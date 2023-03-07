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Политолог: Новое прозвище Зеленского станет мемом на Украине
Политолог Коктыш: Новое прозвище Зеленского станет мемом на Украине
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Из уст Лукашенко прозвучала понятная характеристика Зеленского, который претендовал на особые отношения с Белоруссией, но при этом допускает абсолютно вопиющие действия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Кирилл Коктыш. Во вторник Александр Лукашенко обвинил Владимира Зеленского в согласовании диверсии против российского самолета А-50 под Минском и назвал его гнидой.
«Диверсия украинских спецслужб на территории Белоруссии – это вызов безопасности страны. Лукашенко лучше других знает, как работает политическая система, поэтому он говорит, что подобные решения не принимаются без участия президента. В данном случае прозвучала понятная и адресная характеристика Зеленского, который претендовал на особые отношения с Белоруссией, но при этом допускает не просто недружественные, а абсолютно вопиющие действия», – считает доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.
Тем не менее говорить о разрыве отношений между Минском и Киевом пока не приходится. «Связи между двумя странами не прерываются, но после слов Александра Лукашенко прозвище «гнида» останется в качестве устойчивого мема* и на самой Украине. С тем, как чаще всего будут называть президента Украины, возникла понятная определенность», – добавил собеседник.
По мнению Коктыша, в ответ на слова Лукашенко Зеленский сделает вид, что ничего не произошло. «Зеленский уже продемонстрировал потрясающую гибкость. Понятно, что он не имеет собственной политической воли и в данном случае реализует установки, которые ему дают Соединенные Штаты», – уверен политолог.
Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал
президента Украины Владимира Зеленского и назвал его «гнидой» за согласовывание и подготовку диверсии украинских спецслужб на территории Белоруссии. По словам Лукашенко, именно Служба безопасности Украины (СБУ) дала команду белорусским оппозиционерам в Польше для совершения диверсии на аэродроме под Минском в отношении российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
Конечными исполнителями диверсии были «мерзавцы» в Белоруссии. Но КГБ и пограничники смогли обнаружить преступника и задержать в особняке одного из садовых товариществ недалеко от Минска.
На прошлой неделе в соцсетях и Telegram-каналах распространилась видеозапись с дрона, севшего на круглую антенну А-50. Лукашенко заявил, что в результате диверсии самолет серьезно не был поврежден, но Минск попросил Москву произвести замену самолета, который уже благополучно вылетел с территории Белоруссии.
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В Киеве раскрыли, когда начали подготовку к конфликту с Россией
Секретарь СНБО Украины Данилов: Киев начал готовиться к конфликту с Россией после встречи Зеленского с Путиным
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Украинские власти приняли решение готовиться к конфликту с Россией после встречи Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Париже в декабре 2019 года, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Данилов в эфире украинского «24 Канала» рассказал, что Киев не имел бы нынешнего результата, если бы не начал готовиться заранее.
По его словам, аппарат Совета национальной безопасности и обороны начал готовиться «к этим процессам» после декабря 2019 года, когда президент Украины Владимир Зеленский посетил Париж, где произошла его «первая и последняя встреча» с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».
В 2019 году Путин и Зеленский виделись на саммите в «нормандском формате» в Париже. Также президент России провел и двусторонние встречи – с Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и занимавшей на тот момент пост канцлера Германии Ангелой Меркель.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что признавался канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и французскому коллеге Эммануэлю Макрону в том, что не собирается выполнять Минские соглашения.
В Кремле отмечали, что признания Украины, Германии и Франции о подготовке силового решения в Донбассе только подтверждают правильность решения президента Владимира Путина о начале спецоперации.
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Лукашенко: Зеленский – просто гнида
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Владимира Зеленского «гнидой», который знал о подготовке диверсии украинских спецслужб в Белоруссии и согласовал ее.
Лукашенко считает, что Зеленскому не нужен мир и он не болеет за свой народ. Президент Белоруссии уверен, что президент Украины знал о подготовке диверсии в Белоруссии и согласовал ее, передает БелТА.
По словам Лукашенко, Зеленский «гнида, потому что он бегает вокруг Белоруссии», присылает людей и просит заключить пакт о ненападении под покровительством ООН.
«И в это время… Что ж, вызов брошен.Если они рассчитывают (я ведь знаю, что они хотят нас втянуть в войну по команде американцев)… Если вы думаете, что вы, бросив этот вызов, втяните нас в войну завтра, которая сегодня идет уже по всей Европе, вы заблуждаетесь», – сказал президент Белоруссии.
Лукашенко рассказал, что команды для совершения диверсии в отношении российского самолета А-50 поступали от СБУ белорусским оппозиционерам, находящимся в Польше. Оттуда они связывались с «мерзавцами» в Белоруссии и помогали диверсанту прятаться. Но КГБ и пограничники смогли обнаружить преступника и задержать в особняке одного из садовых товариществ недалеко от Минска.
По словам белорусского президента, вычислить диверсанта удалось, анализируя тысячи звонков, переговоров, встреч и разговоров «разного рода мерзавцев за пределами и внутри <...> страны».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании причастного к попытке диверсии в отношении самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 ВКС России на аэродроме в Минске, им оказался завербованный украинскими спецслужбами житель Крыма.
Кроме того, были задержаны 20 соучастников диверсии против российского самолета А-50.
Также Александр Лукашенко распорядился провести в Белоруссии «жесточайшую зачистку» после атаки на А-50.
Эксперты объяснили логику украинского террора на территории России
Историк Гаспарян: Корни украинского терроризма уходят в 1920-е годы
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Подрыв автомобилей укладывается в террористическую традицию украинских националистов. Точечные методы устрашения через убийства видных деятелей использовались ими с 1920-х годов. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали историк Армен Гаспарян и ветеран подразделения «Альфа» Виталий Демидкин. Ранее ФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на Константина Малофеева.
«Истоки радикального терроризма следует искать в «Организации украинских националистов», которая запрещена в России. ОУН* возникает в 1920-х годах прошлого века как союз наиболее рьяных эмигрантов, а возглавлял ее полковник Евгений Коновалец. Под его руководством находилось много молодых людей, которым хотелось перейти от политических дискуссий к жестким действиям», – считает политолог и публицист Армен Гаспарян.
«Тогда же оформился преступный почерк ОУН. Речь идет о точечных операциях, направленных против конкретных чиновников или представителей правоохранительных органов», – подчеркивает эксперт.
«Отмечу, что в период зарождения украинский терроризм ставил своей целью вовсе не борьбу с Петербургом или Москвой. Тогда главным врагом ОУН выступали поляки. Например, тюремный срок Степана Бандеры был связан именно с деятельностью его организации против Варшавы», – акцентирует собеседник.
«Однако постепенно акценты менялись. Уже в конце 1940-х годов украинский национализм переориентировался на устрашение жителей западной части УССР. Объектами операций становились граждане, которые наиболее активно сотрудничали с советской властью в период Великой Отечественной войны», – рассказывает Гаспарян.
«Таким образом, украинские националисты никогда не чурались использовать террористические методы. Сегодня данная идеология стала главенствующей на уровне правительства страны. Фраза: «Наша власть должна быть страшной» воплотилась в реальность», – уточняет эксперт.
«Мы помним о смерти Дарьи Дугиной, видим попытку покушения на Константина Малофеева. Это точечные террористические приемы, так называемые аттентаты, которые были характерны для ОУН еще в начале 1920-х годов прошлого столетия. В этом чувствуется преступная преемственность режима. Однако сегодня влияние националистов расширилось», – считает собеседник.
«Они получили доступ к инструментам пропаганды и государственной власти. Это позволило им вывести террор на совершенно новый уровень и сделать государствообразующим элементом Украины. Аналогов этому во всемирной истории нет», – резюмирует Гаспарян.
«Кроме того, подрывы автомобилей – достаточно распространенная практика криминальных разборок 1990-х годов на постсоветском пространстве. Это топорный, но эффективный метод реализации диверсионных задач. Советская школа спецслужб изучала подобные террористические акты, но лишь с целью их предотвращения. К реализации столь подлых приемов мы никогда не прибегали», – рассказывает ветеран ФСБ и подразделения «Альфа» Виталий Демидкин.
«Известно, что организатором покушения на Константина Малофеева выступил один из руководителей так называемого Русского добровольческого корпуса (РДК) Денис Капустин. Эта организация существует с 2015 года. Мы живем в трудное время, и опасность проникновения противника под «крышу нашего дома» важно осознавать», – подчеркивает эксперт.
«Мы должны вести активную работу по противодействию злодеяниям врага. Необходима оперативная сеть добровольцев, которые могли бы докладывать о странностях в поведении незнакомцев или подозрительных случаях в пограничных с Украиной регионах нашей страны. Важно общественное участие, потому что полицейского на каждый километр не поставишь. Использование украинской властью подобных мер также наглядно демонстрирует полное отсутствие моральных принципов у данного режима», – акцентирует собеседник.
Ранее ФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на российского миллиардера, председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Об этом сообщается на официальном сайте Федеральной службы безопасности.
В ведомстве уточнили, что покушение планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, установленного под автомобиль Малофеева. Ранее данный метод использовался во время убийства Дарьи Дугиной.
По данным ФСБ, организатором преступления выступил гражданин России Денис Капустин, являющийся одним из руководителей Русского добровольческого корпуса (РДК). Сообщается, что он является непосредственным участником нападения 2 марта членов организации на села в Брянской области.
Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа прошлого года. Ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в Подмосковье. В ФСБ сообщали, что убийство раскрыто, причастными считают гражданку Украины Наталью Вовк и ее дочь Софию Шабан. Отец погибшей, политолог Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они получали с дочерью.
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Шойгу озвучил потери ВСУ за февраль
Шойгу заявил о потерях ВСУ в 11 тыс. человек за февраль
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Украинская сторона за февраль потеряла более 11 тыс. человек, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством российских Вооруженных сил.
Страны Запада в рамках стратегии «сломить Россию силой оружия» увеличивают поставки вооружений и техники киевскому режиму, расширяют программы обучения ВСУ, сказал министр, передает РИА «Новости».
При этом помощь НАТО не ведет к успеху ВСУ на поле боя, фиксируется рост потерь среди личного состава украинских военных.
Потери ВСУ выросли более чем на 40% по сравнению с январем. Тогда они потеряли более 6,5 тыс. человек.
Равнодушие властей Украины к своему народу удивительно, Киев не смотрит на огромные людские потери. При этом российская сторона считает своим приоритетом сохранение жизни и здоровья личного состава и мирных жителей, отметил Шойгу.
Россия также продолжает бои в Артемовске, являющемся важным узлом обороны украинской группировки в Донбассе. Его взятие даст возможность вести дальнейшее наступление вглубь украинской обороны.
Также глава ведомства во вторник на совещании заявил, что за последнее время освобождены поселки Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка.
Российские военные начали отрезать ВСУ в Авдеевке от путей снабжения
Командир Игнат: Дивизион «Корса» отрезает ВСУ в Авдеевке от путей снабжения
Реактивный дивизион «Корса» стремится перерезать направление из Константиновки, откуда в Авдеевку, находящуюся под контролем Киева, осуществляются поставки боеприпасов и личного состава, сообщил командир взвода с позывным Игнат.
Игнат сообщил РИА «Новости», что российские силы стремятся вызвать снарядный голод и нехватку личного состава на этом направлении.
Сейчас, по его словам, на дорогах распутица из-за плюсовой температуры, в полях грязь, и осуществлять поставку боекомплекта можно только по твердому покрытию – дорогам, асфальту. Поэтому важно перерезать все эти коммуникации, установив полный огневой контроль над трассой, над всеми прилегающими дорогами, заявил командир взвода.
Кроме того, жители Донецка и окрестностей сообщают об активизации боев на Авдеевском направлении. По их словам, в последнее время в районе авдеевской промзоны слышна постоянная работа российской артиллерии и авиации, а также стрелковые бои.
В начале марта также сообщалось, что фронтовая штурмовая авиация России уничтожила несколько опорных пунктов ВСУ на Авдеевском направлении.
Экс-советник главы Пентагона заявил о гибели Украины как государства
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Украина как государство мертва
Украина как национальное государство уже мертва, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в своем блоге на YouTube рассказал, что 40% городов и инфраструктуры Украины уничтожено, а вся промышленная база этой страны и все, что имело на Украине «реальную цену», перешло в состав России. Он отметил, что это традиционно регионы с русским населением, передает РИА «Новости».
Американский полковник также сообщил, что с Украины за год уехали миллионы жителей, население этой страны сократилось с 42 млн человек до 18–22 млн человек.
Макгрегор ранее заявлял, что сразу после военного поражения Украины США забудут про эту страну, переключившись на другой «новостной сюжет».
Зеленский уволил ряд руководителей СБУ
Президент Украины Зеленский уволил ряд руководителей СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов, согласно которым он уволил нескольких сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), среди которых и замглавы ведомства Александр Якушев.
Кроме того, уволены были начальник управления СБУ в Сумской области Эдуард Федоров, начальник управления СБУ в Запорожской области Борис Безрукий, начальник департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ Игорь Носко и начальник департамента хозяйственного обеспечения Александр Провоторов, сообщает РИА «Новости».
Одновременно с этим Зеленский назначил начальником управления СБУ в Сумской области Олега Красношапку, а начальником департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ – Олега Храмова.
Ранее Зеленский уволил командующего украинской группировкой в Донбассе Эдуарда Москалева.
Китай заявил о критическом моменте на Украине
Глава МИД Китая Цинь Ган: На Украине наступил критический момент для прекращения кризиса
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В кризисной ситуации на Украине наступил критический момент, заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган. Он отметил, что к дальнейшему затягиванию конфликт подталкивает «невидимая рука».
По словам главы китайского внешнеполитического ведомства, в нынешней ситуации на Украине следует проявлять сдержанность, вести себя рационально, продвигать мирные переговоры. Он отметил, что на данном этапе предстоит выбор между восстановлением мирного процесса и эскалацией кризисной ситуации «путем подливания масла в огонь», передает ТАСС.
Усилия, направленные на ведение мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине, потерпели поражение, констатировал он. Невидимая рука подталкивает конфликт к дальнейшему затягиванию и эскалации, сказал Цинь Ган. Глава МИД Китая добавил, что эта «невидимая рука» хочет использовать кризис на Украине в своих геополитических замыслах.
Цинь Ган подчеркнул, что введеннще против России санкционное давление, которое только усиливается, улучшить ситуацию не поможет.
Также он заявил, что Китай не является стороной конфликта на Украине и не поставляет оружие ни одной из сторон. При этом Пекину угрожают санкциями, передает РИА «Новости» его слова.
Ранее Госдеп заявил, что в конфликте на Украине Пекин даже без оказания военной помощи встал на сторону Москвы.
Мирошник: ВСУ оголили Сватово и Кременную из-за «артемовской воронки»
Экс-посол ЛНР Мирошник: ВСУ оголили Сватово и Кременную из-за «артемовской воронки»
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«Воронка», которая образовалась в районе Артемовска, вынуждает Украину перебрасывать силы с других направлений. Поэтому ВСУ фактически оголили Сватово и Кременную, рассказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее украинские военные признали утрату наступательного потенциала в районе Сватово и Кременной.
«ВСУ наконец признали то, что де-факто произошло неделю, а то и две назад. Украина постепенно теряет свои позиции, им не хватает личного состава для полноценного ведения боев сразу на нескольких направлениях. Благодаря этому мы можем продвигаться в направлении Сватово и Кременной», – рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«В районе Артемовска образовалась настоящая воронка, которая затягивает противника. И ВСУ вынуждены были оголить Сватово и Кременную. В том числе благодаря этому в ближайшее время мы можем увидеть усиление боевых действий на Северском и Харьковском направлениях», – полагает собеседник.
«Ситуация вокруг Северска напрямую зависит от Артемовска. Когда будет завершена эта операция, у России появится возможность отправить имеющиеся силы севернее. И я не исключаю, что после этого будет окончательно разбита линия Северск – Соледар – Артемовск», – объясняет экс-дипломат.
«Но Украина пока истошно пытается организовать сопротивление в Артемовске, несмотря на то что чуть ли не половина города под нашим контролем. С другой стороны, пока мы там перемалываем противника, он ослабевает на других направлениях. А это нам на руку», – заключил Мирошник.
Ранее офицер ВСУ Юрий Кочевенко сообщил, что в районе Сватово и Кременной у украинских войск практически не осталось возможностей для наступления, поскольку их «в три раза меньше», а ВС России существенно продвинулись. Кочевенко также предложил, что ВСУ могут оставить какой-то населенный пункт.
В конце февраля подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что после подъема грунтовых вод в районе Сватово украинские окопы затопило, и иностранные наемники начали отказываться находиться в таких условиях. Так, из Купянска в направлении Сватово, а также в обратном направлении были зафиксированы регулярные рейсы микроавтобусов с иностранными наемниками.
Напомним, что в понедельник основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что ВСУ намерены сражаться за Артемовск (Бахмут) до конца, они создали четыре группировки для блокировки российских сил.
Ранее немецкая газета Bild писала, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рекомендовал Владимиру Зеленскому оставить Артемовск еще несколько недель назад. Это решение, скорее всего, было поддержано ВСУ, однако президент Украины настоял на удерживании позиций в городе.
Во вторник также стало известно, что Артемовск почти наполовину находится под контролем российских сил.
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Алаудинов заявил о большом числе пленных ВСУ в Артемовске
Российские военные за последние несколько дней взяли во время боев за Артемовск много пленных солдат ВСУ, большая часть из них прибыла с Западной Украины, сообщил помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
По его словам, многие бойцы ВСУ находятся не в лучшем состоянии, потому что устали морально и физически. Об этом Алаудинов рассказал в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».
Он отметил, что на передовую Киев бросает те силы и средства, которые не жалко. Людей отправляют в качестве пушечного мяса, а в это же время готовятся три корпуса, которые должны ударить в контрнаступлении, уточнил командир.
Сложилась двоякая ситуация, нельзя расслабляться, думая, что против устал, необходимо делать свою работу, заявил Алаудинов.
Напомним, сейчас российские силы контролируют уже практически половину Артемовска.
Киев решил усилить группировку ВСУ на западе Артемовска
Марочко заявил об усилении группировки ВСУ в Артемовке для предотвращения полного окружения
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Киев усиливает группировку на западном направлении в Артемовске (украинское название – Бахмут) для предотвращения полного окружения города, а также пытается сохранить под контролем оставшиеся пути снабжения, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Эксперт со ссылкой на источники заявил, что отмечена переброска боеспособных подразделений на западе Артемовска. По его словам, противник усилил обстрелы из артиллерии со стороны Часова Яра. Также ВСУ пытаются усилить свои позиции на оставшихся дорогах снабжения в Артемовск, передает РИА «Новости».
Также Марочко сообщил, что возле поселков Новоселовское и Куземовка на Купянском направлении из-за больших потерь ВСУ пополняют ряды неподготовленными и неквалифицированными кадрами, из которых 80% не имели боевого опыта и не проходили обучения.
Со слов офицера, в докладах вышестоящему командованию по укомплектованности все соответствует допустимым значениям, но на самом деле по всем нормативам подразделения не являются боеготовыми.
Ранее появились сообщения об отступлении ВСУ от Артемовска «маленькими группами».
Юрист и командир подразделения ВСУ Денис Ярославский заявил, что города близ Артемовска в ДНР примут на себя «ад» после отступления вооруженных сил Украины.
Депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский и политолог Владимир Корнилов рассказали газете ВЗГЛЯД о положении мирных жителей в Артемовске.
В ДНР рассказали о многоуровневых подземных коммуникациях ВСУ в Авдеевке
Донецкий депутат Бердичевский: Перемолоть ВСУ в Авдеевке будет непросто
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Несмотря на распутицу, ВСУ удается подвозить боеприпасы в Авдеевку. Россия делает все необходимое, чтобы установить контроль над трассами. Ситуацию осложняют выстроенные противником укрепления. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно, что российские военные начали отрезать ВСУ в Авдеевке от путей снабжения.
«Авдеевка является одним из наиболее укрепленных противником районов. Его оборудование проводилось в течение восьми лет. Там располагаются многоуровневые связанные между собой сетью разветвленных ходов подвалы. Перемолоть ВСУ будет непросто», – считает депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Киев постоянно стягивает туда живую силу по проселочным и грунтовым дорогам. Весенняя распутица создает для них определенные проблемы, однако противник пока еще находит способы добраться до места. Необходимо перерезать трассы, которые могут быть задействованы ВСУ. Наша армия сейчас этим и занимается», – отмечает собеседник.
«Наиболее активно бои ведутся в районе промзоны. Нашей артиллерией накрываются скопления техники, которые сосредоточены неподалеку от коксохимического завода. Учитывая все укрепления, оценить точное число сил противника практически невозможно. Но с уверенностью можно сказать, что там «окопалось» несколько тысяч боевиков», – резюмирует Бердичевский.
Ранее стало известно, что российские военные начали отрезать ВСУ в Авдеевке от путей снабжения. Об этом сообщил командир взвода реактивного дивизиона «Корса» с позывным Игнат. Он подчеркнул, что войска РФ стремятся вызвать у противника снарядный голод и нехватку личного состава.
По его мнению, в настоящий момент осуществлять поставку боекомплекта можно только по твердому покрытию – дорогам или асфальту. Задача военнослужащих России – перерезать имеющиеся коммуникации, установив полный огневой контроль над трассой и над всеми прилегающими путями.
Кроме того, жители Донецка и окрестностей сообщают об активизации боев на Авдеевском направлении. По их словам, в последнее время в районе промзоны слышна регулярная работа артиллерии РФ. Уточняется, что ведутся стрелковые бои.
Накануне в районах Тоненького и Авдеевки силы ДНР уничтожили склады с боеприпасами 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. В начале марта также сообщалось, что фронтовая штурмовая авиация России ликвидировала несколько опорных пунктов ВСУ на данном направлении.
Ожесточенные бои также проходят на подступах к Артемовску. Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Киев усиливает группировку на западе города. По его словам, противник наращивает обстрелы из артиллерии со стороны Часова Яра. Также ВСУ пытаются укрепить позиции на оставшихся дорогах снабжения.
Марочко считает, что Киев пытается предотвратить полное окружение города. Накануне стало известно, что подразделения ВС Украины отступают от Артемовска «маленькими группами».
Ранее командир подразделения ВСУ Денис Ярославский назвал последствия сдачи Артемовска.
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Появились сообщения об отступлении ВСУ от Артемовска «маленькими группами»
AFP: ВСУ маленькими группами отступают от Артемовска
Подразделения вооруженных сил Украины «маленькими группами» отступают от Артемовска (украинское название города – Бахмут), пишут западные СМИ.
Бахмут падет, приводит французское агентство Agence France-Presse слова украинского военного, чинившего танк вблизи города Часов Яр в десяти километрах от Артемовска.
Украинский военнослужащий сообщил, что ВСУ «почти окружены». Подразделения, по его словам, постепенно отступают маленькими группами, передает РИА «Новости».
Артемовск с Часовым Яром сейчас связывают только разбитые дороги, добавил военный, отметив, что танки, которые там застряли, могут стать мишенью для артиллерии.
Ранее командир подразделения ВСУ Денис Ярославский заявил, что города близ Артемовска (украинское название – Бахмут) в Донецкой народной республике примут на себя «ад» после отступления вооруженных сил Украины.
В ДНР рассказали о положении мирных жителей в Артемовске
Эксперты: ВСУ уничтожают города в Донбассе, потому что местные жители ждут прихода ВС России
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Украинская армия цепляется за города в Донбассе не потому, что считает их своими, а потому, что намерена уничтожить местных жителей, которые ждут прихода Российской армии. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский и политолог Владимир Корнилов. Ранее стало известно, что в Артемовске остается порядка 5 тыс. мирных жителей.
«Оставшееся население Артемовска трудно посчитать – люди прячутся по подвалам и руинам. Там остались те, кто хочет жить в России любой ценой. Они ждут, надеются и верят в скорейшее освобождение города. Об этом пишут даже украинские силовики в своих отчетах и некоторые медиаресурсы», – рассказал донецкий политолог Владимир Корнилов.
«Целых зданий в Артемовске почти нет, однако пример Мариуполя может давать повод для оптимизма в плане возвращения какой-то части местных жителей. Все будет зависеть от того, насколько он будет отстроен», – подчеркнул он.
«Можно ли создать какой-то механизм для безопасности жителей других городов, где развернутся бои? Вряд ли. Работу гуманитарных коридоров Украина блокировала еще летом прошлого года, когда Россия пыталась наладить этот механизм. ВСУ просто будут расстреливать мирных жителей, идущих по коридорам. Как это было, например, в Запорожской области», – напомнил эксперт.
«Есть и другие риски. Если Россия вновь предложит создать такие коридоры, а офис Зеленского на это согласится, то в момент выхода людей ВСУ начнут хватать всех мужчин в возрасте до 60 лет и насильственно их мобилизовывать. Поэтому сейчас семьи стараются прятать своих мужчин. И, видимо, нас впереди ждет еще не один Артемовск, пока мы не добьемся окончательной победы», – заключил политолог.
«В Артемовске остались люди, которых ничего не связывает с Украиной и ее идеологией. Поэтому, несмотря на опасность, они ждут Россию. Конечно, если бы украинские силы отошли из города так, как ранее из Мелитополя или Бердянска, ситуация была бы легче для всех, в первую очередь – для местных жителей», – рассказал газете ВЗГЛЯД Владислав Бердичевский, депутат Народного совета ДНР.
Однако ВСУ вряд ли оставят хотя бы один город без боя, допускает собеседник. «Они бьются не за города, нет. А за то, чтобы бороться с русскими там, где это возможно, и параллельно с этим уничтожать местное население, которое поддерживает русских. В этом заключается вся логика боевых действий со стороны противника», – пояснил он.
Напомним, в понедельник президент Украины Владимир Зеленский провел заседание «ставки Верховного главнокомандующего», в ходе которого было принято решение продолжать оборону Артемовска. За это высказался в том числе командующий ВСУ Валерий Залужный, сообщает РИА «Новости».
В целом 40% Артемовска уже контролируют российские силы. «Группировка противника находится в оперативном окружении. Численность противника в городе – 10–12 тысяч. Киевский режим начал выводить часть сил на позиции в Часовом Яре и далее на славянский рубеж», – пишет в своем Telegram-канале военкор ВГТРК Евгений Поддубный.
При этом в городе остается около пяти тысяч гражданских лиц. По этой причине российские военные ежедневно привозят в город продукты, воду, а также вывозят мирных граждан, раненых и погибших бойцов.
«Люди нам реально рады, крестят, целуют...Находим телефоны мобильные, думаем, что противника девайсы, читаем переписку, а там: «Приехали хохлы на танках. Хохлы заняли соседний дом», – приводит «Комсомольская правда» слова ротного «Атласа» из ЧВК «Вагнер».
«Еще когда русских не было, украинские военные с противоположной стороны поля стреляли из автоматов по нам, когда мы ехали с ребенком на велосипедах. Они так людей выгоняли из города. Били по жилым кварталам не то чтобы на поражение, но рядом, наводили ужас», – приводит Telegram-канал «Артемовск/Бахмут» слова местного жителя Сергея.
Кроме того, украинская полиция заставляла местных жителей писать заявления о том, что они якобы пострадали от действий Российской армии, рассказал эвакуированный из города Александр Брежнев. «Приходили сами солдаты, когда они заселились в садике, они говорят: «Вот обстрелы были, что вы не выехали?» Чуть ли мы не преступники какие-то, что мы не выехали», – рассказал мужчина.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему многие жители Артемовска не стали покидать родной город.
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Госдеп заявил о контактах с послом России
Госдеп заявил о контактах с послом России Антоновым
Представители американского внешнеполитического ведомства в последнее время провели контакты с российским послом в Вашингтоне Анатолием Антоновым, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
Прайс отказался «вдаваться в детали», но подтвердил, что посол Антонов «провел ряд контактов, в том числе личных», с сотрудниками Госдепартамента, передает ТАСС.
3 марта Антонов в связи с выделением очередного пакета военной помощи Киеву заявил, что США несут ответственность за теракт в Брянской области, поскольку его исполнители были вдохновлены поставками оружия Украине со стороны Вашингтона.