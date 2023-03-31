В России решили создать институт наставничества

В Минпросвещения начали подготовку проекта закона о наставничестве

Министерство просвещения в Год педагога и наставника готовит проект федерального закона о наставничестве, который станет нормативной правовой основой для развития института наставничества, сообщил глава департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения Виктор Неумывакин.

Неумывакин отметил, что в Год педагога и наставника перед ведомством стоит важная задача – создать условия для системного развития наставничества в России. «Назрела необходимость разработать нормативную правовую базу, которая будет, с одной стороны, регламентировать наставническую деятельность, с другой стороны, определит стандарты качества работы наставников», – сказал он.

В свою очередь министр просвещения Сергей Кравцов на площадке «Марафона перемен», посвященном запуску четвертого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена», подчеркнул, что от учителя очень многое зависит, профессия педагога – одна из главных на Земле. «Педагог – ключевой ориентир, от того, насколько учитель передаст знания, умения, вложит душу в обучающихся, очень многое зависит. Мы будем делать все для того, чтобы повышать престиж профессии педагога», – добавил глава ведомства.

«Сегодня наставник выступает связующим звеном между работодателем и студентами колледжей. Особенно это касается обучения ребят по программе «Профессионалитет». Правильная институциональная и нормативно-правовая основа позволит колледжу в сотрудничестве с предприятием создать единое пространство для подготовки молодых специалистов и обеспечит условия для их профессионального и карьерного роста», – пояснил Неумывакин.

В 2022 году 9 тыс. педагогических работников, работников, ответственных за воспитание и кураторов (классных руководителей), прошли обучение компетенциям для реализации мероприятий «Профессионалитета», в том числе получили навыки конструирования образовательных программ под запросы работодателей и экономики, педагогических и производственных навыков.

К 2024 году для профессионального развития и обучения педагогов в каждом субъекте Российской Федерации будет действовать единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, будут функционировать центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов, а 28% педагогов-психологов образовательных организаций пройдут курсы повышения квалификации. Также к концу 2024 года планируется открыть в педагогических вузах 33 педагогических технопарка «Кванториум». На сегодня открыто уже 20 таких технопарков.

Ранее педагог Ирина Константинова сказала газете ВЗГЛЯД, что спрос на наставников среди учеников растет.