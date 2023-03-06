В Китае усмотрели выгоду для Пекина и Москвы в уходе компаний Запада из России

Китайский экономист: Китай и Россия могут извлечь взаимную выгоду из ухода западных компаний с российского рынка

Пекин и Москва могут извлечь взаимную выгоду из ухода западных компаний с российского рынка и на фоне закрытия рынков части стран Запада для российского бизнеса, считает замдиректора Института экономики и делового администрирования при Педагогическом университете Центрального Китая (Ухань) Чжоу Вэйди.

Он отметил, что китайские компании могут продолжать инвестиции в российскую экономику после того, как рынок покинули западные компании и бренды. Эксперт однозначно назвал это для китайских компаний очень хорошим шансом, передает ТАСС.

Чжоу Вэйди пояснил, что процесс заполнения ниш, образованных после ухода ряда компаний, «соответствует целям китайско-российского стратегического сотрудничества».

«Западные двери захлопнулись», считает эксперт, в том числе для энергоносителей из России. По его мнению, России следует увеличить долю рынка, нацеленного на поставки товаров в другие страны.

Экономист также прокомментировал возможность привлечения российского капитала в китайские компании и бренды, в этом вопросе выбор остается за Россией и ее гражданами.

В долгосрочной перспективе он надеется, что будет наблюдаться приток инвестиций в Россию не только из Китая, но и из как можно большего числа других стран, включая западные.

Чжоу Вэйди подчеркну, что качество китайской продукции значительно повысилось, что позволит удовлетворить запросы российского потребителя.

Ранее китаист Алексей Маслов заявил газете ВЗГЛЯД, что у России и Китая огромное поле для дальнейшего сближения по ряду вопросов.

Между тем посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявлял, что Россия и Китай могут досрочно нарастить объемы двустороннего товарооборота до 200 млрд долларов.