Бывший вице-губернатор Ленобласти арестован по обвинению во взятках

Объединенная пресс-служба судов Петербурга: Бывший вице-губернатор Ленобласти Москвин арестован по обвинению во взятках

Бывший вице-губернатор Ленинградской области Михаил Москвин, курировавший строительную сферу, арестован по обвинению в систематическом получении денег в виде взяток в особо крупном размере, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга информировала, что суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав Москвину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок по 2 мая 2023 года, передает РИА «Новости».

По версии следствия, Москвин, в период с 6 июля 2017 года по 1 июля 2021 года получил в сумме более 8,5 млн рублей взяток, являясь заместителем председателя правительства Ленобласти по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и председателем Наблюдательного совета АНО «Дирекция комплексного развития территории ЛО» (ДКРТ). Как считает следствие, Москвин брал деньги за общее покровительство на тот момент руководителю ДКРТ Даниилу Федичеву, передает ТАСС.

Суд отправил Федичева под домашний арест. По данным следствия, он, используя свои полномочия, организовал передачу управления дочернего акционерного общества своему близкому родственнику, скрыв от наблюдательного совета дирекции сведения о заключенных и планируемых к заключению договорах на общую сумму около 446 млн рублей. Своими действиями в общей сложности он причинил убытки в виде недополучения нераспределенной прибыли дочернего юридического лица на сумму не менее 20 млн рублей.

Напомним также, в сентябре 2019 года суд приговорил главу администрации Подпорожского района Ленинградской области Петра Левина к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 10,4 млн рублей за получение взятки.