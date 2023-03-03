Учитель рассказала о растущем спросе учеников на наставников

Учитель Константинова: Сегодня школьники как никогда нуждаются в поддержке наставников

Педагоги и наставники способны привить детям высокие моральные качества. Это дает нам уверенность в том, что Россия одержит победу в борьбу за собственное будущее, сказала газете ВЗГЛЯД педагог Ирина Константинова. Ранее президент России Владимир Путин дал старт Году педагога и наставника.

«Роль наставника в жизни каждого человека сложно переоценить. Особенно остро дети нуждаются в таких людях сегодня, когда их родители заняты на работе и не успевают уделять необходимое ребенку время», – рассказала учитель русского языка и литературы из Тверской области Ирина Константинова.

«Я это ощущаю по своим ученикам. Именно поэтому всегда готова прийти на помощь словом и делом, послушать их юношеские рассказы. Такая поддержка и внимание для них очень важны», – отметила она.

«Безусловна заслуга наставников и в воспитании чувства любви к Родине, способности отличать подлость от правды, а также при самореализации в жизни и профессии. Я это знаю по своему личному опыту. Мне – молодому учителю – в свое время очень помогли старшие товарищи», – добавила педагог.

«Я, как и большинство моих коллег, считаю, что самое главное для ребенка – это не оценки в школе, а то, каким человеком он стал. Поэтому мы не только даем знания по программе, но и объясняем детям основы этики и морали, нравственности. И, конечно, моральные качества и характер народа, воспитанные поколениями педагогов и наставников, дают нам уверенность в том, что Россия одержит победу в борьбе за собственное будущее», – убеждена она.

«Поэтому я безмерно рада тому, что президент объявил 2023 год Годом педагога и наставника. Надеюсь, благодаря вниманию к этой теме со стороны государства, нам удастся вывести институт наставничества на новый уровень, чтобы все ребята могли рассчитывать на поддержку, а педагоги получили больше возможностей развиваться и качественно ее оказывать», – отметила Константинова.

«Кроме того, я считаю, что к подвигам героев Отечества, которые защищали и продолжают защищать страну от угроз, самое прямое отношение имеют и те, кто воспитал российских солдат и офицеров. Конечно, определяющую роль играет семья, но без учителей и наставников здесь не обходится», – уверена собеседница.

«Среди моих выпускников есть те, кто связал свою жизнь со службой Родине. В том числе ребята, которые сейчас находятся в зоне СВО. Один мой бывший ученик сегодня имеет уже три «Ордена мужества» в свои 32 года. У него с пятого класса была цель стать военным», – заключила Константинова.

Напомним, в четверг президент Владимир Путин на встрече с участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника» дал старт Году педагога и наставника в России. «Вопросы обучения, наставничества – это всегда обращение к будущему. Опираясь на ваши знания и опыт, на традиции отечественной педагогики и, безусловно, используя передовые технологии, мы продолжим формирование суверенной системы образования – это очень важная вещь», – указал он.

Помимо этого, президент отметил, что для самореализации молодежи будет создано еще больше путей, в частности расширена линейка конкурсов, проектов платформы «Россия – страна возможностей».

2023 год был объявлен Годом педагога и наставника в России указом президента России от 27 июня 2022 года. Также в России был запущен «Марафон наставников». Его центральными площадками стали Центр знаний «Машук» в Ставропольском крае, студия Российского общества «Знание» в Москве, арт-кластер «Таврида», Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей», а также Нижегородский, Омский, Алтайский, Амурский и Московский педагогические университеты.

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