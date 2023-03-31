Ростех создал отечественное ПО для мониторинга систем самолетов

В России разработали отечественное ПО для мониторинга систем самолетов

Специалисты холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработали программное обеспечение (ПО) для эффективного мониторинга бортовых систем летательных аппаратов. Новинка уже успешно прошла испытания, сообщили в пресс-службе холдинга.

Пресс-служба приводит слова гендиректора НИИИТ Марины Дейкиной о том, что новое решение обеспечит оперативное выполнение вычислительных и управляющих процессов в рамках работы бортовых АСУ (автоматизированных систем управления). Оно является полностью отечественной разработкой, успешно прошло предварительные испытания и подтвердило требуемые функциональные характеристики, передает ТАСС.

Как пояснили в «Росэлектронике», разработанное функциональное ПО повышает эффективность мониторинга бортовых систем и позволяет оптимизировать их работу, а собранные данные гарантированно сохраняются даже в случае аппаратного сбоя и при возникновении аварийных ситуаций.

Ранее гендиректор компании-разработчика НИЦ «ИРТ» Николай Львов сообщил, что разработанная в России система мониторинга состояния конструкций авиационной техники, которая уже внедрена на вертолетах Ка-52М, может быть масштабирована в космическую промышленность и судостроение.