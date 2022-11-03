Систему мониторинга состояния авиатехники решили внедрить на корабли и спутники

Разработчик: Систему мониторинга состояния авиатехники решили масштабировать на корабли и спутники

Разработанная в России система мониторинга состояния конструкций авиационной техники, которая уже внедрена на вертолетах Ка-52М, может быть масштабирована в космическую промышленность и судостроение, сообщил гендиректор компании-разработчика НИЦ «ИРТ» Николай Львов.

«Система мониторинга разрабатывалась как универсальная, то есть подходящая для всех видов техники. Руководством промышленности и военного ведомства поддерживается инициатива внедрить ее на все самолеты и вертолеты, а также транслировать это решение в космическую промышленность и судостроение», – цитирует ТАСС ученого.

По словам Львова, на основе локальных дорожных карт, которые подготавливаются с каждым конструкторским бюро: «НЦВ Миль и Камов», «Сухой», «МиГ», «Ильюшин» и другими, а также с ключевыми отраслевыми институтами, формируется «Отраслевая карта создания и внедрения систем мониторинга». Системой заинтересовались и в «Ильюшине», возможно, ее получат самолеты Ил-76 и Ил-476. «В компании максимально заинтересованы на первом этапе интегрировать систему в самолет Ил-76», – сказал Львов.

Также система мониторинга может устанавливаться на беспилотные летательные аппараты. В планах у разработчиков предложить систему для установки на сухопутную, космическую технику и другие сложные инженерные системы.

Как отметил научный руководитель компании Владимир Каргопольцев, масштабное использование новых материалов, в частности композитных, делает чрезвычайно актуальным внедрение системы мониторинга состояния авиационной техники, и такие работы уже ведутся. Как отметил ученый, наиболее проблемный вопрос композитных материалов – вопрос, связанный с их ударостойкостью и возникновением внутренних трещин. «Если по старым материалам был накоплен огромный опыт, были разработаны специальные теории по развитию трещин, стойкости металла, то по композитам этот опыт отсутствовал. Это была проблема не только наша. Это проблема, над которой работал и работает весь мир», – сказал Каргопольцев.

По словам Львова, возможно масштабирование системы мониторинга на другие летательные аппараты. Вертолет Ка-52 стал первой машиной, также системой планируется оснащать вертолеты Ми-8 и Ми-26. «Сейчас у нас готовятся сертификационные полеты на гражданских Ми-17 для того, чтобы уже сертифицировать систему на этой машине и оснащать ей гражданские вертолеты», – отметил глава компании.

Как заявил Каргопольцев, мониторинг состояния машин в режиме реального времени позволит поменять представление о регламенте техобслуживания летательных аппаратов. Сейчас при планировании техобслуживания не учитывается то, как эксплуатировались вертолеты и самолеты в течение года: выполняли боевые задания или рутинные полеты.

«Детальное знание предыстории эксплуатации аппарата позволяет рационально построить процесс технического обслуживания, определить сроки его проведения и содержание, оптимизировать логистические процессы и операции, предполагаемая экономия <...> может составить не менее 30%», – отметил Каргопольцев.

По его словам, сбор информации о техническом состоянии летательных аппаратов позволит заранее знать, что через какое-то время нужно будет менять определенные узлы и агрегаты, заранее их заказать и снизить время и расходы на обслуживание машин. «Здесь мы переходим от нормированного технического обслуживания, к обслуживанию по состоянию. Это совершенно новая эра в эксплуатации авиационной техники и ее разработки», – отметил ученый.

Система мониторинга представляет собой набор миниатюрных датчиков различной физической природы (датчики акустической эмиссии, деформации, температуры, коррозии и др.), которые установлены в конструкции авиатехники и ведут комплексное измерение различных параметров их состояния. Полученная информация обрабатывается с помощью специально созданного программного комплекса и в доступной форме выводится на ноутбук авиационного техника. Система фиксирует начало появления дефектов в конструкции, их развитие, появление трещин и информирует о возможном нарушении целостности конструкций.