Названы причины обострения ситуации в Нагорном Карабахе

Политолог Кортунов: Баку намерен закрепить успехи войны 2020 года

Азербайджан пытается закрепить успехи, достигнутые в войне 2020 года. В то же время Армения надеется не потерять имеющиеся позиции. Инциденты на спорной территории будут происходить все чаще. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политолог Андрей Кортунов. Ранее в Армении и Азербайджане сообщили о перестрелке в Карабахе.

«У Армении и Азербайджана принципиально расходятся представления о будущем региона. Это и является основным препятствием для подписания какого-либо мирного договора. На плечи российских миротворцев ложится нелегкая задача: обе стороны могут обвинить их в предвзятости и ангажированности», – считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«При этом Россия не может самостоятельно принять решение о наращивании сил в регионе. Вопрос изменения мандата должен быть согласован как с Баку, так и с Ереваном. Тема эта деликатная – найти общий знаменатель будет непросто», – отмечает эксперт.

«Очевидно, что Азербайджан пытается всеми силами закрепить успехи, которые удалось достичь в ходе войны 2020 года. Армения, в свою очередь, намерена сохранить те позиции, которые еще можно удержать. Здесь и просматривается главная проблема: для Баку вопрос о принадлежности Карабаха – закрыт, а для Еревана – нет», – подчеркивает собеседник.

«Соответственно, последние заявления Азербайджана четко укладываются в политику государства по данному вопросу. Этот регион они считают своим. Армения же пытается прибегать к дипломатическим рычагам: обращаться в международные суды, апеллировать к праву на самоопределение», – акцентирует эксперт.

«В связи с этим подобные инциденты могут повторяться. Не исключаю, что они будут становиться все более частым явлением. Остается надеяться, что эскалация не перерастет в полномасштабное военное столкновение», – резюмирует Кортунов.

Напомним, в воскресенье стало известно о произошедшей перестрелке в Нагорном Карабахе. Об этом пишет издание Арменпресс. Сообщается, что в районе Хайпалу диверсионная группа вооруженных сил Азербайджана открыла огонь по дежурной машине паспортно-визового отдела полиции. Трое сотрудников правоохранительных органов погибли, еще один находится в больнице.

Позже в МИД Армении заявили, что подобные действия Баку следует рассматривать как «тероризм». «Почти три месяца заблокирован Лачинский коридор, что приводит к гуманитарной катастрофе. Параллельно с этим Азербайджан продолжает террор в отношении армянского населения Нагорного Карабаха, конечной целью которого является этническая чистка», – указали в ведомстве.

В свою очередь в МИД Азербайджана заявили о необходимости вывода армянских военных из Карабаха, где в воскресенье произошла стрельба. Ведомство отмечает, что Баку, кроме вывода войск, требует выполнения трехсторонних заявлений, прекращения незаконной транспортировки оружия и боеприпасов, личного состава и мин из Армении на азербайджанскую территорию.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что российские военные изучают заявления Баку об использовании Ереваном Лачинского коридора для подвоза мин. Он подчеркнул, что Москва предложила наделить миротворческий контингент России полномочиями проверять транспортные средства в регионе на предмет наличия запрещенных товаров.

До этого Ереван обвинял Баку в перекрытии Лачинского коридора. Лавров призывал к скорейшей разблокировке движения по транспортному каналу.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД