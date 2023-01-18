Лавров: В России изучают данные о перевозке Ереваном мин через Лачинский коридор

Лавров: Военные России изучают данные Баку о перевозке Ереваном мин через Лачинский коридор

Военные России изучают информацию Азербайджана об использовании Арменией Лачинского коридора для транспортировки мин, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.

Лавров отметил, что Лачинский коридор, согласно трехсторонним договоренностям лидеров от 9 ноября 2020 года, должен быть свободен для прохода грузов граждан и транспортных средств, а отдельно было оговорено, что никаких военных грузов направляться по этому маршруту не должно, передает ТАСС.

Он рассказал, что Азербайджан сообщил о том, что армянская сторона доставляла мины по этому коридору. Информацию уже изучают российские военные.

Лавров обратил внимание, что российская сторона предложила, чтобы миротворческий контингент России обладал полномочиями контролировать движение по коридору и имел все возможности проверять транспортные средства на предмет наличия запрещенных негуманитарных, негражданских товаров.

Он также выразил уверенность, что вопрос по Лачинскому коридору будет урегулирован в ближайшее время.

Напомним, Армения обвинила Азербайджан в перекрытии Лачинского коридора. Лавров призвал как можно скорее полностью разблокировать движение по Лачинскому коридору.