишет Yle, закрытие границы лишило граждан Финляндии свободы передвижения, а также стало проблемой для торговли. По словам авторов, жители хотят снова приезжать в Выборг или Светогорск за бензином, в парикмахерскую или просто расслабиться.
Ранее СМИ сообщили, что рабочие в Финляндии начали возводить «пробный участок» трехкилометрового ограждения на границе с Россией.
В октябре представитель погранохраны Финляндии Мира Алопаеус заявила о закрытии финской границы для туристов из России.
Боррель призвал Тбилиси уважать права граждан Грузии на мирный протест
Глава внешнеполитической службы ЕС Боррель призвал Тбилиси уважать права граждан Грузии на мирный протест
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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выступил с утверждением, что принятие грузинской версии закона об иностранных агентах якобы является плохим развитием событий для Грузии и противоречит стремлению Тбилиси вступить в Евросоюз.
Боррель заявил, что парламент Грузии во вторник принял в первом чтении новый закон о транспарентности внешнего влияния, который якобы несовместим с ценностями и стандартами ЕС и противоречит заявленной Грузией цели вступления в Евросоюз. Глава внешнеполитической службы Евросоюза выразил мнение, что принятие грузинской версии закона об иностранных агентах якобы является очень плохим развитием событий для Грузии и ее народа, передает ТАСС.
Он также выступил с утверждением, что закон в его нынешней форме грозит оказать замораживающий эффект в отношении гражданского общества в Грузии и медийных организаций с негативными последствиями для многих граждан республики. Кроме того, Боррель предупредил, что реализация закона может иметь серьезные последствия для отношений Грузии с ЕС.
Боррель также призвал уважать права грузинских граждан на мирный протест.
Ранее Госдеп США пообещал отслеживать ситуацию в Грузии ради соблюдения прав мирных протестующих свободно собираться и выражать свою позицию. Тем временем власти Грузии задействовали спецназ для разгона митинга в Тбилиси.
Сенатор Долгов: Для возвращения замороженных на Западе активов России нужна победа в спецоперации на Украине
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Действия США и ЕС в отношении активов России незаконны. Обращения в международные суды вряд ли принесут результаты. Вероятно, наиболее эффективным путем является полная реализация поставленных целей на Украине. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали сенатор Константин Долгов и экономист Антон Любич. Ранее Россия предупредила Запад об обязанности вернуть замороженные активы с процентами.
«Имеется два выхода из ситуации с кражей активов РФ. Первый – попытка правового урегулирования вопроса. Здесь речь идет о международных судах. Действия Запада незаконны, но мы прекрасно понимаем, что тогда Россия вновь столкнется с предвзятым отношением», – считает сенатор Константин Долгов.
«Международные суды находятся под сильнейшим влиянием США. Интересно, что происходящее не согласуется даже с внутренним законодательством Штатов и ЕС. Политикам стран Запада приходится на ходу выдумывать оправдания самого настоящего воровства. Вашингтон превратил существующие нормы в пустой звук», – подчеркивает собеседник.
«К сожалению, приходится признать, что обращение в международные суды будут малоэффективны, но отказываться от этого не стоит. Их можно использовать в качестве своеобразного рупора нашей позиции. Также Москве необходимо сосредоточиться на политических мерах, а именно на победе в СВО. Полная реализация поставленных целей на Украине позволит нам диктовать собственные правила игры», – резюмирует Долгов.
«Судьба российских суверенных активов рано или поздно решится путем договора между западными странами и Москвой. Конечно, на урегулирование уйдут десятилетия. Однако в какой-то момент Западу что-то понадобится от РФ. Мы, соответственно, напомним о нерешенном вопросе, и компромисс станет единственным выходом из ситуации», – в свою очередь считает экономист Антон Любич.
«Подчеркну, что законных оснований для изъятия наших активов нет. Однако в международном праве не существует «полиции». Контроля над действиями акторов не ведется, а значит, любая норма исполняется ровно настолько, насколько заинтересованная сторона способна добиться ее реализации», – резюмирует Любич.
Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что замораживание Западом активов РФ является «воровской схемой». По его мнению, рано или поздно США и странам Евросоюза придется возвращать «украденные деньги с процентами».
Дипломат отметил, что Запад будет вынужден изыскивать средства для компенсации из кармана собственных налогоплательщиков. При этом он указал, что Совет ЕС фактически признал необходимость возвращения денег России в будущем.
Напомним, в феврале Юридическая служба Евросоюза заявила, что местонахождение 86% замороженных активов Центрального банка РФ остается неизвестным. По оценкам ведомства, общий размер средств может составлять около 258 млрд долларов.
Ранее европейские юристы призвали обязать банки сообщать подробности о суммах замороженных активов российского ЦБ. При этом Bloomberg сообщал, что представители Евросоюза нашли «законные основания» для временного использования не менее 33,8 млрд евро из капитала РФ для интересов Украины.
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Эксперт назвал последствия подключения Украины к совместным закупкам газа в ЕС
Эксперт Юшков: Киев заставит Европу платить за хранение газа в украинских подземных хранилищах
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Суть механизма совместных закупок газа для ЕС до конца не ясна. Однако для Киева самое главное – получить дополнительную возможность использовать ЕС в своих интересах. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что Евросоюз подключил Украину к механизму совместных закупок газа.
«Речь идет о создании некоего единого закупщика, который от лица всего ЕС будет участвовать в тендерах на покупку энергоносителей. Евросоюз обсуждал эту схему довольно давно, еще до 2022 года. Тем самым они хотели создать инструмент для снижения цены на газ», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«С тех пор ситуация несколько изменилась, и от задачи снижения цены европейцы перешли к тому, что единый закупщик должен взять на себя обеспечение гарантированных объемов закупки газа в рамках подготовки к отопительному сезону», – отметил он.
«Таким образом, они не отменяют все предыдущие контракты, рынок остается в прежнем виде, только на него приходит еще один игрок, который тоже начинает закупать газ. Все это может привести к обратному эффекту для цены на энергоресурс. На рынке сейчас и так дефицит газа, а в результате возникновения нового игрока появляется дополнительная конкуренция», – рассуждает собеседник.
«В свою очередь Киев, как мне кажется, хочет заявить: раз он участник союза, то может на что-то влиять. После этого украинские власти попросят у европейцев отсрочку взносов на период военного конфликта и начнут продавливать хранение закупленного ЕС газа в своих подземных хранилищах, причем за арендную плату», – полагает Юшков.
«Не исключаю, что стремление Киева в этот союз вызвано еще и убежденностью в том, что чем в больших аспектах они будут интегрированы с Евросоюзом, тем проще им будет аргументировать свою заявку на полноценное вступление в ЕС», – отметил он.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон сообщило, что Евросоюз подключит Украину к механизму совместных закупок газа. В материале отмечается, что страны ЕС планируют подписать свои первые контракты на совместную закупку газа к лету этого года.
«Мы интегрировали Украину в платформу совместных закупок газа с целью обеспечить дополнительно два млрд кубических метров», – сказала Симсон, выступая перед депутатами комитета по промышленности и энергетике Европарламента.
Напомним, Еврокомиссия прогнозирует рост цен и не исключает дефицита газа в ЕС зимой 2023-2024 годов. Так, из зимнего экономического прогноза Еврокомиссии следует, что несмотря на снижение цен на газ, энергетические проблемы Евросоюза не преодолены, страны могут столкнуться с новым скачком цен и проблемами заполнения газохранилищ к следующей зиме.
Отмечается, что альтернативные источники поставок были найдены, уровень запасов газа увеличен, энергоэффективность повышена, тогда как цены на газ заметно упали. В то же время в условиях геополитической напряженности в будущем спотовые цены могут вырасти.
Одной из причин может стать открытие Китая и связанный с этим глобальный рост спроса на сжиженный природный газ. Заполнение газохранилищ к зиме 2023–2024 года может оказаться сложнее, чем ожидалось, говорится в сообщении.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Еврокомиссия запугивает европейцев ростом цен и проблемами с газом следующей зимой.
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Товарооборот между ЕС и Россией достиг максимальных за восемь лет значений
Евростат: Товарооборот России и Евросоюза достиг максимума за восемь лет
Импорт товаров из России по итогам оказался на историческом максимуме и составил почти 204 млрд евро, а товарооборот с Евросоюзом достиг рекордных значений в более чем 258 млрд евро, свидетельствуют данные Евростата.
Согласно данным Евростата, импорт российских товаров в ЕС в прошлом году вырос на четверть и составил 203,4 млрд евро, в то же время снизился на 38,1% экспорт из Евросоюза, чего не было с 2005 года, передает РИА «Новости».
Отмечается, что снижение европейского экспорта не помешало достичь максимального за восемь лет уровня товарооборота, который за год увеличился на 2,3% и составил 258,6 млрд евро.
Напомним, ЕС после начала спецоперации на Украине ввел против России уже десять пакетов санкций.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что заставило экономистов МВФ резко улучшить прогноз по российской экономике, несмотря на введенные санкции.
Боррель призвал «не бояться правды» об истинных исполнителях подрывов «Северных потоков»
Не нужно бояться узнать правду о том, кто ответственен за теракт на «Северных потоках», заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, отвечая на вопрос, могут ли утечки в прессе повлиять на общественное мнение в Европе.
Названная в СМИ версия о подрыве газопроводов некоей проукраинской группировкой – это лишь предположение, но никогда не надо «бояться правды», заявил Боррель, передает РИА «Новости».
Он призвал дождаться результатов расследования в Швеции, Германии и Дании, и воздержался от выводов до их окончания.
Напомним, британская Times заявила, что проукраинских диверсантов, якобы подорвавших газопроводы, спонсировал кто-то, не связанный с президентом Украины Владимиром Зеленским. New York Times также указывала на эту версию. При этом испанская Confidencial предположила, что такие статьи могут быть лишь отвлечением внимания.
Британию захотели лишить контрактов по закупке боеприпасов для Украины
Guardian: Британию захотели лишить контрактов по закупке боеприпасов для Украины
Лондон намереваются лишить возможности принять участие в инициативе ЕС по закупке вооружений для киевского режима, сообщает газета Guardian.
Британскую оборонную промышленность намереваются лишить возможности получать прибыль от возросших расходов Евросоюза на закупки оружия Киеву, пишет Guardian, передает РИА «Новости».
ЕС готовит большой заказ на производство боеприпасов, но в нем смогут участвовать лишь производители из Евросоюза и Норвегии.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что нужно экстренно закупить для Украины боеприпасов на 1 млрд евро, также нужно потратить еще столько же на те же цели, но в среднесрочной перспективе.
В ЕС отменили санкции против матери Евгения Пригожина
Суд ЕС признал незаконным введение санкций против матери Евгения Пригожина
Европейский суд юстиции аннулировал решение Совета ЕС о введении санкций против матери основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Виолетты Пригожиной, которые были введены на принципе родства.
Суд ЕС удовлетворил иск Пригожиной к совету ЕС в связи с введенными против нее санкциями и аннулировал ранее принятое решение. Отмечается, что она с 2017 года не владеет Concord Management and Consulting, но акции у нее остались, передает ТАСС.
В ЕС не смогли найти доказательства владения ею другими активами сына, в итоге суд отменил против нее санкции, введенные против нее исключительно на основании принципа родства. Также суд обязал оплатить издержки по делу.
Напомним, руководитель компании Concord Management and Consulting Евгений Пригожин находится под санкциями ЕС и США.
Epoch Times: Западные санкции оказали на Россию противоположный эффект
Epoch Times: Западные санкции не смогли сломить Россию, а оказали противоположный эффект
Наложенные на Россию санкции не отразились на ней негативно, а наоборот, они оказали противоположенный эффект, навредив Западу, написали экономист Патриция Адамс и обозреватель Лоренс Соломон в статье для издания The Epoch Times.
Отмечается, что введенные против России санкции стали самым большим в современной истории просчетом Запада, передает РИА «Новости».
Санкции нанесли сильный ущерб экономике западных стран, а не России, вызвав высокую инфляцию, нехватку энергоносителей и рецессию. Россия же смогла их пережить.
Со ссылкой на данные МВФ, экономисты заявили, что экономика России будет расти быстрее, чем экономика Германии и Британии. Далее она будет расти быстрее, чем экономики США, Канады, Австралии, Франции.
Также Адамс и Соломон указали на трудности Запада при поиске оружия для Украины. Добавили они и о более сплоченном сотрудничестве России и Китая. Авторы подытожили, санкции разбудили спящего гиганта, поэтому Запад вскоре столкнется с последствиями.
Стало известно о прекращении работы Azimut Hotels российского бизнесмена Клячина в ЕС
Azimut Hotels бизнесмена Клячина решила прекратить работу в Европе
Сеть отелей Azimut Hotels российского предпринимателя Александра Клячина намерена прекратить работу на территории европейских государств, сообщил представитель компании Gleden Invest, управляющей активами бизнесмена.
Сеть насчитывала более 20 отелей по всей Европе, она намеревалась расширяться и дальше, но теперь планирует полностью прекратить там бизнес, сказал представитель Gleden Invest РБК.
Присутствие компании на европейском рынке рассчитывают завершить в этом году.
В 2022 году компания управляла восемью немецкими и австрийскими отелями, сейчас их осталось лишь три. Под брендом Azimut работают заведения в Дрездене, Эрдинге и Нюрнберге.
На сайте перестали отображаться отели в Берлине, Кельне, Мюнхене и Вене. В сервисе бронирования гостиниц Booking.com они сменили название с Azimut на acom-Hotel.
По словам собеседника издания, компания не имеет отношения к этому бренду.
Сообщение о прекращении договоров управления в части европейских отелей подтвердили в самой Azimut Hotels.
Боррель предложил экстренно выделить 1 млрд евро для боеприпасов Украине
Киев нуждается в экстренных поставках боеприпасов, на эти цели необходимо найти 1 млрд евро в так называемом Европейском фонде мира, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Средства нужно провести через новый пакет экстренной помощи киевскому режиму, боеприпасы надо закупить из имеющихся запасов, заявил Боррель, передает РИА «Новости».
Еще 1 млрд евро нужно для проведения закупок в среднесрочной перспективе, добавил он.
Боррель указал, что рассчитывает на принятие положительного решения по вопросу на встрече глав МИД и глав минобороны ЕС 20 марта.
Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены альянса уже подписали контракты с ВПК по наращиванию производства боеприпасов.
Минобороны Украины потребовало от ЕС снарядов на 4 млрд евро
Глава Минобороны Украины Резников потребовал от ЕС снарядов на 4 млрд евро
Количество снарядов для Украины на 1 млрд евро является «недостаточным», Киев рассчитывает получить от ЕС 1 млн артиллерийских снарядов на 4 млрд евро, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников.
Уточняется, что на встрече в Стокгольме Резников заявил: Киев нуждается в дополнительном 1 млн артиллерийских снарядов, которые оцениваются примерно в 4 млрд евро, передает РИА «Новости».
Так, по оценкам украинского ведомства, Киеву необходимо 100 тыс. артиллерийских снарядов в месяц для планируемого на весну контрнаступления.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил экстренно выделить 1 млрд евро для боеприпасов Украине.
До этого глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены альянса уже подписали контракты с ВПК по наращиванию производства боеприпасов.
Литва не впустила в порт судно под флагом России
Министр Литвы Скуодис: Республика не впустила судно под флагом России и самолет с россиянином
Власти Литвы отказались пропускать российское судно в порт Клайпеды, а также самолет, на борту которого находился россиянин, включенный в санкционный список Евросоюза
Об этом сообщил министр коммуникаций и транспорта балтийской республики Марюс Скуодис. По его словам, инцидент с отказом впускать судно произошел на выходных. Тип судна и другие детали не сообщались, передает ТАСС.
Также Литва не дала фигуранту санкционного списка ЕС «попасть в Литву воздушным путем». Самолету отказали в посадке, сообщил политик.
Ранее в Вильнюсе решили отказаться от прежнего названия музея, которое носит имя поэта Александра Пушкина.
Боррель решил предложить главам минобороны ЕС поставлять Киеву имеющиеся боеприпасы
Боррель: Необходимо поставить Киеву все боеприпасы, которые есть в наличии на складах ЕС
Главам минобороны ЕС предложено поставить Киеву уже имеющиеся на складах Европы боеприпасы, что можно сделать за несколько недель, на это будет потрачено до 1 млрд евро, заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.
Боррель отметил, что необходимо поставить Украине уже имеющиеся на складах боеприпасы, которые можно доставить в течение нескольких недель. ЕС готов потратить на это 1 млрд евро. Также, по его словам, страны ЕС должны через механизм совместных закупок нарастить поставки боеприпасов Киеву в среднесрочной перспективе, а в долгосрочной перспективе увеличить возможности оборонной индустрии Евросоюза, передает РИА «Новости».
При этом Боррель заявил, что опустошение складов боеприпасов не может угрожать безопасности ЕС, потому что европейские страны не находятся в состоянии войны и могут подождать поступления новых боеприпасов.
Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует «в течение недель» поставить Украине боеприпасы для артиллерии на сумму 1 млрд евро, выделенную из Европейского фонда мира.