ВС России предотвратили попытку прорыва ВСУ в ЛНР

Политолог: Тему «Северных потоков» начали качать противоборствующие группировки в США

Американист Дробницкий рассказал, кому в США выгодна публикация New York Times о взрывах на «Северных потоках»

Для Белого дома важно, чтобы в публичном пространстве прозвучала новая версия взрывов на «Северных потоках», которая стала бы ответом на расследование Сеймура Херша. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее New York Times сообщила, что теракт на трубопроводе – дело «проукраинской группировки».

«Попытка NYT свалить взрывы на трубопроводах на какую-то частную инициативу крайне неубедительна. Причем, тут в основе лежит даже не техническая составляющая, а мотивационная. Но для Белого дома главное, чтобы в публичном поле прозвучал ответ Сеймуру Хершу, а убедительный или нет – неважно», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

«Версия Херша тоже основана на анонимных источниках. И она, на мой взгляд, тоже неполна. Хотя бы потому, что военные пловцы не подчиняются ЦРУ, а про Пентагон в публикации нет ни слова. Виноват якобы Джейк Салливан, но Ллойд Остин не при делах. Так что она по убедительности примерно равна публикации NYT», – пояснил собеседник.

«Другое дело, что статья NYT призвана не столько подчеркнуть неуправляемость украинской стороны, столько замаскировать неуправляемость США. Взрыв «Северных потоков» стал результатом дрязг в Белом доме. При этом авторы как бы говорят: «Мы не виноваты, это украинцы. Но Зеленский тоже не причем». И так далее», – добавил собеседник.

«Это похоже на попытку Демпартии США сгладить углы, но у них вряд ли что-то получится. Вот увидите, в ближайшее время выйдет еще несколько статей про «Северные потоки», причем одна интереснее другой. Противоборствующие группировки в США будут качать эту тему», – спрогнозировал аналитик.

«В целом, кейс «Северных потоков» используют между собой две группы: «аспенская», куда входит Энтони Блинкен; и «группа Клинтонов», куда входят Ульям Бернс и Джейк Салливан. Первая в сотрудничестве с экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, скорее всего, и инициировала публикацию NYT», – считает политолог.

«К тому же, история с терактом может быть использована против Зеленского, когда он станет окончательно негодным для США активом. Поэтому, я думаю, основная информационная борьба вокруг «Северных потоков» еще впереди», – резюмировал собеседник.

«Для администрации Байдена такая повестка – способ затушевать результаты расследования Херша, обвинившего в терактах США и Норвегию. И для политического класса в Вашингтоне и Брюсселе очевидно выгоднее признать террористами абстрактных «проукраинцев» – чем искать виновных в своих рядах, что грозит сохранению евроатлантического единства», – пишет, в свою очередь, в своем Telegram-канале американист Малек Дудаков.

Ранее стало известно, что подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» могла произвести «проукраинская группировка». Об этом сообщила американская газета New York Times со ссылкой на источники и данные разведки. При этом, пишет NYT, «официальные лица США заявили, что у них нет доказательств того, что президент Украины Владимир Зеленский или его помощники причастны к операции». «Или что преступники действовали по указанию украинских чиновников», – отмечается в материале.

Также собеседники NYT утверждают: взрывчатка могла быть заложена с помощью опытных водолазов, которые ранее не работали на военные или разведывательные службы, но прошли спецподготовку. Разведка полагает, что диверсию совершила некая проукраинская группировка, имеющая в своем составе как граждан Украины, так и России.

Неназванные официальные лица указали на то, что в атаке на магистрали не принимали участие граждане США и Великобритании. Также они не нашли доказательств причастности России к атакам на газопроводы. Вместе с тем, собеседники NYT указали на «огромные пробелы» в деле о диверсии на «Северных потоках» в американском и европейском разведсообществах, однако новые данные «могут стать первой существенной зацепкой». При этом, как подчеркивает газета, любое предположение о причастности к взрывам Украины, будь то прямое или косвенное, «может нарушить непростые отношения между Украиной и Германией, подорвав поддержку немецкой общественности».

Напомним, американский журналист Сеймур Херш в своей статье со ссылкой на неназванный источник заявил, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку. Якобы в Вашингтоне опасались, что Берлин «отменит санкции из-за холодной зимы». Позднее Херш заявил, что с самого начала считал США главным подозреваемым в теракте.

В свою очередь Россия 22 февраля созвала заседание Совета Безопасности ООН по поводу диверсий. На заседании американский дипломат заявил, что «обвинения в причастности США к этим диверсиям являются полной ложью».

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