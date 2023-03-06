У организатора покушения на Малофеева назначен суд за наследство в Москве

У организатора атаки на Брянскую область и покушения на Малофеева назначен суд за наследство в Москве

Денису Капустину, которого ФСБ считает ответственным за покушение на бизнесмена Константина Малофеева и за атаку на Брянскую область, предстоит суд за наследство в Москве.

Дело между Капустиным и его мачехой Корчагиной М.Е. рассматривается в Перовском суде столицы, инстанция должна определить право собственности на квартиру и земельный участок в Москве, сообщили в пресс-службе суда РИА «Новости».

Там добавили, что спор ведется по наследованию имущества.

Истец Корчагина – жена умершего отца Капустина. Заседание назначили на 14 марта, его присутствие в суде – право, а не обязанность, он может пропустить его без юридических последствий для себя.

ФСБ заявляла, что организатором теракта в Брянской области является основатель и один из руководителей организации «Русский добровольческий корпус» (РДК) Денис Капустин.

Он же, по данным ведомства, является организатором покушения на основателя «Царьграда» Константина Малофеева.