В Минобороны рассказали, как отправлять письма бойцам СВО

Работа по доставке почтовых отправлений военнослужащим – участникам специальной военной операции продолжается, корреспонденция отправляется в оба направления, сообщили в пресс-службе Минобороны.

В военном ведомстве опубликовали кадры работы полевого пункта фельдъегерско-почтовой связи Южного военного округа по доставке корреспонденции военнослужащим в зоне проведения спецоперации.

На фронт идут послания от родственников и близких военнослужащих, а в обратную сторону – письма с передовой от тех, кто выполняет боевые задачи в ходе СВО, говорится в сообщении МО РФ.

Специалисты фельдъегерско-почтовой связи (ФПС) Южного военного округа ежедневно доставляют почтовые отправления от родных и близких военнослужащим–участникам специальной военной операции.

Поступающую корреспонденцию со всех регионов страны сортируют в Москве, а дальше военно-транспортной авиацией развозят по направлениям, где непосредственно на передовую послания от родных доставляют на бронемашинах. Для перевозки почтовой корреспонденции специалисты связи задействуют специализированную аппаратную службы ФПС.

В целях гарантированной доставки писем адресатам, родственники военнослужащих могут направлять свои письма через ближайшие отделения АО «Почты России» по адресу: «Индекс 103400, город Москва-400, пятизначный номер воинской части, или войсковой части-полевая почта, который необходимо уточнить в военном комиссариате по месту жительства».