Посол Украины заявил, что Лондон поставит Киеву вдвое больше обещанных танков

Украинский посол в Лондоне заявил о намерении Британии увеличить поставки танков

Британские власти поставят Украине вдвое больше танков Challenger 2 чем обещали ранее, увеличат объемы поставок самоходных гаубиц AS-90 и число украинских военных для обучения в Великобритании, заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.

Пристайко заявил, что якобы Великобритания решила увеличить вдвое число поставок танков на Украину после визита в Лондон Владимира Зеленского. Таким образом, вместо 14 обещанных танков Challenger 2 Лондон поставит 28 единиц этой техники, передает ТАСС.

По словам посла, также Британия поставит 33 155-миллиметровые установки AS-90, до этого Киеву было обещано 30 таких самоходных гаубиц.

Пристайко также заявил, что Великобритания предложила увеличить в 2,5 раза численность украинских военных, которых она готова обучить. По его словам, с начала конфликта в Донбассе под руководством британских советников было обучено 25 тыс. украинских военных.

В то же время посол высказал сожаление, что Украина не может пока убедить западные страны поставить военные самолеты, но Киев «ищет варианты».

Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что танки Challenger 2 доставят на Украину в марте.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Британия разоряется ради вооружения Украины.