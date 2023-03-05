В Ростовской области сотрудника ФСИН заподозрили во взяточничестве

В Ростовской области сотрудника ФСИН заподозрили в получении взятки от заключенного

Сотрудник ГУФСИН России по Ростовской области подозревается в получении взятки от заключенного в размере 100 тыс. рублей, сообщает СУСК РФ по региону.

В сообщении говорится, что возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ГУФСИН России по Ростовской области. Отмечается, что он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки), передает РИА «Новости».

По версии следствия, в ноябре 2022 мужчина потребовал от одного из осужденных взятку в сумме 100 тыс. рублей за улучшение условий содержания последнего. Эти деньги он получил через посредников.

Уточняется, что в момент совершения преступления подозреваемый исполнял обязанности начальника отряда группы по воспитательной работе с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в СИЗО №5 ГУФСИН России по Ростовской области.

В региональном СУСК РФ отметили, что после совершения преступления сотрудник ГУФСИН был задержан, а в ходе допроса подозреваемый признал вину в полном объеме. Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде запрета определенных действий. Также проводятся следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств совершенного преступления.

Ранее сообщалось, что бывший вице-губернатор Ленинградской области Михаил Москвин, курировавший строительную сферу, арестован по обвинению в систематическом получении денег в виде взяток в особо крупном размере.