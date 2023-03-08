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Производитель шин Continental объявил об уходе из России
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Немецкий производитель шин Continental заявил о планах «контролируемо» уйти с российского рынка из-за ситуации на украинской территории.
Компания «продолжает стремиться к контролируемому уходу» из России, передает ТАСС со ссылкой на заявление производителя.
Год назад Continental объявляла о приостановке своего калужского завода, где, помимо шин, производились и комплектующие. Через некоторое время производитель решил возобновить его работу.
Диверсант СБУ раскрыл подробности подготовки диверсии против самолета А-50 в Мачулищах
Диверсант СБУ Швец раскрыл подробности подготовки диверсии против самолета А-50 в Мачулищах
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Задержанный в Белоруссии диверсант заявил, что действовал по приказу СБУ, видеокадры его допроса появились в Сети.
Диверсант рассказал, что его зовут Николай Швец, он гражданин Украины, и сообщил, что попал на территорию Белоруссии через Россию, передает ТАСС.
Он также рассказал, что использовал для своих действий против российского самолета А-50 два беспилотника.
Напомним, ранее в нескольких белорусских оппозиционных Telegram-каналах заявляли, что А-50 якобы был поврежден после атаки беспилотников на аэродроме Мачулищи под Минском.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл подробности прибытия диверсанта в Белоруссию, а также рассказал подробности его задержания. Президент Белоруссии заявил, что диверсия против российского самолета А-50 готовилась СБУ, и «гнида» Зеленский знал об этом, дав свое согласие.
В ФСБ сообщили, что организатором теракта в Брянской области является основатель и один из руководителей организации «Русский добровольческий корпус» (РДК) Денис Капустин.
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Украинские СМИ сообщили об уничтожении под Артемовском лидера «Правого сектора»
Один из лидеров запрещенной в России экстремистской украинской организации «Правый сектор*» уничтожен под Артемовском, сообщает издание «Страна.ua».
По данным СМИ, речь идет о Дмитрие Коцюбайло, известном как Да Винчи, пишет издание со ссылкой на украинского адвоката Маси Найема, передает РИА «Новости».
Коцюбайло родился в Ивано-Франковской области, в запрещенную организацию вступил в 2014 году, когда ему было 18 лет. В 2021 году Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины.
Ранее сообщалось, что ВС России контролируют большую часть Артемовска, называлось количество оставшихся бойцов ВСУ в населенном пункте.
Следствие в ФРГ установило судно, которое могло участвовать в подрывах «Северных потоков»
Следствие в Германии установило судно, которое могло участвовать в подрывах «Северных потоков»
Следствие в Германии установило судно, которое могло участвовать в подрывах «Северных потоков», следы ведут на Украину, сообщает газета Die Zeit.
В публикации говорится о том, что судно было арендовано в Польше, но заказчики диверсии не установлены, передает ТАСС.
Отмечается, что одна из западных спецслужб еще осенью 2022 года сообщила, что за подрывы «Северного потока» ответственна украинская группировка. На судне, использованном при подрыве газопроводов, были обнаружены следы взрывчатки, а фирма, владевшая судном, принадлежит украинцам.
Ранее собеседники издания New York Times заявили, что подрыв российских газопроводов могла произвести проукраинская группировка.
Эксперт оценил способность ВСУ нанести контрудар по Артемовску
Военный эксперт Онуфриенко: ВСУ не способны к контрнаступлению в Артемовске
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ВСУ отправляют дополнительные подразделения к Артемовску ввиду больших потерь на данном направлении. Однако эти силы не могут нанести серьезный контрудар по позициям наших подразделений. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что ВСУ создали дополнительные группировки для блокировки российских сил в Артемовске.
«О концентрации отдельных подразделений противника на подступах к Артемовску регулярно сообщается на протяжении последних дней. Из последнего – туда перебросили бригаду Волынской территориальной обороны», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Такая тактика вполне объяснима, поскольку под Артемовском перемалывается колоссальное количество личного состава ВСУ, а решения о том, чтобы отступить из города, нет и не предвидится. Подкрепление направляется на смену тем, кто уходит на ротацию после больших потерь», – считает эксперт.
«Противник продолжает наносить удары из укрепрайона, который создавался все последние месяцы. С опорой на группировку в городе Часов Яр, ВСУ продолжат попытки контрударов. Они уже регулярно делают вылазки из Красного, что мешает нам продвигаться. И такие потуги будут продолжаться», – отметил он.
«Вместе с тем украинские подразделения уже не смогут выбить наши войска из Артемовска, а вот навязать и продлить бои – вполне возможно», – полагает Онуфриенко.
«Дело в том, что до наступления на Соледар бойцы ЧВК «Вагнер» занимали относительно прямую линию фронта: от правого берега Северского Донца в районе Белогоровки и на юг по направлению к Торецку. С тех пор эта линия, где они реально ведут боевые действия, увеличилась вдвое», – сказал эксперт.
«При этом понятно, что бойцов ЧВК не стало вдвое больше. Их оснащение тоже, видимо, не увеличилось. Поэтому в текущей ситуации важно, чтобы командование группировкой СВО усилило фланги. Решить этот вопрос необходимо заранее, не дожидаясь попыток ВСУ что-то изменить и начать наносить контрудар по флангам», – заключил Онуфриенко.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что Вооруженные силы Украины намерены сражаться за Артемовск (Бахмут) до конца, они создали четыре группировки для блокировки российских сил.
В Telegram-канале пресс-службы Пригожина сообщается, что ВСУ создали ряд группировок: одну группировку в Славянске – 67-я бригада, вторую в Северске – 81-я и 66-я бригады, одну группировку в Часовом Яре и одну группировку в Константиновке. «ВСУ будут бодаться за Артемовск до конца, и это очевидно, и мы должны делать свою работу тоже до конца», – уточнил Пригожин.
По его словам, российские силы блокируют Артемовск. Для разблокировки города украинским военным потребуется оттеснить российские штурмовые отряды, однако в случае прикрытия с флангов этого не произойдет, указал он.
Позже во вторник Пригожин уточнил, что в Артемовске находятся от 12 до 20 тыс. украинских военных, круглосуточно идут тяжелейшие бои. По словам Пригожина, у украинских военных не заканчиваются боеприпасы и вооружение, они «никуда не убегают».
В понедельник в пресс-службе украинского президента заявили, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский выступают за продолжение боев в Артемовске.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каково положение жителей Артемовска сейчас, кому они симпатизируют и почему решили оставаться в городе, несмотря на опасность для своей жизни.
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Пугачева рассказала о своей болезни
Российская певица Алла Пугачева, которая год живет в Израиле и редко комментирует подробности своей жизни, неожиданно сообщила о перенесенной болезни.
Сообщения о заболевании певицы появлялись и ранее, некоторые говорили о ее изменившемся физическом состоянии, пишет «Московский комсомолец».
Недавно Пугачева рассказала, что перенесла бронхит, кашель остался до сих пор. Сейчас она чувствует себя лучше и активно выходит в свет для встречи с поклонниками.
Также певица сообщила, что не живет в израильском городе Кесария, но где именно находится ее дом, она сообщать не стала.
Ранее Аллу Пугачеву вместе с супругом Максимом Галкиным (признан иноагентом) заметили в качестве зрителей на концерте Лаймы Вайкуле в Израиле.
Британскую журналистку удивила жизнь в России после года санкций
Журналист Daily Mail Рид удивилась отсутствию дефицита продуктов в России после года санкций
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Британские супермаркеты испытывают дефицит овощей и других продуктов, не могут оплачивать счета за свет и отопление, в то время как жители России, находящейся под санкциями, подобных проблем не испытывают, пишет журналист Daily Mail Сью Рид.
Автор пишет, что фотографии из магазинов и фудкортов Перми говорят о том, что «хваленые западные санкции» в отношении России не оказывают сильного воздействия. Между тем, в британских магазинах наблюдается ограничение продаж помидоров, огурцов, перца и листового салата, фермеры вынуждены отказываться от выращивания овощей в теплицах зимой из-за больших затрат на электроэнергию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.
По словам журналистки, жители Перми не испытывают проблем в недорогой еде, кроме того овощи можно выращивать в теплице даже суровой зимой из-за дешевого газа. Она также отметила, что фрукты Россия импортирует из дружественных стран, россиянам не приходится беспокоиться ни по поводу отопления, ни по поводу бензина и дизельного топлива.
Жители Перми – 67-летний научный работник британец Джон и его супруга Елена, бывший преподаватель вуза – рассказали Рид, что никакого кризиса не ощущают, и не страдают от санкций, в то время, как в Британии пустеют полки. По словам Джона и Елены, за «большую и шикарную» квартиру они платят 11,5 тыс. рублей вместе с отоплением, водоснабжением и вывозом мусора. Кроме того, у семьи есть дача за городом, где они проводят теплое время года.
Как пишет Рид, в Перми на смену европейским магазинам одежды пришли российские аналоги. Журналистка задалась вопросом, кто выигрывает экономическую войну, если России санкции совсем не вредят, во всяком случае простой народ ничего не заметил.
Газета ВЗГЛЯД писала, что противостояние с Россией опустошило британские супермаркеты.
США анонсировали пересмотр потолка цен на российскую нефть
Помощница министра финансов США Розенберг сообщала о планах G7 пересмотреть потолок цен на российскую нефть в марте
Страны «Большой семерки» (G7) планируют в марте пересмотреть уровень предельных цен на российскую нефть, заявила помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг.
Розенберг заявила, что G7 планирует в марте провести переоценку потолка цен на российскую нефть. При этом она уклонилась от прямого ответа на вопрос о том, рассчитывают ли в Вашингтоне, что ограничение предельной стоимости российских энергоресурсов повлияет на позицию Москвы по конфликту на Украине, передает РИА «Новости».
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает никакой потолок цен на нефть, установленный странами «Большой семерки» (G7).
NYT: «Северные потоки» взорвала проукраинская группировка
New York Times заявила о проукраинской группировке, взорвавшей «Северные потоки»
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Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла произвести проукраинская группировка, заявили собеседники New York Times в администрации США.
Новые разведывательные данные Соединенных Штатов говорят о том, что подрыв обоих газопроводов могли провести члены некоей проукраинской группировки, сказали источники New York Times, передает ТАСС.
Эта группа работала неофициально и якобы без ведома украинского президента Владимира Зеленского и центральных киевских властей. Однако, как пишет издание, эта тема остается открытой.
Cогласно разведданным, взрывчатку на «Северных потоках», вероятно, заложили опытные водолазы, не имеющие отношения к армии и спецслужбам.
Участники диверсии, скорее всего, были гражданами Украины или России. Представители администрации США сообщили, что американцы и британцы в подрыве не участвовали, утверждает газета.
Также собеседники издания указали, что свидетельств причастности Москвы к подрыву газопроводов у Вашингтона также нет.
Напомним, американский журналист Сеймур Херш, заявивший о расследовании, указывавшем на вину Вашингтона в подрыве «Северных потоков», сказал, что с самого начала считал США главным подозреваемым в этом теракте.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что судьбу обоих газопроводов определит Газпром.
В Финляндии столкнулись с проблемами из-за закрытия границы с Россией
Yle: Жители Финляндии столкнулись с проблемами из-за закрытия границы с Россией
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Решение властей Финляндии закрыть границы с Россией лишило граждан Финляндии свободы передвижения, а также возможности заправиться дешевым бензином и сходить в парикмахерскую, пишет портал Yle.
Авторы публикации отмечают, что жизнь в приграничных с Россией регионов Финляндии затихла. Они сравнили ситуацию с событиями 1918 года, когда Финляндия, оборвала связи с Россией, обрела независимость. Тогда, по словам журналистов, многим финнам не понравилось решение властей, также страдают от закрытия границ и сейчас, передает ФАН.
Как пишет Yle, закрытие границы лишило граждан Финляндии свободы передвижения, а также стало проблемой для торговли. По словам авторов, жители хотят снова приезжать в Выборг или Светогорск за бензином, в парикмахерскую или просто расслабиться.
Ранее СМИ сообщили, что рабочие в Финляндии начали возводить «пробный участок» трехкилометрового ограждения на границе с Россией.
В октябре представитель погранохраны Финляндии Мира Алопаеус заявила о закрытии финской границы для туристов из России.
Российские силы взяли под контроль восточную часть Артемовска
Российские штурмовые отряды взяли под контроль восточную часть Артемовска
Российские силы полностью взяли под контроль восточную часть Артемовска (украинское название – Бахмут), сообщил Евгений Пригожин.
По словам Пригожина, ЧВК «Вагнер» полностью контролируют восточную часть города, и все, что восточнее реки Бахмутки, передает ТАСС.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение не сдавать Артемовск (Бахмут) тем, что после его перехода под контроль россиян откроются дороги на другие города Донбасса.
До этого сообщалось, что ВС России контролируют большую часть Артемовска, называлось количество оставшихся бойцов ВСУ в населенном пункте.
Улюкаев рассказал об ощущениях от жизни обычного человека
Бывший глава Минэкономразвития Улюкаев рассказал об ощущениях от жизни обычного человека
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Экс-глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев, вышедший на свободу в марте 2022 года, в ходе интервью каналу «Найди мамонта» рассказал о своей нынешней жизни.
По его словам, он доволен нынешним положением дел и испытывает радость, передает РБК.
Улюкаев добавил, что получает кайф от того, что ходит по улицам и ведет себя как все остальные люди. Экс-министр добавил, что кресло чиновника или нары заключенного ограничивают человека.
Свободное время сейчас Улюкаев проводит с родными. Также он добавил, что оказался не готов к жизни после освобождения, так как все сильно изменилось. Улюкаев провел в заключении более пяти лет и вышел на свободу по УДО.
Напомним, чиновника задержали вечером 14 ноября 2016 года на территории офиса «Роснефти» во время передачи ему двух миллионов рублей. Глава компании Игорь Сечин передал министру сумку с купюрами. Передачу контролировала ФСБ. Позже президент лишил Улюкаева должности министра в связи с утратой доверия.
Экс-разведчик США призвал прислушаться к словам Путина о будущем Украины
Экс-разведчик США Риттер: Путин ясно обозначил контуры безопасности России
Президент России Владимир Путин ясно обозначил, что те, кто угрожает россиянам, будут отодвинуты на расстояние выстрела дальнобойных ракет ВСУ, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Риттер в своем блоге YouTube заявил, что нужно слушать то, что говорит Путин. Бывший офицер разведки США отметил, что оборонная промышленность России работает на полную мощность, и Путин защитит людей, за которых отвечает, передает RT.
По его словам, те, кто угрожает россиянам, будут отодвинуты на расстояние выстрела дальнобойных ракет ВСУ, а это минимум 150 км для систем HIMARS», — добавил Риттер.
Ранее Риттер заявил, что Путин «не блефует» и всегда открыто говорит о своих целях на Украине.
Зеленский объяснил оборону Артемовска
Зеленский объяснил оборону Артемовска нежеланием открывать дорогу вглубь обороны ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение властей страны не сдавать Артемовск (Бахмут) тем, что после его перехода под контроль россиян откроются дороги на другие города Донбасса.
По его словам, в Киеве есть понимание того, что после Артемовска ВС России пойдут на Краматорск и Славянск. Дорога будет открыта на все Донецкое направление, сообщил Зеленский в интервью телеканалу CNN, передает РИА «Новости».
Напомним, Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР. Ранее глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Артемовск имеет больше символическое значение, а не стратегическое.
Ранее сообщалось, что ВС России контролируют большую часть Артемовска, называлось количество оставшихся бойцов ВСУ в населенном пункте.
Политолог: Тему «Северных потоков» начали качать противоборствующие группировки в США
Американист Дробницкий рассказал, кому в США выгодна публикация New York Times о взрывах на «Северных потоках»
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Для Белого дома важно, чтобы в публичном пространстве прозвучала новая версия взрывов на «Северных потоках», которая стала бы ответом на расследование Сеймура Херша. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее New York Times сообщила, что теракт на трубопроводе – дело «проукраинской группировки».
«Попытка NYT свалить взрывы на трубопроводах на какую-то частную инициативу крайне неубедительна. Причем, тут в основе лежит даже не техническая составляющая, а мотивационная. Но для Белого дома главное, чтобы в публичном поле прозвучал ответ Сеймуру Хершу, а убедительный или нет – неважно», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.
«Версия Херша тоже основана на анонимных источниках. И она, на мой взгляд, тоже неполна. Хотя бы потому, что военные пловцы не подчиняются ЦРУ, а про Пентагон в публикации нет ни слова. Виноват якобы Джейк Салливан, но Ллойд Остин не при делах. Так что она по убедительности примерно равна публикации NYT», – пояснил собеседник.
«Другое дело, что статья NYT призвана не столько подчеркнуть неуправляемость украинской стороны, столько замаскировать неуправляемость США. Взрыв «Северных потоков» стал результатом дрязг в Белом доме. При этом авторы как бы говорят: «Мы не виноваты, это украинцы. Но Зеленский тоже не причем». И так далее», – добавил собеседник.
«Это похоже на попытку Демпартии США сгладить углы, но у них вряд ли что-то получится. Вот увидите, в ближайшее время выйдет еще несколько статей про «Северные потоки», причем одна интереснее другой. Противоборствующие группировки в США будут качать эту тему», – спрогнозировал аналитик.
«В целом, кейс «Северных потоков» используют между собой две группы: «аспенская», куда входит Энтони Блинкен; и «группа Клинтонов», куда входят Ульям Бернс и Джейк Салливан. Первая в сотрудничестве с экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, скорее всего, и инициировала публикацию NYT», – считает политолог.
«К тому же, история с терактом может быть использована против Зеленского, когда он станет окончательно негодным для США активом. Поэтому, я думаю, основная информационная борьба вокруг «Северных потоков» еще впереди», – резюмировал собеседник.
«Для администрации Байдена такая повестка – способ затушевать результаты расследования Херша, обвинившего в терактах США и Норвегию. И для политического класса в Вашингтоне и Брюсселе очевидно выгоднее признать террористами абстрактных «проукраинцев» – чем искать виновных в своих рядах, что грозит сохранению евроатлантического единства», – пишет, в свою очередь, в своем Telegram-канале американист Малек Дудаков.
Ранее стало известно, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла произвести «проукраинская группировка». Об этом сообщила американская газета New York Times со ссылкой на источники и данные разведки. При этом, пишет NYT, «официальные лица США заявили, что у них нет доказательств того, что президент Украины Владимир Зеленский или его помощники причастны к операции». «Или что преступники действовали по указанию украинских чиновников», – отмечается в материале.
Также собеседники NYT утверждают: взрывчатка могла быть заложена с помощью опытных водолазов, которые ранее не работали на военные или разведывательные службы, но прошли спецподготовку. Разведка полагает, что диверсию совершила некая проукраинская группировка, имеющая в своем составе как граждан Украины, так и России.
Неназванные официальные лица указали на то, что в атаке на магистрали не принимали участие граждане США и Великобритании. Также они не нашли доказательств причастности России к атакам на газопроводы. Вместе с тем, собеседники NYT указали на «огромные пробелы» в деле о диверсии на «Северных потоках» в американском и европейском разведсообществах, однако новые данные «могут стать первой существенной зацепкой». При этом, как подчеркивает газета, любое предположение о причастности к взрывам Украины, будь то прямое или косвенное, «может нарушить непростые отношения между Украиной и Германией, подорвав поддержку немецкой общественности».
Напомним, американский журналист Сеймур Херш в своей статье со ссылкой на неназванный источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Якобы в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы». Позднее Херш заявил, что с самого начала считал США главным подозреваемым в теракте.
В свою очередь Россия 22 февраля созвала заседание Совета Безопасности ООН по поводу диверсий. На заседании американский дипломат заявил, что «обвинения в причастности США к этим диверсиям являются полной ложью».
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Президент Грузии поддержала из Нью-Йорка протестующих в Тбилиси
Президент Грузии Зурабишвили заявила в США о поддержке протестующих в Тбилиси и пообещала ветировать закон об иноагентах
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих в Тбилиси на проспекте Руставели против законопроекта об иноагентах, пообещав ветировать документ.
Президент Грузии обратилась к участникам акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси из Нью-Йорка. Зурабишвили заявила в видеообращении на фоне статуи Свободы о своей поддержке протестующих против законопроекта об иноагентах, выступив с утверждением, что они якобы представляют свободную Грузию, передает ТАСС.
Президент Грузии также заявила, что законопроект об иноагентах, против которого выступают участники акции протеста в Тбилиси, не стоит посылать в Венецианскую комиссию для заключения и даже рассматривать по статьям. Зурабишвили пообещала ветировать законопроект, выступив с утверждением, что он, якобы, был подписан под диктовку Москвы.
Ранее режиссер Георгий Хаиндрава обвинил посольство Соединенных Штатов в попытке спровоцировать в Грузии массовые беспорядки.